Interview: Hans Zimmer 2021 Videotalk & Report – Teil 2

Aus dem Tagebuch eines Fans

Vorwort der Redaktion:

Bevor wir Euch die Videos Teil 3 bis 5 von unserem Treffen mit Hans Zimmer in London präsentieren, lassen wir unsere neue Redaktionsmitarbeiterin Lina Schmermer zu Wort kommen, für die dieses Treffen die Erfüllung eines Traums war:

ANZEIGE

Viel Spaß mit ihren ganz persönlichen Eindrücken von diesem Treffen.

(Den ersten Teil unseres Video-Talks mit Hans Zimmer in London, findet Ihr übrigens HIER.)

Eure AMAZONA.de-Redaktion

Eine Geschichte, die das Leben schrieb

Es ist doch echt verrückt, wie das Leben manchmal so spielt. Und wie plötzlich Dinge wahr werden, die man sich im Leben nicht erträumt hätte. So ging es auch mir und dazu möchte ich euch gerne ein bisschen was erzählen. Wie ihr euch schon denken könnt, hat es eindeutig etwas mit Hans Zimmer zu tun. Aber fangen wir von vorne an ;)

Meine „Reise“ begann zu Beginn des Jahres 2021 als ich für AMAZONA.de als Redakteurin eingestellt wurde. Viele neue, spannende Aufgaben kamen auf mich zu. An der Seite unseres Chefredakteurs Peter lernte ich bereits sehr schnell interessante Themen kennen und durfte in vielen Bereichen fleißig unterstützen.

Wie es der Zufall so wollte, kamen Peter und ich in einem Gespräch darauf, dass wir eine große Leidenschaft teilen. Wir beide sind (eigentlich schon immer) riesen Fans von Hans Zimmer und hören bereits seit Jahren seine Musik. Ich war schon auf zwei Live-Konzerten von Ihm und jedes Mal, wenn ich im Kino einen Film schaute, musste ich so lange sitzen bleiben, bis ich im Abspann sehen konnte, wer die Musik dazu gemacht hatte. Wenn dann da Hans Zimmer stand, war die Freude natürlich groß und der Gedanke „Das dachte ich mir schon, denn diese Musik war einfach so unglaublich schön, die kann nur von ihm sein“ schoss mir danach jedes Mal durch den Kopf.

Dieses Gespräch veränderte mein Leben. Denn Peter sagte währenddessen ganz locker zu mir, er habe Hans Zimmer bereits vor einigen Jahren kennengelernt und stehe seitdem mit ihm in Kontakt. Und es sei eh mal wieder an der Zeit ihn zu treffen, um zu erfahren, wie es bei ihm aktuell so läuft. Ich nahm das natürlich erst mal nicht so ernst. Als ob wir einfach so Hans Zimmer treffen könnten und er sich für uns die Zeit nimmt. Der hat doch Besseres zu tun ;)

Doch es dauerte kein halbes Jahr, dann hatten wir bereits einen Termin mit ihm vereinbart und saßen eines Tages im Flugzeug auf dem Weg nach London. Bis zu dem Moment konnte ich das alles noch überhaupt nicht glauben.

Als wir dann in seinem privaten Loft von ihm gemütlich auf der Couch sitzend im Bademantel empfangen wurden, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Wir treffen Hans Zimmer! Er erklärte uns, dass er noch etwas fertig vom Vorabend sei, da die Premiere des neuen James Bond doch etwas länger gegangen sei und er müsse sich noch schnell duschen und frisch machen. Für mich war in diesem Moment die Anspannung und die Nervosität wie weggeblasen. Was für ein sympathischer und lustiger Mann, der auch einfach nur ein Mensch ist und genauso fertig von Partys ist, wie ich ;)

Während wir warteten, schauten wir uns ein wenig in seinem schönen Appartement um und bekamen von seiner Assistentin sogar echten englischen Tee und Gebäck angeboten. Ich konnte mich garnicht genug satt sehen. Überall entdeckte ich neue Dinge in seinem Zuhause. Private Bilder von ihm und seiner Tochter standen herum. Alles war so gemütlich und ich fühlte mich direkt wohl und geborgen.

Kurz darauf kam Hans Zimmer frisch geduscht und in Klamotten wieder zu uns. Doch ans Interview führen wurde noch lange nicht gedacht. Erst einmal wollte er mit uns gemeinsam Mittagessen. Dazu lud er uns in ein Lokal direkt bei Ihm um die Ecke ein. Wir mussten sogar durch eine Hintergasse gehen, damit wir nicht von Fans überrannt wurden. Das war ein abgefahrenes Gefühl. Ich dachte mir nur die ganze Zeit „Haha ich darf mit Hans Zimmer Zeit verbringen und ihr dürft ihn nur von Weitem sehen“.

Ins Restaurant begleiteten uns auch seine Assistentin und einer seiner Arbeitskollegen. Während des Essens unterhielten wir uns über unterschiedlichste Themen. Hans wollte vor allem viel über die die Entstehungsgeschichte von Peters Roman „Turmschatten“ wissen und ich hing eigentlich immer nur an den Lippen von Hans Zimmer und fand alles toll, was er sagte. Auf meine Frage, ob er nicht einen Job für mich habe, musste er nur lachen. (An dieser Stelle ein kurzes Sorry an AMAZONA.de) Nebenbei zeigte er uns auch immer wieder Fotos auf seinem Handy von der James Bond Premiere. Er mit Billie Eilish… Er mit Daniel Craig… Als ob es das Normalste überhaupt wäre. Und ich dachte mir „Jetzt wo ich Hans Zimmer kenne und er kennt so viele andere prominente Menschen, kenne ich diese ja indirekt auch“. Ihr merkt, die Welt der Stars hatte mich voll in ihren Bann gezogen.

Nach einem wirklich hervorragenden Essen und vielen guten Gesprächen über Gott und die Welt gingen wir wieder zurück in sein Loft. Auf dem Weg nach oben zeigte er uns noch sein Tonstudio. Wer das letzte Interview mit Hans Zimmer von 2009 gelesen hat, weiß ja, wie das Studio in LA aussieht. Das Studio in London ist zwar nicht ganz so groß aber ebenso beeindruckend. Auch hier stand in der Mitte des Raumes eine große schwarze Leder-Couch, umgeben von Synthesizern und sonstigen Geräten mit tausenden von Knöpfen und Rädchen.

Nun war es Zeit für das Interview. Dieses fand in der „Bibliothek“ seines Lofts statt. Gemütlich nahmen Peter und Hans Zimmer auf seinem Sofa vor einem Kamin Platz und unterhielten sich mehr als eine Stunde lange über spannende Themen rund um ihn, seine Arbeit, seine Werke, was die Zukunft bringen mag und vieles mehr. Ich hörte die komplette Zeit gespannt zu und musste mich immer wieder dazu zwingen, auch mal auf die Kamera und die Mikrofone zu achten, ob diese noch nach wie vor liefen. Ich hätte Stunden lang so weitermachen können und ihm zuhören können, was er so von seinem Leben erzählte. Es war einfach so faszinierend zu sehen, dass Hans Zimmer ein ganz normaler Mensch ist, der sich überhaupt nicht als der große Star gibt. Er lebt einfach nur seine Leidenschaft, ist ein unglaubliches Arbeitstier und ein echter Nerd, wenn es um Synthesizer geht. :)

Nachdem er nun über 5 Stunden Zeit mit uns verbracht hatte, war es leider an der Zeit Abschied zu nehmen. Denn er ist ja dennoch auch ein viel beschäftigter Mann und war abends bereits wieder verabredet. Wir packten unsere Sachen, bedankten uns bei allen für diesen großartigen und beeindruckenden Tag und schon saßen wir wieder in unserem Hotel und mussten das Alles erst einmal sacken lassen. Besonders ich…

Ich glaube das war dann eigentlich erst der richtige Moment, in dem mir klar wurde, dass sich soeben mein Lebenstraum erfüllt hatte. Ich hatte DEN Mensch getroffen, den ich über alles bewundere und von dem ich niemals gedacht hätte, ihn in meinem Leben tatsächlich einmal persönlich zu treffen. Meine Reaktion darauf war ein unfassbar lauter Schrei in meinem Hotelzimmer, gefolgt von Telefonaten mit meiner Familie und meinen Freundinnen. Sogar eine kleine Freudenträne lief mir die Wange hinunter :)

Und in dem Moment ist mir wirklich nochmal etwas klar geworden. Es ist gar nicht so schwer, sich seinen Lebenstraum zu erfüllen. Man muss nur fest daran glauben und den Wunsch immer wieder gedanklich manifestieren. Den ganzen Rest macht das Leben von alleine. Ich bin der beste Beweis dafür. Ich hatte niemals zwanghaft danach gegriffen, Hans Zimmer zu begegnen. Und dennoch war unterbewusst immer dieser Wunsch da. Und dieser Wunsch ist nun endlich in Erfüllung gegangen.

Daher mein Tipp an euch: Hört niemals auf zu träumen und glaubt an eure Wünsche! Sie werden manchmal schneller wahr, als man denkt!

Hans Zimmer im Gespräch mit Peter Grandl: Teil 3 – 5

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren ANZEIGE Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren