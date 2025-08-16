Der Mann hinter "Bad Gear" im Gespräch

Audiopilz hat mit seinem YouTube-Kanal Bad Gear einen festen Platz in der Szene der elektronischen Musik. Mit spitzer Ironie, nerdigem Know-how und einem feinen Gespür für Memes und Storytelling nimmt er wöchentlich Geräte unter die Lupe, die in der Szene eher belächelt als geliebt werden.

ANZEIGE

Ich traf Audiopilz auf der diesjährigen Superbooth persönlich und als ich ihn um ein Interview bat, war der sympathische Wiener sofort Feuer und Flamme. Heute gibt er spannende Einblicke in seinen musikalischen Werdegang, seine Motivation hinter Bad Gear, die Herausforderungen der Videoproduktion – und teilt ganz nebenbei seine Leidenschaft für „hirnrissige“ Synthesizer-Ideen, sein gespaltenes Verhältnis zu Final Cut und seine Sicht auf Hersteller wie Behringer und Roland.

Von der Theaterbühne zum YouTube-Format:

Ein kreatives Leben zwischen Geige, Greenscreen und Gear

Sonja:

Erzählst du mir, wie du zur Musik gekommen bist und wer dich musikalisch am meisten beeinflusst hat?

Audiopilz:

Das ist eine gute Frage. Bei mir hat sich mein gesamter kreativer Werdegang im weitesten Sinne aus dem familiären Kontext ergeben. Mein Vater hatte in seiner Freizeit eine Band und eine Theatergruppe und hat Bücher geschrieben.

Bereits in meiner frühesten Kindheit hat er damit begonnen, mich auf die Bühnen dieser Welt mitzunehmen. Bei meinem Bühnendebüt dürfte ich so etwa zwei Wochen alt gewesen sein. Die Kreativität liegt bei uns dementsprechend wohl in der Familie. Eine meiner beiden Schwestern ist beispielsweise klassische Sängerin und Moderatorin im österreichischen Rundfunk.

Affiliate Links Roland AIRA Compact S-1 Tweak Synth Kundenbewertung: (87) 174,00€

Wer mich allerdings musikalisch über die familiäre Prägung hinaus ganz besonders beeinflusst hat, ist schwer zu sagen. Es waren so viele unterschiedliche Künstler in verschiedenen Phasen meines Lebens. Ich denke, dass meine damaligen Helden letztlich keinen ganz klar erkennbaren Einfluss darauf hatten, was ich heute tue.

Sonja:

Welche Instrumente spielst du?

Audiopilz:

Von meinem sechsten bis zu meinem achtzehnten Lebensjahr habe ich Geige gespielt. Ich habe davon aber Kopfschmerzen bekommen und damit aufgehört. Außerdem habe ich sehr viel Bass und Gitarre gespielt. Seit ich den YouTube-Channel habe, vernachlässige ich das aber sträflich. Außerdem war ich immer auch Vokalist.

Sonja:

Ja, wie wundervoll! Kann man deinen Gesang auch irgendwo hören?

ANZEIGE

Audiopilz:

Nicht wirklich. Auf dem Channel gibt es immer wieder einzelne Episoden, in denen ich ein bisschen singe. Beispielsweise in einer Microkorg-Episode, die mehr oder weniger auch die erste Episode war, die ein größeres Publikum erreicht hat.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sonja:

Ja, stimmt, die kenne ich!

Audiopilz:

Und es gibt eine nicht ganz erfolgreiche Autotune-Episode, in der ich mit Autotune ein kleines Weihnachtslied singe.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Und es gibt ein Video von BoBeats, in dem ich eine Ode auf Roland singe.

Bad Gear: Wie aus Hate eine gefeierte Show wurde

Sonja:

Sag mal, wie ist damals eigentlich die Idee für Bad Gear entstanden?

Audiopilz:

Ich habe einen Background als professioneller Tontechniker und Sounddesigner und habe viel am Theater gearbeitet. Ich war über zwölf Jahre am Wiener Burgtheater tätig. Aufgrund finanzieller Aspekte waren wir häufig gezwungen, mit Mischpulten und anderen Geräten zu arbeiten, die nicht wirklich für diesen Job gemacht waren. Über die Jahre habe ich dann einen sechsten Sinn dafür entwickelt. Und eben jener besondere Sinn bildete dann die Grundlage für Bad Gear.

Dazu kam, dass es bis dahin in den sozialen Medien und auf YouTube in erster Linie darum ging, zu zeigen, welches Gerät das Beste, „the most iconic“, „the most professional“ ist. Und da habe ich mir gedacht, dass es schön sein könnte, auch einen Gegenpol zu zeigen.

Sonja:

Hast du im Hinblick auf die Gestaltung deiner Videos dann bestimmte Vorbilder gehabt?

Audiopilz:

Ja, absolut. Ich habe mich sehr stark an Channels orientiert, die außerhalb von Musiktechnologie und Synthesizern aktiv sind. Besonders zu nennen ist hier der Kanal von Davie504, dem italienischen Bassisten, oder Gaming-Kanäle wie NakeyJakey. Ich mag einfach diese meme-lastigen Edits mit Greenscreen und solchen Dingen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Generell ist es so, dass ich mich darum bemüht habe, die Techniken und Herangehensweisen des klassischen Audio-Editings, Remixings und Ähnlichem zu nutzen. Ich hatte keinen wirklichen Background im Bereich Videotechnik, aber wenn man an Audio-Editing gewöhnt ist – wo es ja zumindest 44.100 kleine Events pro Sekunde gibt –, sind dann die 25 des Video-Editings gar nicht mehr so schwer zu bezwingen.

Sonja:

Mit welchem Programm bearbeitest du deine Videos?

Audiopilz:

Obwohl ich wirklich eine große Abneigung gegen dieses Programm empfinde, ist es nach wie vor Final Cut. Ich hasse dieses Programm – und ich hasse mich dafür, dass ich noch nicht auf etwas Vernünftigeres umgestiegen bin. Dieses Programm ist das eigentliche Bad Gear in Bad Gear.

Sonja:

Dennoch gelingen dir deine Videos in meinen Augen ziemlich gut. Sie enthalten ja auch immer ein sehr umfangreiches Wissen über das von dir vorgestellte Bad Gear. Wie lange dauert es in der Regel, bis du in ein Gerät soweit eingetaucht bist, dass du es vorstellen kannst? Und nach welchen Kriterien suchst du die Geräte aus?

Audiopilz:

Bei Bad Gear geht es darum, ob sich eine signifikante Gruppe von Menschen öffentlich in einer bestimmten Weise zu einem Gerät äußert. In jeder Episode gibt es die Wall of Hate. Dort ploppen all diese Kommentare auf – und wenn die Wall of Hate voll ist, dann ist es Bad Gear.

Was das Verständnis eines Geräts betrifft, liegt meine persönliche Deadline bei einer Woche – schließlich erscheint jede Woche eine neue Folge. Über die Jahre bin ich darin besser geworden, mich in ein Gerät einzuarbeiten. Meistens brauche ich heute keine volle Woche mehr.

Es gibt aber auch Episoden, bei denen ich eine längere Vorlaufzeit benötige. Vor Kurzem habe ich beispielsweise eine Folge aufgenommen, die nicht zur Bad Gear-Reihe zählt. Darin habe ich versucht, ein typisches 90er-Jahre-Setup aufzubauen – mit ADAT-Recordern und Mackie-Mischpulten, also allem, was man damals in der elektronischen Musik verwendet hat. Dafür habe ich tatsächlich rund ein Jahr gebraucht.

Ich habe mit wirklich weisen Menschen gesprochen, die sich diesen Dingen damals professionell gewidmet haben. Es ging um Fragen wie: Wie bekomme ich einen ADAT und eine MIDI-Clock unter einen Hut?

Sonja:

Wahnsinn! Das ist ja dann ein richtiges Projekt.

Audiopilz:

Ja, das war eine ziemlich aufwendige Folge.

Aber manchmal ist auch das Konzept einer Episode aufwendig. Vor etwa zwei Jahren habe ich eine Folge gemacht, in der ich 90er-Jahre-Software – mit einer 808, einer 909 und zwei 303 – mit entsprechenden Hardware-Geräten von Roland aus den 80ern nachgebaut habe.

Ich musste mir also auch konzeptionell überlegen, wie ich alles so arrangiere, dass ich es tatsächlich wie die Software bedienen kann.

Das sind dann eher Leidenschaftsprojekte.

Zwischen Roland-Romantik und rechtlicher Zurückhaltung: Umgang mit Herstellern und Technik-Ikonen

Sonja:

Gab es mal ein Gerät, das du eigentlich bei Bad Gear vorstellen wolltest, bei dem du aber festgestellt hast, dass du dich der verbreiteten Meinung einfach nicht anschließen kannst?

Audiopilz:

Ich habe ja eine besondere Beziehung zur Marke Roland. Roland hat eine spezielle Stellung bei Bad Gear – nicht, weil die Geräte schlecht wären, sondern weil es einfach unendlich viele davon gibt. Statistisch gesehen ist es also wahrscheinlicher, dass sie irgendwann auftauchen.

Ein Beispiel ist der Roland S-1, ein kleiner Synthesizer, der auf dem SH-101 basiert. Es gab viele kritische Stimmen dazu – die ich selbst nicht nachvollziehen konnte.

Ich benutze das Teil nach wie vor gern.

Und dann gibt es auch Instrumente, die es nie auf Bad Gear schaffen, weil es schlichtweg keine nennenswerte negative Resonanz gibt. Ein Beispiel dafür wäre der Access Virus B.

Da gibt es kaum jemanden, der den nicht cool findet. Oder auch modernere Geräte wie den Dreadbox Typhon.

Sonja:

Wie stehst du zu Behringer?

Audiopilz:

Ich bin sehr, sehr vorsichtig mit dem, was ich öffentlich über Behringer sage. Was ich an ihnen bewundernswert finde, ist ihre Rechtsabteilung.

Sonja:

Sprichst du mit mir auch über rechtliche Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem, was du tust?

Audiopilz:

Auf rechtlicher Ebene hat es nie Probleme gegeben. Es gab nur diesen einen bekannten Zwischenfall mit Teenage Engineering – der sich letztlich als Missverständnis entpuppt hat. Aber da möchte ich auch nicht zu sehr ins Detail gehen.

Grundsätzlich gibt es ein gewisses Wohlwollen. Natürlich gibt es einzelne Hersteller, die nicht besonders daran interessiert sind, mit mir in Verbindung gebracht zu werden – was ich nachvollziehen kann. Und es gibt einzelne Personen in den Teams mancher Firmen, die mich einfach nicht ausstehen können. Auch das ist okay.

Aber im Großen und Ganzen läuft es gut. Wenn ich zum Beispiel auf der Superbooth bin, gibt es – soweit ich weiß – keine Anschlagspläne auf mich (lacht herzhaft).

Sonja:

Man bewirft dich nicht mit Farbbeuteln?

Audiopilz:

Keine Farbbeutel, keine faulen Tomaten, keine faulen Eier (lacht immer noch).

Sonja:

Hast du auch positive Rückmeldungen von Herstellern bekommen?

Audiopilz:

Absolut. Ein Hersteller, der sehr früh die Berührungsangst mit mir verloren hat, ist Polyend. Die haben da eine beinahe fatalistische Affinität zu mir – das finde ich sehr reizend. Ich habe mich auch sehr gut mit den Leuten von Dreadbox verstanden, obwohl es nicht allzu viele Instrumente in ihrem Produktportfolio gibt, die sich tatsächlich für meine Show eignen.

Affiliate Links Polyend Tracker Mini Kundenbewertung: (17) 699,00€

Und ich glaube, dass ich hier irgendwo sogar noch eine Visitenkarte aus dem oberen Management von KORG liegen habe. Auch sie haben kein Problem mit mir.

Sonja:

Das klingt doch wirklich gut.

Audiopilz:

Ja, das finde ich auch (lacht erneut).

Und letztlich ist es ja auch so, dass die Gründe dafür, dass ein Gerät in der Szene der elektronischen Musik kritisiert wird, meist darin liegen, dass das Budget bei der Entwicklung fehlte. Vielleicht wäre einfach mehr Zeit nötig gewesen – aber auch politische Rahmenbedingungen und Managemententscheidungen spielen eine Rolle.

Träume, Trends und tote Hypes: Gedanken zur Zukunft – analog und digital

Sonja:

Wie können wir uns denn ein Gerät vorstellen, das von dir entwickelt wurde?

Audiopilz:

Oh, das ist schwer zu sagen. Es gibt natürlich einige Konzepte, die mich interessieren. Diese Konzepte sind nicht notwendigerweise das, was sich in meinen Augen auch gut verkaufen würde.

Sonja:

Was wäre das zum Beispiel?

Audiopilz:

Ich habe zum Beispiel einige Erfahrungen mit alten Instrumenten aus den 80er-Jahren, bei denen man sich extrem stark durch Menüs hindurchhangeln muss – eine Höheneinheit mit 19-Zoll-Geräten, mit einem Display und vier Tasten. Alles, was man machen möchte, ist dann letztlich so, als würde man versuchen, die berühmte Eingangshalle durch ein Schlüsselloch auszumalen.

Ich habe überlegt, einen Synthesizer zu bauen, der dieses Prinzip zur Meisterschaft erhebt. Also einen Synth, der auf Menu Diving aufbaut – darin aber so gut ist, dass er dadurch wiederum besser ist als ein One-Knob-per-Function-Gerät.

Ich weiß nicht genau, ob sich das tatsächlich verkauft, aber darauf hätte ich zum Beispiel Lust.

Sonja:

Also: Wenn ein Hersteller dieses Interview liest und Lust darauf hat, das mit dir zu machen – soll er sich melden?

Audiopilz:

Klar! Aber wie gesagt, das wäre so eine von den vollkommen hirnrissigen Ideen, die ich dazu hätte.

Sonja:

Ich glaube, dass letztlich viele Geräte auf solch „hirnrissigen“ (malt mit den Fingern Anführungszeichen in der Luft) Ideen beruhen – vor allem besondere Nischenprodukte.

Audiopilz:

Ja, bei den Nischenprodukten ist es meiner Meinung nach oft so, dass die Zeiträume, die notwendig sind, um ein Gerät zu entwickeln – sprich: von der „hirnrissigen“ (malt ebenfalls mit den Fingern Anführungszeichen in der Luft) Idee bis zum fertigen Produkt – inzwischen manchmal länger dauern als der eigentliche Trend, der eine bestimmte Produktgattung überhaupt relevant macht.

Es gibt durchaus einige Geräte, bei denen ich den Eindruck hatte, dass sie damals, als die Entwickler die Idee hatten, wirklich innovativ und cool gewesen wären. Aber als sie dann tatsächlich auf den Markt kamen, war es irgendwie schon zwei Jahre zu spät.

Ich denke, das ist ein grundlegendes Problem vieler Hersteller. Aber natürlich gibt es auch Leute, die sich um solche Trends gar nicht scheren. Sie machen einfach das, wofür ihr Herz schlägt – und dann dauert es eben.

Sonja:

Was in meinen Augen manchmal auch besser ist, als sich mit dem First-Batch-Problem herumzuschlagen.

Audiopilz:

Absolut! Ja.

Sonja:

Gibt es ein Gerät, das du unheimlich gerne hättest, aber an das du nicht herankommst? Oder gibt es ein Traumgerät?

Audiopilz:

Da gibt es ein paar. Zum Beispiel einen Alesis Andromeda hätte ich extrem gerne in der Show. Der ist aber sehr teuer und die Leute, die einen besitzen, passen natürlich gut darauf auf – daher ist er sehr schwer zu bekommen. Es gibt eine Person in Wien, von der ich weiß, dass sie ihn hat – aber die hat sich gerade ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und will mir das Gerät nicht geben.

Sonja:

Also auch hier wieder der Aufruf: Wenn es jemanden gibt, der den Alesis Andromeda besitzt und ihn zur Verfügung stellen würde …

Audiopilz:

Da sind wir dann auch gleich bei der nächsten Herausforderung: Wenn also wirklich ein netter Mensch aus Bremen sagt, dass ich seinen Andromeda nutzen könnte, ist die Frage, wie man das Gerät heil von Bremen nach Wien transportiert. Es soll ja nach dieser Reise dann auch noch funktionieren …

Sonja:

AMAZONA hat ja aber durchaus auch Leser in Wien.

Audiopilz:

Oh, das ist schön.

Sonja:

Wie sieht dein persönliches Setup im Moment aus?

Audiopilz:

Ich hatte früher dieses klassische Setup, das viele Leute, die nicht hauptberuflich Musik machen, zu Hause haben, weil ich damals eben einfach auch nicht hauptberuflich Musik gemacht habe. Heute habe ich einen leeren Tisch und viele Eingänge auf der Soundkarte.

Sonja:

Und was nutzt du gerne?

Audiopilz:

Ich habe derzeit aus Zeitgründen kaum die Möglichkeit, außerhalb der Show Musik zu machen. Für die Show habe ich dann ja immer interessantes Gear hier und jamme damit ein wenig. Und dann kommt es auf diesen vorher erwähnten leeren Tisch und ich arrangiere noch etwas dazu. Und so mache ich Musik.

Ich fand den Approach von Nadia Struiwigh sehr interessant: Sie definiert ihre Equipment-Sammlung eher als eine Bibliothek. Sie hat dort verschiedene Kisten mit Gear, verschiedene Keyboards und so weiter. Daraus wählt sie dann immer wieder neu aus. Ich finde das ganz gut, denn so verhindert man, dass man sich in den festgefahrenen Strukturen eines konkreten Setups verliert.

Sonja:

Ja, das ist ein wirklich schöner Ansatz.

Apropos schön: Was war der schönste Moment deiner bisherigen musikalischen Laufbahn?

Synthesizer-Version von Fear and Loathing in Las Vegas

Audiopilz:

(Überlegt eine Weile) Einerseits war das ein Interview mit Nick Batt von Sonicstate, das ich dann in weiterer Folge dazu genutzt habe, Memes über seine eigene Person auf einer Skala von 1 bis 10 zu raten. Das war für mich eine Art Ritterschlag.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Und wo wir gerade bei Sonicstate sind … Es gibt in Klagenfurt in Österreich eines der größten Synthesizer-Museen der Welt. Dort war ich mit Gaz Williams von Sonicstate. Es war so ein wenig die Synthesizer-Version von Fear and Loathing in Las Vegas.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sonja:

Ja, das ist genial!

Audiopilz:

Und das war auch so ein Ding – wenn mir das jemand fünf Jahre zuvor gesagt hätte … (strahlt über das ganze Gesicht) – ich hätte es nicht geglaubt.

Sonja:

Was war der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?

Audiopilz:

Es gibt von Brian Eno die Oblique Strategies Cards, die dir wahrscheinlich bekannt sind. Das ist ja dieses Kartenset mit verschiedenen Ratschlägen, die einem helfen sollen, wenn man beispielsweise in der Musikproduktion an einem gewissen Punkt feststeckt. Und der beste Tipp, den ich hier gefunden habe, war: Emphasize the flaws (Anmerkung der Redaktion: Betone die Fehler).

Sprich: Wenn etwas nicht passt, wird es dadurch passend, dass du es hervorhebst.

Sonja:

Quasi aus dem Bug ein Feature machen …

Und sag, hast du konkrete Pläne für die Zukunft?

Audiopilz:

So wichtig mir Bad Gear immer noch ist – weil ich natürlich dieses Format mag und weil es lustig ist –, ist es in letzter Zeit so, dass ich auch viele Videos mache, die in dieses Format nicht hineinpassen. Es waren auch einige Videos dabei, die sehr, sehr gut funktioniert haben. Das ist etwas, woran ich verstärkt arbeiten möchte.

Und natürlich – mit Blick auf das Thema künstliche Intelligenz – ist anzunehmen, dass sich das Online-Ökosystem, in dem wir uns bewegen, in absehbarer Zeit grundlegend ändern wird. Und nicht nur aufgrund dieser Notwendigkeit, sondern auch deshalb, weil ich in den letzten fünf oder sechs Jahren im Grunde so eine Art Cyborg geworden bin, der immer mit einem halben Kopf in der virtuellen Welt ist, zieht es mich ein bisschen ins Analoge.

Aber ich überlege derzeit noch, wie ich das am besten integrieren kann.

Sonja:

Da sind wir auf alle Fälle gespannt!

Und gibt es etwas, das du aus heutiger Sicht anders gemacht hättest?

Audiopilz:

Natürlich ist man nachher immer schlauer, aber insbesondere bei Dingen, die so alchemisch sind wie der Umgang mit Algorithmen, Suchmaschinenoptimierung und solchen Sachen, muss man die Fehler machen. Man muss mit wehenden Fahnen in den Untergang reiten.

Sonja:

Ja, das sehe ich ganz genauso. Gibt es noch etwas, das du den Menschen draußen gerne sagen möchtest? Etwas, das dir wichtig ist?

Audiopilz:

Ich bin natürlich extrem dankbar für alle, die sich tatsächlich meine Sachen im Internet ansehen. Das ist erstens nicht selbstverständlich und zweitens etwas, mit dem ich persönlich nicht in diesem Ausmaß gerechnet hätte.

Das heißt: Als Allerallerstes vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die das in irgendeiner Art und Weise wahrnehmen. Auch die Leute, die es nicht mögen, sind herzlich willkommen. Jeder Dislike ist genauso willkommen wie ein Like. Wir sind ja alle erwachsene Menschen – wir können uns oft darauf einigen, dass wir uns nicht einigen können.

Sonja:

Was für ein perfektes Schlusswort. Vielen, vielen lieben Dank für dieses herrliche Interview!