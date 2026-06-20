Der kreative Kopf hinter Knobula – Warum verzichtet er auf Displays?

Die Module der englischen Firma Knobula bestechen nicht nur durch ein prägnantes Design, sondern vor allem durch innovative Funktionen. Der umtriebige Inhaber Jason Mayo hat selbst Karrieren als Musiker und VFX-Artist durchlebt und bringt Mixing-, Grafik-, Coding- und Elektronik-Skills mit. Diese Mischung hat zu besonders interessanten Konzepten geführt. Im AMAZONA-Interview sprechen wir mit ihm über Module wie Drum Farm, Monumatic, Kickain und Chord Pilot und bekommen interessante Einblicke in Konzeptdetails und neue Ideen. Dabei kommen auch das Miteinander mit anderen Herstellern wie VPME oder 1010music und deren Modulen VPME Quad Drum (QD) und 1010music bluebox zur Sprache.

Kurz & knapp Worum geht es? Interview mit dem Knobula-Chef Jason Mayo, seine kreative Laufbahn und die Ideen hinter Modulen wie Drum Farm, Monumatic, Kickain und Chord Pilot. Jason Mayo: Der Knobula-Gründer verbindet Erfahrungen als Musiker, VFX-Artist, Designer und Entwickler.

Der Knobula-Gründer verbindet Erfahrungen als Musiker, VFX-Artist, Designer und Entwickler. Knobula-Module: Poly Cinematic, Monumatic, Kickain und Chord Pilot zeigen digitale Konzepte mit direktem Bedienansatz.

Poly Cinematic, Monumatic, Kickain und Chord Pilot zeigen digitale Konzepte mit direktem Bedienansatz. Drum Farm: Das neue Modul kombiniert Drum-Synthese, Sampling und Library-Erstellung in einem Eurorack-Konzept.

Das neue Modul kombiniert Drum-Synthese, Sampling und Library-Erstellung in einem Eurorack-Konzept. Workflow: Knobula setzt auf kompakte Module, wenige Menüs und möglichst direkte Kontrolle.

Knobula setzt auf kompakte Module, wenige Menüs und möglichst direkte Kontrolle. Eurorack-Szene: Das Gespräch zeigt Austausch und Kompatibilität mit Herstellern wie VPME und 1010music.

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Hier gibt es das Interview in etwas gestraffter Form zu lesen. Es kann aber auch in voller Länge als Video angesehen werden:

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Jason Mayo über Knobula, Eurorack und kreative Wurzeln

Heiner Kruse:

Ich bin hier mit Jason Mayo von Knobula, einem der innovativsten Unternehmen für Module. Er ist auch Musiker. Aber hören wir es lieber direkt von ihm selbst. Hallo Jason, wo bist du gerade?

Jason:

Ich bin im Knobula-Hauptquartier in London, in Lubbock Grove, für alle, die West London kennen. Hier mache ich all meine Designarbeit und Demos und solche Dinge. Im Hintergrund passiert ziemlich viel in meiner kleinen Werkstatt dort (zeigt nach hinten) – und da ist auch meine Kuh, die, glaube ich, nächste Woche auf einem Zelt bei der Superbooth stehen wird. Hier arbeite ich.

Heiner:

Du bereitest dich auf die Superbooth vor und hast ein neues Modul namens Drum Farm. Auch darüber wollen wir sprechen. Erzähl uns zuerst ein bisschen etwas über dich. Du warst Musiker, du warst Grafikdesigner, du hast Soundtrack-Arbeiten gemacht und du hast deinen eigenen Film gemacht. Wie bist du dazu gekommen, Module zu bauen?

Jason:

Ich habe eigentlich mit dem ersten Synthesizer angefangen, den ich gebaut habe – ich glaube, da war ich 12 oder 13. Mein Vater, Gott segne ihn, hatte eine Elektronikfirma, die elektronische Waagen für die Lebensmittelproduktion herstellte und daran war ich überhaupt nicht interessiert. So wie meine Kinder überhaupt nicht an Modularsystemen interessiert sind. Aber elektronische Musik war unser gemeinsames Interessengebiet, unser Hobby.

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Ich wollte Synthesizer bauen und hatte Zugang zu praktisch unbegrenzten Restbeständen an elektronischen Bauteilen. Wir konnten es uns nicht leisten konnten, echte Synths zu kaufen und mussten sie selbst bauen. Ich fing an, sie zu bauen, sie zu spielen und daraus entwickelte sich meine erste Karriere. Irgendwann habe ich aufgehört, sie zu bauen und habe sie einfach gekauft. Ich hatte in den 1990ern einen Hit mit „Thunderbirds Are Go“ (F.A.B. feat. MC Parker).

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Heiner:

Das war so um 1990/1991 herum.

Jason:

Ja und das hat mich sozusagen als Remix-Artist etabliert und ich hatte mein eigenes Studio. Interessanterweise war es in diesem Gebäude. Mein Studio war in einem kleinen Fabrikschuppen, der inzwischen abgerissen wurde, um Platz für dieses Gebäude zu machen. So bin ich auf seltsame Weise wieder hier angekommen, wo ich angefangen habe – nur, dass ich jetzt wieder Synthesizer baue, statt sie zu spielen.

Dazwischen hatte ich noch eine Karriere in der Postproduktion und mit visuellen Effekten. Ich habe zuerst Soundeffekte, dann Musik für Filme gemacht. Danach bin ich in die Computergrafik für Filme eingestiegen. Ich war auch Teil des Oscar-prämierten Teams für „Der Goldene Kompass“ im Jahr 2007. Das war dieser digitale Eisbär, der durch den Polarkreis streift. Wir mussten das Fell machen, ich war einer der „Fell-Leute“. Fell im Sinne von Haut und Haarstruktur. Ich war für die Oberflächengestaltung zuständig.

Und dabei – weil ich Computergrafik auf recht hohem Niveau studiert habe, also Computeranimation – musste ich lernen, in C++ zu programmieren. Als ich dann kurz vor COVID komplett aus der VFX-Branche ausgestiegen bin, dachte ich: „Probieren wir doch mal diese Sache mit den Modulen aus. Wie schwer kann das schon sein?“

Heiner:

Du hast also offensichtlich sowohl Fähigkeiten oder Vorstellungen im Bereich Elektronikdesign und als auch im Bereich Software.

Jason:

Ich bin, wie man sagt, „elektronikaffin“. Aber bei Knobula lasse ich das Elektronische von jemand anderem machen. Ich mache den Großteil der Firmware, also der digitalen Softwareprogrammierung und alle Tests und das Design.

Heiner:

Du bist deinem inneren Selbst anscheinend ziemlich treu geblieben, indem du das tust, was du tust. So wirkt es zumindest auf mich, denn Module zu bauen ist ja auch eine Art künstlerische Arbeit – zumindest heutzutage. Wenn ich versuche, deine Sachen mit anderen Modulen zu vergleichen, dann ergibt das nach dem, was du mir gerade erzählt hast, alles viel mehr Sinn.

Dein erstes Modul war ja das Poly Cinematic und da ging es um polyphones Spielen, auch für Filmmusik – was in der Eurorack-Welt nicht gerade einfach ist. Und du scheust dich nicht vor digitalen Ansätzen in Modulen, während du gleichzeitig weißt, wie man mischt und mit analogen Sachen umgeht. So unterscheiden sich deine Module von anderen.

Jason:

Ja, ich denke schon. Und mein Alter spielt auch eine Rolle. Bedenke: Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der die CEM-Chips, die den Prophet-5 und die alten analogen Geräte angetrieben haben, als das „Digitale“ ihrer Zeit galten. Als man begann, Filter in integrierte Schaltkreise (ICs) zu packen, wurde das so gesehen: Das ist keine diskrete Schaltung mehr. Das war damals quasi das Digitale. Ich bin lange genug dabei, um zu wissen, dass jede Weiterentwicklung von den Leuten davor kritisch gesehen wird – so wie ich persönlich jetzt gerade auf Suno schaue und denke: „Das ist nichts für mich, das ist keine ‚echte‘ Musik.“

Aber ähnlich haben die Leute mich damals angesehen, als ich elektronische Musik gemacht habe und gesagt: „Das ist keine richtige Musik.“ In den 1980ern wollte man das sogar verbieten. Also ja – es gibt immer zwei Seiten (Anmerkung: wir hatten vor der Aufzeichnung noch kurz über das Für und Wider zu Suno diskutiert). Aber als ich das Poly Cinematic-Modul entwickelt habe, ging es mir vor allem darum, etwas zu schaffen, das mit die Möglichkeit der Polyphonie in meinem Rack gibt.

(Das Interview wird kurze unterbrochen, da es an der Tür klingelt.)

Jason:

Also, wo waren wir stehengeblieben? Ich habe auch einen Filmsoundtrack gemacht. Als ich Kinder bekam, habe ich damit komplett aufgehört. Ich fand das Musikgeschäft ziemlich gnadenlos. Aber ich hatte diese Leidenschaft fürs Filmemachen. Also habe ich noch [den] Kurzfilm [„Hoverbike“] gemacht.

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Das ist so eine Art Pixar-ähnlicher Cartoon. Ich habe eine Kopie an eine Firma namens Framestore geschickt, die interessanterweise gerade an einem Film namens „Thunderbirds“ gearbeitet haben. Ich hatte die Musik zu Thunderbirds geremixt und dann danach für die Firma gearbeitet, die eine Filmversion davon gemacht hat. Sie haben mir auf Basis dieses Films einen Job gegeben. Das lief gut, aber ist auch ein ziemlich hartes Geschäft mit langen Arbeitszeiten. Aber ich konnte es machen und gleichzeitig Kinder haben – das war das Wichtigste. Meine Kinder sind jetzt erwachsen, also kann ich wieder mehr herumprobieren.

Vom Poly Cinematic zu Monumatic: Polyphonie im Eurorack

Heiner:

Kommen wir zurück zum Poly Cinematic. Du wusstest, was in der Eurorack-Welt fehlt und du konntest es auch umsetzen. Es war ein großer Erfolg! Du hast ein erstes Modul gemacht und dann etwa 1.500 Stück verkauft – jetzt erschien der Nachfolger Monumatic.

Jason:

Ja, ungefähr so war das. Ich hab die Zahlen nicht im Kopf. Poly Cinematic wurde eingestellt, Monumatic hat seinen Platz eingenommen und läuft sehr gut. Offensichtlich füllt das Modul eine Lücke. Ich war nicht der Einzige, der das Bedürfnis hatte, Polyphonie im Eurorack zu haben. Und Monumatic deckt die CV/Gate-Seite besser ab.

Heiner:

Es ist erwähnenswert, dass das Monumatic natürlich ein anderes Konzept hat und viel mehr kann, aber auch fast alles, was das Poly Cinematic konnte, oder?

Jason:

Ja, jemand hat mich mal gefragt, ob es etwas gibt, das sein Poly Cinematic kann, was das Monumatic nicht kann. Und ich habe gesagt: „Ja, es gibt eine Supersaw-Einstellung im Poly Cpolinematic – eine mittlere –, während das Monumatic nur ‚groß‘ und ‚klein‘ hat.“ Monumatic wurde mit deutlich mehr Erfahrung entwickelt und mit etwas anderer Hardware. Dadurch konnten wir mehr machen.

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Heiner:

Zum Beispiel gibt es mehr Algorithmen.

Jason:

Ja, genau, mehr Algorithmen, weil wir diesen 16-fach-Schalter eingebaut haben. Außerdem haben wir Jack-Sensing integriert: Wenn du etwas in CV A oder CV B einsteckst, wartet das Modul automatisch darauf, dass du einen Regler bewegst, um dieses CV zuzuweisen.

Heiner:

Und was ich auch mag: Du hast einen speziellen Typ von Effekt-Mix-Regler für den internen Effekt eingebaut. Das hast du auch beim Echo Cinematic gemacht. Du drehst bis 12 Uhr und das Dry-Signal bleibt gleich laut, während du schon Effekt hinzufügst, richtig? Das ist sehr clever. So hat man fast den Komfort von zwei Dry/Wet-Regler, während man Platz spart und nur einen Knopf verwendet.

Jason:

Ja genau, wir sparen Platz. Als jemand aus der alten Studiowelt mit Erfahrung nicht nur im eigenen Studio, sondern auch in der Arbeit mit Kunden, weiß man einfach, was die Leute wollen. Man kennt die Situationen, in denen sie es einsetzen. Das Echo Cinematic Effektmodul könntest du zum Beispiel in Reihe mit einem Poly Cinematic oder Monumatic verwenden – doch dann willst du das Dry-Signal behalten. Aber du willst auch die Möglichkeit haben, gar kein Originalsignal zu hören, wenn du es als Send-Effekt nutzt, so wie ich es in dem Setup dort mache. Es ist diese Art von Produktions-Erfahrung, die wirklich hilft.

Heiner:

Das finde ich großartig. Und dann war der Chord Pilot dein zweites Modul?

Jason:

Nein, das war Kickain – und das hat sich inzwischen auch zu so etwas wie einem kleinen Klassiker entwickelt, was toll ist. Das hat integriertes Sidechaining sowie eine Kickdrum. Ich wollte eine Kick, die analog klingt und alle Module, die ich gefunden habe, waren mir zu simpel. Kickain hat etwa acht Regler zur Feinabstimmung der Kick. Außerdem hat es einen integrierten Sidechain-Kompressor, der nicht nur die Lautstärke beeinflusst, sondern auch die Frequenz der Kick analysiert und diese aus dem Eingangssignal entfernen kann. Man muss kaum darüber nachdenken – einstellen und vergessen.

Knobula Drum Farm

Heiner:

Und dein neues Modul ist ein Drum-Modul? Erzähl uns bitte etwas darüber.

Jason:

Ja, das knüpft an Kickain an und ergänzt das Kit. Drum Farm begann damit, dass ich dachte: „Wir sollten ein paar Drum-Module machen.“ Ich mag so eine 909-artige Snare, virtuell-analog. Dann dachte ich: „Ich mag auch Claps.“ Also überlegte ich, eine Reihe kleiner Module zu bauen. Aber das gab es schon, also packten wir alles in ein Modul. Dann hatte ich die Idee: „Warum lassen wir nicht einfach ständig einen Sampler im Hintergrund laufen? Wenn man dann einen virtuell-analogen Sound hat, der einem gefällt, sagt man: ‚Den behalte ich.‘ und weist ihn einer anderen Stimme zu.“

So entstand Drum Farm. Die ursprüngliche – etwas verrückte – Idee war: Was wäre, wenn ein Modul seine eigene Library sein möchte? Ein Modul, das man so patchen kann, dass man quasi automatisch eine Library erstellt. Ich hatte sogar vorgesehen, dass man per CV/Gate auf die SD-Karte speichern kann, habe das aber deaktiviert, weil das die Leute verwirrt.

Heiner:

Kann man Start- und Endpunkte schneiden?

Jason:

Es gibt eine Trim-Funktion namens „Reverse, Trim and Reverse“. Sie ist eher grob. Das Modul kann bis zu zehn Sekunden pro Sound sampeln und insgesamt fünf bis sechs Minuten Samplezeit im Modul. Aber ich habe das eingeschränkt, weil Drum-Sounds – außer bei Loops – normalerweise nicht länger sind. Mit kurzen Samples funktioniert die Trim-Funktion präziser. Du hast zwei Parameter: Start und Ende. Wenn du mit zehn Sekunden arbeitest, ist das ziemlich grob, aber es funktioniert. Übrigens: Wenn du den Endpunkt vor den Startpunkt verschiebst, wird das Signal umgedreht – deshalb heißt es „Trim Reverse“.

Heiner:

Aber es gibt keine destruktive Bearbeitung der Aufnahmen?

Jason:

Nein, das ist alles in Echtzeit. Und dann sampelst du erneut, ein bisschen wie bei „Sound on Sound” und kannst dabei komplett im digitalen Bereich bleiben und das beliebig oft machen. Es gibt keinen Qualitätsverlust. Anderswo geht es oft so: Man geht in ein kleines Menü via Display und wendet Bearbeitungsschritte an. Ich versuche es bislang irgendwie einfacher, aber es soll auch smart sein, das ist der Reiz.

Wir haben bei Knobula dieses Ethos: Keine Displays und damit auch keine Menüs. Vielleicht breche ich das irgendwann. Aber im Moment basiert auf dieser Prämisse. Es gibt Shift- und Long-Press-Funktionen und solche Dinge, aber ich versuche, zumindest die Hauptfunktionen direkt zugänglich zu halten. Unsere Sachen sind also oben ziemlich komplex, aber darunter eher „einfach“, während viele – vor allem nicht-modulare – Geräte oben einfach, aber darunter sehr komplex sind.

Heiner:

Ja, das ist ein spezieller Weg im Produktdesign. Ich habe gerade Zeit mit dem Intellijel Multigrain verbracht, das etwas Ähnliches versucht, aber farbige LEDs verwendet, um die Reglerposition anzuzeigen. Es gibt viele Wege, so etwas umzusetzen. Meine persönliche Meinung ist allerdings: Wenn man kein Display hat, sollte man nicht zu viele Shift-Funktionen verwenden. Aber wo zieht man die Grenze? Das hängt immer vom Konzept ab. Und bisher haben mich deine Sachen sehr fasziniert.

Ich möchte noch einmal auf den Chord Pilot zurückkommen, den ich hier kurz zeigen will. Ich habe ihn in meinem Rack (Anmerkung: Im Video spiele ich kurz damit). Man kann einen Knopf drücken und dann via MIDI einen Akkord spielen. Diese Akkorde werden automatisch generiert oder man spielt eine MIDI-Aufnahme ab, die man zuvor gemacht hat, wie ich im Beispiel. Das Modul ist vielleicht auf den ersten Blick für Leute gedacht, die kein Klavier spielen. Aber Keyboarder könnten wohl manches nicht so greifen oder spielen, wie es mit Chord Pilot möglich ist.

Die (bisweilen komplexen) Akkorde lassen sich auf verschiedene Weisen triggern oder spielen, zum Beispiel auch arpeggiert. Das Modul ist ein tolles Performance-Tool und hat mich wirklich fasziniert. Ich denke, das ist oft die Idee in der modularen Welt oder bei der Konzeption neuer (elektronischer) Instrumente: Man strebt ein Interface an, mit dem man andere, neue musikalische Dinge machen kann.

Jason:

Beim Chord Pilot zwingt man das Ergebnis durch eine Art Skalen-Quantisierung. Akkorde können bis zu acht Noten haben, man kann eine Note ganz unten platzieren, eine ganz oben und sechs dazwischen. Das kann man mit zwei Händen kaum spielen – dafür bräuchte man mehr als eine Person. Ich habe dazu ein ganzes Video gemacht. Jemand fragte: Wie bekommt man einen C-Moll-7-Akkord im Chord Pilot? Doch der Punkt ist: Es gibt dort kein Dur, Moll oder Septakkorde.

Man kann solche Akkorde nicht einfach auswählen, sondern man muss sie bauen. Ich habe ein Video gemacht, wie man einen A-Moll-7-Akkord baut. Wenn man nur die weißen Tasten betrachtet, ist es ja im Grunde jede zweite Note. Vier Noten, man beginnt zum Beispiel bei E und lässt jeweils eine Note aus. Aber das ist gar nicht so einfach zu durchschauen.

Heiner:

Ich finde, das manuelle Aufnehmen von Akkorden könnte einfacher sein, während du ja gerade über die alternative Algorithmus-basierte Akkorderzeugung sprichst. Aber so oder so muss man Zeit damit verbringen und üben, um das Beste herauszuholen – wie bei jedem Modul.

Jason:

Ja. Die Schwierigkeit für mich ist manchmal: Wenn ich ein Modul fertig habe, habe ich so viel Zeit damit verbracht, dass ich gar nicht mehr einschätzen kann, wie schwer es zu erlernen ist. Ich glaube, das ist ein typischer Fehler. Man verliert das Gefühl dafür. Ich werde sehr gut darin, aber dann benutze ich ältere Module oder bekomme E-Mails mit Fragen.

Chord Pilot, 1010music bluebox und VPME Quad Drum im Gespräch

Heiner:

So ähnlich geht es mir manchmal mit Geräten, die ich vor längerer Zeit getestet habe. Was bringt die Zukunft für Knobula? Kannst du uns dazu noch etwas erzählen?

Jason:

Ich überlege ständig, was ich als Nächstes mache. Tatsächlich habe ich zwei Module in Planung. Ich wollte zuerst einen Mixer bauen. Ich habe aber mit Steve von 1010music einen Chord Pilot und ein Monumatic gegen einen bluebox-Mixer getauscht und der hat mich ziemlich überzeugt. Anfangs war ich unsicher, weil er ein großes Display hat. Aber dieser Mixer ist sehr „geradeaus“ konzipiert und macht alles, was ich brauche.

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Ich habe einen MIDI-Controller mit 32 Reglern dazu gekauft. Da habe ich erst richtig gemerkt, wie mächtig dieser Mixer ist. Ich könnte den Bildschirm komplett ausschalten. Ich habe somit einen 8-Spur-Recorder mit acht Eingängen, dazu acht Effekt-Sends, acht Low-Cut-Filter und acht High-Cut-Filter. Das ist die Basis meines Mixing-Zentrums. Und er braucht sehr wenig Platz, was im Modularbereich extrem wichtig ist. Früher hatte ich einen separaten Kompressor, aber letztlich geht es um Platz. Wenn es nicht in einen Koffer passt, kommt es für mich nicht mit.

Heiner:

Ja, Platz ist oft entscheidend. Und deine Module sind kompakt – das Poly Cinematic hatte 12 HP, und das Monumatic auch.

Jason:

Ja, alle sind 12 HP. Außer Drum Farm, das ist 24 HP. In 12 HP wäre es nicht das Modul geworden, das ich wollte. Und es kann immerhin vier Sounds gleichzeitig, ersetzt also andere Module. Und es ist auch ein gutes Companion-Modul für das Quad Drum, das ich ebenfalls sehr mag. Ich habe Drum Farm bewusst so gestaltet, dass es kompatibel ist: Man kann die SD-Karte herausnehmen und in das Quad Drum stecken.

Heiner:

Moment, das ist wirklich mit dem VPME Quad Drum kopatibel?

Jason:

Ja. Ich habe mit Vlad gesprochen, weil wir befreundet sind und ihm gesagt, dass ich daran arbeite. Er sagte: „Das war ja irgendwann zu erwarten“. Aber ich habe gesagt: „Dein Modul ist im Grunde ein Expander für meins.“

Heiner:

Das finde ich ziemlich beeindruckend.

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Jason:

Es gibt viel gegenseitigen Respekt und Austausch in der Eurorack-Szene. Vlad ist auch ein unglaublicher Elektronik-Experte. Es ist ein hartes Geschäft und die meisten machen das aus Leidenschaft. So habe ich ja auch angefangen. Ich habe ja Poly Cinematic ursprünglich nicht gebaut, weil ich eine Firma gründen wollte. Ich brauchte einfach Polyphonie und wollte es auf meine Weise machen.

Es gab etwas Ähnliches, aber nur mit einem Encoder und Menüwechseln. Das war nichts für mich. Also habe ich mein eigenes Instrument gebaut – ganz egoistisch. Ich habe zehn Stück gebaut und wollte sehen, ob ich sie verkaufen kann und alle Produktbilder selbst gemacht – als computergenerierte Grafiken, weil das mein Hintergrund ist. Und dann hatte ich plötzlich 200 Vorbestellungen.

Heiner:

Jason, das war ein tolles Gespräch. Vielen Dank. Ich habe auch irgendwann mal kurz mit Vlad gemailt und mag seine Ideen, wie zum Beispiel den euklidischen Sequencer. Das seid ihr vielleicht ähnlich, also mit innovativen, digitalen Ansätzen. Jetzt fügt sich einiges in meinem Kopf zusammen.

Jason:

Seine Sachen machen Spaß. Sie haben eine gewisse Leichtigkeit, die ich mag. Und er ist ein großartiger Elektronik-Entwickler.

Heiner:

Vielen Dank für dieses Interview! Ich hoffe, die Zuschauer haben nun ein gutes Gefühl dafür bekommen, worum es bei Knobula geht und verstehen die damit verbundenen Möglichkeiten modularer Synthesizer jetzt nochmal ein bisschen besser.