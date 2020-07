Interview: Kawai K1v Freeware VST von Nils Schneider

Nostalgie pur, der Nils K1v

Mit dem Kawai K1v legt Nils Schneider, ein engagierter Programmierer und Synth-Liebhaber aus Deutschland, eine VST-Version des Kawai K1 vor, die uns wirklich sehr gut gefallen hat.

Akribisch hat er die Synthesemöglichkeiten des Kawai K1 nachempfunden und zu meiner ganz besonderen Freude den Klang des Kawai K1 nahezu identisch ins Plugin-Zeitalter transferiert. Da der K1v kostenlose Freeware ist, halten wir uns gar nicht lange mit einem Test auf, denn jeder der nun Lust auf das Plugin bekommt, kann sich dieses ganz unkompliziert auf Nils Seite herunterladen und sich selbst eine Meinung bilden.

Ich persönlich war immer ein großer Freund des Kawai K1. Ich hatte damals die Desktop-Version K1m erworben, um mein MIDI-Multisetup, bestehende aus Korg M1, DX7II, Matrix-1000 und Korg DDD-5 noch um ein paar Spuren zu erweitern. Besonders die röchelnden Chöre und knarzenden Stringsounds hatten es mir ganz besonders angetan. Auch aus diesem Grund hatte ich mich richtig auf das Gespräch mit Nils gefreut und hoffe nun auf eine baldige AU-Version dieses wunderbaren Nostalgie-Lieferanten.

Peter:

Hi Nils, du hast aktuell dem Kawai K1 ein Freeware-Plugin gewidmet, was wir absolut cool finden. Wieso der Kawai K1?

Nils:

Es gab eigentlich mehrere Gründe, die in Summe zu der Entwicklung geführt haben. Ursprünglich hatte es damit angefangen, dass ich Sounds vom PHm Modul (ein K1 ohne Editiermöglichkeit, aber mit derselben Klangerzeugung) für ein Musikprojekt brauchte. Ich baue gerade ein Musikstück meines Vaters aus den 90er Jahren nach, das ich nur noch als MC vorliegen habe. In diesem Fall ist es mit Samples aufgrund der hohen Varianz der dort benutzen Sounds jedoch nicht getan, ein Nachbau mit anderen Synthesizern schied aufgrund der Einzigartigkeit ebenfalls aus, daher gab es nur die Möglichkeit, entweder die kompletten Spuren zu samplen oder halt das Gerät nachzubauen und als VSTi zu benutzen. Eigentlich war dies erst mal eine verrückte Idee. Aber den Stein richtig ins Rollen gebracht hat dann ein Beitrag von Chvad, der alle Wellenformen des K1 gesampelt und online gestellt hatte.

Die Samples benutze ich inzwischen zwar nicht mehr, da relativ schnell klar war, dass diese nicht reichen. Aber diese habe ich für meine ersten Tests verwendet. Außerdem fand ich den K1 schon immer sehr spannend. Als ich noch jünger war, konnte ich ihn mir nie leisten, wollte ihn aber unbedingt haben. Einzig das PHm Modul habe ich besessen, ich habe mir aber immer den K1 als „großen Bruder“ gewünscht.

Peter:

Wie lange dauert denn eine solche Umsetzung von der Idee bis zum fertigen Produkt?

Nils:

Ich habe mit dem Projekt Mitte Mai angefangen, da ich zu diesem Zeitpunkt zwei Wochen Urlaub hatte. In diesen zwei Wochen habe ich auch die größten Fortschritte gemacht, nun läuft die Entwicklung etwas langsamer. Ich würde aber keinesfalls sagen, dass das Produkt schon „fertig“ ist, ich habe noch viele Ideen und seit einer Woche auch einige Wünsche von Benutzern, die ich gerne umsetzen möchte.

Peter:

Gibt es Ergänzungen oder auffällige Änderungen zum Vorbild?

Nils:

Ja, die gibt es in der Tat. Ich habe mich bei der Klangerzeugung natürlich penibel an das Original gehalten, um den Charakter nicht zu verfälschen. Ich habe allerdings ein paar Restriktionen von damals nicht übernommen. Der K1v ist nicht auf 8/16 Stimmen limitiert, sondern spielt beliebig viele, solange der Prozessor es hergibt. Zudem bietet er Platz für 768 Presets, beim Original waren es ohne RAM-Karte nur 64.

Ich habe die MIDI-Implementierung etwas erweitert, es ist nun möglich Controller 10 (Pan) zu senden, dies konnte der K1 damals nicht, obwohl er ja Stereoausgänge besitzt. Zudem wird auch ein Bank-Select unterstützt, da man sonst die 768 Presets nicht per MIDI anwählen kann. Und die Oberfläche ist dem K1m zwar nachempfunden, aber natürlich etwas anders, damit man ihn leichter editieren kann. Eine Sache, die meinem Plugin momentan noch fehlt, ist die Unterstützung für Multis, das Feature ist aber geplant.

Peter:

Die MKII-Version K1 hatte einige Drums mehr „on board“, habt ihr diese ebenfalls implementiert?

Nils:

Leider nicht, über den K1-II weiß ich leider zu wenig, da diesen niemand im Bekanntenkreis besessen hat oder noch besitzt. Beim normalen K1 habe ich den Vorteil, das Original direkt neben mir auf dem Schreibtisch zu haben. Mein Vater hatte ihn sich vor einigen Jahren günstig gekauft und mir nun geliehen. Und im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, ohne das Original und den vielen Stunden an Tests hätte die Umsetzung auch niemals originalgetreu geklappt.

Peter:

Warum Freeware, damit hätte man doch sicher auch Geld verdienen können?

Nils:

Ich bin einfach gar nicht davon ausgegangen, dass sich so etwas lohnen würde. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass den K1 so viele Leute noch kennen und ich soviel Zuspruch erhalten würde. Er ist immerhin von 1988 und wenn man ihn mit heutigen Geräten vergleicht, eigentlich ziemlich spartanisch ausgestattet. Ich liebe ihn, da er einfach anders und etwas dreckiger klingt als die heutigen großen Sample-Player mit vielen Gigabyte an Daten. Zu meiner Überraschung bin ich offenbar bin ich nicht der einzige, der das so sieht.

Meine Zugriffszahlen auf meiner Website haben sich um den Faktor 300 erhöht, wenn ich nach mir selbst im Internet suche bin ich absolut beeindruckt, wie weit und wie schnell sich mein Plugin verbreitet und ich bekomme mehr als ein Dutzend Anfangen zum Plugin pro Tag.

Peter:

Hast du evtl. noch andere Produkte, die dann evtl. Geld kosten?

Nils:

Es sind alles (genau wie der K1v) nur Freizeitprojekte. Aber ja, schon knapp 10 Jahre alt und inzwischen eher obsolet ist mein GPU Impulse Reverb (https://gpuimpulsereverb.de/). Es handelt sich um ein Faltungs-Hall VST-Plugin (Windows), das anstelle des Hauptprozessors die Grafikkarte für die Berechnung des Halls benutzt. Damals hatte dieses Plugin noch Sinn gemacht, da mangelnde Prozessor-Geschwindigkeit in Thema war. Heutzutage sind Prozessoren so viel schneller geworden, dass man es eigentlich nicht mehr braucht.

Zum anderen ist da noch Heat Synthesizer (https://heatvst.com/). Hierbei handelt es sich um einen virtuell analogen subtraktiven Synthesizer für Android-Geräte. Die Besonderheit ist, dass es auch ein VST-Plugin (Windows) gibt und man dieses mit dem Android-Gerät verbinden kann. So lässt sich das VST-Plugin über das Handy/Tablet editieren, aber gleichzeitig in einer DAW produktiv nutzen. Darüber hinaus bietet es einen Online-Service, um Presets auszutauschen.

Peter:

Look und Feel ähneln ja sehr stark dem Original. Gibt’s da keinen Stress mit Kawai?

Nils:

Ja, das Thema kam nach meiner Veröffentlichung relativ schnell auf, auch weil die Reichweite des Plugins all meine Erwartungen übertroffen hatte. Ich habe daher proaktiv gehandelt und Michael Kunz (Senior Product Manger / Kawai Europa) kontaktiert und über das Plugin berichtet. Er sagte mir Unterstützung zu, findet das Projekt „toll und ist begeistert“. Er rechnet nicht mit Problemen, hat aber seinerseits Kawai Japan kontaktiert und sicherzugehen, dass mein Plugin so wie es ist (kostenlos) in Ordnung geht und versprach auf mich zurückkommen, sobald er eine Antwort hat. Darauf warte ich momentan sehr gespannt.

Peter:

Und für mich persönlich, als echter K1 Fan, die wichtigste Frage, wann gibt’s die AU-Version? :)

Nils:

Aufgrund der großen Anzahl an Anfragen habe ich mit Vorbereitungen für eine Mac-Version bereits begonnen. Das einzige richtige Problem dabei ist, dass ich keinen Mac besitze. Hier werde ich vermutlich auf eine Mietlösung zurückgreifen und hoffen, dass dort alles reibungslos klappt. Leider kann ich zum Zeitpunkt noch keine Aussage machen, aber sie kommt definitiv.

Der Nils K1v on YouTube