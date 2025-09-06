Der Mann hinter den Gaming-Soundtracks

Chris Huelsbeck ist einer der bekanntesten Computerspielemusik-Komponisten aller Zeiten und hat Musik zu über 100 Games komponiert oder adaptiert (z. B. Shades, Turrican, Giana Sisters, R-Type, Star Wars u.v.m. sowie zuletzt Musik zu der im Juli 2025 erschienenen 40th Anniversary Edition von Boulderdash). Wie es dazu kam, was er jungen Musikern heute rät, welche neuen Tools ihn interessieren und was er sonst noch zu erzählen hat, lest ihr hier in Teil 1 unseres Interviews.

Ich konnte dieses Gespräch auf der Gamescom 2025 in Köln führen, zu der Huelsbeck aus Amerika anreiste. Chris Huelsbeck präsentierte sich dort auch auf einem Messestand gemeinsam mit Factor 5 und Kaiko in einem gut besuchten, familienfreundlichen Retro-Games-Bereich. Hier gab es viele alte Konsolen, Computer, Ausstellungsstücke, Magazine, Legenden und Spiele zu bestaunen und die Stimmung war gelöst. Das war durchaus ein Kontrastprogramm zu anderen Messehallen, die Indie Area war auch nicht weit weg.

Ihr könnt das Interview auch unten im Video sehen, im analog dazu verfassten Text liest es sich etwas flüssiger und es gibt es noch einige Anmerkungen. Es folgt auch noch ein zweiter Teil des Interviews (siehe unten).

Heiner:

Hallo, mein Name ist Heiner Kruse und ich sitze hier für Amazona.de mit Chris Huelsbeck, einem der erfolgreichsten Game-Musikkomponisten der Welt. Man nennt dich auch Soundmagier oder den Hans Zimmer der Computerspielemusik. Speziell in der C64-, Amiga- und Retro-Game-Szene kennt jeder deinen Namen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie es so dazu gekommen ist. Ich habe gehört, du hast mal den C64 gekauft und damit angefangen, weil ein „richtiger“ Synthesizer zu teuer war.

Chris Huelsbeck:

Es sind jetzt fast 40 Jahre, in denen ich das mache. Nächstes Jahr habe ich mein 40-jähriges Karriere-Jubiläum. Ich habe mit 17 angefangen, Musik auf dem Commodore C64 zu machen. Dann habe ich einen Wettbewerb gewonnen in einem C64-Magazin, bei dem es um Musik mit dem C64 ging. Das hat meine Karriere erst richtig gestartet und danach habe ich angefangen, für verschiedene Firmen Musik zu machen.

Heiner:

Deine Oma oder deine Familie hatte dir Klavierunterricht gegeben. Ich habe aber gehört, dass du nicht so diesen klassischen Klavierunterricht machen wolltest. Auch heißt es, du könntest keine Noten lesen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Du hast ja Klavierunterricht gehabt und das, was ich von dir höre, klingt alles sehr harmonisch.

Chris Huelsbeck:

Ich bin Autodidakt, aber über meine Großmutter hatte ich für zwei Jahre Klavierunterricht. Doch da ist nicht viel hängen geblieben. Es ist nicht so, dass ich, wenn ich einen Notenblatt sehe, wie der Ochs vorm Berg stehe, aber ich kann nicht vom Blatt spielen oder so. Ich habe mir die Musik durch das Spielen und Testen angeeignet. Ich wollte auch nie klassische Musik in dem Sinne spielen, sondern ich war fasziniert von elektronischer Musik.

Ich wollte einen Synthesizer haben, aber meine Eltern konnten sich das nicht leisten. Das waren teure Geräte damals. Heute ist das alles viel zugänglicher mit Plug-ins und so weiter. Aber damals haben diese Geräte Tausende gekostet. Als der Commodore C64 rauskam, dachte ich mir, da ist ein Synthesizer Soundchip drin. Damit könnte ich meine Melodien verwirklichen, wie sie im Kopf waren. Aber ich musste zuerst programmieren lernen.

Heiner:

Ich hörte, du hattest noch einen Freund, der schon Games gemacht hat, und der dir ein bisschen geholfen hat. Nachdem du dann Assembler gelernt hast, hast du aus dem Chip mehr und bessere Sounds herausbekommen als zuvor mit deinen Versuchen in der Computersprache Basic. Habt ihr dann zusammen daran geschraubt? Wie wichtig war der Freund in dieser Hinsicht und wie ist das gelaufen?

Chris Huelsbeck:

Mein Freund hatte schon ein Spiel fertig gemacht und an eine Firma verkauft und arbeitete an seinem zweiten Spiel. Da habe ich mit Assembler-Programmierung angefangen, weil Basic zu langsam ist, um wirklich etwas aus dem Soundchip rauszuholen. So habe ich damit meine erste Musik geschrieben und er fand sie so toll, dass er sie für sein Spiel haben wollte. Das war sogar noch vor dem gewonnenen Wettbewerb.

Ich habe dann weiter daran gearbeitet und mein Musikabspielsystem noch verfeinert, danach den Wettbewerb gewonnen und relativ schnell Jobs von Rainbow Arts bekommen. Das war damals einer der großen Spieleentwickler in Deutschland. Und dann über die Jahre mit Factor 5, mit denen ich hier mit auf der Messe bin (Anmerkung: Es handelt sich um die deutsche Firma Factor 5 GmbH, die vor einigen Jahren neu gegründet wurde). Wir haben im Retro-Bereich auf der Gamescom hier seit Jahren immer solch eine Präsenz. Da habe ich dann viele Spiele vertont, das war Anfang der 90er.

Vor allem sehr bekannt ist diese Turrican-Serie, die auch hier am Stand zu sehen ist. Da habe ich dann wirklich meine Melodien und Ideen musikalisch verwirklichen können. Das passierte dann schon auf dem Commodore Amiga.

C64 oder aktuelle VST-Instrumente?

Heiner:

Stell dir vor, du wärst jetzt heute noch mal jung und wärst in derselben Situation. Du willst Musik machen und du willst irgendwie einen eigenen Weg einschlagen. Was würdest du jetzt einer jungen Version von dir sagen? Welche neuen Tools reizen dich oder könnten dir da helfen?

Chris Huelsbeck:

Also gut, es ist jetzt auch nicht mehr so neu. Aber diese ganze Geschichte mit VST-Instrumenten und virtuellen Instrumenten usw. war wirklich auch die Innovation, auf die ich gewartet habe. Ich hatte dann auch Mitte der 90er langsam, aber sicher, ein ziemlich großes Studio angesammelt. Mit allen möglichen Keyboards, Synthesizern und Modulen und großem Mischpult usw.

Aber richtig toll fand ich das auch nicht, denn damals hat man alles in der Kiste produziert. Also in C64 und Amiga, doch es war halt limitiert. Und jetzt kann man mit Plug-ins und dieser virtuellen Studiotechnologie und dem ganzen Kram halt wirklich auch aufwändige Produktionen machen, die absolut professionell sind.

Daher kann ich das Neuanfängern wohl als Erstes empfehlen. Es gibt auch viel Freeware und günstige Software, die sich erwerben lässt, mit der man Musik machen kann, welche damals halt Hunderttausende gekostet hätte an Hardware.

Mit dem Wohnmobil durch die USA

Heiner:

Da komme ich natürlich direkt zu der Geschichte, als du im Wohnmobil gewohnt hast. Da musstest du dich natürlich sehr reduzieren. Und dieses Reduzieren fördert natürlich auch die Kreativität. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Du hast deine Liebe in Amerika gefunden und eine Künstlerin geheiratet. Ich habe einen Freund, der sagte mir neulich, wenn ich kreativ sein will, kann ich das nicht zu Hause machen, ich muss von zu Hause weg und ich konnte das verstehen. Wenn ich das richtig gelesen habe, bist du neun Jahre oder noch mehr mit deiner Frau zusammen im Wohnmobil durch die USA gefahren. Vielleicht erzählst du ein bisschen darüber. Ihr habt auch ein wenig unter einem gemeinsamen Namen gevloggt (Anmerkung: The Crusin Crew). Darüber, wie es dann ablief, wenn du mal Musik machen wolltest.

Chris Huelsbeck:

Genau, also ich hatte 1998 den Schritt gemacht, in die USA auszuwandern. Die Firma Factor 5, die beispielsweise das sehr erfolgreiche Spiel Turrican, für das ich Musik geschrieben habe und weitere gemacht hat, ist dorthin schon 1996 ausgewandert. Wir haben dann dort auch Spiele gemacht, etwa auf dem Nintendo 64 Star Wars Rogue Squadron. Das war eins der letzten Spiele damals, die auf so einer Karte/ Cartridge veröffentlicht wurden und nicht auf einer CD. Dafür brauchten sie meine Expertise, um diese Star Wars Musik, die Orchestermusik, irgendwie in die Karte reinzubekommen. Im Hinblick auf den Speicher und die Möglichkeiten war man auch hier wieder limitiert. Aber das war meine Chance, in die USA zu gehen. Es war ursprünglich nur für ein Jahr geplant, aber mir hat es dann so gut gefallen und es gab Nachfolger von dem Spiel, so dass sie mir anboten, dort zu bleiben.

Das war vor 30 Jahren, als ich ausgewandert bin. Dann habe ich 2008 meine Frau kennengelernt und geheiratet. Wir waren zunächst bei San Francisco mit einem Haus mit allem drum und dran ansässig. Aber leider ist Factor 5 USA dann 2009 pleitegegangen und ich habe Schwierigkeiten gehabt, das Haus zu halten. 2016 haben wir das Haus verkauft, es ging halt noch ein paar Jahre gut. Und haben dann überlegt: Wo wollen wir überhaupt hin? Das wussten wir nicht. Wir haben uns dann gefragt, warum ziehen wir nicht eine Zeit lang in ein Wohnmobil?

So sind wir losgezogen und haben uns die USA angeschaut. Und haben im Endeffekt nach einigen Jahren ein Plätzchen gefunden in Südosten von Arizona. Ein kleines Städtchen namens Bisbee, eine alte Kupfergräberstadt. Da gibt es eine riesige Mine, die aber wurde in den 1970er-Jahren stillgelegt. Dort kann man günstig wohnen. Wir haben Land gefunden und 4 Hektar gekauft. Da bauen wir jetzt so ein Off-Grid-Haus mit Solarstrom, Wasser sammeln übers Dach und aufbereiten und solcherlei Dinge. Aber wir sind nur fünf Minuten von dem Städtchen entfernt – man ist quasi noch in der Zivilisation. Doch auf dem Land fühlt man sich, als wäre man in der totalen Pampa.

Heiner:

Wenn man so durch die USA reist, bekommt man doch bestimmt Lust, Fotos und Videos zu machen. Du hast eben schon erzählt, dass du damit hobbymäßig auch angefangen hast.

Chris Huelsbeck:

Als Hobby habe ich auch angefangen, mit Foto und Video ein bisschen herumzuspielen. Ich habe auch für meine diversen neueren Musikprojekte ein paar Musikvideos gemacht. Einfach nur mit schönen Aufnahmen, die dann aneinandergereiht und von der Musik untermalt sind. Natürlich ist die Gegend da total interessant, weil es ganz anders aussieht als hier in Europa.

Chris Huelsbeck im Interview: Patreon statt Label

Heiner:

Kommen wir mal wieder zur Musik und zur Gegenwart. Du hast jetzt diesen spannenden Patreon-Channel geöffnet. Man bekommt mit, dass du Tracks unterschiedlich abmischst und die unterschiedlichen Abmischungen können deine Follower dann mitverfolgen. Es gibt auch alle möglichen anderen Sachen von dir, die dann den Leuten zugutekommen. Da stellt sich für mich die Frage, ist das vielleicht jetzt der Nachfolger von einem Label oder ergänzt sich das? Erzähl ein bisschen drüber.

Chris Huelsbeck:

Genau, also ich habe ja jetzt schon seit Jahrzehnten Musikalben von den Spielen erstellt. Als dann diese Patreon-Geschichte aufkam, fand ich das interessant, weil mich da die Fans direkt mit einer relativ kleinen Summe pro Monat unterstützen können. Und ich mache ein Musikstück pro Monat für die Follower, die dann auch alle royalty-free sind. Das ist dann zum Beispiel auch interessant für jemanden, der einen YouTube-Kanal oder Ähnliches hat. Der kann dann Hülsbeck-Musik in den Hintergrund legen, ohne sich Gedanken machen zu müssen. Das kommt halt nicht ins Content-ID-System.

Und es gibt auch mehrere Support-Stufen. Da gibt es auch Fans, die mehr bezahlen, die kriegen dann zum Beispiel auch die Files von den Musikstücken. Also die MIDI- und Cubase-Files und so weiter. Die können dann auch remixen und so fort. Das ist für mich interessant, weil praktisch einen Teil von unserem Leben bezahlen kann. Und ich kann dann dort auch Sachen machen, die mir einfach Spaß machen, die jetzt nicht zu einem speziellen Spiel gehören oder an ein Projekt angeknüpft sind, da suche ich mir dann irgendwelche Themen aus.

Vielleicht, dass man einen Monat nur ein Musikstück mit einem Plug-in macht zum Beispiel. Oder greife irgendwelche Themen auf, wie zum Beispiel den Fairlight. Ich hätte gerne früher was mit einem Fairlight gemacht. Das war damals so eine 100.000-Dollar-Maschine, die konnte ich mir nicht leisten, aber jetzt gibt es das als Plug-in und dann mache ich halt damit mal ein Stück oder so. Und kann dann so in einer Art of Noise Nostalgie schwelgen sozusagen. Solche Sachen halt.

Heiner:

Okay, also auch mit neuer Technik bist du immer noch begeistert von dem Retro-Sound, von dem Bit-Crushing-Sound. Da muss ich dich fragen, was hältst du denn von dem Amigo VST? Hast du das auch schon mal benutzt?

Chris Huelsbeck:

Habe ich mir sofort gekauft, als angekündigt war. Und ja, da habe ich gleich auch ein Stück mit gemacht auf Patreon, nur mit dem Amigo. Und da habe ich dann teilweise meine alten Samples reingeladen, denn ich habe alle meine Daten von C64 und Amiga tatsächlich noch gerettet.

Heiner:

Und du hast ja auch selber so eine Art Tracker programmiert. Das gibt ja auch alle möglichen neuen Tracker, so wie Renoise oder das Polyend-Gerät. Ist da irgendwas, was deinen Gefallen findet?

Chris Huelsbeck:

Also die Fans und die Szene sind der Meinung, dass ich mit dem Sound-Monitor praktisch den Vorläufer der Tracker erfunden habe. Das war damals direkt nach dem ersten Musikwettbewerb. Da habe ich einen Editor gemacht für die Musikdaten, denn vorher habe ich die ja mit so einem Hexadezimal-Editor eingetippt und das war sehr umständlich. Da hatte ich die Idee, man könnte das vereinfachen – und dabei kam der Sound-Monitor bei heraus. Und der war dann Listing des Monats in der Folgezeitschrift.

Und das war praktisch der Vorläufer der modernen Tracker. Ich habe dann aber immer mein eigenes Zeug gemacht. Auch auf dem Amiga, dann war TFMX das System. Das war auch Tracker-ähnlich, aber nicht genauso. Interessant bei dem System war, dass man für jede Note, die angespielt wurde, ein kleines Programm ablaufen lassen konnte. Das habe ich Sound-Makro genannt, es gab dort dann so simple Befehle wie zum Beispiel „Ändere die Tonhöhe“ oder „Spiel das Sample“ und so weiter. Das konnte man dann zusammenfassen in ein Sound-Makro und damit konnte man ganz coole Sachen machen. So etwas habe ich bis heute in keinem anderen System gesehen. (Anmerkung: Wir haben später noch darüber diskutiert und ich habe in den Raum geworfen, dass das Triggering von Clips in Ableton Live via MIDI-Note vielleicht Vergleichbares leisten kann. Chris hat dann noch weitere Details zu seinen Sound-Macros erläutert, die ihm damals wohl auch halfen, mehr Stimmen aus den Chips herauszukitzeln.)

Aber ich habe dann auch nach Jahrzehnten im letzten Jahr einen Tracker gelernt, weil ich für den Farming-Simulator Musik für eine 16-Bit-Edition gemacht habe. Die haben praktisch das Megadrive emuliert oder für Megadrive einen Farming-Simulator gemacht und ich habe Musik dafür gemacht. Dabei habe ich mit einem Tracker gearbeitet, der sich Furnace nennt. Das ist ein Freeware-Open-Source-Projekt. Das kann sich jeder runterladen und damit rumbasteln.

Hardware oder Plug-in?

Heiner:

Wie sieht es denn bei moderneren Klangerzeugern aus? Hast du dich schon mal mit modularen Synthesizern beschäftigt oder mit anderen modernen Synths oder Hardware?

Chris Huelsbeck:

Also ich habe tatsächlich mich zu Beginn der 2000er-Jahre voll auf diese VST-Schiene eingeschossen. Und bis 2005 war ich dann komplett virtuell und ich arbeite bis heute auf dem Laptop immer noch so. Ich bin Fan von Arturia VST-Emulationen, die haben ja die ganzen klassischen Sachen emuliert. Aber die haben ja jetzt auch Hardware-Synths gemacht. Da kam beispielsweise erst der MicroFreak und jetzt der MiniFreak. Den habe ich mir auch geholt. Da gibt es ja dann ja auch ein Plug-in dazu, mit dem man sowohl mit dem Plug-in arbeiten , aber auch an der Hardware mit den echten Knöpfen usw. herumschrauben kann. Den fand ich super interessant.

Ich war damals Fan von Ensoniq, ich hatte den ESQ-1, ESQ-80, dann den KORG M1, später Kurzweil K2000, K2500 usw. und ein paar andere Sachen noch, aber im Wohnmobil war ja kein Platz dafür. Aber der MicroFreak und MiniFreak, die haben gepasst. Das war meine erste Hardware nach Jahrzehnten.

Heiner:

Das kann ich verstehen. Gerade gibt es übrigens eine (näherungsweise) Ensoniq FIZMO Software-Emulation (Echograin Tranzwave 2), eine Art FIZMO für Kontakt, die ich gerade für Amazona teste, wo die FIZMO Transwaves als Wavetables drin sind. Hast du schon mal VCV-Rack oder andere modulare Software gecheckt? Da gibt es zum Beispiel was von AAS, NI oder von Softube?

Chris Huelsbeck:

Damit habe ich herumgespielt. Es gab auch so ein Shareware-Freeware-Projekt namens SynthEdit, da habe ich mal selber einen eigenen Synth gebastelt, als VST kompiliert und rausgebracht. Ich mache nicht viel mit modularen Synths. Aber im Prinzip kann man mit Cubase praktisch schon fast wie mit einem Modularsynth arbeiten mit den ganzen Plug-ins, Effekten und Modulationen. Ich bin eher so auf diese Emulationen von den klassischen Keyboards abgefahren.

Im zweiten Teil des Interviews geht es unter anderem um die vielen Spiele, für die Chris schon die Musik gemacht hat, um neue Pläne, um Kooperationen mit Fans wie etwa einer Heavy-Metal-Band und einem Pianisten. Auch sprechen wir über Vertonungen von Computerspielmusik mit einem Orchester, um Game-Musik heute und damals, um Game-Musikkompositionskurse, die er selbst gibt, und über Musik für Filme.