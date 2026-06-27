Warum ist die Superbooth für Dieter Doepfer mehr als eine Messe?

Nachdem es im ersten Teil des Interviews mit Dieter Doepfer um Eurorack, neue Doepfer-Module, das Trautonium und den Synthesizer als Instrument ging, geht es in diesem zweiten Teil um den Superbooth-Spirit, ein eben erst fertiggestelltes Case, um die heutige Bedeutung des Synthesizers und darum, dass Produkte oft erst in letzter Sekunde fertig werden.

Kurz & knapp Worum geht es? Der zweite Teil des Interviews mit Dieter Doepfer über Superbooth-Spirit, neue Doepfer-Module und die heutige Bedeutung des Synthesizers. Superbooth-Spirit: Dieter Doepfer spricht über Pioniergeist, kleine Hersteller und die besondere Atmosphäre im Bungalowdorf.

Dieter Doepfer spricht über Pioniergeist, kleine Hersteller und die besondere Atmosphäre im Bungalowdorf. Neue Module: Doepfer zeigt 1U-Module, 1U-Cases und spricht über ein flugtaugliches Eurorack-Case.

Doepfer zeigt 1U-Module, 1U-Cases und spricht über ein flugtaugliches Eurorack-Case. Quantizer: Ein neuer dreifacher Quantizer soll eigene Quantisierungen ermöglichen und speicherbar sein.

Ein neuer dreifacher Quantizer soll eigene Quantisierungen ermöglichen und speicherbar sein. Synthesizer heute: Für Dieter Doepfer ist der moderne Synthesizer ein offenes System, das weit über klassische VCO-VCF-VCA-Strukturen hinausgeht.

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Das vollständige Interview gibt es auch als Video:

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Heiner:

Ich bin jetzt erst das vierte Jahr hier [auf der Superbooth]. Ich brauchte lange eine Motivation, von Köln hier hin zu kommen. Das lohnt sich ja nur, wenn man hier auch übernachtet. Es kam dann 2023 mit einer Einladung, hier ein Live-Konzert zu spielen, also auf der ersten Superbooth nach COVID. Seitdem war ich jedes Jahr hier und merke, man gewöhnt sich ein bisschen an diese Hektik und man lernt ein bisschen, diesen Rhythmus mitzugehen.

Die Ruhe im verschollenen Bungalowdorf

Dieter Doepfer:

Aber so hektisch finde ich es gar nicht mal. Aber ich bin im Bungalowdorf, da geht es vielleicht ein bisschen ruhiger zu. Große Hektik kommt hier hinten bei uns nicht auf.

Heiner:

Wir sind hier hinten in einem anderen Bereich eines großen Parks und man geht quasi von dem Messegelände weg, bevor man hier ankommt. Bei der ersten Messe dachte ich: „Nein, hier kann es nicht sein. Ich gehe wieder zurück.“ Dann habe ich es erst abends gefunden, als Andreas Schneider es mir gezeigt hat. [Das Bungalowdorf] ist also quasi ein separater Pavillon, in dem lauter Bungalows mit Herstellern sind. Und hier ist die Luft natürlich viel besser als in Hallen und Zelten.

Dieter Doepfer:

Da gibt es eine lustige Geschichte zu. Bei der ersten Superbooth, auf der es auch dieses Bungalowdorf gab, kam kein Mensch her, [denn] es wusste niemand etwas davon. Andreas Schneider hat dann mit Sprühdosen und Kreide auf die Wege so Pfeile gemalt und „Bungalowdorf“ dazu geschrieben, damit überhaupt Leute mitkriegen, dass da hinten auch noch was ist.

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Das sind so Geschichten, die gehören einfach zu der Superbooth dazu. Und dann schnell noch ein paar Plakate gemacht, dass zur Superbooth eben auch noch das Bungalowdorf gehört. Vom Hauptgebäude gehst du ja schon um zehn Minuten hier hin, eine Viertelstunde fast. Und wenn du das nicht auf dem Schirm hast …

Heiner:

Das musst du mir nicht erzählen, ich schleppe ja hier dauernd meine Koffer mit meinem Equipment für die Interviews hin und her. Da musste also der Andreas Schneider hier selber die Pfeile malen? Nicht schlecht. Das erinnert mich an den Club (Gebäude 9 in Köln), in dem ich die Basswerk Sessions veranstalte, wo die Betreiber nach den ersten Events abends noch die Klos selber sauber gemacht haben.

Dieter Doepfer:

Das ist das Pioniergeist. Ja und das ist halt so ein Spirit, den hast du früher nicht auf der Musikmesse gehabt, das hast du nicht auf der NAMM, das hast du wirklich nur hier. Aber das hast du immer noch hier.

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Viele kleine Hersteller und Freaks

Heiner:

Und ich finde, das gehört eigentlich auch zu der ganzen Synthesizer-Welt dazu, weil egal wie groß das Business ist: Hier gibt es unheimlich viele ganz kleine Hersteller, die eigentlich genau mit dem Spirit hier hinkommen und ihr erstes Modul gebaut haben und dann vielleicht ein bisschen Resonanz bekommen. Vor ein paar Tagen hatte ich für AMAZONA beispielsweise ein Interview mit Jason Mayo von Knobula.

Dieter Doepfer:

Also die ersten Mitbewerber – in Anführungszeichen – das waren fast alles Ein-Mann-Betriebe. Überhaupt, das sind lauter Studenten, die irgendwie gesagt haben: „Ja komm, so ein Modul kann ich selber auch machen.“, weil die Schwelle ist relativ niedrig, sowas selber zu bauen. Ich meine, ein Auto kannst du alleine nicht bauen oder einen achtstimmigen Synthi. Aber mal so ein kleines Modul mit ein paar speziellen Features, die es bisher noch nicht gibt, auf die Beine zu stellen, das ist etwas, was so ein interessierter Freak, sag ich mal, auch zustande kriegt.

Heiner:

Sagst du als Freak?

Dieter Doepfer:

Ja, also die, die angefangen haben, würde ich zum größten Teil schon ein bisschen als leicht freaky bezeichnen.

Heiner:

Ich muss sagen, ich kriege das nicht hin, so ein Modul zu bauen. Das muss ich zugeben.

Dieter Doepfer:

Naja, du machst halt andere Sachen. Du schreibst Bücher. Ich meine, das kriege ich nicht so hin.

Heiner:

Also Jasony Mayo von Knobula hat erzählt, dass er Filmmusik komponierte und ein polyphones Modul machen wollte und gedacht hat: „Das mache ich mal für mich selber.“, hat es dann aber ins Netz gestellt und direkt 120 Vorbestellungen gehabt und hinterher über 1000 verkauft. Solche Geschichten gibt es hier öfter. Und das ist doch der Spirit dieser Messe und des Instruments, Synthesizer, vielleicht in der Form von heute.

Damals hat Bob Moog versucht, einen Synthesizer für die Massen zu bauen und erschwinglich zu machen, doch der hatte noch ein ganz anderes Gewichts- und Preisniveau. Und heute – auch wenn mancher Hersteller kritisch gesehen wird – muss man sagen, dass vom Geldbeutel her für jeden etwas dabei ist und das die Musikwelt bereichert.

Natürlich braucht diese Szene hier aber auch Support und dass man vielleicht auch mal ein bisschen mehr ausgibt für einen, der diese ganze Entwicklungsarbeit geleistet hat und die nicht einfach nur kopiert werden will. Aber die Welt ist bunt und das Buffet ist groß. Ein anderer, mit dem ich gesprochen habe, hat das noch weiter geführt. Da gibt es ja diese Software-VCV-Rack – dazu gibt es in meinem Buch auch Beispiele – und er hat das digitale Modul gebaut, in dem die VCV-Rack-Module zusammengefasst werden. Es heißt 4ms-Meta, kennst du das?

Dieter Doepfer:

Nein, bislang nicht.

Heiner:

Und jetzt geht es noch weiter: Jetzt fangen sie an, einzelne Software-Module aus VCV-Racks als Hardware nachzubauen. Und Dan Brown von 4ms ist auch einer, der diesen Spirit jetzt aus Amerika mitbringt und der am Anfang mir Gitarreneffekt-Pedalen begonnen hat.

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Dieter Doepfer:

Irgendwie geht es dann wieder zurück …

Heiner:

Und so haben wir halt hier ganz viele. Aber jetzt sind wir ja eigentlich bei Doepfer. Was hast du noch Neues zu erzählen? Hast du noch was anderes Neues? Ich meine, es ist ja schon eine Menge.

Fluggepäckoptimierung von Dieter Doepfer

Dieter Doepfer:

Also im Wesentlichen haben wir jetzt nur die 1U-Module und 1U-Cases. Wir haben noch ein paar andere Sachen auf der Pfanne, aber da ist es jetzt zu früh, um darüber zu reden. Wir haben als Prototyp so ein Vierfach-Resonanzfilter-Modul, wo wir noch nicht wissen, ob wir es rausbringen oder nicht. Wir haben ein Case auch jetzt als Prototyp da, das dazu gedacht ist, dass man das als Fluggepäck aufgeben kann. Die bisherigen Cases sind zwar in Anführungszeichen Flight-Cases, aber die kannst du nicht als Fluggepäck aufgeben. Die würden völlig demoliert ankommen, wenn man sieht, wie das Fluggepäck behandelt wird.

Und da haben wir jetzt so ein Case, das wir zukaufen und dann quasi innen einbauen. Einen Einsatz, der genauso die gleiche Funktion hat, wie zum Beispiel der A100 P6, also so eine 6-fach-Einheit. Dann sind wir noch an einem neuen Quantizer dran, den haben wir auch nicht geschafft bis zur Messe. Sieben oder acht neue Module haben wir jetzt hier. Das ist ja schon mal was.

Quantizer als Kompositionshilfe und Zufallsmodule

Heiner:

Und dann noch ein Case. Aber der Quantizer interessiert mich. Der hilft ja bei einer anderen Idee, die erklärt, warum modulare Synthesizer entstanden sind. Geht man vom Eurorack-Format weg zu den Erfindern wie Moog und Buchla, hat Buchla ja gesagt, er will den Synthesizer mal anders spielen können. Nicht mit dem Keyboard, sondern anders. Und bei ihm gab es dann viele Module, die die Steuerspannung einfach zufällig erzeugen. Und die Quantizer sorgen dann dafür, dass bei Bedarf richtig gestimmte Töne rauskommen. Was ist da an deinem Quantizer neu?

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Dieter Doepfer:

[Mit dem] neuen Quantizer wirst du in der Lage sein, selber Quantisierungen zu programmieren. Also du hast etwas, wie so eine kleine Tastatur von einem Keyboard und kannst wählen, welche Töne erlaubt sind und welche nicht. Und das Ganze dreifach und du kannst das auch speichern. Wie gesagt: Ich denke, dass wir das im Herbst rausbringen, wir haben das hier jetzt noch nicht auf der Messe.

Heiner:

Du bist ja auch zwischendurch mal den Polyphonie-Weg auf deine Weise gegangen. Du hast Module gebaut, die 4-fach Oszillatoren, 4-fach Hüllkurven und 4-fach LFOs haben. Ist das dann auch ein 4-fach Quantizer oder nur dreifach und du behältst einen Drone-Sound drunter?

Dieter Doepfer:

Also das ist ein dreifach Quantizer, der hat mit unserer polyphonen Serie nichts zu tun, die wird in erster Linie über das CV Interface gesteuert. Ich wüsste jetzt kaum eine Anwendung, dass du vier Steuerspannungen hast, die du für das polyphone System verwendest, die aber noch quantisiert werden müssten. Wir hatten auch überlegt, ob wir einen 4-fach oder dreifach Quantizer machen, aber wir haben jetzt nicht die Notwendigkeit gesehen, dass das in das polyphone System miteinbezogen werden müsste.

Heiner:

Manchmal wenn ich mir vorstelle, dass du zufällig drei Sequenzen laufen lässt und sie harmonisch sinnvoll übereinander bringen willst, dann kann ich es mir schon vorstellen, dass es ganz interessant wäre.

Dieter Doepfer:

Wir haben so ein 4-faches Zufallsmodul, das auch zu dem polyphonen System passt, das aber auch quantisieren auch. Also das kann man in Quantisierung bringen.

Heiner:

Das vergaß ich zu sagen: Es gibt ja auch noch ein recht neues Zufallsmodul von Doepfer, das noch gar nicht so alt ist.

Dieter Doepfer:

Das haben wir letztes Jahr gezeigt, ja.

Heiner:

Das ist ein bisschen inspiriert von Buchla’s Source of Uncertainty. Wie heißt es nochmal? (Anmerkung: Es gab das A 149-1. Neu ist das 149-4, welches es ersetzt)

Dieter Doepfer:

Also du meinst wahrscheinlich das A 149-4. Wenn ein Clock-Signal reinkommt, macht der vier neue zufällige Steuerspannungen/CVs, wobei du wählen kannst, in welcher Weite, also wie viele Oktaven und was alles erlaubt ist. Also, ob alle Töne erlaubt sind oder nur Akkorde und Septime und Sexte noch dazu und Moll und Dur. Du kannst da alles mögliche mit den Tastern wählen.

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Und du kannst es aber auch in einen Modus bringen, wo es wieder völlig stufenlos ist. Es ist möglich, dass nur noch Grundton und Quinte kommen über vier Oktaven verteilt, das kannst du alles einstellen. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was du gesagt hast und das ist eben auch quantisiert. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich bei einem 4-Spur-Sequenzer dann noch Quantisierung brauche, das sehe ich jetzt momentan nicht.

Heiner:

Naja, die Sequenzen könnten unquantisiert sein. Und ich habe zum Beispiel neulich mal Spaß daran gehabt, zwei Drumsequenzer zu nehmen und völlig unabhängig voneinander zu starten. Ohne Synchronisation, aber beide mit gleiche eingestelltem Tempo. Die Ergebnisse fand ich richtig gut. Der eine ist der Making Sound Machines Stolperbeats. Das ist auch wieder eine interessante Geschichte von jemandem, der auf die Beats von Jay Dilla steht.

Dieter Doepfer:

Den Namen habe ich schon gehört.

Heiner:

Das ist ein Hip-Hopper, der leider im Krankenhaus verstorben ist und schlurfende Beats gemacht hat. Die lassen sich sehr gut hören, die grooven und die sprechen auch ein globales Publikum an. Es geht natürlich auch um Black Music und dieses Feeling, diesen Groove von Schlagzeugern. Insbesondere auch von schwarzen Schlagzeugern, die die Black Music Feelings transportieren, die ich sehr mag und die ich auch oft in Jungle einsetze. Diese ins Euro-Rack zu bringen war ein Ziel und das hat er mit Stolperbeats realisiert. Dann habe ich einfach irgendwann einen normalen Sequenzer, den Stolperbeats und unterschiedliche Drums gestartet. Ähnliches könnte man es ja auch mit Sequenzen machen und mehrere Sequencer einsetzen.

Dieter Doepfer:

Ja, stimmt.

Blackout und Ehrenpreis fürs Lebenswerk

Heiner:

Jetzt habe ich einen Blackout, ich wollte noch eine Frage zum Abschluss stellen und hatte gerade noch eine schöne Überleitung zum Schluss, aber die ist jetzt weg.

Dieter Doepfer:

(Lacht) Das kannst du so nehmen, wie es ist. So als Outtake. Ist doch gut. Ich würde es so lassen. Das ist ein schöner Schluss jetzt. Oder wolltest du mir noch zum Lebenswerk gratulieren?

Heiner:

Auf jeden Fall!

Dieter Doepfer:

(Lacht noch mehr) Den Ehren-Oscar fürs Lebenswerk überreichen?

Synthesizer von gestern und heute

Heiner:

(Stoppt den Recorder und schaltet ihn danach sofort wieder an.) Genau in dem Moment, in dem ich die Stopptaste gedrückt hatte, fiel es mir natürlich wieder ein. Was ich doch zum Schluss noch feststellen, beziehungsweise worauf ich nochmal zurückkommen wollte, ist, dass der Synthesizer von heute dadurch natürlich ganz anders klingen kann als früher. Siehst du das auch so?

Dieter Doepfer:

Ja, das ist definitiv so. Der klassische Synthesizer war halt – wie man es von wo kennt – VCO, VCF, VCA mit einer Hüllkurve. Und so fängt man heute auch immer erstmal noch an, also wenn man einsteigt. Aber es kommen dann so viele andere Sachen mittlerweile dazu. Also Effektgeräte und Rauschen und Bitcrushing und Schieß-mich-tot, irgendwelche abgefahrenen Effekte oder sonst was.

Dass das mit dem klassischen Minimoog – sag ich jetzt mal, weil das war ja so der Urvater von allen Synthesizern war – nicht mehr so viel zu tun hat, was da hinten rauskommen kann. Das sind ja auch viel geräuschmäßige Sachen mit allen möglichen Zufallsdingen und so.

Heiner:

Sodass man sich fragen muss: Was gehört zum Synthesizer dazu? Ist der Effekt eigentlich Teil des Synthesizers? Zum Beispiel in der Definition, wenn jetzt über den Synthesizer des Jahres gesprochen wird. Darf ich den Sampler dazunehmen? Was meinst du?

Dieter Doepfer:

Ja, also bei uns gehört er dazu. Wir haben auch immer Sampler-Module gehabt und wir haben auch Effekt-Module gehabt. Wobei die Idee jetzt nicht unbedingt ist, dass du am Schluss einfach noch ein Effekt-Modul hinten dranhängst. Sondern wir haben zum Beispiel Eimerketten-Module, die du sogar auch als Klangquellen mit verwenden kannst. Also das ist halt das offene System. Du kannst es ganz klassisch machen, deinen VCO, VCF und VCA nehmen und da hinten einen Hall hängen. Aber das ist eher langweilig. Aber du kannst zum Beispiel Sachen machen, dass du einen Hall in die Rückkopplung von einem Filter einspeist oder solche abgefahrenen Sachen. Da kriegst du halt Sounds raus, die du vorher nicht machen konntest.

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Heiner:

Genau und deshalb fand ich es doch wichtig, dass wir das noch sagen, weil das eigentlich die heutige Bedeutung des Synthesizers ist und wie er sich hier auf der Messe zeigt. Und wo er sich vom Synthesizer von gestern deutlich unterscheidet.

Dieter Doepfer:

Ja, er ist halt wesentlich erweitert. Die Syntheseformen im Weitesten sind nicht mehr auf subtraktive und additive Synthese beschränkt, sondern das System ist offen in alle Richtungen. Und das ist das Neue, glaube ich. Genau.

Heiner:

Und das ist eigentlich so ein Prozess, der sich durch den Erfindungsgeist in den letzten 20 Jahren immer schleichend weiterentwickelt hat und hier einen Höhepunkt findet, wo alle zusammenkommen. Was aber ein globales Ding ist und auch durch das Eurorack-Format in Bahnen gelenkt werden konnte. Denn so ein Rahmen hilft, damit die Entwickler und Erfinder nicht erst die Stromversorgung erfinden oder überlegen müssen, wie die technischen und sonstigen Rahmenbedingungen sind, sondern einfach in dieses (von Dieter auf den Weg gebrachte) Case ihre Ideen hereinbauen und den Synthesizer als Instrument erweitern können. Das war es dann aber jetzt auch.

Dieter Doepfer:

Jetzt haben wir’s!

Heiner:

Vielen Dank für das Gespräch.