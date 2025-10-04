Von Herzschmerz bis Orchester: Asaf Avidan im Interview

Mit seiner unverwechselbaren Stimme und der Mischung aus Folk, Rock, Pop und Blues hat sich Asaf Avidan längst einen Platz in der internationalen Musikszene gesichert. Den Musiker aus Jerusalem kennt man spätestens seit dem weltweiten Erfolg der DJ-Version von „One Day / Reckoning Song“. Am 10. Oktober erscheint Asaf Avidans neues Album UNFURL, das tief in psychologische Themen eintaucht und gleichzeitig mit orchestralen Sounds neue Türen öffnet. Für AMAZONA.de hat Asaf Avidan Einblicke in seine Arbeit, seine Inspirationen, genutztes Gear und die Entstehung des neuen Albums gegeben.

ANZEIGE

Asif Avidans Schritte zur Musik

Gereon:

Was war der Moment, in dem Musik für dich mehr wurde, als nur ein Hobby? Gab es einen Schlüsselmoment oder eine bestimmte Person, die dich auf diesen Weg gebracht hat?

Asaf Avidan:

Wie so oft: Es war herzzerreißend. Ich lebte als Animator mit einem gut bezahlten Job und einer schönen Wohnung und hatte eine lange Beziehung, von der ich damals dachte, dass sie „die Richtige“ sei. Dann brach innerhalb kürzester Zeit alles zusammen. Sie verließ mich oder ich verließ sie oder wir lebten uns auseinander. Dann trieb mich dieser Abschied dazu, meinen Job zu kündigen, mit dem ich nicht wirklich glücklich war, und die Wohnung in der Stadt zu verlassen, in der ich mich fremd fühlte.

Und dann, als ich allein, arbeitslos, obdachlos und orientierungslos auf das Haus eines Freundes aufpasste, wurde mir alles zu viel. Die Last der Emotionen erdrückte mich. Und so begann ich ohne vorherige Vorbereitung oder Fähigkeiten, Songs zu schreiben. Für mich selbst. Mir selbst diese komplexen, rohen Emotionen zu erklären und mich selbst zu hören, wie ich sie aussprach, wurde zu einer schmerzhaften Therapie. Alles andere geschah schnell, aber es waren nur Ausläufer dieser ersten Entscheidung.

Gereon:

Du hast mit einer Band angefangen und dich dann für den Weg als Solokünstler entschieden. Wie sehr hat dich dieser Schritt verändert, nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich?

Asaf Avidan:

Ehrlich gesagt gab es keine wirkliche Veränderung. Es war nicht wirklich eine Band. Die Idee dahinter war, ähnlich wie bei Bob Dylan und The Band oder Neil Young und Crazy Horse: Ein Solokünstler, der mit einer Gruppe von Musikern zusammenarbeitet. Aber ich habe sowieso alle Songs geschrieben und die Entscheidungen getroffen.

Ich glaube, nach drei Alben wurde uns allen klar, dass ich mit anderen Musikern zusammenarbeiten wollte und sie sich mehr künstlerische Entfaltung wünschten, und dass es einfach nicht mehr zusammenpasste. Aber für mich persönlich war es schwer. Diese Leute waren wie eine Familie für mich und wir hatten in der kurzen Zeit, in der wir zusammen waren, viel durchgemacht. Es war wie eine weitere schwere Trennung und es dauerte eine Weile, bis sich mein Herz daran gewöhnt hatte.

Sound, Studio und kreative Prozesse: Wie arbeitet Asaf Avidan?

Gereon:

In deinen Songs findet man oft eine Mischung aus unterschiedlichen Genres. Gibt es für dich ein Gefühl oder eine Idee, an der du dich beim Komponieren festhältst, damit alles stimmig bleibt?

Asaf Avidan:

Am Anfang eines Prozesses ist es sehr chaotisch: Songs werden in einer Leere geschrieben und ich lasse sie einfach heraus, wobei jeder einzelne danach strebt, seine eigene Stimme zu haben, die das ausdrückt, was er vermitteln möchte. Für mich ist es wichtig, den Songs zuzuhören und zu diesem Zeitpunkt nicht zu versuchen, ihnen meine Strukturen aufzuzwingen. Irgendwann, wenn genug Songs auf diese Weise geschrieben wurden, kommt ein Moment der Erkenntnis.

ANZEIGE

Ich entdecke einen Faden, der unbewusst alle Songs miteinander verbindet, und kann wirklich erkennen, was mein Unterbewusstsein beabsichtigt hat. Dann lasse ich mein Bewusstsein nachforschen und zusammenführen und versuche aktiv, eine „Stimme” für das Album zu finden. Oft besteht es immer noch aus einer Collage verschiedener Genres, aber die thematische Struktur ist vorhanden und ich habe auch gelernt, darauf zu vertrauen, dass meine nervige, unverwechselbare Stimme das Ganze zusammenhält.

Gereon:

Bald erscheint dein neues Album „UNFURL“. Worum geht es dir auf diesem Album und in welche Richtung willst du dich damit öffnen?

Asaf Avidan:

Das Album handelt von einer psychologischen Entwirrung und Offenbarung, durchtränkt von der Panik, sich selbst an das Nichts zu verlieren. Und vom Wunsch nach einer externen Bestätigung des Selbst durch den anderen. Es ist eine Art vom Schweizer Psychologen Carl Gustav Jung inspirierter Albtraum, gemalt mit der Ästhetik eines Hitchcock-Films.

Ich weiß, das klingt abstrakt oder wissenschaftlich, aber es war alles andere als das. Ich hatte das starke Gefühl, dass die klare Grenze meines Ichs verschwimmt oder sich auflöst und, um ehrlich zu sein, durchlebe ich dieses Gefühl immer noch und habe das Album genutzt, um ihm Ausdruck zu verleihen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn ich es besser erklären könnte, hätte ich keine Songs darüber schreiben müssen.

Gereon:

Die erste Single „The Call of the Flow“ vom neuen Album überrascht mit orchestralen Elementen und sogar mit Rap. Wie kam es zu dieser ungewöhnlichen Mischung?

Asaf Avidan:

Der Rap-Flow des Textes kam für mich etwas überraschend. Ich wollte das zuvor erwähnte Gefühl der Panik vermitteln und immer mehr Textzeilen sprudelten nur so aus mir heraus, immer schneller und schneller. Es schien thematisch einfach zu passen, also habe ich mich darauf eingelassen und die verschiedenen Reimschemata und den Flow des Gesangs genossen. Ich erinnere mich, dass ich mir die Demos zum ersten Mal angehört habe und dachte: „Moment mal … ist das Rap?“

Das hat mich genauso überrascht wie alle anderen auch. Der orchestrale Teil kam viel bewusster zustande, als ich einige Hitchcock-Filme sah und plötzlich wusste, dass genau dieser Sound für mein neues Album richtig wäre. Diese großen, komplexen Vintage-Melodien vermitteln eine Fülle und Seltsamkeit. Ich vertiefte mich in das Schreiben verschiedener orchestraler Elemente und stellte fest, dass mir das auf eine Weise Spaß machte, wie ich es mit Gitarre oder Klavier nicht mehr habe.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Asaf Avidans Arbeit in den Miraval Studios von Brad Pitt

Gereon:

Du hast das Album in den Miraval Studios von Brad Pitt aufgenommen. Was hast du dort erlebt, das anders war als in anderen Studios?

Asaf Avidan:

Ich bin eigentlich kein großer Audiophile und glaube normalerweise nicht, dass ein Album davon abhängt, welchen Kompressor man verwendet. Aber diese Erfahrung … wow! Es ging nicht nur um die Akustik des Raums und die Ausstattung. Es ging um die gesamte Atmosphäre des Ortes und die Fürsorge, die alle Mitarbeiter den Künstlern entgegenbringen. Ich habe mich in meinem Berufsleben noch nie so vollkommen wohlgefühlt. Von der Gastfreundschaft über das Catering bis hin zum Technikerteam: Sie haben es uns wirklich ermöglicht, uns ganz auf den Prozess und die Musik zu konzentrieren und sie haben sich mit einer bewundernswerten Liebe zum Detail um alles andere gekümmert. Ich glaube wirklich, dass das das Album ausgemacht hat.

Gereon:

Die Miraval Studios sind bekannt für eine besondere Klangarchitektur und eine Mischung aus moderner Technik und Vintage-Equipment. Wie sehr hat dieser Ort dich und dein neues Album beeinflusst?

Asaf Avidan:

Ich glaube, mehr noch als die Akustik und die Ausstattung war es das Wissen, dass mein Lieblingsalbum „The Wall“ in diesem Raum, an diesem Ort aufgenommen wurde. Das hat alle dazu gebracht, ihr Bestes zu geben, einfach aus purem Respekt vor diesem geschichtsträchtigen Ort.

Gereon:

Wie wichtig ist dir der Raumklang in deinen Aufnahmen und wie arbeitest du mit Mikrofonierung und Raumakustik, um deine Stimme optimal aufzunehmen?

Asaf Avidan:

Für den Gesang hatten wir zwei verschiedene Ästhetiken im Album: Den melodischen Gesang, der dieses reichhaltige Old-School-Feeling haben sollte, und die Rap-Parts, die wir etwas moderner gestalten wollten. Bei Letzterem war die Aussprache sehr wichtig, damit die Texte gut rüberkamen. Am Ende haben wir zwei verschiedene Setups verwendet. Beide besaßen nur ein Mikrofon, aber in den Rap-Parts haben wir den Raum um mich herum mit einigen Schaumstoffdämpfern wirklich geschlossen, um einen sehr klaren Klang zu erzielen, während wir in den anderen melodischen Parts den gesamten großen Raum nachhallen ließen.

Gereon:

Wie lief ein typischer Tag während der Aufnahmen ab? Hattest du einen klaren Plan oder hast du eher intuitiv gearbeitet?

Asaf Avidan:

Die Zeit im Studio ist immer kostbar und wir hatten viel zu tun, aber andererseits möchte man sich selbst und den Musikern nicht das Gefühl geben, dass es sich um einen Bürojob handelt. Wir haben eine ziemlich stabile Methode gefunden, bei der wir klare Arbeitszeiten und klare Zeiten für Pausen zum Essen, für Geselligkeit und zum Durchatmen hatten. Es war wichtig, gute Live-Aufnahmen der Songs zu bekommen und das passiert einfach, wenn es passiert. Man braucht Zeit, um die Songs zu spielen und man kann eine gute Aufnahme nicht erzwingen. Wir waren alle erfahrene Musiker und standen während der Aufnahmen nicht unter Druck. Ehrlich gesagt war es einer der angenehmsten und einfachsten Aufnahmeprozesse, die ich je erlebt habe.

Gereon:

Wie gehst du bei der Produktion eines Songs vor? Startest du mit der Stimme, dem Text oder einem Instrument? Und welche Rolle spielt Technik dabei?

Asaf Avidan:

Es ist ein ganzheitlicher Ansatz: Nichts funktioniert für sich allein, daher muss man ständig das Gesamtbild im Blick behalten und darauf achten, wie die einzelnen Elemente miteinander interagieren. Wenn die Arrangements gut sind, hat die Produktion eine leichtere Aufgabe. Es geht also nicht nur darum, die Frequenz eines Instruments zu dämpfen, um Platz für ein anderes zu schaffen. Man muss die Instrumentierung wirklich so arrangieren, dass sie nicht einfach chaotisch aufeinanderprallen.

Bei der Produktion geht es dann darum, den Zuhörer zu dem Fokus zu führen, den man ihm vermitteln möchte. Für mich sind die Texte und die Stimme immer wichtig, aber bei einem Album wie diesem, bei dem die meiste Zeit ein volles breites Orchester spielt und man die Leute schöne Melodien hören lassen möchte, ist das eine interessante Herausforderung.

Gear Rundown mit Asaf Avidan: Live und Studio

Gereon:

Kannst du uns einen Einblick in dein Live-Setup geben? Welche Instrumente, Looper oder Effektgeräte nutzt du auf der Bühne, um deinen Sound zu formen?

Asaf Avidan:

Ich spiele Gitarre und Klavier und bei Soloauftritten sind beide an einen Boss RC Looper angeschlossen. Bei Soloauftritten, bei denen ich viel mit Loops arbeite, wird die Akustikgitarre gesplittet und entweder direkt an eine DI-Box angeschlossen oder durch ein Pedalboard geleitet, ähnlich wie bei einer E-Gitarre.

Die Belegung des Pedalboards ändert sich, aber einige Dinge behalte ich immer bei: Ich habe mein Mojo-Reverb-Pedal. Das war früher eine kleine Boutique in Paris, die Pedale herstellte und ich liebe diesen federnden Hall so sehr, dass ich ihn niemals austauschen würde. Ich habe immer ein Boss DD6 Delay in der Effektkette, weil es diese coole Funktion hat, mit der man die Länge des Feedbacks während des Spielens mit dem Fuß steuern kann.

Außerdem liebe ich in letzter Zeit all diese verrückten Electro Harmonix-Pedale, die deine Gitarre zu einem Synthesizer machen, wie Mel9 oder POG.

Gereon:

Hat sich dein Equipment oder deine Arbeitsweise im Studio im Laufe deiner Karriere stark verändert und wenn ja, warum?

Asaf Avidan:

Hm, nicht wirklich. Ich habe etwa 2008 angefangen, Musik zu machen. Ich wusste bereits, wie man mit einigen DAWs auf meinem Computer zuhause arbeitet und liebe es auch heute noch, auf diese Weise zu komponieren. Ich verwende virtuelle Instrumente und Plug-ins, um die Instrumentierungen zu komponieren, die ich selbst nicht spiele, aber all das dient nur meiner Kompositionsphase. Wie du siehst, liebe ich es damals wie heute, ein Album in einem speziellen Musikstudio aufzunehmen. Auch hier geht es mir nicht nur um den Klang, sondern um die Umgebung, in der wir gemeinsam kreativ arbeiten können.

Gereon:

Gibt es bestimmte Plug-ins oder DAWs, die für deinen Sound unverzichtbar sind?

Asaf Avidan:

Nicht für meinen Sound, aber für mein Songwriting. Obwohl wir für das Album ein komplettes Live-Orchester aufgenommen haben, erfolgte die anfängliche Suche nach der richtigen Stimmung für das Album dadurch, dass ich viel mit dem Schreiben von Orchesterelementen mit einigen Plug-ins experimentierte. Ich hatte wie gesagt diesen Moment, in dem ich einige Hitchcock-Filme sah und davon besessen war, ihren Sound in das Album zu integrieren. Und wie durch Zauberei erhielt ich ein paar Tage später eine Werbung für das neue Plug-in von Spitfire, das Bernard Herman, den Komponisten all dieser unglaublich einprägsamen Hitchcock-Filmmusiken, würdigt. Ich habe es sofort gekauft und es hat praktisch das Album mit mir geschrieben.

Rückblick und Ausblick von Asaf Avidan

Gereon:

Wenn du heute auf Alben wie „Different Pulses“ oder „Gold Shadow“ oder auch auf deinen internationalen Hit „One Day / Reckoning Song“ zurückblickst: Was erkennst du in deiner Entwicklung wieder und was hast du ganz bewusst hinter dir gelassen?

Asaf Avidan:

Der One Day-Remix ist tatsächlich nicht mein Song. Es ist eine DJ-Version, die ich überhaupt nicht mag. Aber davon abgesehen bin ich eigentlich sehr überrascht, wie wenig sich verändert hat, wenn ich mir diese Alben anhöre. Ich meine, „Gold Shadow“ experimentiert bereits mit orchestralen Arrangements und Collagen verschiedener Genres. Ich glaube, ich würde sie heute anders aufnehmen und vielleicht auch anders singen. Aber es ist sinnlos, in die Vergangenheit zu schauen. Die Alben sind, wie sie sind und damals hielt ich sie für veröffentlichungswürdig. Ich kann nur versuchen, meiner Vision heute und morgen treu zu bleiben.

Gereon:

Wenn du nur drei technische Geräte oder Instrumente für den Rest deiner Karriere verwenden dürftest, welche wären das und warum?

Asaf Avidan:

Ein Mikrofon, eine Gitarre und ein Klavier. Das sind wirklich die Grundlagen, alles andere sind nur Details.

Gereon:

Du hast auf vielen Bühnen dieser Welt gespielt. Was motiviert dich auch heute noch, immer wieder neue Songs zu schreiben?

Asaf Avidan:

Uff, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, es ist ein tiefes Gefühl, endlos in einen Abgrund zu fallen, der außerhalb von Liedern keinen Namen hat. Die Lieder helfen mir, Emotionen zu strukturieren, die sonst unerklärlich sind, mich aber dennoch belasten und ertränken. Indem ich sie herauslasse, kann ich meinen Kopf aus den Wellen heben und Luft holen. Auch wenn es nur für einen Moment ist.

Gereon:

Vielen Dank für das ehrliche Interview.

Asaf Avidans neues Album UNFURL erscheint am 10. Oktober und kann bereits auf der Website des Musikers vorbestellt werden. Drei Singles sind bereits vorab erschienen und geben einen ersten spannenden Eindruck.

22.10.2025: Hamburg, Laeszhalle

23.10.2025: Berlin, Uber Eats Music Hall

24.10.2025: Köln, Stadthalle (ausverkauft)

26.10.2025: Lausanne, Beaulieu

27.10.2025: Zürich, Volkshaus

04.12.2025: Leipzig, Haus Auensee

05.12.2025: Wien, Gasometer