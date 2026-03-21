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Intech Studio Controller, modulare MIDI-Controller

Modulare Controller fürs Studio

21. März 2026
intech studio controller vorschau

Intech Studio Controller, modulare MIDI-Controller

Vor knapp zwei Jahren haben wir euch erstmals die modularen Intech Studio Controller vorgestellt. Getestet haben wir die Controller ebenfalls bereits (hier unser Test dazu). Nun gibt es einige Neuigkeiten vom Hersteller.

Intech Studio MIDI-Controller

Die kompakten und portablen MIDI-Controller von Intech Studio bieten ein vollständig modulares Design und Interessenten können ihr eigenes Setup aus vielfältigen Taster-, Fader- und Encoder-Modulen auswählen. Dank cleverer magnetischer Verbindungen lassen sich die einzelnen Module zu einer stabilen und benutzerfreundlichen Bedienoberfläche zusammenstellen, die für eine Vielzahl von Anwendungen angepasst werden kann

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Hier einige Beispiele zu den einzelnen Modulen von Intech Studio:

intech studio midi controller

intech studio midi controller 2

Laut Hersteller unterscheiden sich die Intech Studio Controller vor allem aufgrund der modularen Flexibilität von herkömmlichen MIDI-Controllern. Anwender können die Controller individuell anpassen und nahtlos verbinden. Dazu sind sie kompakt und leicht, und lassen sich entsprechend sowohl im Tonstudio als auch unterwegs einsetzen. Ein einzelnes USB-C-Kabel reicht aus, um bis zu acht Module zu betreiben.

Die Intech Studio Controller sind mit allen gängigen DAWs und MIDI-Anwendungen kompatibel und eignen sich u.a. für Sample-Triggering, Clip-Steuerung und beliebige Plug-in- und Parameter-Steuerungen.

Mit „Profile Cloud“ bietet die Firma dazu eine Plattform für den Austausch und das Herunterladen von benutzerdefinierten Profilen, die es den Benutzern ermöglicht, auf eine wachsende Bibliothek von Konfigurationen und kreativen Steuerungskonzepten zuzugreifen.

Für tiefergehende und komplexere Anpassungen des Intech Studio Controller bietet der kostenlose Grid-Editor umfangreiche Drag-and-Drop-Konfigurationsoptionen, mit denen die Nutzer ihre Grid-Controller noch detaillierter an ihre individuellen Anforderungen anpassen können.

intech studio vsn1 screen

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Intech Studio VSN1 Screen

Neben den von uns bereits getesteten Intech Studio Controllern hat der Hersteller seit einiger Zeit auch den VSN1 Screen im Angebot. Dieser bietet ein Jog-Wheel, vier kleine, frei belegbare Tasten und ein 320 x 240 Pixel LC-Display – und ist  damit der erste Intech Studio Controller mit Display. Das hat allerdings auch seinen Preis. Das VSN1 Screen, das es mit Display links oder rechts zu kaufen gibt, kostet 289,- Euro.

intech studio vsn1 screen 1

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Darüber hinaus teastert der Hersteller im Rahmen seiner Intech Studio Controller Serie gerade ein weiteres neues Modul an. Dieses bisher nicht näher spezifizierte Modul bietet eine große Fläche, die in ein 4×4-Pad-System aufgeteilt ist und vermutlich zum Triggern von Samples, Effekten etc. dient. So bald es Neuigkeiten dazu gibt, werden wir diese News entsprechend updaten.

Je nach Ausstattung varrieren die Preise der Intech Studio Controller. Die günstigsten Controller sind für 129,- Euro zu haben. Weitere Informationen findet ihr hier.

Hier zwei Videos zu den Intech Studio Controllern:

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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