Der Sound hinter großen Shows wie Deutschland sucht den Superstar

Wenn es um Beschallung geht, spricht Jochen Gotzen aus jahrzehntelanger Erfahrung. Heute ist er Technical Director bei dbTechnologies Deutschland und übernimmt unter anderem die Soundplanung für TV-Shows wie Deutschland sucht den Superstar. Im Interview spricht er mit uns über die tontechnischen Herausforderungen solcher großen TV-Produktionen und darüber, warum eine gute Lautsprecherplatzierung oft das Wichtigste ist.

Kurz & knapp Worum geht es? Interview mit Jochen Gotzen von dbTechnologies über professionelle Beschallung bei TV-Produktionen. Praxis: Jochen Gotzen spricht aus langjähriger Erfahrung in der professionellen Audiobranche.

Jochen Gotzen spricht aus langjähriger Erfahrung in der professionellen Audiobranche. TV-Produktion: Beschallung im TV-Studio muss Ton, Bild, Licht und Kameraperspektiven gleichermaßen berücksichtigen.

Beschallung im TV-Studio muss Ton, Bild, Licht und Kameraperspektiven gleichermaßen berücksichtigen. Planung: CAD-Zeichnungen und 3D-Simulationen sind bei komplexen Produktionen unverzichtbar.

CAD-Zeichnungen und 3D-Simulationen sind bei komplexen Produktionen unverzichtbar. Beschallung: Lautsprecherpositionierung und Bassaufstellung entscheiden oft stärker über das Ergebnis als reine Systemgröße.

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Das Interview mit Jochen gibt es auch als Video:

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Jochen Gotzens Weg in die Audiobranche

Gereon:

Hallo Jochen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Vielleicht magst du dich am Anfang einmal selber kurz vorstellen.

Jochen Gotzen:

Hallo, freut mich. Mein Name ist Jochen Gotzen, ich bin seit mittlerweile zwei Jahren technischer Direktor bei der Firma dbTechnologies mit Sitz in Köln und schon viele Jahre in der Audiobranche tätig.

Gereon:

Wie bist du ursprünglich in die professionelle Audiobranche reingekommen?

Jochen Gotzen:

Das war natürlich so, wie das bei vielen in unserem Alter ist – oder in meinem Alter, so muss man sagen, nicht in unserem Alter – dass man einfach irgendwann während der Schulzeit als DJ angefangen hat oder mal hier und da Aufbauhilfe war bei so einer Stadtfestbühne. Und so hat das seinen Anfang genommen.

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Gereon:

Und gab es da einen bestimmten Punkt, an dem du wusstest: „Das will ich beruflich machen?“

Jochen Gotzen:

Ja, gut. Die Konzerte sind natürlich immer ein Erlebnis, die einen dazu führen, dass man daraus irgendwann mal seinen Beruf machen möchte. Die Schwierigkeit war, dass [es] das zu dieser Zeit noch gar nicht als Ausbildungsgang gab. Also Veranstaltungstechniker oder Fachkraft für Veranstaltungstechnik, das war da überhaupt nicht als wirklicher Beruf anerkannt. Also folglich habe ich Radio- und Fernsehtechnik gelernt, um eine solide Basis zu haben, [um] da reinzukommen.

Was macht ein Technical Director bei dbTechnologies?

Gereon:

Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du seit ein paar Jahren Technical Director bei dbTechnologies bist, du kennst das Unternehmen aber schon deutlich länger. Was hat sich für dich mit dieser neuen Rolle am stärksten verändert?

Jochen Gotzen:

Ein wesentlicher Bestandteil des Wechsels war die Absplittung von RCF. Also wir sind ja eine Gruppe. Das heißt, wir gehören zur RCF-Gruppe, aber die Vertriebsgesellschaft war in Deutschland immer gemeinsam. Und mit der Splittung, die der italienische Konzern auch ganz gerne machen wollte, kam auch meine neue Rolle hinzu. Und somit sind wir jetzt komplett unabhängig tätig und wir haben auch Personal dazu gewonnen. Also [die Bereiche, die ich] früher selbstständig machen musste, sind jetzt durch weitere Leute im Application- und im Install-Bereich erweitert worden.

Gereon:

Du stehst ja trotzdem auch im engen Austausch mit den Leuten in Italien, wahrscheinlich auch mit Anwendern. Wie erlebst du den Umgang, wenn es konkrete Ideen gibt?

Jochen Gotzen:

Wir sind ein Familienunternehmen und so wird auch miteinander umgegangen. Das muss man schon ganz klar sagen. Und ich bin regelmäßig in Italien, also wirklich alle zwei Monate. Und bin auch Teil des R&D-Teams. (Anmerkung: Research & Development, auf Deutsch: Forschung & Entwicklung) Aus der VIO-Serie sind beispielsweise alle Produkt, also auch alle Tunings […] von mir abgenommen worden.

Gereon:

Ah, okay. Das klingt nach einer spannenden Aufgabe.

Jochen Gotzen:

Ja, [es] macht auf jeden Fall einen Riesenspaß, das zu machen. Man freut sich natürlich, wenn man es dann so gemacht hat, dass der Kunde am Ende auch sagt: „Das gefällt mir.“

Beschallungskonzept für Deutschland sucht den Superstar

Gereon:

Genau, das will man erreichen. Hier bei den Tomann Live Days hast du einen Vortrag über ein Beschallungskonzept für eine große Fernsehproduktion in den MMC Studios in Köln gehalten. Was war an diesem großen Fernsehproduktion und der Beschallung für dich der spannendste Punkt?

Jochen Gotzen:

Der spannendste Punkt ist tatsächlich, den Regisseur am Ende zufrieden zu stellen und in dem Fall den Herrn [Dieter] Bohlen zufrieden zu stellen, was auch nicht einfach ist. (lacht) Aber ja, das war die spannendste Aufgabe. Und das ist bei einer TV-Produktion etwas anderes als wenn ich auf einem Rock’n’Roll-Konzert bei Rock am Ring bin.

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Da gibt es so viele Bedingungen, die einem Steine in den Weg legen. Weil da muss die Lampe vorragen, da darf kein Lautsprecher [stehen], weil der einen Schatten wirft, kommt die Kamera, der darf man den [Lautsprecher] nicht sehen. Und ich finde es immer spannend, wenn man so eine Herausforderung hat.

Gereon:

Ich glaube, der Begriff „ Herausforderung“ trifft es ganz gut.

Jochen Gotzen:

Genau, [es geht darum], unter schwierigen Voraussetzungen etwas Gutes zu schaffen.

Herausforderungen bei TV-Produktionen

Gereon:

An welchen Stellen wird es bei einer TV-Produktion denn besonders komplex? Dass es dort optisch aufgeräumter sein muss, als auf einem Rockkonzert oder Festival, ist sicher schon mal der erste große Unterschied. Aber was ist der markanteste Punkt, an dem es richtig herausfordernd werden kann?

Jochen Gotzen:

Ich finde, die komplizierteste Situation ist immer dann, wenn sich das TV-Format unterschiedliche Showbühnen ausdenkt.

Gereon:

Während einer Show?

Jochen Gotzen:

Genau, während einer Show habe ich dann die eine Showbühne und dann wird auf eine andere Showbühne gewechselt, weil das für den Kameraschnitt einfacher ist. Dann geht es wieder zurück, beispielsweise auf den Moderator und so weiter. Das heißt, man hat da natürlich wahnsinnig unterschiedliche Bezugspunkte.

Also einmal kommt es aus der linken Ecke, einmal aus der rechten Ecke. Und so ein Konzept zu erstellen –, dass man innerhalb einer Live-Sendung ein Sounddesign macht, das für alle Gegebenheiten funktioniert – das ist auf jeden Fall kompliziert.

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Gereon:

Das glaube ich. Wegen der schnellen Wechsel ist es dann zwar praktisch für die Kameraleute, aber die Tonleute müssen gucken, wo sie bleiben. Wenn du jetzt an eine große Produktion denkst – zum Beispiel die von Deutschland sucht den Superstar – und du dort in die Halle kommst: Was schaust du dir zuerst an, wenn ihr aufbaut oder diese Veranstaltung plant?

Jochen Gotzen:

Ich gucke mir vor allen Dingen die Publikumsfläche an. Also: Wo sitzt die Leute? Wo ist etwas bestuhlt? Und da stelle ich mir dann immer die Frage: Treffe ich das mit dem, was ich mir überlegt habe oder ist die reale Situation dann doch noch mal ein bisschen unterschiedlich?

Gereon:

Aber wie viel kann man wirklich im Voraus planen? Oder wird das meiste tatsächlich vor Ort entschieden, nachdem man sich den Ort einmal angeschaut hat?

Jochen Gotzen:

Dafür ist es mittlerweile tatsächlich zu komplex. Also es ist definitiv eine CAD-Zeichnung (Anmerkung: Computer-Aided Design) und eine 3D-Simulationssoftware notwendig. Und die sind natürlich mittlerweile auch so präzise, dass man –, wenn man den richtigen Plan bekommen hat und alles gut simuliert hat – auch sehr nah an dem gewünschten Ergebnis [ist].

Tipps für eigene Beschallungsaufgaben

Gereon:

Man steht also nicht vor Ort und merkt, dass der ganze Plan nicht aufgeht, das ist gut. Du hast im Laufe deiner Karriere viele anspruchsvolle Produktionen und Räume erlebt. Gibt es Fehler bei Beschallungskonzepten, die man immer wieder sieht?

Jochen Gotzen:

Ja, da gibt es tatsächlich eine ganze Menge Punkte. Ein klassischer Punkt ist die Bassaufstellung. Wir kennen das alle: Der Turm steht links und rechts. Das ist akustisch eine sehr schlechte Variante und trotzdem stellt es relativ häufig niemand in Frage. Man hat es schon immer so gemacht, dann macht man es jetzt genau so und da wird gar nicht mehr darüber nachgedacht, ob das sinnvoll ist oder nicht.

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Und eine andere Variante ist, dass häufig zu tief aufgebaut wird. Also so, dass ich den Hochtöner auf Kopfhöhe habe. Dann schaffe ich [es,] drei Reihen [zu beschallen] und alles, was darüber hinausgeht, erreiche ich nicht mehr. Das passiert oft.

Gereon:

Welchen Tipp sollte man von dir auf jeden Fall mitnehmen, der einem später bei eigenen Produktionen und Beschallungen hilft?

Jochen Gotzen:

Eigentlich genau das, was ich gerade gesagt habe: Über die Aufstellung nachzudenken. Nicht einfach 08/15 links und rechts hinstellen, sondern sich einfach mal darüber Gedanken machen: Wo platziere ich meinen Lautsprecher am sinnvollsten? Das ist etwas, das man finde ich immer im Auge behalten sollte und damit ist dann schon mal viel gewonnen, was die Beschallung angeht.

Gereon:

Okay, super! Vielen Dank für den Einblick, den du uns in all das geben konntest, was du erlebt hast und anderen mitgeben kannst. Ich finde, vor allem von der Beschallung bei TV-Produktionen bekommt man nicht oft etwas mit. Auch dadurch – du sagtest es eben –, dass dort optisch alles aufgeräumter sein soll. Ich finde, wenn man sich eine solche Sendung anschaut, hat man nicht direkt vor Augen, was dort alles an tontechnischen Aufgaben hinter steckt. Deshalb fand ich deinen Einblick sehr spannend, vielen Dank.

Jochen Gotzen:

Sehr gerne, das freut mich sehr. Danke.