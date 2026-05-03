Der Mann hinter internationalen Metal-Produktionen

Wir haben Christoph Wieczorek auf der MetalCon in Berlin getroffen und die Gelegenheit für ein ausführliches Gespräch genutzt. Als Musiker bei Annisokay und gefragter Produzent bewegt er sich seit Jahren zwischen Bühne und Studio. Im Interview spricht er über seinen musikalischen Werdegang, die Entwicklung der Szene und den Alltag zwischen Band und Produktion.

Kurz & knapp Worum geht es? Interview mit Christoph Wieczorek, Produzent und Musiker bei Annisokay. Werdegang: Christoph Wieczorek begann früh mit Cubase und baute sein Studio organisch auf.

Christoph Wieczorek begann früh mit Cubase und baute sein Studio organisch auf. Annisokay: Die Band ist sein kreatives Hauptprojekt, bleibt für ihn aber klar eine Band.

Die Band ist sein kreatives Hauptprojekt, bleibt für ihn aber klar eine Band. Produktion: Sein Fokus liegt nicht nur auf Sound, sondern vor allem auf starken Songs.

Sein Fokus liegt nicht nur auf Sound, sondern vor allem auf starken Songs. Szene: Metalcore kann für ihn Pop-Elemente, Elektronik und Härte sinnvoll verbinden.

Metalcore kann für ihn Pop-Elemente, Elektronik und Härte sinnvoll verbinden. Ausblick: Neue Annisokay-Musik, internationale Festivals und viele Produktionen stehen an.

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Das Interview mit Christoph Wieczorek gibt es auch als Video:

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Wer ist Christoph Wieczorek?

Kai:

Christoph, vielen Dank, dass du es einrichten konntest. Ich habe gestern deinen Vortrag „Vom Songwriting bis zur Veröffentlichung: Ein Einblick in das Leben einer modernen Metal-Band“ besucht. Ich möchte einmal kurz zusammenfassen, wer du bist. Du weißt das natürlich, aber für alle, die es nicht wissen.

Christoph Wieczorek:

Ich hoffe, ich weiß es, ja. (Lacht)

Kai:

Musiker, Produzent, Songwriter, Frontmann, also Clean Vocals und Gitarre und zentrales Mitglied von Annisokay.

Christoph Wieczorek:

Annisokay. Ja, es passiert öfter, dass es anders ausgesprochen wird, aber Ann – is – okay ist die offizielle Aussprache.

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Kai:

Annisokay, da ist doch bestimmt so ein In-Joke hinter, oder?

Christoph Wieczorek:

Nee, das ist einfach die Antwort auf „Anny Are You Okay?“ von Michael Jackson. Und wir haben gesagt: „Anny ist okay.“. Aber „Anny ist okay“ klingt ein bisschen doof und deshalb haben wir „Annisokay“ daraus gemacht.

Kai:

Krass.

Christoph Wieczorek:

Ja, es ist vor vielen Jahren entstanden und ist halt so geblieben.

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Christoph Wieczorek und Annisokay

Kai:

Ja, abgefahren. Und zentrales Mitglied bedeutet in dem Fall, dass du seit der Gründung 2007 dabei bist und sonst ist keiner mehr dabei. Du bist also das letzte Gründungsmitglied?

Christoph Wieczorek:

Ich bin das letzte Gründungsmitglied, genau. Ich habe das damals gegründet, aber ich habe schon von Anfang an das Songwriting zum Großteil selber gemacht und war auch von Anfang an der Sänger und auch Stimme der Band, natürlich jetzt abgesehen von den Screams, die macht jemand anderes. Und dadurch ist das eigentlich schon immer mein Projekt gewesen, aber es ist natürlich eine Band und ich bin auch froh, dass es eine Band ist und kein Solo-Projekt.

Kai:

Du giltst auch als Mastermind und kreativer Kopf der Band. Das heißt, du sagst schon, wo es langgeht?

Christoph Wieczorek:

Ja, zumindest kreativ glaube ich schon. Aber ich liebe den Input von den anderen Jungs, weil jeder Input von außen ist super und, ob man das einfach so übernimmt oder dann noch mal diskutiert ist natürlich das nächste Ding, aber so ein kreativer Diskussionskurs ist eigentlich auch immer super. Also wir quatschen darüber und ich würde mich auf keinen Fall über die anderen stellen.

Kai:

Und du verstehst dich gut mit denen und die Leute haben gefragt: Was ist wichtig, wenn ich eine Band zusammenstelle? Dass du dich mit denen gut verstehst. Das ist wichtig, oder? Sonst geht es am Ende nach hinten los.

Christoph Wieczorek:

Ich hatte Glück. Ich habe mich eigentlich immer gut mit den Leuten verstanden, aber natürlich: Wenn man das viele Jahre zusammen macht und viel Zeit verbringt, dann geht es natürlich auch mal um unangenehme Themen, sei es Geld, Zeit, dann kann der eine immer nicht.

Dann kommen natürlich solche Themen und wenn man sich dann nicht hundertprozentig versteht und einig wird, kann es schwierig werden und deshalb bin ich einfach der Meinung: Wenn man sich Leute sucht, mit denen man Musik machen will, dann lieber wirklich Leute mit denen man sich auf einer persönlichen Ebene sehr gut versteht als immer zu gucken, dass es der beste Gitarrist der Welt ist. Weil das endet am Ende oft nicht gut. Das ist dann schade.

Kai:

Charakter ist auch sehr wichtig. Okay, meine nächste Frage: Deine Band wurde 2007 in Halle gegründet. Über die Jahre habt ihr sechs beziehungsweise sieben Studio-Alben von „The Lucid Dream (er)“ 2014 bis „Abyss: The Final Chapter“ 2025 released. Ist das ein Album?

Christoph Wieczorek:

Das waren zwei EPs und die haben wir zu einem Album zusammen gemacht. „The Final Chapter“ ist quasi die Album-Version und es gibt die EPs Eins und Zwei. Ja, es ist ein bisschen komplizierter.

Kai:

Da ist kreativ auch eine Menge Spielraum, oder?

Christoph Wieczorek:

Ja, das hatte zwar auch geschäftliche Hintergründe, weil wir wollten damals etwas releasen, aber das Album war noch nicht fertig. Und dann haben wir gedacht, dass wir das einfach aufsplitten. Weil heutzutage funktioniert die ganze Hörerwelt ja anders als noch vor zehn Jahren, wo es noch kein Streaming gab. Oder vor zehn Jahren gab es schon Streaming, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Man muss konstant Output bringen. Singles sind viel wichtiger als Alben und dann macht es natürlich Sinn, wenn man schon mehr released und nicht so einen großen Album-Klotz auf einmal rausbringt.

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Und dann ist das Ganze so halb verpufft, weil die Leute das dann nicht richtig wertschätzen können, weil dieses ganze Konstrukt mit dem Streaming etc. nicht dafür aufgebaut ist. Du musst als Band in diese Playlisten kommen und das war einer der Gründe, warum wir das diesmal so gemacht hatten. Eigentlich sollte es ein Album werden, dann war es aber eine EP, dann haben wir die zweite EP gemacht und dann dachten wir: „Jetzt machen wir es doch noch zu einem Album.“

Und haben dann noch drei Songs aufgenommen, dass das Album auch noch mal einen Mehrwert hat, damit man nicht sagt: „Wenn man jetzt [die EPs] eins und zwei hat, warum sollte ich denn das Album kaufen?“ Sondern es ist tatsächlich ein neues Werk. Und genauso kam das.

Kai:

Wow! Also habt ihr ja wohl auch einen ziemlichen Freiraum, um solche Entscheidungen über eure Firma zu treffen.

Christoph Wieczorek:

Das war aber natürlich in Zusammenarbeit mit unserem Label, das wir da noch hatten. „The Rising Empire“ heißt das. Die hatten ja auch ein Interesse daran, dass das gut funktioniert und die waren auch ein Entscheidungsträger des Ganzen. Jetzt sind wir erstmal ohne Label und haben auch noch nicht entschieden, wie wir jetzt genau weitermachen. Das ist auch mal ganz schön und wir haben jetzt natürlich alle Flexibilität, die man so haben möchte.

Kai:

Wahnsinn! Das ist echt ein Trip alles.

Christoph Wieczorek:

Es ist schon eine sehr lange Zeit. Also 2007 ist – ich sage immer – die erste urkundliche Erwähnung des Namens Annisokay gewesen. Aber ich weiß nicht, was in den ersten fünf Jahren passiert ist. Wir haben das erste Album eigentlich erst 2012 released und dann noch mal 2014 dasselbe Album rereleased, auf einem ersten Label dann.

Und die Jahre davor war so ein bisschen die Findung, denke ich. [Wir haben] viele Demos gemacht. Wir hatten sogar eine kleine EP damals, die kennt aber keine Sau. Eigentlich sehe ich die Gründung und das Gründungsjahr der Band eher bei 2012. Ansonsten hätten wir nämlich nächstes Jahr eigentlich 20-jähriges, was verrückt ist.

Vom Musiker zum Produzenten

Kai:

Jetzt kommt eine von meinen Big Ones: Wie bist du vom Bandmitglied zum Produzenten geworden? Du warst ja mal als Gründungsmitglied Gitarrist der Band und jetzt bist du ein international angesagter Produzent aus Halle, der einen internationalen Sound macht. Hast du eine Ausbildung in dem Bereich gemacht oder hast du dir das einfach beigebracht?

Christoph Wieczorek:

Mein Produktionsweg begann eigentlich schon früher. Der begann, als ich 15 war oder eigentlich noch früher. Mein Vater ist auch Musiker und der hat damals Cubase gehabt auf so einem alten Atari. Und das war damals noch ein reiner MIDI-Sequencer und da habe ich mit 10 oder 11 mit MIDI so ein paar Sachen eingespielt und fand das total spannend.

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Und dann bin ich älter geworden und habe dann Gitarre gelernt. E-Gitarre fand ich cool und Nu Metal war damals mein Ding. Und [ich] hatte dann auch eine Band und ich dachte mir: „Wie mache ich das denn jetzt, wenn wir mal was aufnehmen?“ Dann hat mir mein Vater ein Interface [gegeben]. War das dann schon ein Interface? Es war eigentlich eine Soundkarte, so 2003, 2004 die Ecke. Und dann habe ich halt einfach gelernt, wie man mit dem Computer etwas aufnimmt, wie man das mit mehreren Spuren kombiniert und auch, wie man Schlagzeug programmiert.

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Das ging dann damals schon und und dann konnte ich eine Produktion machen, wo alle sagten: „Alter, das klingt aber richtig professionell!“ und ich war aber erst 15, 16 Jahre alt. Und dann haben wir damals ein Album rausgebracht und [dann ist] sogar der Tokio-Hotel-Manager auf uns zu gekommen und hat uns; nee, Nevada Tan war das. Aber die hatten alle was miteinander zu tun und wir waren plötzlich in so Sphären, wo wir dachten: „Krass, wir sind noch nicht mal 18 und jetzt geht das hier schon so los.“

Und da habe ich auch noch nicht gesungen, da war ich nur Gitarrist und Songwriter und habe diese Produktion für mich entdeckt. Und dann hat sich das Projekt aufgelöst, da der Sänger keine Zeit mehr hatte, wie das ebenso ist. Dann habe ich einfach entschieden: „Ich singe einfach selbst.“

Also immer wenn ich gemerkt habe, dass ich abhängig von anderen Leuten bin, habe ich immer entschieden: „Ich mache es einfach selbst. Dann bin ich safe, wenn ich es kann.“ Und dann kam eins zum anderen, dann hatte ich eine neue Band und habe die auch produziert. Und das war dann schon Annisokay tatsächlich. Dann fing es an, dass die Leute das gehört haben und mich gefragt haben: „Kannst du das nicht auch mal für uns machen? Das klingt ja super cool!“ Wie das dann halt so ist.

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Und dann macht man das auch noch umsonst am Anfang. Dann fährt man in die Proberäume, ich hatte da echt meinen Rechner unterm Arm gehabt und so ein kleines mobiles Interface und habe dann teilweise in den Proberäumen geschlafen. Ich habe auch hier [auf der MetalCon] jemanden getroffen von der zweiten Produktion, die ich jemals gemacht habe. Der ist auch hier gewesen und hat mir aus seiner Sicht noch die Erinnerung erzählt.

Das war sehr lustig, wie ich mit so einem 8-Kanal Presonus-Interface Drums aufgenommen habe, mit Matratze im Proberaum. Das war alles eine wilde Zeit. Na ja und so kam das dann einfach über Word of Mouth immer weiter und es ist bis heute so, dass ich nie Werbung gemacht habe für mein Studio oder mich. Das ist alles organisch gewachsen.

Kai:

Und autodidaktisch, oder?

Christoph Wieczorek:

Und autodidaktisch insofern, dass ich Medientechnik studiert habe. Das war noch der offizielle Weg, den ich nebenher gegangen bin. Man weiß ja nicht, wo es hingeht. Das ist ja schon ein Risiko, wenn man in so eine Richtung arbeitet und ich war dann schon so, dass ich auch dachte, ich brauche noch eine Sicherheit und hab dann auch parallel Filmsound gemacht, Film Foleys für Filmproduktionen aufgenommen und dann auch angefangen, Filme zu mischen und TV-Produktionen. Das mache ich bis heute nebenbei. Das macht mir auch Spaß. Das ist ein bisschen ein kleiner Zeit-Hustle und das ist halt auch komplett autodidaktisch.

Du bist auch komplett gefordert, was dein Gehör angeht, aber hast dazu noch die dramaturgische Komponente mit dem Bild. Finde ich sehr spannend und ich finde ich vor allem cool, einfach um mal wieder etwas anderes zu machen und nicht die ganze Zeit jeden Tag irgendwelche Produktionen.

Aber ich habe dafür ehrlich gesagt immer weniger Zeit. Die Musik nimmt mich immer mehr ein. Ich habe dann auch Phasen gehabt, wo es einfach alles sehr viel war. Es ist auch jetzt gerade wieder so eine Phase. Zum Glück ist das etwas, was ich sehr gerne mache und dadurch habe ich das Gefühl, es ist keine richtige Arbeit.

Wenn ich jetzt plötzlich arbeitslos wäre – in Anführungsstrichen – und ganz viel Zeit hätte, dann hätte ich überlegt: „Was würde ich dann machen?“ Dann würde ich wahrscheinlich Musik machen und von daher ist es im Prinzip schon etwas, das mir Spaß macht und auch immer noch hundertprozentig Spaß macht. Aber natürlich, wenn es so viel ist, dann denke ich schon, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen klar kommen muss.

Aber das war der Werdegang und dann [habe ich] natürlich ein eigenes Studio gemacht und gebaut. Am Anfang noch ganz spartanisch im Proberaum, ganz runtergekommene Buden teilweise gehabt. Aber wie das halt so ist: Man hat kein Geld, man kann noch nichts investieren und dann irgendwann 2017 habe ich die Räume gebaut, die ich jetzt immer noch habe: Sawdust Recordings.

Christoph Wieczoreks Zusammenarbeit mit Bands

Kai:

Zusätzlich zu Annisokay produzierst du auch andere erfolgreiche Bands und hast damit einer Doppelrolle als Künstler und Produzent. Also nicht nur bei deiner Band, sondern auch woanders. Gibt es auch mal Meinungsverschiedenheiten mit anderen Künstlern oder überhaupt anderen Involvierten? Und wie löst man das sozial? Ist das eine Sache, die man lernt oder knallt es auch mal?

Christoph Wieczorek:

Inwiefern Meinungsverschiedenheiten ist die Frage? Persönlich muss ich sagen, habe ich eigentlich wenig Sachen gehabt in all den Jahren. Also es kommt mal vor, dass einer von 100 Künstlern die Rechnung nicht bezahlt, weil er irgendwie unzufrieden ist oder sowas. Und dann hat man da, wenn man es nicht versteht, sehr unangenehme Themen. Aber das ist so selten. Die meisten sind einfach extrem happy und wollen wiederkommen. Und da scheitert es dann einfach oft an der Zeit meinerseits.

Aber was natürlich eine andere Ebene ist, ist diese kreative Diskussion. Aber als Produzent sehe ich mich nicht in der Position, dass ich jetzt ein Diktat gegenüber denen habe, wie die ihre Songs zu bauen haben. Ich sehe mich immer als Ideengeber und als konstruktiver Kritiker und baue Sachen um, so wie ich sie cool finde und so, wie ich hundertprozentig meinen Namen drunter setzen würde und denke: „So ist das geil, so klingt das gut, so ist der Song cool.“

Aber natürlich gehen dann die Geschmäcker auseinander und dann gibt es natürlich auch Effekte, wie – da habe ich gestern drüber gesprochen – diese Demo-Ritis, dass die Leute ihr Demo sehr lieben und da emotional dran gewöhnt und gebunden sind. Und dann gegenüber Veränderungen erstmal – naja, wie soll ich sagen – so ein bisschen einen Abstand haben.

Die sind dann erstmal ein bisschen ablehnend. Das ist aber etwas, was jeder Produzent kennt und was einfach zum Studioalltag gehört. Und ich versuche da dann immer sehr diplomatisch ranzugehen und einfach zu sagen: „Hört es euch noch ein paar Mal an, lasst es nochmal sacken. Das Gehirn muss sich dran gewöhnen. Und erst dann kann man das beurteilen.“

Und dann habe ich ganz oft den Effekt gehabt, dass die Leute und die Bands und Künstler sich das anhören und erstmal nicht mögen und dann sage ich: „Lasst mal sacken.“ Und am nächsten Tag finden sie es dann doch geil. Und dann hören wir nochmal am Ende die ursprüngliche Demo und dann sagen sie: „Ach du Schande. Was fanden wir denn da gut?“

Und es gibt aber Bands, bei denen ich dann auch denke, dass es ist einfach in my opinion objektiv besser ist, das so zu machen und die wollen das aber dann so lassen. Das ist dann auch okay. Dann sage ich: „Lasst es uns so lassen. Es ist euer Song.“

Ich bin nicht der, der ewig diskutieren will, weil das nervt und das ist auch nicht die Position. Aber natürlich kommen dann Sachen zustande, wo ich mir denken muss: „Der Song ist jetzt cool geworden, aber ich bin da jetzt nicht hundertprozentig happy mit.“ Da stelle ich mich dann zurück und sage: „Wenn die Band das so will, dann mache ich das so.“ Man ist der Dienstleister in dem Fall.

Da gibt es andere Herangehensweisen und ich weiß, dass andere Produzenten da härter sind. Kann man so oder so sehen. Und es gibt dann auch die Extreme – das ist auch sehr selten – wo ich dann mal gesagt habe: „Wir können das jetzt so machen. Ich mache das für euch, aber dann schreibt bitte meinen Namen nicht drunter.“

Kai:

Ich habe mal vor Jahren mit Don Gilmore, dem Linkin-Park-Produzenten, gearbeitet. Und er hat zum Beispiel gesagt: „Ich mache das fertig und dann hört ihr euch das an.“ Da gab es auch Stress, weil der Sänger damit nicht happy war. Er wollte auch Co-Produzent sein und Produzenten-Punkte bekommen und da war es dann vorbei mit der Zusammenarbeit.

Christoph Wieczorek:

Das ist ja dann die nächste Ebene. Da geht es dann in die GEMA-Punkte und solche Sachen. Aber selbst da: Darum geht es mir gar nicht. Ich will ja am Ende ein Produkt haben, mit dem ich einfach happy bin und was diesen Standard hält, den ich haben möchte. Und natürlich ist es als Produzent einfach zu sagen: Ich nehme mir das Demo, mache alle meine Änderungen, zeige euch das und ihr nehmt das einfach an.“ Das ist die beste und easieste Arbeit und das kommt bei mir tatsächlich automatisch sehr oft so vor.

Aber der kreative Diskurs und Austausch ist dann auch interessant. Und dass man einfach Sachen hinterfragt: Ist das hundertprozentig wirklich die beste Lösung, die ich da habe? Manchmal bin ich auch nicht hundertprozentig sicher und manchmal switcht man ein bisschen hin und her und findet dann vielleicht noch eine dritte Lösung, die auch richtig cool ist. Das gehört einfach dazu.

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Songwriting, moderner Metalcore-Sound und Pop-Elemente

Kai:

Dein Sounddesign wird als Mischung aus modernem Metal Core und elektronischen und atmosphärischen Elementen bezeichnet. Bei deinem Vortrag gestern hast du erklärt, dass du immer ein Template im Cubase-Projekt ready hast, damit du keine Zeit verlierst und direkt loslegen kannst. Und du beginnst auch jedes Konzept damit, dass du dir vorher überlegst, was du sagen willst und meistens beginnt die Arbeit mit dem Chorus.

„Don’t bore us, get to the Chorus.“ Das ist ja schon ein bisschen Fan-Serving, also du denkst an den Fan. Und du arbeitest offenbar sehr strukturiert. Kann man also sagen, dass Songwriting und Production bei dir eigentlich ein und dasselbe sind? Also du sitzt nicht mit der Gitarre auf der Veranda, oder?

Christoph Wieczorek:

Das sind schon zwei unterschiedliche Sachen. Und die Sachen, die du jetzt gesagt hast, die sind sehr Songwriting-spezifisch erklärt gewesen in dem Fall. Da ging es jetzt darum, wie ich als Produzent als jemand schreibe, der nur Songs schreibt und kein Producer ist. Das hat etwas mit der Perspektive und ich sage mal ein bisschen auch mit der Erfahrung zu tun. Und ich fange aus verschiedenen Gründen mit dem Chorus an. Vor allem auch, weil ich dann schon weiß: „Ist es die Idee wert, dran wirklich dran weiterzuarbeiten?“ Weil für mich ist das schon der Kern des Songs.

Und manchmal, wenn man einen Chorus hat, aber der ist gar nicht so toll, wie man denkt – aber dafür sind drumherum coole Sachen entstanden, – dann kann man natürlich auch den Chorus noch mal komplett umwerfen. Aber das sind ja so Workflow-Fragen. Das ist auch manchmal anders. Wie du sagst: Gitarre auf der Veranda. Also ich habe natürlich auch manchmal random irgendwelche Riff-Ideen beim Gassi gehen mit dem Hund und spreche die dann so lustig in meine Sprachnotizen ein. Und dann probiere ich die im Studio aus und merke dann manchmal: „Das war gar nicht so eine coole Idee.“ Oder manchmal ist es wirklich etwas richtig Cooles. Das kommt auch vor.

Für mich ist Producing dann schon anders, weil wenn ich jetzt für andere produziere, dann dann habe ich ja diesen ganzen Weg nicht. Sondern dann habe ich ja, wenn es gut läuft, schon ein fertiges Demo und einen Song, wo ich immer sage, dass die Künstler damit hundertprozentig happy sind. Erstmal von ihrer Seite, wenn möglich. Die meisten sind natürlich nicht hundertprozentig happy, sonst würden sie ja auch nicht zu mir kommen. Aber dass sie das meiste schon rausgemacht haben und dann komme ja erst ich ins Spiel und kremple das noch mal um.

Kai:

Aber dein Songwriting- und dein Production-Hut ist nicht derselbe, oder?

Christoph Wieczorek:

Das ist nicht derselbe Hut, ja. Weil der Songwriting-Hut, den brauche ich natürlich hauptsächlich für Annisokay. Ich mache natürlich auch für andere Bands Ghostwriting. Aber das greift natürlich ineinander über. Sagen wir mal, ich habe eine Band, die kommt ins Studio und das Demo ist zwar bis zur Hälfte cool, aber der Chorus ist völliger Murks in meiner Meinung. Dann setze ich mich natürlich auch hin und schreibe den neuen Chorus. Und das ist dann natürlich wieder Songwriting-Arbeit. Da greift es dann ineinander.

Kai:

Eure Mischung aus cleanem Gesang und harten Shouts ist sehr emotional, bei Mainstream-Pop-Musik aber schwer vorstellbar. Fühlt ihr euch am Zahn der Zeit oder eher anachronistisch gegen Trends schwimmend?

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Christoph Wieczorek:

Boah, das ist eine gute Frage. Also was ich ja merke bei manchen oder allgemein bei der ganzen Metal-Welt zurzeit: Ich habe ja das Gefühl, dass es wieder Projekte gibt, die sehr mainstreamigen Erfolg haben. Also wenn ich jetzt an Electric Callboy denke, die füllen Arenen weltweit. Das ist völlig insane. Und die machen ja trotzdem Metal mit Geschrei und Breakdowns. Und deshalb sehe ich da gar nicht so eine klare Grenze zwischen Popmusik und Metal-Produktion.

Das Eine muss das Andere nicht ausgrenzen. Im Gegenteil. Ich finde es viel spannender, wenn es ineinander greift. Und das ist auch etwas, was ich wirklich versuche bei Metal-Produktionen – wenn es jetzt auch gewünscht ist, – dass es in dieses Genre geht. Dann umzusetzen, dass man diese Pop-Elemente hat und diesen Kontrast vor allem auch zwischen den cleanen Momenten, den elektronischen Parts und dann eben wirklich volles Brett: Drums und E-Gitarren und Screams.

Weil du damit einfach eine Spanne hast an Tools und an Sounds, die jemand anderes nicht hat und du kannst damit natürlich krasse Emotionen wiedergeben. Und natürlich ist das nicht Jedermanns Sache. Ich meine, jeder, der etwas mit Metal zu tun hat, kennt es, dass die Leute dann sagen: „Also wenn der singt, das klingt schon gut, aber das andere, das könnte man weglassen.“ Und dann gibt es eben die Leute, die das hören und sagen: „Ich würde eigentlich am liebsten nur die Shouts hören, dann wäre der Song meins.“ Und da sind wir dann wieder im persönlichen Geschmack. Und das ist ja das, was es auch spannend macht.

Internationale Produktionen und Christoph Wieczoreks eigener Sound

Kai:

Versteh mich nicht falsch, aber dafür, dass du aus Halle kommst und dass Sawsust Recordings in Halle sitzt, klingst du sehr international und auch gar nicht deutsch. Und da frage ich mich: Ist es heutzutage egal, wo man ist, wenn man eine Vision hat?

Christoph Wieczorek:

Ja. Also ich hatte nie das Verlangen, da wegzuziehen. Ich bin da aufgewachsen, ich habe da meine ganze familiäre, freundschaftliche Basis gehabt und hatte da auch immer meine Bands und eben immer auch meinen kleinen Studioraum am Anfang und später mein großes Studio. Ich hatte nie so richtig den Moment, wo ich auch eine Chance gehabt hätte, da mal wegzugehen.

Und ja, ich habe mich immer an internationalen Bands – vor allem am Anfang an amerikanischen Sounds – orientiert und habe da immer versucht herauszufinden, wie ich das genauso hinkriege. Und das ist natürlich etwas, was mir jetzt – glaube ich – ganz gut auf die Fahne geschrieben wird und weshalb ich jetzt auch internationale Bands mache.

Was fast gar nicht mehr vorkommt, ist eine Band aus dem Raum Halle, sondern die meisten kommen deutschlandweit oder wirklich auch international. Eine Band aus Japan mische ich zur Zeit, eine Band aus der Türkei. Ich hatte letztens eine Band aus Indien, mit denen ich produziert habe. Amerikaner, UK. Also da gibt es überhaupt keine Grenzen mehr. Franzosen kommen gerade ganz viele und es ist auch immer oft interessant.

Ich habe dann zum Beispiel Anchor gemischt. Das ist eine spanische Band mit einer ganz tolle Sängerin. Die ist ziemlich cool. Und es ist dann immer interessant, wenn man so eine Band produziert und die spielen dann auf Wacken und dann checken die Leute, wer es gemischt hat und dann kriegst du plötzlich Anfragen aus Spanien. Das ist immer cool.

Kai:

Ach, so funktioniert das. Das geht in meine nächste Frage über: Du kooperierst regelmäßig mit anderen Acts wie zum Beispiel Within Temptation, Caliban, Any Given Day, Electric Callboy. Offenbar bist du in der europäischen Metalcore-Szene gut vernetzt. Haben sich diese Kontakte auf Tournee ergeben – das hast du eigentlich gerade schon ein bisschen beantwortet – oder hast du Leuten einfach geschrieben: „Habt Ihr Bock, mit mir zu arbeiten?“

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Christoph Wieczorek:

Das habe ich nie gemacht! Das ist finde ich ein ganz wichtiger Punkt: Ich habe noch nie einer Band geschrieben: „Wollt ihr nicht mit mir arbeiten?“ Das kann man machen, das machen manche auch so und das kann auch zu Connections führen. Ich würde mich auch ehrlich gesagt nicht als den besten Networker bezeichnen.

Das ist in der Regel immer alles organisch entstanden und auch wenn man sich wirklich über die Band kennenlernt, wie du sagtest: Wir sind mit Within Temptation zusammen getourt, die sind aber lustigerweise auf uns zugekommen und haben gesagt, [dass sie] große Fans von Annisokay [sind], was auch völlig verrückt ist.

Kai:

Und ihr wart die Support-Band, oder?

Christoph Wieczorek:

Genau ja, wir haben ja vorher Songs zusammen gemacht und da kamen die auf uns zu und wollten uns als Feature bei denen haben. Und das war natürlich ein kleiner Mini-Ritterschlag, weil ich lustigerweise deren damals aktuelles Album als Referenz für meine Songs hatte und das war genau das Album, das denen dann wieder gefallen hat.

So hat sich der Kreis da wieder ein bisschen geschlossen. Und dann habe ich auch mal einen Song für die in meinem Studio gemischt und die lieben den Sound. Und jetzt – naja, darf ich jetzt nicht mehr drüber reden, über das Thema. Da gibt es so ein paar Sachen, die dann vielleicht noch kommen.

Und das ist einfach immer cool, wenn das dann so ineinander greift, [also] diese Bandarbeiten. Das habe ich auch gestern erklärt, wenn die Frage kommt: „Kann man heutzutage noch von der Band leben?“ Von der Band allein könnte ich auf keinen Fall leben. Vor allem auch, weil wir vier Leute sind. Wenn wir das fair teilen, dann bleibt da nicht viel übrig. Das ist leider noch so, obwohl wir jetzt ein Level haben, wo ich früher gedacht hätte: „Das sind Rockstars, die leben in Los Angeles.“ Also von außen betrachtet, aus Fan-Sicht.

Wenn du vor 10.000 Leuten spielst, dann würdest du denken, die Leute machen nichts anderes. Das ist aber leider tatsächlich nicht so und wenn du dieses Ökosystem, diese Welt um die Band herum baust und dann dort dein Talent nutzt und damit auch vermarktest, kannst du dann eben doch davon leben. Und das ist im Prinzip das, wie ich es auch mit Annisokay in meinem Studio gemacht habe.

Kai:

Es ist auch schlau, das als Business zu sehen. Weil das ja früher die Plattenfirmen gemacht haben und dann mehr verdient haben.

Christoph Wieczorek:

Die verdienen immer noch mehr (lacht). Ja, aber ich weiß, was du meinst.

Kai:

Und Streaming-Einnahmen und so weiter. Wenn du da einen Überblick hast, ist das ja auch für dein eigenes Konto gut und es gehört dir auch. Du bist ja das Produkt und nicht zum Beispiel Spotify.

Da die Band mittlerweile an die 20 Jahre relevant ist – wenn man das so sagen kann: Das ist ja fast ein Jubiläum. Kann man dann eigentlich machen, was man will oder ist es wirklich so, wie viele Musiker immer gerne sagen: It’s all about the fans! Sind die Fans also wirklich mehr oder weniger Priorität und willst du sie nicht enttäuschen?

Christoph Wieczorek:

Ja, gute Frage. Ich glaube, die Antwort liegt ein bisschen in der Mitte. Man muss natürlich schon das machen, was selber aus einem entspringt, also was in einem selber liegt und lauert und was man aussagen möchte. Wenn man zu 100 Prozent nur das macht, was man denkt, was die Fans hören wollen, dann ist es wahrscheinlich gar nicht das, was die Fans hören wollen. Sondern sie wollen ja das, was du sagen willst hören und damit connecten. Und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum sie überhaupt deine Musik mögen: Weil du deinen eigenen Stil hast.

Diesen Stil muss man sich schon irgendwie bewahren. Natürlich geht man auch mit der Zeit und dann ändern sich auch die eigenen Geschmäcker und man probiert neue Sachen. Und das kommt dann manchmal total gut an und dann kommt man plötzlich in neue Sphären. Und manchmal gefällt es halt gar nicht und dann weiß man: „Okay, das hat jetzt nicht funktioniert, aber wir haben es mal gemacht.“ Dann kann man natürlich entscheiden, ob man mehr in die Richtung geht oder dann doch lieber sagt: „Ich mache lieber das, was ich vielleicht ursprünglich vor hatte.“

Keine Ahnung, es ist ein sehr komplexes Thema. Aber zu 100 Prozent nur aus Fan-Sicht zu denken, funktioniert nicht. Man kann natürlich schon an Live Shows denken. Was funktioniert denn gut? Und dass man zwischendurch auch mal wieder einen schnellen Song macht. Dass nicht immer alles, wenn man sich gerade – ich sage mal – emotional ein bisschen eher im Depressiven aufhält und die Songs werden alle sehr düster und traurig und langsam und man hat dann immer seine Sachen.

Wenn man dann merkt, man hat jetzt zum Beispiel nur sehr langsame, träge Songs, dann ist es einfach: Dann kann man sich auch mal wieder pushen [und sagen:] „Jetzt mache ich mal einen Song, der wirklich nach vorne geht.“ Und sich selber resetten und sich selber hinterfragen. Dann entstehen, glaube ich, auch immer coole Sachen.

Kai:

Du sagtest ja auch: Zur Sicherheit immer ein paar BPM draufschlagen.

Christoph Wieczorek:

Man schreibt oft zu langsam. Ich habe das von anderen schon gehört und es geht mir auch oft so: Und dass man am Ende noch mal probiert: Es ist ein cooler Song, probieren wir ihn mal ein bisschen schneller und dann gucken wir, wie es wirkt. Das ist nicht immer so, aber manchmal funktioniert es.

Kai:

Hast du deiner eigenen Meinung nach ein Alleinstellungsmerkmal als Produzent? Also etwas, das dich von anderen abhebt. Egal, ob deutsch oder international: Ist dein Sounddesign einzigartig? Du arbeitest ja auch mit anderen Produzenten zusammen und dann wird es ja auch interessant, wenn deren Farbe hinzukommt. Die Frage ist also, ob du glaubst, dass du einen eigenen Sound hast.

Christoph Wieczorek:

Ich glaube, ich habe tatsächlich einen eigenen Sound, weil mir auch viele sagen, dass sie das immer sofort hören. Was ich spannend finde, weil ich [mir] da manchmal selber gar nicht so sicher bin. Aber scheinbar ist das so. Was ich, glaube ich, so ein bisschen als USP (Anmerkung der Redaktion: Unique Selling Point, also Alleinstellungsmerkmal) habe, ist, dass ich noch mal mehr an den Song rangehe und viele Producer in dem Bereich sind sehr Sound orientiert. Was gut ist, bin ich auch. Aber es ist eben nicht alles.

Also wenn ich jetzt einen Song habe, der Murks ist, dann kann der noch so geil klingen. Das kannst du mit dem Sound nicht retten: Der Kern des Songs muss gut sein und ich habe leider so oft Demos im Studio, [bei denen] ich denke: „Nee, da brauchen wir uns jetzt keine Mühe machen, um das geil aufzunehmen.“

Wenn ich unter die Akkorde noch irgendwelche Pads lege, die zwar cool klingen, aber mit den Akkorden dann eher die Fehler noch viel hörbarer sind – also Fehler in Anführungsstrichen, es gibt natürlich keine Fehler in der Musik. Aber die meiner Meinung nach musikalischen Probleme, die der Song hat, die kommen erst viel mehr zum Vorschein, wenn du ihn ausproduzierst.

Deshalb bin ich jemand, der gerne noch mal richtig an die Basis des Songs geht und da noch mal alles checkt. Und ich glaube, das ist das, was viele auch wertschätzen, wenn sie dann wieder kommen wollen.

Kai:

Wie hat sich die deutsche Metal-Core Szene verändert, seit du dabei bist? Ist der Sound zu safe, zu perfekt geworden? Zu wenig live? Wäre mal wieder ein bisschen mehr Rawness angesagt, ein bisschen mehr Dirt?

Christoph Wieczorek:

Boah, also ich sehe mich da nicht in der Position, dass ich sagen würde: „Es muss mal wieder so werden.“, weil das passiert einfach über die Zeit, dass sich das entwickelt. Und ob man das dann mag oder nicht, das ist dann wieder die nächste Stufe. Man kann es eh nicht ändern und dann ist oft die Frage: Geht man mit der Zeit? Schwimmt man gegen den Strom? Macht man vielleicht beides?

Und dann muss man einfach damit umgehen. Was ich aber wichtig finde, ist trotzdem am Ball zu bleiben und auch neue Sachen auszuchecken, die die Leute mögen. Und zu gucken: Warum mögen die das und mag ich das vielleicht auch? Und einfach so ein bisschen up to date bleiben.

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Kai:

Also du hörst auch mal andere Sachen und denkst: „Da könnte ich auch mal eine Schippe von vertragen oder eine Scheibe abschneiden?“

Christoph Wieczorek:

Ja, wobei ich auch da sehr vorsichtig bin. Das habe ich auch gestern gesagt. Ich bin jemand, der sich sehr selten so richtig an anderen Bands orientiert. Klar, am Anfang ist das wichtig, wenn man anfängt. Ich habe keine Erfahrung mit Songwriting, mit Bands [zu] schreiben, produzieren, keine Ahnung. Dann kommst du nicht drum herum, dann musst du dich an anderen orientieren und das ist dann natürlich auch das Spannende, wie man erstmal lernt: „Wie funktioniert das denn alles? Wie kann ich denn einen Song schreiben, der so klingt, wie…?“

Aber danach kommt der nächste Step und das ist dann das eigene Talent, den eigenen Sound, eigenen Stil. Und das ist dann das, was es spannend macht, um das Ganze nach außen zu bringen für die Leute, die dann damit connecten und die dich auch als Künstler in der ganzen Masse spezifisch identifizieren.

Wenn du nämlich nur eine Kopie bist von „Bring Me The Horizon“, Kopie Nummer 2820, dann kann das sein, dass das den Leuten natürlich gefällt und du hast dann auch gelernt, wie man so einen Sound erstellt. Aber du wirst höchstwahrscheinlich nicht den Erfolg haben, den man haben möchte. Und das kommt dann eben wirklich erst durch die Uniqueness, durch das Neue. Und ich glaube, jeder Mensch ist individuell genug, um etwas in sich zu haben, das neu genug ist, dass die Leute das feiern können.

Kai:

Da du ja zum Glück Modern Metal machst, wirst du wahrscheinlich nicht im Supermarkt erkannt, oder?

Christoph Wieczorek:

Doch, tatsächlich im Supermarkt schon öfter (lacht). Absurderweise. Nee, ich habe schon sehr lustige Momente gehabt. Natürlich kommt das jetzt nicht oft vor, aber wenn man sich jetzt natürlich in der Bubble bewegt. Also wenn ich jetzt auf dem Festival bin, dann ist es natürlich wild, weil dann erkennen mich schon relativ viele. Aber im Alltag gibt es auch lustige Situationen. Es kommt auch der Telekom-Techniker, der meine Glasfaserleitung legt und sagt mir dann am Ende: „Ich freue mich schon auf euer Konzert.“. Oder der Taxifahrer, wenn ich schnell zum Bahnhof muss: [Er] zeigt auf mich und sagt: „Du bist doch…“ Solche Sachen kommen schon echt oft vor.

Was kommt als Nächstes? Festivals, neues Album und Studioalltag

Kai:

Dann wären wir eigentlich schon durch. Ich würde nur noch mal gerne fragen: What’s next for Christoph Wieczorek und was steht im Kalender? Was passiert dieses Jahr noch?

Christoph Wieczorek:

Gute Frage. Also dieses Jahr spielen wir noch ein paar Festivals. Sehr international, unter anderem das Download Festival, was ziemlich crazy ist. Das ist eigentlich Englands größtes Rock- und Metal-Festival [und wir spielen] am selben Tag mit Linkin Park. Das ist natürlich ganz cool. Solche Sachen gehen ab. Und in meinem Studio… Ich muss ein neues Annisokay-Album machen. Ich habe aber parallel auch noch extrem viele Produktionen und es ist einfach viel. Und ich hoffe selber noch an mir zu arbeiten, dass ich das alles unter einen Hut kriege und nicht den Overwhelm habe.

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Kai:

Um dem eigenen Anspruch auch immer gerecht zu werden, oder?

Christoph Wieczorek:

Genau, das will man nämlich auch. Und wenn es zu viel wird, dann fängt man an, schluderig zu werden und das ist eigentlich nicht das, was ich will.

Kai:

Super, Christoph! Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben einiges gelernt, auch von deinem Vortrag. Dann alles Gute für die Zukunft und bleib so wie du bist.

Christoph Wieczorek:

Dankeschön! Danke, war ein schönes Gespräch und bis bald.