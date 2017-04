Interview: Boris Blank, Yello Mastermind, Teil 2

Mein Interview mit Boris Blank wurde durch ein wunderbares Mittagessen mit Schweizer Köstlichkeiten unterbrochen. Nach einer leckeren Nachspeise (ich kann nicht ohne, während sich Boris zurückhielt), setzten wir unser Interview in seinem Studio fort.

Peter:

Wie kam es zu diesem Namen Yello?

Boris:

Das müsstest du Dieter fragen, der hat den Namen erfunden. Wir haben alle ganz verschiedene Namen eingeworfen. Yello kam von Dieter. Das hat uns gut gefallen, weil es etwas war, was nichts heißt und trotzdem gut klingt. Es war sozusagen ein Unikat.

Peter:

Ich bin erst 1984 auf euch aufmerksam geworden, als ihr diese LP mit dem Gorilla auf dem Cover herausgebracht habt.

Boris:

„You Gotta Say Yes to Another Excess“.

Peter:

Genau… war das euer Durchbruch?

Boris:

Der richtige Durchbruch kam erst 1985, als wir das Album „Stella“ herausgebrachten, das sich auch international ganz gut durchsetzte.

Peter:

Kurz vor „You Gotta Say Yes to Another Excess“ trennte sich Carlos Peron von euch?

Boris:

Ja, das war 1983.

Peter:

Wie stark hat er damals den Yello-Sound geprägt?

Boris:

Er war eigentlich nie so wirklich als Musiker dabei, sondern er war eher ein Mentor. Er war vor allem im Hintergrund und hat sich zum Beispiel um die geschäftlichen Belange gekümmert. Wirklich musikalisch integriert war er aber eigentlich nie. Er produzierte damals mit Chris Lunch in der Roten Fabrik sehr schrillen Elektro-Punk.

Peter:

Auf jeden Fall ging die Trennung relativ glatt über die Bühne …

Boris:

Ja, man kann sagen, wir haben uns musikalisch auseinandergelebt.

Peter:

„You Gotta Say Yes to Another Excess“ war vielleicht nicht euer Durchbruch, aber für mich war es eine ganz neue Welt. Du hast schon damals sehr viel mit Stimmen experimentiert und vor allen Dingen auch mit Geräuschen. Gerade der Song GREAT MISSION mit dieser Dschungelatmosphäre und den bombastischen Ethno-Drums am Ende, hat mich nachhaltig beeindruckt.

Den Text kenne ich heute noch auswendig … „The Jungle near Manaos …“

Boris:

„… the Amazonas full of piranhas, the birds of paradise disappear into the green desert …“