Desktop-Mixer mit guten Extras
Auf der Superbooth 25 stellte Intellijel eine Vorabversion seines Desktop-Mixers Jellymix vor. Nun wurde der Intellijel Jellymix mit einigen Updates versehen und im Rahmen eines Videos des Herstellers präsentiert.
Intellijel Jellymix
Beim Jellymix handelt es sich um einen 5-Kanal-Mixer im Desktop-Format. Jeder Kanal des Mixers verfügt über Gain- und Level-Regler, einen Tilt-Equalizer und eine schaltbares Hochpassfilter. Auf Wunsch kann Kanal 1 des Mixers auf HiZ umgeschaltet werden. Praktisch ist, dass jeder Kanal des Intellijel Jellymix über zwei Stereo-AUX-Sends verfügt und sich diese zwischen Pre-/Post-Fader sowie Off umschalten lassen.
Der Master-Bereich des Mixers ist mit einem State-Variable-Filter (SVF) ausgestattet und für jeden Kanal lässt sich einstellen, ob das Signal direkt zum Hauptausgang des Mixers oder zunächst durch die Filter-Sektion geschickt werden soll.
Darüber hinaus bietet der Jellymix einen separaten Mute-Bus. Jeder Kanal lässt sich per Schalter auf diesen routen und so aus dem Main-Signal rausnehmen. Beim Kopfhörerausgang lässt sich dann zwischen dem Mute- und der Main-Signal wählen.
Voraussichtlich im Januar sollen die ersten Desktop-Mixer fertig sein. Ein Preis hat Intellijel für den Jellymix bisher noch nicht bekanntgegeben.
Im folgenden Video gibt es dazu auch Neuigkeiten zum 7U-Case 2 sowie den Modulen Scoops und Swells.
