Interview: Jan Lüthjes Musikladen in Hamburg öffnet mit einer Sensation

Yamaha CS-80 für 60.000,- Euro in Jans Musikladen Hamburg

In der Hamburger Musikszene ist Jan Lüthje kein Unbekannter, hat er doch viele Jahre die Keyboard-Abteilung von Just Music Hamburg unter seinen Fittichen gehabt. Nun hat sich Jan einen Traum erfüllt und einen eigenen Shop eröffnet, einen, der seinen Namen trägt, einen, in dem der Chef noch selbst berät, bedient und notfalls aus der Patsche hilft: Jans Musikladen.

Und da trifft es sich doch gut, dass Jan gleich bei der Eröffnung mit einem wahren Eye-Catcher wirbt, einem vollkommen restaurierten und funktionsfähigen Yamaha CS-80, den er auf Kommission verkauft für nicht weniger als sage und schreibe 60.000,- Euro.

„Da brat mir doch einer nen Storch“ war mein erster Gedanke – und der Zweite folgte auf dem Fuße: „Den Jan, den musst du interviewen!“

Bitteschön, hier mein Interview mit Jan Lüthje

Peter:

Hallo Jan, du hast da einen schmucken Yamaha CS-80 bei dir in der Ausstellung stehen. Den nehme ich doch glatt nach dem Interview gleich mit. Was soll der kosten?

Jan:

Hey Peter, der Yamaha CS-80 ist unglaublich toll! Eine echte Seltenheit. Dieser fast komplette Synth soll 60.000,- Euro bringen.

Peter:

Oh mein Gott … auf den Schreck hin lass uns erst mal mit anderen Punkten beginnen.

Du hast gerade einen Musikladen in Hamburg aufgemacht – und das zu einer Zeit, wo man eher Angst haben muss, dass nach und nach Musikläden schließen oder von großen Ketten geschluckt werden. Why? (Hier nur über das Risiko und die Motivation sprechen einen Laden aufzumachen – nicht über die Entstehungsgeschichte – die kommt weiter unten.)

Jan:

Warum? – Ich kann nichts anderes. 😉 – Nein Spaß bei Seite. Ich mach das, was ich jetzt tue, schon über 25 Jahre und liebe die Musikbranche, meine Kunden und die Technik. Jetzt nur mit meinem eigenen Musikladen. Angst, dass das nicht funktioniert, hatte ich nie. Es ist nicht immer leicht, aber das gehört zum Geschäftsleben hinzu.

Peter:

Du hast ja erst seit ein paar Wochen geöffnet – wie läuft es denn bis jetzt?

Jan:

Neben den üblichen kleinen Hürden läuft es erstaunlich gut. Besser als erwartet. Musikinstrumente sind halt doch nicht nur „klick-bar“, sie wollen ausprobiert werden und brauchen obendrein oft auch Fachberatung. Hamburgs Musikszene zeigt sich auf jeden Fall sehr dankbar, dass sie bei mir eine umfangreiche Tasten-, PA- und DJ-Ausstellung finden.

Peter:

Die Idee ist natürlich klasse. Seit es in München den MusicShop in der Siegesstraße nicht mehr gibt, habe ich auch keine große Lust mehr gehabt, in Musikläden zu gehen. Im Shop (so nannten wir Münchner den Laden) kannte man halt jede Nase und man ging dort auch mal hin nur auf einen Kaffee und einen Plausch. Stellst du dir so auch die Zukunft in deinem Laden vor?

Jan:

Ja, genau! Das ist es doch. Klar findest du im Netz alles, aber was du nicht findest, ist Persönlichkeit und einen Ort, wo man sich als Musiker visavis trifft, um sich auszutauschen und sich das neuste Gear anzuschauen und zu holen. Eine Stadt wie Hamburg oder auch München braucht ein Zentrum für Musiker. Wir, das sind NO1 Guitar Center, meine Nachbarn, und Jans Musikladen haben genau diese Vision und setzen sie bei uns am Phoenixhof um. Die Location ist perfekt dafür. Zentral in der City gelegen, Parkplätze vor der Tür, Tonstudio, Film und Theater in der Nachbarschaft. Das, was noch fehlt, ist ein adäquater Drumshop.

Peter:

Aber heute dreht sich doch alle nur noch um den Preis. Da mutet dein Konzept ein wenig an wie David gegen Goliath. Wie siehst du das?

Jan:

Der Preis ist gar nicht so oft ein Thema. Zumindest werden meine Verkäufer und ich nicht allzu oft darauf angesprochen. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir nicht zur UVP verkaufen und uns dem Markt anpassen.

Peter:

Du warst früher bei Just Music Franchise in der Keyboardabteilung, richtig? Was genau bedeutet das?

Jan:

Ich habe unter Just Music meine Selbständigkeit begonnen. Meine Firma hieß früher Just Keyboards Hamburg GmbH und handelte selbständig unter dem Dach von Just Music. Das System war von Just Music, ehemals Sound and Drumland, vorgegeben, aber der Handel von Tasteninstrumenten lief in Hamburg nahezu komplett über meine GmbH.

Peter:

Du warst also schon vor „Jans Musikladen“ Unternehmer. Das war doch sicher damals bereits mit Risko und finanzielle Engagement verbunden. Wie kam das?

Jan:

O ja! Das unternehmerische Risiko lag zu 100 % bei mir, jedoch war vieles vom Franchise-Geber vorgegeben bzw konnte ich auf das Know-how zurückgreifen. Das Angebot bekam ich um die 2000er Wende, als meine Lehrfirma Amptown e.A. an Sound and Drumland in Berlin verkauft wurde. In der Hauptstand praktizierten sie schon das Franchise-System mit Drumland – Keyboardland – Studioland usw. Somit wurde mir, als Abteilungsleiter Keys Hamburg das Angebot des Franchise-Nehmers gemacht. Sicherlich war das für mich eine mega Herausforderung und ein finanzielles Risko, welches gut durchdacht werden mußte. 2 Jahre hat es gedauert, dass die Banken und auch alle anderen Voraussetzungen erfüllt waren, aber dann ging es 2004 für mich als 100iger Unternehmer los.

Peter:

Und wie ging das dann zu Ende?

Jan:

Das System war endlich, auf 10 Jahre bestimmt. Somit endete die Ära der Just Keyboards Hamburg GmbH 2013. Von da an war meine Firma und ich noch beratend für Just Music im Fachbereich Tasteninstrumente tätig, bis ich Ende 2015 einvernehmlich ausschied. Es war eine tolle Zeit. Sicherlich war die Trennung, wie jede Trennung, schmerzlich, aber im Nachhinein sehe ich die Zeit bei Just Music als meine Lehrzeit zur Selbständigkeit. Ich bin froh, wie es kam, sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin.

Peter:

Warst du dann sofort auf der Suche nach einer Location für deinen Laden und erneut die Frage … auch hier musstest du doch erst mal finanziell in Vorleistung gehen, um den Laden mit Ware vollzubekommen, oder?

Jan:

Nein, ich war erstmal von der Musikbranche total abgetörnt und habe alles andere gemacht als Musik. Der Bruch mit Just Music tat anfangs schon recht weh. Ein Jahr lang trieb ich mich auf sämtlichen Verkaufsflächen herum, die es gab. Mein Ziel war es, mich kaufmännisch weiterzubilden. Dazu gehörten die übelsten „Klinkenputzer Jobs“ und „Marktschreier“ auf Messen in ganz Deutschland. Ich habe viel gelernt, aus Fehlern, aber auch aus Büchern und Seminaren, die ich besuchte. Im Fokus stand immer ein fairer Handel mit meinen Kunden.

Ein Teil meiner Firma band mich jedoch durchgehend an meine Musikfreunde. Es war die EMS-Werkstatt, die ich meiner Frau 2013 zum Geburtstag schenkte. Elifs (meine Frau)-Musik-Service hielt mit ihrem Talent und ihrer Leidenschaft zur Elektronik den Kontakt zu meinen Stammkunden. Sie kamen auch nach der Just Music Zeit immer zu uns, um ihre Geräte reparieren zu lassen oder einfach nur so auf einen Plausch vorbei. Ende 2016 bis 2018 hatte ich dann noch eine geschäftliche Beziehung zu einem anderem kleinen Musikhaus in Hamburg, welches ich ursprünglich übernehmen sollte, aber dazu kam es zum Glück nicht. Mehr will ich dazu auch nicht sagen.

Zum Januar 2019 eröffnete ich im Süden Hamburgs meinen kleine Jans Musikladen. Viel Startkapital hatte ich nicht. Ich kratzte alles zusammen, was ich hatte, löste meine Rentenversicherung auf und GO. Alles auf eine Karte. Kein Weg zurück. Der Gedanke, dass es nicht funktionieren sollte oder einen Plan-B gab es nicht. Es war nicht immer leicht, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ohne Unterstützung meiner Familie wäre es aber nicht möglich gewesen. Ich erinnere mich noch an die erste Zeit. Da saß ich teilweise allein im Laden und kam damit zurecht, jedoch schon nach nur wenigen Wochen mußte ich meine Frau darum bitten, mich vor Ort zu unterstützen. Eine Aushilfe kam dann auch schnell hinzu. Ein Azubi war war auch eingeplant, nur mußte ich mich zwischen meinem Sohn und dem eines langjährigen guten Kunden entscheiden. Die Entscheidung fiel dann auf beide. Zum Glück! Die beiden Jungs haben mittlerweile ausgelernt und sind wichtige Säulen meines wachsenden Unternehmens. Mittlerweise sind wir zu Acht und ein richtiges kleines Familienunternehmen. Neben mir sind 4 wichtige Positionen mit meinen Familienangehörigen besetzt.

Peter:

Du bist wieder komplett auf Keyboards spezialisiert. Sollen noch andere Sparten hinzukommen?

Jan:

Ich mache das, was ich kann. Keyboards waren schon immer mein Ding. 2019 kamen dann noch PA-Anlagen, Lichttechnik, DJ-Tools und Studiotechnik hinzu. Damit befasste ich mich eh schon immer „nebenbei“. Mehr wird’s aber in meinem Zyklus nicht mehr geben.

Peter:

Nun verkaufst du auch diesen unglaublichen CS-80, also Vintage. Kann man dir seine Vintage-Schätzchen bringen und du verkaufst sie dann in Kommission?

Jan:

Ja, richtig, der Gebrauchtmarkt ist für mich sehr wichtig. Im Regalfall kaufe ich die Instrumente an, nur ist dieser CS-80 eine Nummer zu groß für mich. Da ist der Kommissionsverkauf für beide Seite das Beste.

Peter:

Wie sieht’s den generell mit Inzahlungnahmen und Gebrauchtequipment aus?

Jan:

Passt es für beide und kann ich für die Instrumente eine Garantie aussprechen, sodass Ersatzteile noch zur Verfügung stehen und ich an Serviceunterlagen herankomme, nehme ich alte Keys und Synths auch gern in Anzahlung, wenn man bei mir im Laden etwas Neues kauft.

Peter:

Kommen wir nochmals zu dem CS-80. Wie kam der denn in deine Hände?

Jan:

Das ist eigentlich ganz kurz erzählt. Den Besitzer kenne ich schon mehrere Jahre. Er vertraute mir damals schon seinen CS.60 und einen Polymoog an. Beide Instrumente nahm ich für seine Neuanschaffung in Anzahlung. Seitdem stehen wir in regelmäßigen Abständen in Kontakt. Als ich meinen neuen Laden eröffnete, kam er mich besuchen und bot mir den CS-80 an. Jetzt steht er bei mir und sucht seinen neuen Besitzer.

Peter:

60.000,- Euro sind ja ein stolzer Preis. Christian Halten erzählt in einer tollen Story bei uns, wie er 2001 einen CS-80 für 2.000,- DM gekauft hat. Da konnte er den Verkäufer sogar noch runterhandeln, da der CS-80 ein paar wenige Macken hatte. Wie erklärst du dir diese extrem massiven Wertsteigerung?

Jan:

Die Vintage-Synths gehen schon seit mehreren Jahren preislich durch die Decke. Ob ein Jupiter-8, der zwischen 20.000,- und 30.000,- Euro gehandelt wird, oder andere Vintage Schätzchen, die von Jahr zu Jahr an Wert gewinnen, sind nicht nur für Musiker, sondern auch oft für Sammlern ein Anlageobjekt geworden. Ähnlich wie man es auch bei den Vintage-Gitarren schon seit Jahren beobachten kann, überträgt es sich auch auf die Synthwelt. Ist dann noch ein Synth wie ein CS-80 durch Künstler wie Vangelis berühmt geworden und er selten in funktionstüchtigem Zustand zu finden ist, geht der Preis oft durch die Decke. Hinzu kommt, dass dieser CS-80 auch noch fast komplett ist. Er kommt mit Originalständer und Volume-Pedal, der Deckel hat zwar ein paar leichte Gebrauchsspuren, aber das Instrument selbst ist in einem wirklich bemerkenswertem Zustand.

Peter:

Meinst du, für den Preis findet sich jemand? Spielen die Söhne von arabischen Öl-Miliardären Synthesizer?

Jan:

Ich denke schon. Ich habe ein recht gutes Netzwerk und kenne ich ein paar Sammler, für die das Instrument infrage kommen könnte. Uns drängt keine Zeit, es ist kein Notverkauf und somit wird sich über lang oder kurz ein neuer Besitzer finden.

Peter:

Gab es schon ernsthafte Interessenten?

Jan:

Bis jetzt noch nicht, aber dafür ist es auch noch zu früh. Wenn es so einfach wäre, würde der Besitzer ihn auch wohl selbst verkaufen.

Peter:

Dürfen denn Shop-Besucher den CS-80 ausprobieren? Ich meine, das Teil ist ja die besdte Opening-Promotion, die man sich nur vorstellen kann. Und erfahrungsgemäß soll man Vintage-Synthesizer ja spielen, dann leben sie länger.

Jan:

Das muss ich mit einem klaren NEIN beantworten. Der Synth steht zwar bei mir im Showroom, jedoch ist es kein Instrument, welches jeder mal ausprobieren kann. Anschauen, aber nicht anfassen. Da bitte ich um Verständnis, dass nur ernsthafte Kaufinteressenten an diesen CS-80 Hand anlegen dürfen.

Peter:

Lieber Jan, ich bedanke mich vielmals für unser Gespräch und hoffe, dass du eine echte Institution in Hamburg wirst. Ich jedenfalls würde super gerne bei dir einkaufen, nur leider ist mein Anfahrtswegt ein bisschen weit.

Jan:

Ich habe zu danken. Es war mir eine Ehre, dass du dich für den CS-80, meinen Musikladen und mich interessierst. Falls du mal nach Hamburg kommst, bist du herzlich willkommen und evtl. steht der CS-80 noch da und wir beiden können ihn zusammen erkunden.