Warum Live-Events wichtiger denn je sind

Wie entsteht ein Event, das eine ganze Szene zusammenbringt? Im Interview spricht MetaCon-Gründer Ingo Gebhardt darüber, wie aus einer Idee ein Treffpunkt für Produzenten, Musiker und Metal-Nerds wurde. Es geht um Community, laute Gitarren, persönliche Begegnungen und die Frage, warum Live-Erlebnisse heute wichtiger sind denn je.

Kurz & knapp Worum geht es? Interview mit Ingo Gebhardt über die Entstehung der MetalCon und die Bedeutung von Community-Events in der Musikszene. Event-Idee: Aus der beatcon entstand die Vision, ein ähnliches Format für die Metal-Community zu schaffen.

Aus der beatcon entstand die Vision, ein ähnliches Format für die Metal-Community zu schaffen. Community-Fokus: Die MetalCon bringt Produzenten, Musiker und Szene-Nerds persönlich zusammen.

Die MetalCon bringt Produzenten, Musiker und Szene-Nerds persönlich zusammen. Live-Erlebnis: Gear kann vor Ort laut getestet werden, ein klarer Vorteil gegenüber Online-Content.

Gear kann vor Ort laut getestet werden, ein klarer Vorteil gegenüber Online-Content. Branchenblick: Nach der Corona-Zeit wächst das Bedürfnis nach echten Begegnungen und Austausch.

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Das gesamte Interview gibt es auch als Video:

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Gereon:

Herzlich willkommen zum AMAZONA-Interview. Magst du dich unseren Lesern kurz vorstellen und erzählen, wer du eigentlich bist?

Ingo Gebhardt:

Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Ingo Gebhardt, ich habe eine Agentur mit verschiedenen Sachen. Ich habe selber einen eigenen YouTube-Kanal und betreue ein paar YouTube-Kanäle im Bereich Musikproduktion. Ich arbeite für Firmen im Bereich Artist Relations und ich habe vor allem ein großes Steckenpferd, das sind Events. Große und kleine und das größte und am längsten existierende ist die beatcon. Das ist ein Event für HipHop-Produzenten, was es jetzt schon ein paar Jährchen gibt. Und wir haben damals, als wir die beatcon 2019 gegründet haben, auch immer schon die Überlegung gehabt, das auf ein anderes Musikgenre zu übertragen.

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Weil Musikproduktion ist ja per se erstmal relativ ähnlich, aber dann in einzelnen Punkten doch wieder sehr individuell, je nachdem, was du für Musik machst, aufnimmst oder mischt oder masterst. Und da war Metal eigentlich immer ganz oben als zweites [dabei] und damals war schon der Name MetalCon im Raum. Dann kam leider Corona und das Konzept ist erstmal wieder in der Schublade verschwunden und im letzten Jahr habe ich das dann rausgeholt und gedacht: „Komm, jetzt oder nie!“ Und wir haben letztes Jahr eine kleine MetalCon gemacht, also ein Event, wo sich alles nur um harte Gitarrenmusik dreht — von der Aufnahme von Gitarren und Drums bis hin zu Mixing, Mastering und auch Live-Sound.

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Und in diesem Jahr machen wir die MetalCon etwas größer in Berlin im House of Music und erwarten da ein paar hundert Leute aus ganz Europa, also ist auch ein sehr internationales Event. Es wird auch alles auf Englisch sein und wir sehen jetzt schon bei den Tickets: Die Leute kommen aus Italien, Polen, Schweden und man munkelt auch, in Finnland gibt es eine relativ große Metal-Szene. Also es wird, glaube ich, ein großes Familientreffen dieser Metal-Producer-Szene, die tatsächlich auch sehr groß und sehr vernetzt ist und da freue ich mich tatsächlich sehr drauf.

Hier geht es zu unserem Ticket-Gewinnspiel für die MetalCon.

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Musikalischer und beruflicher Weg von Ingo Gebhardt

Gereon:

Wenn du auf deinen Werdegang zurückblickst: Wie bist du überhaupt in die Musik- und später in die Audiobranche gekommen?

Ingo Gebhardt:

Ja, das ist eine gute Frage. Ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Ich bin eigentlich studierter Biologe und habe aber immer Musik gemacht. Und irgendwann hat die Zeitschrift KEYS, die es leider inzwischen ja nicht mehr gibt, einen Volontär gesucht. Da habe ich mich damals beworben und hätte gar nicht gedacht, dass sie mich überhaupt nehmen wollen. Was sie dann aber getan haben und so bin ich in die Musikbranche reingerutscht. Und dann ging es weiter: Dann war ich Chefredakteur von KEYS und dann bin ich auf die dunkle Seite der Macht zur Firma Avid ins Marketing [gewechselt], wo ich viele Jahre gearbeitet habe, für Pro Tools und auch Live-Sound.

Und [ich] habe mich dann vor ein paar Jahren selbstständig gemacht und habe mir die Sachen rausgepickt, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Also: In Studios abhängen, mit Künstlern arbeiten, Video Content erstellen und auch Events machen. Und so hat sich die Agentur entwickelt, die ich jetzt habe und wo ich auch auf dieses sehr, sehr gewachsene Netzwerk an Branchenkontakten, Tonstudios und Produzenten zurückgreifen kann.

Gereon:

Da heißt, du hast in verschiedenen Bereichen der Audiobranche gearbeitet. Welche Stationen haben dich besonders geprägt und was hast du aus ihnen mitgenommen?

Ingo Gebhardt:

Also eigentlich hat jeder Bereich etwas mitgegeben. Also die journalistische Arbeit, das wisst ihr ja auch irgendwie, hilft natürlich, komplexere Sachverhalte zu vermitteln und drauf zu achten: Wie kann ich jetzt irgendwie einen Kompressor oder auch einen komplexen Mixing-Vorgang wie Multiband-Kompression oder Dynamic-EQs so erklären, dass die Leute, die jetzt frisch in die Branche kommen mit 16, 17 [Jahren] oder so und einfach Bock haben, Musik zu machen, es verstehen und sich nicht von der Technik abschrecken lassen, sondern das Gefühl haben: „Wow, das ist ein geiles Tool, mit dem ich Musik machen kann.“

Und darum geht es ja letzten Endes immer. Und bei Avid habe ich schon damals relativ große Roadshows organisiert, wo ich immer drauf geachtet habe, dass es nicht so eine reine „Wir sind jetzt eine Pro-Tools-Roadshow“-Veranstaltung ist, sondern ich habe immer geguckt: Welche Marken kann ich noch dazu holen? Weil das ist auch das, was jetzt bei den Events passiert: Dass man weiß, [dass] wir […] alle im gleichen Boot [sitzen]. Es gibt natürlich Mitbewerber, es gibt natürlich verschiedene Mikrofonhersteller und Lautsprecherhersteller, aber letztendlich ist das — und auch das Schöne an dieser Branche —, dass es so ein [bisschen ein] Familienbusiness […] ist. Und es ist ein relativ kleiner Markt und man ist doch sehr familiär miteinander.

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Und viele sehen doch eher die möglichen Synergien, als dass man gegeneinander arbeitet. Und das ist das, was sich dann auch auszahlt, wenn ich solche Events mache. Dass letztendlich alle das Gefühl haben: Wir arbeiten zusammen an so einer Veranstaltung.

Ingo Gebhardts Blick auf die Branche

Gereon:

Deine Aufgabe ist ja sehr damit verbunden, Hersteller, Produzenten, Medien und letztendendes auch die Community an Musikern zu vernetzen. Wie hat sich diese Rolle für dich im Laufe der Zeit entwickelt?

Ingo Gebhardt:

Die letzten Jahre waren natürlich extrem. [Es gab ein] extremes Auf und Ab von der Art, wie man mit Leuten in Kontakt tritt. Also es gab diese Corona-Zeit, wo einfach gar keine persönlichen Kontakte mehr stattfanden, wo sich digitales Marketing extrem ausgebreitet hat und explodiert ist. Wo plötzlich jeder auf YouTube oder auf Instagram die Kamera angemacht hat und seine fünf Tipps für den perfekten Mix erklärt hat. Ob das jetzt immer so war oder nicht — egal.

Jetzt ist, glaube ich, gerade wieder so diese Phase, wo jetzt schon ein bisschen länger viele Firmen, aber auch die Kunden oder die Produzenten und Musiker das Gefühl haben: Wir möchten uns real treffen. Also dieses „man hängt vor einem Zoom-Call oder in einem Livestream drin“ — ja, das ist auch immer noch gut und das gibt es natürlich auch noch — aber dieser direkte Austausch ist momentan, glaube ich, das Wichtigste.

Und deshalb ist bei mir auch ein bisschen [der] Fokus auf Events, weil ich das auch sehe: Wenn du Leute siehst, die einfach extrem glücklich sind, weil sie mit Nerds zusammen sein können, die genauso drauf sind wie sie — das ist schon einfach eine sehr schöne Erfahrung, die du online nicht so hast.

Gereon:

Du hast das Stichwort Corona ja schon angesprochen. Spätestens seit 2020 hat sich in der Branche relativ viel getan. Gab es dabei auch Dinge, die dich überrascht haben?

Ingo Gebhardt:

Na ja, gut. Die Corona-Zeit war, glaube ich, für die, ich sag jetzt mal, MI-Branche (Anmerkung der Redaktion: Musik-Industrie-Branche) im weitesten Sinne natürlich unglaublich. Es war wahrscheinlich eine der wenigen Branchen, die keine großen Probleme hatte, sondern ganz im Gegenteil praktisch explodiert ist. Weil plötzlich alle Musik gemacht haben, egal ob zu Hause. Auch die Profis sind ins Studio gegangen, haben aufgenommen, released, weil sie einfach nicht live spielen konnten.

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Das heißt, die Möglichkeiten, Geld [mit Musik] zu verdienen – auch im professionellen Bereich – waren halt im Releasen, releasen, releasen. Es hat, glaube ich, in der ganzen Branche zu einem unglaublichen Umsatzanstieg geführt, der natürlich nicht so weitergehen konnte. Und das ist, glaube ich, dann ein bisschen das Problem gewesen, dass viele Firmen gedacht haben: Okay, das geht jetzt immer so weiter.

Und dann kommen natürlich jetzt auch noch diverse Krisen, Ukraine und jetzt Iran, die zu einem schwierigen Gesamtbild führen gerade. Und trotzdem — und das merke ich auch bei den Events — ist das Bedürfnis nach direktem Kontakt zum Kunden nach wie vor ungebrochen und für viele natürlich auch die beste Möglichkeit, ihre Produkte zu zeigen, die teilweise nicht unbedingt erklärungsbedürftig sind, aber die man erfahren muss, sagen wir es mal so.

Es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber: Du willst ein Mikrofon oder eine Gitarre oder einen Gitarrenamp oder auch Lautsprecher [kaufen] — die willst du einfach hören. Und da wir ja wissen, dass es immer weniger Musikalienhändler gibt, wo man einfach mal sagen kann: „Ich gehe da mal rein und höre mir zehn verschiedene Lautsprecher an — von Amphion bis Neumann bis Genelec“; da sind solche Events natürlich dann toll, weil du das wirklich machen kannst bei uns.

Also egal, ob das jetzt die beatcon ist für die Hiphop-Producer oder auch die MetalCon: Wir hatten auf der beatcon zum Beispiel 14 Lautsprecherhersteller da. Also du konntest mit deinem Beat auf dem Handy oder wie auch immer in die einzelnen Räume gehen und einfach mal sagen: „Hey, ich höre mal meinen Beat jetzt auf den fetten neuen Focal-Lautsprechern an“ oder sowas.

Und ob du die dir dann gleich leisten kannst oder nicht, sei mal dahingestellt, aber du hast ein Gefühl, was diese Marke macht und das ist dann für die Marken natürlich auch spannend, den Nachwuchs ein bisschen anzufüttern. Und wie gesagt, da gibt es halt wenig Möglichkeiten und auch ein YouTube-Video hilft dir da natürlich überhaupt nicht weiter.

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Das heißt, gerade diese Location, die wir haben — sowohl jetzt für die MetalCon als auch die beatcon —, das House of Music in Berlin, die haben 25 Proberäume für Bands, wo du dich einmieten kannst. Die sind aber alle Raum-in-Raum, die mieten wir dann sozusagen und du hast dann letztendlich 25 Studioräume, wo die einzelnen Marken drin sitzen und wo man einfach auch mal Krach machen kann. Und nicht wie man das ja von vielen klassischen Messen kennt: „Bloß nicht laut machen“ und dann geht es nur mit Kopfhörer, sondern da kannst du wirklich in den Raum reingehen und auftreten und auch mal den Bass fühlen. Und das ist schon eine ganz tolle Sache, finde ich.

Der Weg zur MetalCon

Gereon:

Es ist also schon eine Art Alleinstellungsmerkmal für die MetalCon, dass man das Ausprobieren und Antesten von Gear auch laut machen kann?

Ingo Gebhardt:

Genau, also ich wollte die MetalCon eigentlich dieses Jahr in einer anderen Location machen. Ich bin dann aber letztes Jahr drauf gekommen […], dass das einfach auch ganz toll ist, wenn du Gitarren- und Amp-Modeler hast. Weil es gibt ja auch andere Messen, zu denen wir auch gar nicht in Konkurrenz treten wollen, wie zum Beispiel den Guitar Summit. Grüße gehen raus an dieser Stelle, ganz tolle Messe. Aber die hören letztendlich da auf, wo wir anfangen, nämlich wenn man dann die Gitarre in den Amp steckt und den aufnimmt.

Und da ist halt alles sehr leise und das ist auch toll, wenn du da durchgehst, weil du bist am Ende des Tages nicht so erschöpft und es ist nicht so ein ganz großes Chaos. Aber ich merke halt auch immer wieder: Ein Gitarrist, der will halt einfach Krach machen, ne? Und zwar nicht mit Kopfhörern, sondern er will das fühlen. Und dann ist so ein Studioraum, wo du einfach die Tür zumachst und es geht einfach nichts raus und du kannst wirklich mal aufdrehen — das ist halt dann schon sehr geil.

Das gleiche gilt für Drums. Also wenn du mal ein richtiges Schlagzeug spielst: Das ist einfach laut. Da musst du praktisch zwei Häuser weiter evakuieren, wenn da ein richtiger Metal-Drummer loslegt. Und das ist da ähnlich, dass du sagst: Wir haben hier richtige Studioräume und du kannst einfach laut machen.

Gereon:

Würdest du sagen, dass es noch andere Alleinstellungsmerkmale für die beatcon oder die MetalCon gibt? Gibt es da besondere Punkte, die andere Messen aus diesem Bereich nicht haben?

Ingo Gebhardt:

Ich habe natürlich so ein bisschen die Lücke gesucht. Also ich glaube, der Trend ist ja — damit hat die Superbooth sicher angefangen in Berlin, auch eine ganz tolle Veranstaltung, auch Grüße an der Stelle —, dass du Events machst, die die Leute da abholen, wo sie sich zu Hause fühlen. Also dass man nicht sagt: Wir machen eine Pro-Audio-Messe, wo irgendwie der Kompressor der Star ist, sondern wir machen eine Elektronik- oder eine Metal- oder eine HipHop-Messe, wo es einfach um die Produktion dieser Musik geht. Und auch da ist natürlich irgendwann der Kompressor der Star, aber letztendlich geht es immer um die Mucke, die die Leute machen.

Und das ist halt jetzt bei beatcon und MetalCon so und ich wüsste nicht, dass es sowas in der Größe weltweit noch mal gibt. Also ich habe bei der MetalCon natürlich auch geguckt: Gibt es sowas? Und es gab erstaunlicherweise — haben wir auch jetzt alles bestätigt bekommen — kein Event für diese Community, die einfach extrem groß ist, wo wirklich das in den Vordergrund gestellt wird: Aufnahme und Mixing/Mastering von harter Gitarrenmusik.

Das ist immer mal so ein bisschen. Entweder sind es sehr gitarrenlastige Messen wie zum Beispiel der Guitar Summit, wo du, ich glaube, für jeden Gitarrenspieler ist das der Himmel. Aber wenn du sagst: Ich will wirklich dieses Genre machen — und es geht ja bei uns auch nicht nur um Technik, es geht auch ein bisschen um Social Media und Self-Marketing für Metal-Bands. Wie überlebe ich überhaupt als Metal-Band? Wie ist so ein Mix aus Live-Spielen, Releases, wie viel Merch muss ich machen und solche Geschichten?

Also das geht so: Wenn du da reinkommst bei uns bis du wieder rausgehst, dreht sich alles um Metal. Und das schätzen die Leute, glaube ich, sehr. Wenn ich jetzt mal MetalCon und beatcon vergleiche: Ich würde mal sagen, inhaltlich, was auch die Workshops angeht, ist das zu fast 90 Prozent gleich. Weil wie du Vocals abmischst oder so ist dann doch relativ ähnlich. Aber dadurch, dass du die Leute immer da abholst, wo sie sich zu Hause fühlen, kriegst du noch mal einen anderen Twist und dadurch auch ein Alleinstellungsmerkmal.

Ingo Gebhardt zum MetalCon-Gewinnspiel

Gereon:

Wir von AMAZONA verlosen ja gerade Tickets für die MetalCon. Was sollten die Gewinner, die zum ersten Mal in Berlin dabei sind, auf keinen Fall verpassen?

Hier geht es zum Gewinnspiel.

Ingo Gebhardt

Also auf jeden Fall erstmal den Timetable checken, weil wir haben ganz viele Sachen parallel und viele Sachen sind auch in kleineren Räumen. Wir gucken, dass wir die spannenden Masterclasses auch an beiden Tagen machen, so dass du, wenn du beim ersten Tag nicht mehr reinkamst, weil es zu voll war, am zweiten Tag reinkommst.

Also das wäre meine Empfehlung: Erstmal gucken, sich einen eigenen Fahrplan zurechtstecken und dann auch rechtzeitig da sein. Und was, glaube ich, auch ein Alleinstellungsmerkmal ist bei allen Events, weil ich das frühzeitig gemerkt habe, wie wichtig das den Leuten ist: Wir haben sowohl auf der beatcon als auch jetzt auf der MetalCon Feedback-Sessions.

Also du kannst — wir haben mehrere Sessions mit sehr bekannten Produzenten […] — einfach deinen Mix im Vorfeld hochladen und dann ein bisschen Feedback kriegen. Sowohl auf tontechnischer Seite, aber auch ein bisschen von der Struktur her. Und das ist, glaube ich, für viele Leute ganz wichtig, weil sie wirklich von den Topleuten der Szene ein unverblümtes Feedback kriegen. Und da habe ich wirklich schon bei der beatcon Leute heulend rauslaufen sehen, weil sie einfach so ergriffen waren, dass ihr Beat so gefeiert wurde — auch von den anderen Leuten, die dann da sitzen. Da wird jeder gefeiert, wenn er da seinen Mix oder seinen Beat vorspielt.

Gereon:

Was ja gerade mit Blick auf die Community-Bildung auch eine echt coole Sache ist.

Ingo Gebhardt:

Total. Wir hatten ja, wie gesagt, letztes Jahr eine kleine MetalCon in Frankfurt, die MetalCon Studio Sessions, um das mal ein bisschen auszutesten. Und das war auch schön zu sehen, dass die Leute, die da waren, danach connected haben. Also da waren Leute aus Griechenland, aus Mexiko teilweise und das sehe ich jetzt auch bei Instagram, dass sie sich gegenseitig immer kommentieren und irgendwas sagen wie: „Hey, du bist auch wieder da. Ich freue mich schon wieder, mit dir ein Bier zu trinken“ und sowas.

Da merkst du, dass da wirklich Verbindungen entstehen, die eine Dauer haben. Und das finde ich immer besonders schön, dass man nicht sagt: „[Das] Event ist vorbei und wir gehen alle nach Hause.“, sondern da entsteht etwas.

Gereon:

Besser geht es doch nicht. Eine letzte Frage habe ich noch zum Schluss, die finde ich mal ganz spannend: Welche drei Geräte oder Instrumente würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen, auf der es Strom gibt?

Ingo Gebhardt:

Oh, Strom gibt es. Okay, das ist gut. Da ich ganz andere Musik mache, eher in Richtung Dub, Ambient, Dub-Techno, wäre das bei mir glaube ich eine Akai Force als Instrument, ein DJ-Mixer, wahrscheinlich ein Allen & Heath Xone 96 und ein sehr gutes USB-Kabel und gute Kopfhörer — und damit wäre ich, glaube ich, schon mal glücklich.

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Gereon:

Da kommt man dann schon ganz schön weit mit. Ja, vielen Dank für den kleinen Einblick, den du uns gegeben hast in deinen Werdegang, wie es überhaupt zu MetalCon gekommen ist und was man dort auf keinen Fall verpassen sollte. Vielen Dank!

Ingo Gebhardt:

Danke, dass ich da sein durfte.