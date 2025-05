Der Modularsynthesizer, der sich sogar deine Patch-Verbindungen merkt

Modulare Synthesizer gibt es viele, aber der Adam Synth Warthog ist ein Modularsynthesizer der ganz besonderen Art. Wer kennt es nicht, man hat ein sehr geiles Patch gesteckt und möchte es eigentlich nicht mehr wieder auflösen, weil man befürchtet, die Verbindungen nicht noch einmal genau so hinzubekommen.

Man kennt ja bereits Systeme, bei denen die Positionen der Regler und Schalter abgespeichert werden können, aber die Patch-Verbindungen ließen sich bisher nicht speichern. Der Adam Synth Warthog verspricht aber für genau dieses Problem die perfekte Lösung. Dem mussten wir von Amazona natürlich unbedingt nachgehen und so habe ich den Erfinder des Warthog, Adam Miski und seine bezaubernde Frau Viktoria, auf der Superbooth in Berlin zum Interview gebeten.

Sonja:

Modulare Synthesizer gibt es ja viele, aber der Warthog ist ein ganz besonderes Gerät. Was war die ursprüngliche Inspiration für die Idee?

Adam:

Ich habe immer davon geträumt, einen eigenen Synthesizer zu bauen. Das geht weit zurück. Mein Großvater war Fernseh- und Radiotechniker, mein Vater Elektroingenieur und Musiker. Er baute viele Verstärker, Mischpulte und Lautsprecher – und besaß und reparierte in den 80ern unzählige analoge Synthesizer. Ich bin in diesem Umfeld aufgewachsen. Ich muss etwa 14 oder 15 gewesen sein, als ich anfing, meine eigenen Synthesizer-Ideen zu skizzieren.

Aber damals war das natürlich eher eine Kinderfantasie. Es dauerte noch einige Jahre, bis ich tatsächlich ernsthaft daran arbeitete. Etwa 2017 legte ich die ersten Pläne für mein späteres Modularsystem vor und begann, Prototyp-Schaltungen zu bauen. Aber schon davor, ich glaube, es war um 2014, wachte ich eines Morgens mit einem klaren Gedanken auf: Wenn ich jemals einen Modularsynthesizer baue, muss er einen Speicher haben.

Sonja:

Welche Herausforderungen gab es bei der Entwicklung?

Adam:

Nun, die erste große Hürde waren die analogen Schaltungen selbst. Sie mussten gut klingen! Ich habe so viele Schaltungen entworfen und wieder verworfen, bis ich die gefunden hatte, die den richtigen Klang lieferten – etwas, das in jeder musikalischen Umgebung funktionierte.

Gleichzeitig begannen wir bereits, die digitale Steuerung zu testen. Da schlossen sich zwei meiner Freunde, die Hardware-Programmierer sind, dem Projekt an.

Analogschaltungen digital zu steuern, war eine riesige Herausforderung, aber es gab zumindest einige Beispiele, von denen wir lernen konnten. Doch dann stießen wir auf Probleme, die noch niemand zuvor angegangen war: Wie speichert man, wo alle Patch-Kabel eingesteckt sind? Wie organisiert man Module in einem System? Wie kommunizieren sie miteinander?

Sonja:

Wie genau funktioniert das Speichern und Wiederherstellen von Patch-Kabel-Verbindungen?

Adam:

Patch-Kabel im Warthog funktionieren genau wie in jedem anderen modularen Synthesizer. Sie übertragen CV-, Gate-, Trig-, Sync- und Audiosignale wie die üblichen Kabel. Wenn du aber einen Patch erstellst, drückst du einfach die Schaltfläche „Speichern“ auf der Central-Unit. Warthog speichert dann nicht nur alle Einstellungen, sondern zeichnet auch die Kabelpositionen auf.

Das Abrufen funktioniert genauso einfach: Du drückst „Recall“ auf der Zentraleinheit und Warthog führt dich Schritt für Schritt durch den erneuten Anschluss der Kabel. LEDs neben den Buchsen zeigen dir genau an, wo du sie anschließen musst. Sobald alle Kabel wieder an ihrem Platz sind, werden die Patch-Einstellungen automatisch geladen. Und natürlich unterstützt das System beispielsweise die Aufteilung eines Signals von einem Ausgang auf mehrere Eingänge mithilfe eines passiven Splitters.

Sonja:

Welche Vorteile bietet der Warthog gegenüber herkömmlichen modularen Systemen?

Adam:

Das Beste ist, dass man alles speichern und abrufen kann. Nicht nur die Kabelpositionen, sondern auch jede Regler- und Schaltereinstellung. Das ist für Musiker ein echter Game-Changer. Es eröffnet die modulare Synthese auch Leuten, die vielleicht davor zurückgeschreckt sind, weil sie ihre Sounds nicht jedes Mal verlieren wollten, wenn sie den Strom ausschalten. Oder für diejenigen, die sich mit Modularsynthese beschäftigt haben, aber dann ausgebrannt waren, als sie merkten, wie viel Arbeit es ist, jedes Mal einen Patch von Grund auf neu zu erstellen. Mit Warthog erhält man sofort werkseitige Presets. Man schaltet es ein und kann sofort loslegen.

Ich habe sogar einen Kommentar unter unserem YouTube-Video gesehen, in dem jemand schrieb: “When they were recording the Stranger Things soundtrack, once they got a sound right on the modular, nobody was allowed to touch it.” („Als sie den Soundtrack von Stranger Things aufgenommen haben, durfte niemand mehr das Modularsystem anfassen, sobald der Sound perfekt war.“) Mit Warthog ist dieser Stress vorbei.

Wenn du mitten im Mix merkst, dass der Bass etwas mehr Decay braucht oder du dir ein offeneres Filter für den Lead wünschst, drück einfach Recall und optimiere den Sound. Das ist kein Problem. Kein modularer Synthesizer konnte das bisher, vor allem wenn man bedenkt, wie unglaublich komplex modulare Patches werden können.

Und was ist mit Live-Auftritten? Herkömmliche modulare Setups sind schwer für einen Auftritt vorzubereiten und Presets mitten im Auftritt zu ändern, ist schon eine Qual. Man bräuchte eine riesige Gerätewand, nur um ein paar verschiedene Sounds parat zu haben. Mit Warthog kannst du Sounds im Handumdrehen ändern, egal ob du ein kleines oder großes Setup nutzt. Außerdem kannst du für Live-Auftritte unsere MATRIX 428-Module verwenden, sodass du auf der Bühne nichts neu patchen musst. Und noch etwas: Mit Warthog kannst du sogar interne Modulationen durchführen, ohne für alles Patch-Kabel zu benötigen.

Sonja:

Wie wichtig war die DAW-Integration während des Entwicklungsprozesses?

Adam:

Das hat sich eigentlich ganz natürlich ergeben. Als die ersten Warthog-Prototypen anfingen, zwischen den Modulen zu kommunizieren, fanden wir es unglaublich spannend, Parameter per MIDI oder über eine App verschieben zu können – ganz ohne Patch-Kabel.

Sonja:

Was unterscheidet euer Mood-Wheels-Konzept von herkömmlichen Performance-Controllern?

Adam:

Vor ein paar Jahren fragte mich Tibor Domokos, mein Musikerfreund und Adam Synths-Kollege, ob ich einen Controller für mein Modularsystem entwickeln könnte, bei dem sich alles ändert, wenn man einen Knopf dreht. Und ich sagte: „Natürlich!“

Ich baute einen frühen analogen Prototypen, der zum Vorgänger der Mood Wheels wurde – allerdings brauchte er damals eine Unmenge an Patch-Kabeln! Warthog ist viel praktischer aufgebaut.

Da die Central Unit mehrere Snapshots in einem Patch speichern kann, war es absolut sinnvoll, die Mood Wheels zum Morphen zwischen diesen Snapshots zu verwenden. Jetzt kann man buchstäblich alle Knöpfe und Schalter in Echtzeit zwischen den Modulen bewegen. Und die Mood Wheels verfügen sogar über CV-Eingänge. Du kannst also einen LFO anschließen und ihn auch zwischen Snapshots automatisch morphen lassen.

Der speicherbare modulare Synthesizer

Sonja:

Welche Rolle spielt das Adam Synths-Team – wie arbeiten Musiker und Ingenieure zusammen?

Adam:

Tibor und ich verbringen unzählige Abende damit, über Musik, Synthesizer und natürlich den Warthog zu sprechen. Wir brainstormen ständig. Meine Aufgabe ist es, musikalische Ideen in die Sprache der Schaltkreise zu übersetzen und dann teilen wir die Aufgaben auf.

Barna kümmert sich um die Hardware-Programmierung, Viktor programmiert die Zentraleinheit und wir stehen alle in ständigem Austausch um sicherzustellen, dass alles perfekt zusammenpasst.

Sonja:

Inwiefern verändert Warthog den Studioalltag von Musikproduzenten?

Adam:

In vielerlei Hinsicht. Zeit, Energie, Kosten und Workflows werden massiv verbessert. Zurück zum Stranger Things-Beispiel: Mit Warthog braucht man kein „Nicht berühren“-Schild mehr an seinem Synthesizer. Mein Motto lautet: Ruhe bewahren, speichern und abrufen.

Auch wirtschaftlich ist es enorm. Vor Warthog brauchte man, wenn man mehrere Sounds in einem Song haben wollte, entweder ein wandgroßes modulares Rig oder man musste alles patchen und neu patchen, sich Notizen machen, Diagramme zeichnen und hoffen, dass man es später reproduzieren kann. Jetzt braucht es einen Knopfdruck und man ist genau dort, wo man aufgehört hat.

Und hier ist etwas Spannendes: Eine Komfortfunktion, die den Workflow nicht nur unglaublich einfach, sondern wirklich aufregend macht. Zwei Produzenten, die an entgegengesetzten Enden der Welt arbeiten, können Sound-Einstellungen teilen und das nicht als aufgenommene Audiodatei, sondern indem sie Presets direkt von einem Warthog zum anderen senden. So können mehrere Personen gleichzeitig an demselben Preset arbeiten, es hin und her teilen oder es sogar an jeden anderen Warthog-Besitzer auf der Welt senden.

Sonja:

Magst du unseren Lesern einen normalen Arbeitstag im Leben von Adam Miski zu beschreiben?

Adam:

Ehrlich gesagt, das ist die schwierigste Frage! Seit wir den Warthog angekündigt und mit den Vorbereitungen für die Superbooth begonnen haben, ist mein Leben total verrückt. Meine Tage sind reines Multitasking. Ich jongliere mit E-Mails (meine Frau Viki hilft mir dabei, denn wir betreiben Adam Synths gemeinsam), spreche ständig mit dem Team, verfeinere und teste Warthogs und erstelle Presets. Einen normalen Tag gibt es momentan nicht. Aber eines ist unabdingbar: Ich nehme mir immer Zeit für meine Familie und Freunde. Sie haben mich bei allem unterstützt und sind genauso begeistert von Adam Synths wie ich. Deshalb verbringe ich meine Abende mit ihnen und das soll auch so bleiben.

Sonja:

Kannst du uns etwas über eine Erfahrung mit Adam Synth erzählen, aus der du am meisten gelernt hast?

Adam:

Adam Synths bedeutet acht Jahre ständigen Lernens. Besonders hervorzuheben ist die Bedeutung der Musikalität eines Synthesizers. Wie er in einem Track klingt und wie er in einen Mix passt. Zum Glück besitzen meine Musikerfreunde eine riesige Sammlung an analogem, digitalem, Vintage- und modernem Equipment, sodass wir unsere Schaltungen und Module stets in den unterschiedlichsten Kontexten testen konnten. Ob akustische Umgebung, Vintage-Drum-Machines oder ein analoges Mischpult, das direkt auf Vinyl mischt – ein gutes Instrument muss in jeder Umgebung funktionieren. Genau das streben wir mit Adam Synths an und es hat mir genau gezeigt, wohin wir in Zukunft gehen müssen.

Sonja:

Wie sehen eure Visionen für die zukünftige Entwicklung des Warthog und kommender Module aus?

Adam:

Zunächst einmal ist es wichtig zu sagen: Der Warthog ist ein analoges Instrument mit digital gesteuerten Schaltkreisen. Das gilt für jedes Modul.

Das eröffnet zwei spannende Möglichkeiten. Zum einen planen wir die Veröffentlichung weiterer Hardware-Module. Zum anderen ermöglicht uns die digitale Steuerung, die Fähigkeiten bestehender Hardware allein durch Software-Updates der Central-Unit zu erweitern, ohne dass neue physische Module erforderlich sind. Aktuell konzentrieren wir uns auf die Vorbereitungen für die Superbooth, aber die Entwicklung läuft parallel weiter.

Wir erhalten viele Fragen wie beispielsweise: „Können die Envelope-Generatoren Loopings unterstützen?“

Unsere Antwort ist: Wir können und werden diese Option in die Evelope-Generatoren implementieren, sodass sie über die versteckten Parameter der Envelope-Sektion der Zentraleinheit ein- und ausgeschaltet werden kann, ohne dass Hardware-Änderungen erforderlich sind. Tatsächlich habe ich erst kürzlich beschlossen, dass die VCOs auch einen versteckten LFO-Modus erhalten! Bei all dem steht eines immer an erster Stelle, dass wir hochwertige Audioschaltungen und absolut zuverlässige, einsatzbereite Systeme liefern.

Sonja:

Gibt es Pläne für eine Community-Plattform zum Teilen von Presets und Patches?

Adam:

Absolut. Angesichts der vielen Fragen und des Feedbacks, die wir erhalten, sehen wir einen echten Bedarf für ein Forum, in dem Nutzer Erfahrungen und Presets austauschen und Fragen stellen können. Sowohl an uns als auch an andere. Wir planen außerdem, eine Videoserie, die jedes kleine Feature des Warthog Schritt für Schritt erklärt, damit Nutzer wirklich alles beherrschen, was er kann.

Sonja:

Möchtest du den Lesern noch etwas mitteilen?

Adam:

Auf jeden Fall! Besucht adamsynths.com und abonniert unseren Newsletter! Wir werden in Kürze detaillierte Informationen zur Verfügbarkeit des Warthog veröffentlichen. Und wenn ihr Fragen habt, zögert nicht, uns zu kontaktieren!

Vielen Dank an Adam für dieses unglaublich tolle Interview! Adam, Viktoria und ihr ganzes Team strahlten eine Begeisterung aus, die wirklich ansteckend war. Es war ein spannendes Gespräch über ein extrem innovatives Gerät, das sicherlich viele Musiker und Musikerinnen begeistern wird.