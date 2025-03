Behringer LM Drum: 12 Bit Revival

Behringer hat uns mit der LM Drum eine authentische Nachbildung der legendären LinnDrum aus dem Jahr 1982 gebracht und damit den unerfüllten Traum so manchen Musikers erfüllt. Schließlich erzielt das Original hohe Preise auf dem Gebrauchtmarkt. Wie sich die Behringer LM Drum mit ihren Limitierungen im Jahr 2025 schlägt, wollen wir in diesem zweiten Teil des Behringer LM Drum-Tests näher beleuchten.

Im ersten Teil des Tests der Behringer LM Drum hatten wir uns auf die Beschreibung von Haptik, Verarbeitung und den wesentlichen Features beschäftigt:

In diesem zweiten Teil des Test soll es nun um eine detaillierte und intensivere Betrachtung der Bedienung des Sequencers und des Klangs der LM Drum gehen.

Die Behringer LM Drum polarisiert

Es war zu erwarten: Die Behringer LM Drum polarisiert und hat in den Kommentaren zu einer angeregten Diskussion geführt, die überwiegend die Limitierung des Sample-Speichers zum Thema hatte. Auch der Entwickler der LinnDrum, Roger Linn, hat sich zum Erscheinen der Behringer LM Drum zu Wort gemeldet und verschiedene Aspekte adressiert. Nicht zu überlesen war sein Zweifeln an der Sinnhaftigkeit einer nostalgischen Nachbildung mit allen Limitierungen im Jahre 2025. Schließlich hatte man seinerzeit mit den zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten das Maximum an Leistungsfähigkeit herausgeholt und somit innovativ gearbeitet (hier nachzulesen).

In dieser Hinsicht wirkt die Behringer LM Drum mit ihren bewusst übernommenen Limitierungen etwas rückwärtsgewandt. Man bewegt sich eben auf einem schmalen Grat zwischen originalgetreuer Nachbildung und dem Fehlen von zeitgemäßen Standardfunktionen und -ausstattungen heutiger Geräte. Eine Nachfrage nach einer Reproduktion der LinnDrum gibt es jedenfalls allemal und diese bedient Behringer als einziger Hersteller auf dem Markt.

Vergleich Behringer LM Drum und LinnDrum

Nachfolgend die Kernfeatures der Behringer LM Drum:

16 Drum- & Percussion-Instrumente mit individuellen Trigger-Pads

109 integrierte Sounds (inkl. LinnDrum-Klassiker)

Sampling-Funktion mit 12 Bit/24 kHz Mono

14,17 MB Speicher für eigene Samples (ca. 5,16 Minuten)

64-Step-Sequencer mit Poly-Meter, Note-Repeat & Track-Mute

Analoges Multimode-Filter (Tiefpass/Hochpass mit Cutoff & Resonance)

Wave Designer für Attack- und Sustain-Manipulation

16 Einzelausgänge (3,5 mm Klinke) + Stereoausgang (6,3 mm Klinke)

MIDI In/Out/Thru + USB-MIDI für DAW-Integration

3 Trigger-Ausgänge für externe Drum-Module

Metallgehäuse mit Holzseitenteilen für Vintage-Optik

Die Balance aus einer originalgetreuen Nachbildung der LinnDrum und der Einbindung moderner Features stellte gewiss eine Herausforderung für Behringer dar. Die Behringer LM Drum bildet nicht nur die erste Sample-basierte Drummachine authentisch nach, sondern erweitert sie mit einer flexibleren, teilweise displaybasierten Programmierung, die auf den früheren Drummachines von Behringer, der RD-8 und RD-9, basiert.

Das Laden und Aufnehmen von eigenen Samples via Line-In und USB erweitert die Funktionalität der LM Drum. Natürlich ist auch eine MIDI- und USB-Anbindung implementiert, über die sich auch eigene Samples in den Speicher der LM Drum laden lassen. Zahlreiche weitere Ein- und Ausgänge für Sampling, Trigger- und Einzelausgänge sorgen für eine umfangreiche Konnektivität. Mit dem Wave Designer und Analog Filter bietet die LM Drum zudem weitere Eingriffe in den Klang.

Über die Behringer Synthtribe-App geschieht die USB-Anbindung der LM Drum (sowie aller anderen Behringer-Instrumente). Hierüber lassen sich globale Einstellungen des Geräts vornehmen, die MIDI-Kanäle definieren oder auch Firmware-Updates durchführen. Das GUI von SynthTribe ist einfach gehalten, die Umsetzung an einigen Stellen etwas holperig. So werden beim Sample-Import mehrere temporäre Dateien erzeugt, die nicht automatisch gelöscht werden. Insgesamt erfüllt SynthTribe aber seinen Zweck.

Mit der Firmware V1.1.5 hat Behringer prompt auf die Kritik von Roger Linn an der eingeschränkten Tuning-Fähigkeit der LM Drum reagiert – schließlich betrachtet Roger Linn es heute als eine „schlechte Idee“, dass sich bei der LinnDrum nur Snare, Toms und Congas stimmen ließen. Mit dem Firmware-Update der Behringer LM Drum sind somit nun alle einzelnen Drum-Instrumente stimmbar, was wirklich positiv ist. Insbesondere für die Bass-Drum macht das absolut Sinn, um das richtige Fundament und Zusammenspiel zwischen Bass und Bass-Drum herzustellen.

Der Sequencer der Behringer LM Drum

Der Sequencer stellt das Herzstück der Behringer LM Drum dar. In seiner Programmierung folgt die LM Drum einer Hierarchie: SONG – PATTERN – STEPS – PADS. Wie von Drummachines gewohnt, lassen sich Sequenzen und Patterns wahlweise über Step-Time-Programming oder Real-Time-Programming erstellen.

Step-Time-Programming lässt sich neben der Programmierung im Gerät selbst auch in SynthTribe realisieren, wo ein Step-Sequencer mit Grid- und Parameter-Ansicht integriert ist. Patterns lassen sich von SynthTribe zur Behringer LM Drum senden und umgekehrt. Ein Pattern kann bis zu 64 Steps enthalten, also maximal 4 Takte. Die Step-Size lässt sich wiederum in verschiedene Notenlängen von 1/8 bis 1/32 einstellen.

Der Step-Sequencer

Im Praxiseinsatz zeigt der Step-Sequencer eine für mich geradlinige und sinnvolle Arbeitsweise. Jede der 16 hintergrundbeleuchteten Pads stellt einen Step dar, für längere Patterns mit laufendem Playhead empfiehlt sich die Aktivierung von Auto-Scroll, so dass die Anzeige mit den Takten mitläuft. Programmiert man mit gestopptem Playhead, deaktiviert man Auto-Scroll und navigiert mit den Pfeiltasten vorwärts und rückwärts.

Eine interessante Möglichkeit, um live Variationen in ein Pattern zu spielen, ist das Setzen von Steps während laufender Wiedergabe ohne aktivierte Record-Taste. Auf diese Weise wird der gesetzte Step einmal gespielt und danach wieder gelöscht. Somit kann man etwa in der Snare-Spur zusätzliche Steps setzen, ohne diese danach wieder löschen zu müssen. Eine tolle Eigenschaft des Step-Sequencers.

Real-Time-Programming

Real-Time-Programming lässt sich wahlweise über die 18 anschlagsdynamischen Pads, mit einem MIDI-Keyboard oder elektronischen Drum-Pads realisieren. Record aktivieren, Play drücken und das Metronom einzählen lassen, los geht’s. Dass das Metronom einen eigenen Fader-Regler im Mixer besitzt, ist übrigens sehr praktisch.

Die Drums werden mit der eingespielten Velocity eingespielt, die sich leider in der LM Drum selbst nicht editieren lässt. Dies geht nur über SynthTribe. Dazu muss man das Pattern in SynthTribe laden, die Velocity editieren und das Pattern wieder zur LM Drum zurücksenden. In der Praxis ist mir das zu umständlich und wird wohl nur genutzt, wenn unbedingt notwendig.

Weitere Funktionen des Sequencers

Ein weiteres interessantes Feature des Sequencers ist das Poly-Meter, also die individuelle Step-Anzahl pro Drum-Instrument. Somit lassen sich schöne polymetrische Patterns programmieren. Diese Funktion lässt sich im Menü zunächst global aktivieren und dann pro Spur einstellen. An dieser Stelle möchte ich gerne nochmal über das Display sprechen, das ja schon im Teil 1 des Tests beschrieben wurde. Die Navigation über die Cursor-Tasten und den einen Dreh-Encoder ist in der Tat gewöhnungsbedürftig und lässt den Workflow innerhalb der Display-Ebene etwas langsam erscheinen. Wirklich Spaß macht die Bedienung in der Menüeben im Display nicht, aber es funktioniert.

Probabilty und Random sind zwei weitere Funktionen des Sequencers und sorgen für zufallsmäßige Variationen innerhalb eines Patterns. Die Aktivierung und Einstellung dieser Funktionen geschieht wiederum über das Menü und den Data-Encoder. Auch hier ist die Bedienung etwas gewöhnungsbedürftig, aber zweckmäßig und funktional. Die Frage ist, wie oft man in der Praxis die Bedienung der Sonderfunktionen über den einen Encoder wirklich durchführt.

Die Behringer LM Drum hat – wie das Original – für Snare, HiHat, Bass und Ride jeweils zwei bzw. drei Variationen, die auf den Pads direkt nebeneinander liegen und im Wesentlichen einfach verschiedene Anschlagsstärken darstellen. Somit lässt sich im Sequencer eine Dynamik programmieren. Um über die Voice-Select-Reihe zu den verschiedenen Instrument-Variationen zu gelangen, drückt man den entsprechenden Voice-Select-Taster einfach mehrmals hintereinander. Eine wechselnde Farbe der Hintergrundbeleuchtung gibt über das angewählte Instrument Auskunft.

Die Percussion-Instrumente Cabasa, Tambourine, Congas, Cowbell und Claps erreicht man über eine zweite Ebene der 16 Step-Pads, durch Drücken des Pad 16 „Percussion“. An diese zweite Ebene gewöhnt man sich schnell.

Sampling bei der Behringer LM Drum: Retro oder Rückschritt?

Die Sampling-Funktion der Behringer LM Drum ist simpel gehalten: Über den 6,3 mm Klinkeneingang lassen sich eigene Sounds aufnehmen und in den internen Speicher laden. Doch genau hier liegt der größte Kritikpunkt:

Der Speicherplatz ist mit 14,17 MB äußerst begrenzt.

Samples werden automatisch in 12 Bit/24 kHz Mono konvertiert.

Stereo-Samples werden von der SynthTribe-App zwangsweise in Mono umgerechnet.

Es gibt keine Möglichkeit, Samples direkt auf eine SD-Karte oder per USB-Stick zu laden.

Je nach Perspektive hat Behringer hier bewusst einen authentischen Vintage-Workflow erhalten oder eben eine damals vorhandene technische Limitierung ins Jahr 2025 übernommen. Während es sicherlich spannend ist, mit einer limitierten Sample-Größe kreative Entscheidungen zu erzwingen, wäre ein optionaler „moderne Speicher“-Modus für viele User wünschenswert gewesen. Angesichts des aufgerufenen wirklich günstigen Preises der LM Drum sehe ich die eingeschränkte Sampling-Fähigkeit jedoch nicht als schmerzenden Nachteil.

Auch die 12 Bit/24 kHz Mono-Konvertierung empfinde ich persönlich als wenig dramatisch, denn der charakteristische Punkt der LM Drum ist für mich eben genau diese Bit-reduzierte, körnige Soundfärbung von Samples. Die Möglichkeit, Samples in hoher Qualität aufnehmen zu können, gibt es schließlich auch in anderen Geräten – oder auch in der DAW. Die Behringer LM Drum ist limitiert als Drum-Sampler, keine Frage, aber ich bin sicher, dass viele User dies sogar schätzen. Dennoch bleibt dieser Punkt Ansichtssache und bietet, wie schon eingangs beschrieben, viel Potenzial für Diskussionen.

Die Behringer LM Drum überzeugte mich im Test als echter 12 Bit Sampler, nicht nur als reine Playback-Maschine für vorgefertigte 80s Drum-Sounds. Besonders das direkte Sampling zeigt, dass Behringer großen Wert auf eine authentische Umsetzung gelegt hat: Der Input- und Playback-DAC liefert einen satten, warmen Klang und das Pitch-Shifting arbeitet überraschend sauber – frei von unerwünschtem Aliasing oder digitalen Artefakten. Der Klang bleibt auch bei drastischen Tonhöhenänderungen charakterstark und druckvoll. Wer also auf der Suche nach einem echten 12 Bit Sampling mit authentischer Vintage-Färbung ist, wird hier definitiv fündig. Klar, der Speicher ist nicht gerade groß, durch die geringe Sample-Größe passen aber doch relativ viele Samples drauf.

Live-Performance mit der Behringer LM Drum

Wie gut lässt sich die Behringer LM Drum live spielen? Ich finde, man kann mit ihr sehr gut performen. Sofern man von den begrenzten Einstellungsmöglichkeiten der verschiedenen Drum-Instrumente einmal absieht, die zudem überwiegend über das Menü geschehen, gibt es im Layout viele Aspekte, die ein dynamisches Live-Spielen mit der LM Drum ermöglichen. Über Step Repeat, Note Repeat und Auto Fill lassen sich während laufender Wiedergabe schnell Variationen jammen.

Dedizierte Regler für den Wave Designer und Analog Filter sind ebenfalls griffbereit und laden zum Jammen und Tweaken ein. Das bekannte System von Wave Designer/Analog Filter mittels Audio-Bus erlaubt zwar kein individuelles Filtern und Wave-Designen, aber wirkungsvoll ist es trotzdem. Das Audiofilter klingt auch wirklich gut, das Rauschen ist zwar hörbar, aber passt letztlich zum rauen Grundcharakter der LM Drum. Ich empfinde das Rauschen nicht als störend.

Die vielen Fader erlauben ein Panning- und Level-Mixing für jedes einzelne Drum-Instrument plus Click. Das war ein wirklich klasse Design der LinnDrum. Die Fader selbst fühlen sich auch wirklich gut an: guter Widerstand und die vom Original bekannte angenehme Gummierung. Die Gummi-Pads spielen sich in Ordnung, auch wenn ich persönlich eher ein Freund von härteren, klackenden Tastern bin – eine originalgetreue Nachbildung der LinnDrum in diesem Aspekt hätte ich sehr toll gefunden.

Ebenfalls super aus performanter Sicht: Mute und Solo, aktivierbar über die separaten Voice-Select-Buttons. Damit kann man schnell entweder Instrumente einblenden oder mal schnell alles andere ausblenden. Eine Mixing-Tool, das sich wirklich gut bedienen lässt. Viele andere Drummachines realisieren ja Mute und/oder Solo über die Step-Sequencer-Buttons, was die Flexibilität einschränkt. Die dedizierten Voice-Select-Buttons des LinnDrum Designs bieten hier große Flexibilität.

Der Klang der Behringer LM Drum

Nun aber zum wichtigsten Punkt: dem Sound! Ich hatte leider nie das Vergnügen, mit einer LinnDrum arbeiten zu können, daher geschieht die Beurteilung der Klänge unabhängig und nicht direkt vergleichend. Dennoch kenne ich natürlich den charakteristischen Klang der LinnDrum.

Bass-Drums & Snares: Klingen erstaunlich druckvoll und rund, ohne aber übermäßig tief herunterzureichen. Der Distortion-Effekt verstärkt den Punch, wenn nicht zu stark angewendet – nimmt aber auch etwas Bass weg.

HiHats & Cymbals: Hier zeigt sich eine deutliche Klangfärbung durch die 12 Bit Wandler, was für den typischen Vintage-Sound sorgt. Bei der HiHat zeigt sich auch die drastischste Veränderung, wenn man den Bitcrusher anwendet.

Toms & Percussion: Klingt schön rund und nicht zu Attack-reich.

Filter & Wave Designer: Die zusätzlichen Klangformungsmöglichkeiten sind definitiv ein Plus, aber die globale Anwendung schränkt die Flexibilität etwas ein.

Insgesamt gefällt mir der Klang schon sehr gut. Die Behringer LM Drum klingt roh, direkt und immer etwas LoFi (klar!), ohne dabei billig zu klingen. Insbesondere im Mixdown macht sich eine Begrenzung des Frequenzspektrums einzelner Elemente oftmals positiv bemerkbar. Die 109 verschiedenen Sounds aus LM1, LinnDrum und Linn 9000 sind aus unzähligen Hits wohlbekannt und wecken authentischen 80er-Flair. Die analogen Schaltkreise, bestehend aus 3320 VCF und 2164 VCA verleihen den Drum-Samples und Patterns einen organischen, warm-druckvollen Charakter. Dieser Charakter ist stets präsent, so dass ich die Behringer LM Drum nicht als klanglich flexibel beschreiben würde. Das, was sie macht, macht sie aber wirklich gut.

Behringer hat sich im Schaltkreisdesign stets nah am Original orientiert. So ist auch jeder Kanal auf das jeweils standardmäßig zugewiesene Instrument klanglich angepasst. Wann man also Clap in den Bass-Drum-Kanal lädt, so klingt es anders als im Clap-Kanal.

Nach dem Fazit findet ihr die Klangbeispiele, die verschiedene Aspekte und Spielweisen der Behringer LM Drum demonstrieren.