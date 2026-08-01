Gitarrenpedale mal anders – und auch für Keyboarder

CHOMPI Club und Chase Bliss – diese neue Firmenzusammenarbeit verspricht Spannendes. Der CHOMPI Club Sampler, den Tobias und Chelsea vom CHOMPI Club entwickelten und den ich bereit für AMAZONA testen durfte (hier geht es zum Artikel), spaltete einst die Gemüter. Ich hab im CHOMPI-Sampler nicht nur ein Pädagogik-Tool, sondern es auch als eine Art besser spielbare Morphagene-Variante mit einzigartigen Features gesehen.

Kurz & knapp Worum geht es? Interview mit Tobias vom CHOMPI Club und Tyler von Chase Bliss über ihre Zusammenarbeit, neue Ideen für den CHOMPI Sampler und kreative Effekt-Workflows. Zusammenarbeit: CHOMPI Club und Chase Bliss bündeln ihre Stärken rund um Sampling, Effekte und spielbare Sounddesign-Tools.

CHOMPI Club und Chase Bliss bündeln ihre Stärken rund um Sampling, Effekte und spielbare Sounddesign-Tools. CHOMPI Sampler: Das Instrument bleibt ein zugängliches, aber tiefes Werkzeug für experimentelles Sampling und kreative Klanggestaltung.

Das Instrument bleibt ein zugängliches, aber tiefes Werkzeug für experimentelles Sampling und kreative Klanggestaltung. Neue Firmware: Tape- und Tempo-Firmware erweitern den CHOMPI Sampler um neue Spielweisen und Beatpattern-Workflows.

Tape- und Tempo-Firmware erweitern den CHOMPI Sampler um neue Spielweisen und Beatpattern-Workflows. Pedal-Setup: Chase Bliss-Pedale lassen sich stereo mit dem CHOMPI Sampler kombinieren und eröffnen flexible Effektketten.

Chase Bliss-Pedale lassen sich stereo mit dem CHOMPI Sampler kombinieren und eröffnen flexible Effektketten. Musikpädagogik: CHOMPI soll Hemmschwellen abbauen und Menschen jeden Alters zum Experimentieren mit Klang ermutigen.

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Das Interview mit Tobias und Tyler gibt es auch als Video:

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Einführung: Chase Bliss und CHOMPI Club

Der etablierte Gitarrenpedal-Hersteller Chase Bliss aus Minneapolis, Minnesota, war ebenfalls überzeugt und man tat sich zusammen. Davon konnte ich bislang nur lesen. Aber was das nun praktisch bedeutet, darauf war und bin ich neugierig und auf Nachrichten hierzu wartete ich schon länger. Auf der Superbooth fand ich einen Stand der beiden. Tobias war anwesend und ich war gespannt, was es zu erzählen gab.

Tobias und Chase Bliss präsentierten unter anderem eine neue CHOMPI-Sampler-Tape-Firmware sowie eine neue und alternative Tempo-Firmware, die den CHOMPI Sampler in ein komplett anderes Gerät mit dem Schwerpunkt Beatpattern-Creation verwandelt. Mehr Infos dazu findet ihr hier.

Zudem gab es an dem Stand einen Geräte-Prototypen, den Tobias zum Herumspielen gebaut hat und der mit dem neuen Chase Bliss Big-Time-Effektgerät verbunden war.

Außerdem stand dort noch ein Pedalboard mit Chase Bliss-Pedalen zum Ausprobieren mit dem CHOMPI Club Sampler als Quelle des Eingangssignals am Anfang der Signalkette.

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Unzählige Chase Bliss-Pedale bieten sehr viele Optionen, haben besonders in der Welt der Gitarristen schon hohe Wellen geschlagen und sind auch in der Modularwelt populär. Chase Bliss bietet weit mehr als nur Standard-Pedaleffekte und die Grenzen zwischen Desktop- und Gitarrenpedalen werden fließend. Es scheint oft vor allem darum zu gehen, eine Solo-Stimme auf interessante und spielbare Weise mit Effekten anreichern zu können, auch wenn manches etwas teurer ist.

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Das liegt zum Beispiel auch an Stereo-Anschlüssen. Kleine Dip-Switches hinten erlauben oft Änderungen der Einstellungen im Stil von Jumpern. Mit Hilfe einer neuen Sales-Zweigstelle in Amsterdam sind die begehrten – und (bislang) nur begrenzt verfügbaren Geräte, ebenso wie der CHOMPI-Sampler – nun wohl auch leichter in Deutschland erhältlich.

Der neue Big-Time-Effekt ist vor allem ein Echo, aber mit Verzerrung/Preamps und vielen weiteren Optionen, wie etwa Skalen-Quantisierung für Delays. Onward ist ein dynamischer Sampler (hier geht es zum AMAZONA-Test), Lossy bringt Artefakte bei Bedarf, Mood Mk2 liefert „Instant Ambiences“, Blooper ist ein vielseitiger Looper und Generation Loss Mk2 bietet VHS-Ästhetik. Im weiteren Verlauf des Artikels habe ich dazu ein paar Videos verlinkt.

Das Brother-Pedal hat einen analogen Signalweg mit digitaler Kontrolle – wohl nach dem Vorbild des Pedals „King of Tone“ von King of Tone). Für das Mood-Pedal lieferte DelayDude bereits einen Workshop für AMAZONA. Auch das „Lost & Found“-Multieffektgerät wurde bereits getestet (hier geht es zum Artikel).

Geschichte beider Hersteller

Heiner:

Das ist ein sehr spontanes Interview. Ich bin gerade über die Superbooth gelaufen und habe Tobias gefunden, mit dem ich schon öfters per E-Mail geschrieben habe. Ich bin ein großer Fan des CHOMPI Samplers, der hier steht. Tobias hat den CHOMPI Sampler erfunden und ist jetzt mit seiner Firma bei Chase Bliss untergekommen. Und Chase Bliss ist auch sehr stark im Bereich von Pedalen unterwegs. Tobias, erzähle uns doch ein bisschen von deiner Geschichte und wie sich die Dinge mit Chase Bliss entwickelt haben. Ich bin gespannt!

Tobias:

Um das mal wirklich stark komprimiert zusammenzufassen: Ich habe ungefähr fünf Jahre lang an der Idee für CHOMPI gearbeitet, ausgehend von Musikpädagogik. Ich habe Community-Programme und solche Dinge gemacht. Und ich habe erkannt, dass da etwas ist, was funktionieren könnte. Also habe ich angefangen, Dinge am Computer zu bauen – mit MIDI-Controllern und solchen Sachen. Und ziemlich schnell dachte ich: „Ich sollte versuchen, das irgendwie in eine physische Form zu bringen.“

Im Laufe der Zeit hat mir meine Frau immer mehr dabei geholfen. Sie heißt Chelsea und ist quasi die andere Hälfte meiner Firma. Sie hat zum Beispiel geholfen, die visuelle Sprache des Geräts mitzugestalten. Das war vor fast vier Jahren, als wir dann die physische Form erarbeitet haben und uns irgendwie klar wurde, wie das Produkt werden soll. Aber in meinem Kopf dachte ich damals vielleicht, wir würden hundert Stück davon bauen.

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Also waren meine Erwartungen wirklich sehr niedrig. Ich dachte ehrlich gesagt nicht einmal daran, daraus wirklich eine Firma zu machen. Damals wollte ich einfach nur, dass es existiert und ich wusste, dass es Spaß machen würde.

Und dann, im Schnelldurchlauf: Wir kamen in die Situation, dass wir es ein paar Leuten gezeigt haben und viele eins haben wollten. Da dachten wir: „Okay, vielleicht sollten wir mehr davon bauen.“ Und der Rest entwickelte sich irgendwie wie ein Wirbelwind. Viele Leute mochten es und es lief schnell wirklich gut. Chase Bliss war ein früher Unterstützer. Joel, dem Chase Bliss gehört, war ein wirklich großer Fan und wir wurden sehr schnell Freunde. Schon bald hingen wir oft zusammen ab und es ergab einfach Sinn, gemeinsam Dinge zu machen.

Heiner:

Aktuell ist hier Tyler von Chase Bliss vor Ort. Tyler, erzähle uns ein bisschen über eure Zusammenarbeit und darüber, was Chase Bliss macht.

Tyler:

Ja, also wir sind eine Effektpedal-Firma mit Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota. Wir haben auch ein Büro in Europa, in Amsterdam. Dort arbeite ich zusammen mit meiner Frau. Wir haben also unser eigenes Support- und Fulfillment-Netzwerk für die EU, das Vereinigte Königreich und alles drumherum (Anmerkung: Das bedeutet, dass CHOMPI und die Chase Bliss-Produkte nun auch leichter in Europa bestellt werden können.)

Wir haben vor ein paar Jahren einfach angefangen, mit den CHOMPI-Club-Leuten abzuhängen. Am Anfang fühlten wir uns einfach stark zu dem Instrument selbst hingezogen – als Möglichkeit, etwas zu unseren Pedalboards zu haben, auf das man sehr einfach unsere Pedale anwenden kann. Und etwas zu haben, das cool klingt und gleichzeitig pedalboardfreundlich ist. Und dann lernten wir Tobias und Chelsea besser kennen und alles passte natürlich zusammen gemeinsam zu arbeiten und auch zusammen anzuhängen und Zeit zu verbringen. Das tun wir jetzt oft.

Heiner:

Das ist eine interessante Kombination. Ich sehe hier auf dem Pedalboard den CHOMPI-Sampler zusammen mit den Pedalen. Wie funktioniert das? Was ist die Idee dahinter? Und was habt ihr für Ideen, musikalisch damit zu arbeiten?

Tyler:

Ich liebe wirklich die neue Tempo-Firmware des CHOMPI-Samplers, die passt wirklich sehr gut zu meiner Art, Musik zu machen. Ich glaube, speziell mit diesem Board und diesem Aufbau funktioniert es sehr gut, weil CHOMPI stereo arbeitet. Diese ganze Effektkette ist ebenfalls in Stereo angelegt. Wir haben hier also wirklich eine gute Möglichkeit zu zeigen, was CHOMPI kann und was unsere Pedale können – in einem großen Stereo-Setup.

Heiner:

Für Gitarristen und Keyboarder? Das finde ich interessant, erzähle uns mehr darüber.

Tyler:

Pedale designen wir zunächst natürlich hauptsächlich mit Gitarristen im Kopf. Aber wir denken auch an Musiker aus ganz unterschiedlichen Genres und mit unterschiedlichen Instrumenten und solchen Dingen. Also denken wir auch an Leute, die Synthesizer und Drum-Machines benutzen. Ich glaube, das ist auch ein großer Reiz unserer Geräte. Sie sind nicht nur Stereo, sondern können auch Line-Pegel verarbeiten. Außerdem lassen sie sich über MIDI-Nachrichten oder CV-Signale steuern.

Wir wollen mit vielen unserer Pedale auch Workflows von außerhalb in die Gitarrenwelt bringen. Speziell bei Onward, denke ich. Es ist ein Glitch- und Freeze-Pedal, aber es hat diese dynamische Sampling-Option, die fast wie ein DJ- oder Producer-basierter Workflow ist. Aber eben sehr unmittelbar umgesetzt und in ein leicht zugängliches Gerät gepackt.

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Ich glaube, das ist ein großer Teil dessen, was wir machen. Oft übernehmen oder erweitern wir Ideen aus der Modularwelt. Aber wir versuchen, sie in ein kleines, kompaktes System und ein Design zu bringen, das unserer Meinung nach etwas besser zugänglich und etwas einfacher zu bedienen ist.

Heiner:

Ja, das stimmt. Wenn ich hier auf euer Setup mit dem CHOMPI und den Pedalen blicke, frage ich mich, wie, beziehungsweise in welcher Reihenfolge ihr die Geräte angeschlossen habt?

Tyler:

Der CHOMPI befindet sich am Anfang der Signalkette. Das Audiosignal geht also direkt aus dem CHOMPI in den Clean Compressor und dann durch die ganze Kette bis zum Kopfhörerverstärker. Aber wenn du willst, kannst du das Audiosignal auch aus dem CHOMPI in die Pedale schicken und dann wieder zurück in den CHOMPI und das Signal der bearbeiteten Kette resamplen. Es gibt also ein wirklich schönes Ökosystem, bei dem beide Arten von Geräten miteinander interagieren können.

Heiner:

Das bedeutet also: Es spielt keine Rolle, ob man Gitarrist oder Keyboarder ist, man kann es einfach nehmen und loslegen?

Tyler:

Ja, genau.

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Heiner:

Wie sieht die Zukunft des CHOMPI aus? Sind aktuell Geräte verfügbar?

Tobias:

Sie sind momentan in sehr begrenzter Stückzahl verfügbar. Wir sind gerade am Ende der letzten Charge. Über alles Weitere werde ich nichts sagen, aber ja, wir machen jetzt Dinge zusammen. Also da gibt es definitiv einiges an Spannung und Vorfreude. Sagen wir es mal so.

Heiner:

Ich finde es wirklich spannend, dass Firmen mit so unterschiedlichem Hintergrund mit dem Fokus auf Sound zusammenkommen, weil beide eben großartig klingende Tools gemacht haben.

Tobias:

Ja, es passt wirklich. Es wirkt fast so, als hätten wir das absichtlich so gemacht. Aber so war es nicht. Es passt einfach gut.

Heiner:

CHOMPI hat ja auch den Weg in Schulen gefunden. Und es gibt auch in Deutschland Initiativen, Musikunterricht und moderne Musikpädagogik an Schulen zu verbessern. Erzähle uns gerne ein bisschen: Welche Altersgruppen haben mit dem CHOMPI gearbeitet? Ich habe kürzlich mehr über die Minibooth erfahren und mit dem Macher der Minibooth darüber diskutiert, dass manche Geräte eher für 12- bis 15-Jährige, andere für 6- bis 10-Jährige sind. Ist CHOMPI für beide geeignet? Welche Erfahrungen habt ihr in Amerika gemacht?

Videospiel-Denkweise – implementiert in CHOMPI

Tobias:

Ich glaube, es geht weniger um eine Altersgruppe, als um eine bestimmte Denkweise. Bei CHOMPI gibt es folgendes Prinzip: Es ist wie bei einem Videospiel mit einem Checkpoint. Das bedeutet: Wenn du etwas ausprobierst oder erkundest, hast du einen sicheren Ort, zu dem du zurückkehren kannst.

Meine Schüler – als ich Musik unterrichtet habe – waren immer sehr zurückhaltend beim Experimentieren, weil sie dachten: „Wenn ich an diesem Regler drehe – was ist, wenn ich nicht mehr zurückkomme zu meinem alten Sound, den ich gut finde? Was ist, wenn ich den Sound nicht wiederherstellen kann?“

Heiner:

Jeder will die Kontrolle behalten.

Tobias:

Ja, aber bei CHOMPI gilt: Wenn du etwas machst, das dir nicht gefällt oder du dich verirrst, schaltest du es einfach aus und wieder ein und es kehrt zu diesem Checkpoint zurück. Und ich glaube, das hilft Menschen wirklich, mehr zu experimentieren und Dinge auszuprobieren, die sie auf einer komplexeren Oberfläche vielleicht nicht ausprobieren würden. Und ich glaube, das gilt für alle, unabhängig vom Alter. Ich glaube einfach, dass man sich dadurch offener fühlt und vielleicht ein bisschen weniger nervös ist.

Tyler:

Ich mag den Shift-Befehl, mit dessen Hilfe man pro Parameter Dinge komplett verändern und dann aber schnell wieder auf den Ursprungswert zurücksetzen kann. Besonders wenn man das „Fenster“ verkürzt (Anmerkung: Ich nehme an, hier spricht er davon, den Abspielbereich des Samples extrem zu verkürzen), kann man verrückte Oszillator-Sounds erzeugen und dann mit ein paar Klicks schnell wieder zum Original-Sample zurückkehren. Man hat so etwas wie Speicherpunkte.

Und ich denke, eine weitere Parallele – oder ein weiterer geeigneter Vergleich mit Gitarreneffekten oder Videospielen – ist diese Nintendo-Philosophie oder Mentalität: Leicht zu lernen, aber schwer zu meistern. CHOMPI ist extrem zugänglich und man kann sehr schnell wirklich aufregende Dinge damit machen. Aber wenn man tief eintauchen möchte, gibt es durchaus eine Ebene von Komplexität und man braucht Zeit und Erfahrung, um das Gerät zu beherrschen.

Komplexität vs. Einfachheit

Heiner:

Ich weiß. (Gelächter)

Denn es sieht nicht nur ein bisschen wie Morphagene aus – es macht auch Dinge, die Morphagene macht. Es ist also auch für Nerds gemacht, aber man kann sich ihm trotzdem sehr spielerisch nähern. Und Tobias, du gehst ja offen damit um: Du bist sehbehindert und das bedeutet auch, dass ihr es so gestaltet habt, dass man den CHOMPI Sampler auch haptisch besonders gut bedienen und Dinge anfassen und verstehen kann, ohne alles sehen zu müssen. Und ich kann einfach bestätigen, dass das funktioniert.

Tobias:

Schön, schön, das freut mich zu hören, das war das Ziel.

Heiner:

Aber gab es schon konkrete Dinge, die stattgefunden haben? Ich erinnere mich, dass ich gelesen habe, dass es damit Kurse an Schulen gab.

Tobias:

Ja, absolut. Das ist mein Hintergrund und das war definitiv das Ziel, auch wenn ich dann doch nicht so viel Zeit dafür hatte, wie ich wollte. Aber ich habe zum Beispiel dieses Jahr wieder zwei Projekte, bei denen ich für drei Tage an einem College sprechen werde. Und da geht es um diesen Prozess. Mein Ziel ist es, Prozesse zu entwickeln, die sich leicht wiederholen lassen. Nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen. Ob CHOMPI nun dabei dauerhaft und für immer im Mittelpunkt stehen wird – da will ich mich nicht festlegen, aber momentan ist es definitiv ein wirklich gutes Werkzeug dafür.

Neues Tool und Big Time

Tobias:

Schau mal hier, ich habe aktuell für unseren Stand auf der Superbooth dieses System gebaut, das hier mit dem Big Time Pedal verbunden ist.

Und das ist auch ein gutes Beispiel dafür: Es erzeugt Samples und wechselt Presets auf den Pedalen, aber es geht nicht um ein komplexes Interface. Es geht einfach darum, Spaß mit Klängen zu haben. Und das ist eine Idee, an der wir grundsätzlich immer arbeiten. Unter diesem Aspekt probieren wir weiter herum, wir verfeinern Ideen und entwickeln sie weiter.

Es geht darum, Wege zu finden, wie Menschen auf möglichst einfachem Weg begeistert werden können und man ihnen mit den Geräten ein gutes Gefühl gibt und ermöglicht, dass sie eine gute Zeit haben. Einerseits sind die Sachen, die wir machen, durchaus kompliziert, aber es ist uns wichtig, den Menschen die Angst vor den Geräten oder der Komplexität zu nehmen.

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Heiner:

Ja, darüber wird viel nachgedacht. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Kinder oder generell Anfänger an so etwas, beziehungsweise an Sounddesign heranzuführen. Es gibt so viele Möglichkeiten und eine Frage ist zum Beispiel: Mit welchem Synthesizer sollte man Kinder überhaupt, beziehungsweise zuerst ansprechen? Und CHOMPI oder dein neues Projekt hier könnten geeignete Kandidaten sein. Das bringt mich zu der Frage: Werden noch mehr Produkte von euch kommen? Könnt ihr vielleicht schon etwas erzählen?

Tobias:

Ja, es wird noch mehr kommen, aber nein, darüber kann ich momentan noch nicht sprechen. Wie ich schon gesagt habe: Wir entwickeln immer mit vielen verschiedenen Arten von Musikern im Hinterkopf. Für manche Produkte haben wir bestimmte Zielgruppen besonders im Fokus, aber wir versuchen, so inklusiv wie möglich für alle zu sein, die Spaß an Klang haben wollen.

Heiner:

Großartig, vielen Dank. Ich fand das interessant und wünsche euch viel Glück.

Tobias und Tyler:

Danke!