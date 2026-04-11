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Intellijel Swells, Eurorack Stereo-Reverb

Dynamische Hallräume

11. April 2026

Intellijel Swells Eurorack Reverb am

Intellijel Swells ist ein Reverb-Modul im Eurorack-Format. Es ermöglicht die Erzeugung von dynamisch steuerbaren Hallräumen. Eine besondere Aufgabe kommt dabei dem Swell Generator zu.

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Intellijel Swells – Hall in Wellen

Swells ist quasi das Reverb-Gegenstück zum Delay-Modul Sealegs. In Swells gibt es neuen unterschiedliche Hallalgorithmen, die mit dem Swell Generator moduliert werden können.

Das 20 TE breite, digitale Modul arbeitet in Stereo mit 96 kHz/24 Bit Wandlung am Eingang und 32 Bit Floating-Point intern. Die Algorithmen können sowohl natürlich Halleffekte als auch untypische Klänge erzeugen. Zur Editierung des Reverbs sind acht Funktionen vorhanden, die manuell mit Fader eingestellt oder über CV-Eingänge (mit Abschwächern) moduliert werden können.

Es gibt acht Parameter zum Editieren. Fünf der Funktionen, Pre-Delay, Size, Decay, Hi/Lo-Dump sowie ein EQ, sind bei allen Algorithmen gleich. Die beiden Funktionen Ebb und Flow wechseln jeweils mit dem Algorithmus.
Bei dem Swell Generator handelt es sich um einen Envelope-Follower mit einstellbaren Rise- und Fall-Werten sowie Side-Chain-Funktion. Darüber lassen sich wellenartige Bewegungen in den Halleffekt bringen.

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Weiterhin verfügt das Modul über eine Freeze-Funktion zum Einfrieren des Klanges, eine synchronisierbare Reverse-Funktion zum Umkehren des eingehenden Audiosignals, eine Burst-Funktion, um Noise oder Feedback zum Signal hinzuzufügen und einen zuweisbaren Trigger-Eingang um diese Funktionen zu steuern.

Intellijel Swells ist in Kürze verfügbar und kostet 499,- Euro.

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Preis

  • 499,- €

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der jim RED

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