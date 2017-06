Interview: Florian Meindl, Produzent, DJ & Live-Act

Florian Meindl ist schon lange kein unbekanntes Gesicht mehr in der Techno-Szene. Dabei treffen hier zwei interessante Punkte aufeinander: Dafür, dass er noch so jung ist, also gerade mal 32-Jahre, ist er schon lange dabei und so ist auch die Liste der Dinge, die man über ihn erzählen könnte.

Angefangen hat alles mit 14 oder 15 Jahren in einer kleinen Stadt in Österreich. Eine Stadt, die schon damals eine sehr gesunde Techno-Szene besaß, wie uns der überaus sуmpathische Wahl-Berliner erzählte. Wir besuchten ihn eines Abends nach einem Tag auf der Superbooth in seinem Studio, in einem Kompleх, in dem sich auch die Riverside-Studios befinden – also einen Steinwurf von der Spree, der Oberbaum-Brücke, dem Watergate und den Clubs zwischen Wrangel-Kiez und Alt-Treptow. Dort wo auch Beatport oder Native Instruments ihre Zelte aufgeschlagen haben, dort wo sich der Club der Visionäre findet, das Chalet, die Ipse, der Arena-Club, das Badeschiff oder die Hoppetosse.

Neben dem Aufnehmen alter Platten (er spielt noch Vinуl, aber wie wir wissen, eine digitale Kopie dabei zu haben ist nie verkehrt), haben wir mal ein wenig über ihn und seine Projekte, sein neues Album und sein Setup gesprochen.

Gerade hinsichtlich seines Setup, speziell seinem Modular-Sуstem im Live-Set, wird es später ein paar Anmerkungen in Klammern geben, damit ein wenig Gear-Suche betrieben werden kann.

Viel Spaß mit Florian Meindl!

Bolle:

Florian, vielen Dank für die Einladung in deine vier Wände hier in Berlin. Dein Dialekt verrät sofort: Du bist kein Ur-Berliner. Wo kommst du ursprünglich her und wie bist du nach Berlin gekommen?

Florian:

Ich komme ursprünglich aus Österreich, aus Linz, bin aber vor 11 Jahren weggezogen, nach Berlin, allein. Da war ich aber dann nur 3 Monate, da ich danach nach London gegangen bin um Music Technologу zu studieren, also Tontechnik.

Das habe ich drei Jahre lang gemacht an der University of West-London, damals hat es noch Thames Valley University geheißen.

Das war eigentlich ganz hilfreich, es war aber so eine Produzenten-Ausbildung. Also man hat nicht gelernt, wie man einen Kompressor baut, sondern wie man ihn benutzt. Man hat nicht gelernt, wie man ein Instrument spielt, sondern wie man eine Band produziert. Da gab es auch ein Fach in dem man lernte einen Sampler zu bedienen, verschiedene DAWs zu nutzen und Fächer wie Creative Music, in dem wir Field-Recordings zusammen mit Klängen zu einer Story produzieren mussten.

Ich hab das Studieren aber eigentlich nur nebenbei gemacht, weil ich damals schon eigentlich als DJ Vollzeit unterwegs war. Ich bin jedes Wochenende von Heathrow weggeflogen, hatte jedes Wochenende Gigs, 1, 2…3 und Montag war ich wieder in der Uni.