Aciiiid! Von der Magie der Roland TB-303, TB-03 und ihren Klonen

Ihr Name ist Programm und das hat es in sich: Acida Dominga aus Berlin liebt, lebt und produziert hypnotischen 303-Sound und hebt in ihrem minimalistischen Studio Acid auf ein neues Level. Logisch, dass sich bei der stylischen Künstlerin alles um die Roland TB-303 und ihre zahlreichen Klone dreht, die sie leidenschaftlich ausgiebigen Bassline-Tests unterzieht.

ANZEIGE

Auf ihren erfolgreichen Social-Media-Kanälen begeistert Acida Dominga, die gerade ihre zweite Vinyl „Imagination creates Reality“ released hat, ihre zehntausenden Follower regelmäßig mit originellen Videos aus ihrem 303-Addict-Leben.

Da will ich natürlich genauer wissen, woher Acida Domingas Passion für den silbernen Giftzwerg kommt, warum die zahlreichen 303-Klone serielle Pop-Art sind, wie ihr aktuelles Studio-Setup aussieht und warum die ursprüngliche Roland TB-303 mehr Marcel Duchamp als Andy Warhol ist. Das und mehr verrät uns Acida Dominga im folgenden Interview!

Oszillina:

Acida Dominga, Acid Music hat seine Roots im Chicago der 80er-Jahre und lebt vom Signature-Sound der Roland TB-303. Warum Acid? Woher kommt deine Liebe zum Acid?

Acida Domiga:

Ich war in den 90ern Teenager und viel unterwegs – vor allem in Belgien und den Niederlanden. Ich komme selbst aus dem Dreiländereck. Diese Zeit hat mich wahrscheinlich viel stärker geprägt, als mir damals bewusst war. Der Sound hat sich tief eingebrannt. Tracks wie ‚Acid Phase‘ von Emmanuel Top waren für mich der Sound einer ganz eigenen Welt. Acid war überall: auf Partys, in Clubs oder in versteckten Kellern – hypnotisch, roh und anders als alles, was man sonst kannte.

In the beginning there was … TB-303

Oszillina:

Wenn ich richtig informiert bin, hast du erst 2023 damit begonnen, elektronische Musik zu machen und bist rasend schnell durchgestartet. Nimm uns mit zu deinen Anfängen! Wie kam es dazu?

Acida Domiga:

Ja, das stimmt – ich habe tatsächlich erst 2023 damit angefangen, Musik zu produzieren. Und eigentlich auch nur wegen eines Instruments: der Roland TB-303. Fasziniert von ihrer Entstehungsgeschichte – ursprünglich ein kommerzieller Flop, gedacht als Begleitinstrument für Gitarristen und dann ausgerechnet verantwortlich für die Entstehung eines ganz eigenen Musikgenres – glaube ich, dass sie der eigentliche Grund ist, warum ich heute überhaupt Musik mache.

„Irgendetwas hat die TB-303 in mir ausgelöst“

Irgendetwas hat die TB-303 in mir ausgelöst – etwas, das tief in mir geschlummert hat und mich wahrscheinlich schon in den 90ern geprägt hat, ohne dass ich es damals bewusst verstanden habe. So wurde die TB-303 nicht nur mein Einstieg in die Musikproduktion, sondern auch mein Lehrer. Nichts im Leben ergibt sich so, wie man es ursprünglich plant – meistens wird es sogar noch viel besser. Das spiegelt sich auch in ihrem perfekt unperfekten Sequencer wider. Der macht oft einfach, was er will – und wenn man es zulässt, ist das Ergebnis fast immer spannender als das, was man sich vorher ausgemalt hat.

Oszillina:

Wie beschreibst du Leuten, die dich noch nicht kennen, deine Musik?

ANZEIGE

Acida Domiga:

Meine Musik bewegt sich irgendwo zwischen Acid und Techno – mit einem eigenen Twist, der die Essenz früher Acid-Musik aus dem Retro ins Jetzt holt. Ich liebe rohe analoge Sounds, vor allem aus der TB-303, oft gepaart mit Vocal-Samples. Für mich ist das Ganze wie eine audiovisuelle Found Footage-Collage: Fragmente, Erinnerungen, Emotionen, neu zusammengesetzt zu etwas Eigenem.

Ein Artefakt aus einer anderen Zeit

Oszillina:

Es gibt mittlerweile einige Roland TB-303-Klone. Du hast zwei Roland TB-303. Was macht für dich den Unterschied zu Behringer TD-3, den neuen Roland TB-03, Cyclone Analogic TT-303 Bass Bot Vs.1 oder Acidlab Bassline 3 aus?

Acida Domiga:

Die TB-303 hat allein durch ihre bloße Präsenz etwas Magisches. Wenn man sie sieht, spürt man diese Aura – als würde da ein kleines Stück Musikgeschichte vor einem stehen. Es ist eigentlich ein schlichtes, graues Kästchen, aber irgendwie wirkt sie wie ein Artefakt aus einer anderen Zeit.

Ich habe mich intensiv mit verschiedenen 303-Klonen beschäftigt – nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch. Für meine geliebten Bassline-Tests lasse ich dasselbe Pattern durch vier bis zehn verschiedene Maschinen laufen – darunter immer die originale TB-303 und viele andere Klone aus meiner Sammlung. Dabei hört man sehr deutlich: Jede hat ihren eigenen Charakter. Manche klingen glatter, andere bissiger, manche liefern mehr Tiefe. Die Originale bleibt für mich unschlagbar. Aber einige der Klone machen viel Spaß und haben ihre eigene Berechtigung.

404781,

Affiliate Links Cyclone Analogic TT-303 Bass Bot V2 Kundenbewertung: (55) 275,00€

Warum 303-Klone serielle Pop-Art sind

Die TB-303 ist für mich das Original-Kunstwerk, die Klone sind wie die serielle Pop-Art-Version, die das Kunstwerk in die breite Öffentlichkeit bringt und damit gleichzeitig neue Geschichten und Kontexte erschafft. Pop-Art ist ja nicht nur das Reproduzieren von „Beliebigem“ oder „Alltäglichem“. Ein zentraler Punkt der Pop-Art ist gerade die Serienproduktion eines Symbols, um es der breiten Masse zugänglich zu machen – oft mit einer neuen Bedeutung oder in einem neuen Kontext. Hier würde ich jetzt gerne Vergleiche ziehen zu Andy Warhol und Marcel Duchamp – aber ich denke das würde jetzt das Interview hier sprengen :)

Oszillina:

Das Programming einer 303 ist … sagen wir … gewöhnungsbedürftig. Hast du einen Tipp oder Hack für Beginner?

Die Perfektion der Unperfektion

Acida Domiga:

Für mich ist die Logik und das Programmieren der TB-303 eigentlich ziemlich einfach – ich glaube, mein Gehirn funktioniert da genau passend. Ob das gut oder schlecht ist, lasse ich mal offen. Die Roland TB-303 und ihr Sequencer sind nicht perfekt – manchmal verschiebt sie sich oder ein Slide klappt nicht wie erwartet. Solche „Fehler“ sollte man zulassen, denn oft entstehen daraus die besten Momente.

Affiliate Links Behringer TD-3-AM Yellow Kundenbewertung: (323) 99,00€

Oszillina:

Wie schaut dein aktuelles Studio-Setup und wie schaut dein Live-Setup aus?

Acida Domiga:

Mein aktuelles Studio-Setup ist bewusst ziemlich reduziert. Ich habe für mich ein Core-Setup herausgefiltert, das sowohl für die Produktion als auch als Live-Setup funktioniert – weil ich einfach nicht endlos viel Zeit mit Gear verlieren möchte. Mein Herzstück ist die AKAI MPC – sie ist mein Haupt-Sequencer und meine Sample-Maschine. Sie gibt mir maximale Kontrolle und ist gleichzeitig extrem vielseitig einsetzbar. Dazu kommt – klar – meine Roland TB-303. Für die Drums habe ich mich aktuell auf die Acidlab Drumatix eingeschworen – ein kraftvolles, flexibles Gerät, das meinen Sound perfekt ergänzt.

„Ein Mackie-Mixer ist bei mir immer dabei“

Ein Mackie-Mixer ist bei mir immer dabei. Der Mackie-Sound ist für mich fast so einzigartig wie der der TB-303: roh, direkt und mit Charakter. Und zwei BOSS Reverb-Pedale sorgen am Ende für den letzten Schliff. Wenn ich allerdings einen Track ausproduziere, kommt hier und da natürlich noch einiges dazu – sei es an Effekten, kleinen Synths oder Layern. Aber das Grundgerüst bleibt schlank.

Oszillina:

Wie entwickelst du einen neuen Track und wie schaut dabei dein Workflow aus?

Acida Domiga:

Jeder Track beginnt bei mir mit einem Pattern, das ich auf der Roland TB-303 entwickle. Die 303 ist für mich der Ursprung – von dort aus baut sich alles auf. Ich habe meine TB-303s mit MIDI-In und -Out modifizieren lassen, sodass ich die Noten direkt in meine MPC aufnehmen kann. Die MPC ist dann mein zentrales Steuergerät – von dort aus entstehen nach und nach die weiteren Elemente. Ich spiele das Pattern anschließend live über die MPC wieder auf der TB-303 ein, zusammen mit allen anderen Sounds und Elementen. Im Prinzip jamme ich mich so lange durch mein Live-Setup, bis daraus ein fertiger Track entsteht.

Affiliate Links Boss RV-200 Reverb Kundenbewertung: (22) 203,00€

„Es ist ein besonderes Gefühl, geremixt zu werden“

Oszillina:

Du hast gerade deine zweite Vinyl „Imagination creates Reality“ released. Wie kam es dazu?

Acida Domiga:

Ja, ich habe gerade meine zweite Vinyl veröffentlicht: eine Remix-EP zu meiner ersten Platte „Imagination creates Reality“. Die Resonanz ist bisher überwältigend positiv, was mich riesig freut. Die vier Artists haben unfassbar gute Tracks geliefert. Es ist ein ganz besonderes Gefühl, geremixt zu werden – fast so, als würde man Großeltern werden. Der Remix meines ersten Tracks von meinem Life- & Creative-Partner Italo Brutalo hat mich besonders berührt. Ihn auf dem Dancefloor zu hören, schlägt direkt ins Herz – er hat genau die Emotion eingefangen, die mir bei der ursprünglichen Produktion wichtig war, aber sie auf seine ganz eigene Weise interpretiert.

Oszillina:

Was sind deine nächsten Projekte? Wohin geht deine musikalische Reise?

Acida Domiga:

Aktuell arbeite ich an meinem Live-Set, an neuen Tracks und natürlich auch an weiteren Bassline-Tests. Das bleibt ein fester Bestandteil meiner Arbeit. Ich freue mich auf alles, was noch auf Acida zukommt. Für mich ist klar, ich will offen bleiben, denn die Reise hat gerade erst begonnen: Nichts im Leben ergibt sich so, wie man es ursprünglich plant – meistens wird es sogar noch viel besser.

Acida Dominga, danke für das Interview!