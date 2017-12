Interview: Kawehi – Vocal Loop Künstlerin

Kawehi ist eine Ausnahmekünstlerin. Sie sticht aus der Vielzahl der unabhängigen Musikerinnen heraus aus zwei Gründen: ihre Musik und ihre gekonnte Selbstvermarktung. Die in Hawaii geborene amerikanische Vocal-Loop-Künstlerin baut ihre Songs überwiegend mir ihrer Stimme als Instrument auf, Schicht für Schicht. Und das macht sie auch live. Aber was sie sicherlich abhebt von der Vielzahl anderer „Independent Artists“ ist ihre Fähigkeit, sich über Social Media mit ihren Fans zu verbinden. Inzwischen besitzt sie auch eine internationale Fangemeinde, denn sie gehört zu einer neuen Generation von Musikern, die ihre eigene Karriere in die Hand nehmen und sich gekonnt über YouTube und anderen Plattformen selber vermarkten. Ein wesentlicher Bestandteil sind hierbei ihre Musikvideos, die wirklich sehr professionell und originell sind. Wer sich jetzt eine karrieregetriebene Sängerin vorstellt, liegt völlig falsch. Kawehi wirkt in ihre Videos völlig bodenständig, natürlich und unkompliziert. Man kann gar nicht anders, als diese Vollblutmusikerin zu mögen und ihr Erfolg zu wünschen. Deswegen haben wir sie anlässlich ihrer ersten Welttournee bei ihrem Auftritt in München zu ihrer Arbeitsweise und ihrer erfolgreichen Selbstvermarktung befragt.

Michael:

Hallo Kawehi, ich bin auf fich durch deinen Song „Anthem“ aufmerksam geworden. Kaum ein anderer Song illustriert wohl besser deinen Stil und Arbeitsweise. Und ich bin überzeugt, dieser sehr eingängige Song hat sicherlich wesentlich zu deiner viralen Popularität als Künstlerin beigetragen. Erzähl uns doch, wie es zu diesem Song und dem Video gekommen ist.

Kawehi:

Anthem war der letzte Song auf dem Album Robot Heart. Hierbei geht es darum, dass ein Roboter Mensch werden will und dazu jemanden das Herz aus dem Körper reißt. Das ist natürlich eine düstere Thematik und daher schrieb ich noch einen Song, der etwas mehr erhebend sein sollte. Paul, mein Mann, der alle meine Musikvideos dreht, hatte die Idee zu der Umsetzung. Er wollte demonstrieren, wie jeder Teil des Songs aufgenommen wird und sich zu einem Ganzen fügt. In diesem Video sitze ich an einem Tisch und stülpe mir selber Kartonboxen über den Kopf. In den Boxen sind Öffnungen geschnitten und jede davon repräsentiert einen Stimm-Loop. Beim Absetzen der Boxen laufen diese Loops aber weiter und so entsteht eine visuelle Repräsentation des Songs.

Michael:

Aus meiner Sicht wirklich ein originelles Video, was nicht langweilig wird, obwohl es absolut minimalistisch ist. Du bezeichnest dich selber als Vocal Loop Künstlerin. In der Tat bestehen viele deiner Songs aus Loops, die du mit deiner Stimme erzeugst. Was mich fasziniert ist, dass du dies auch live so machst. Welches Equipment nutzt du hierfür?

Kawehi:

Ich besitze ja keine Band, daher nehme ich einen Song und zerlege ihn, um ihn dann wieder Stück für Stück zusammenzusetzen. Also bin ich der Schlagzeuger, Bass-Spieler, Gitarre und Chorgesang in einer Person. Ich nehme diese Teile alle live hintereinander auf und singe dann die Hauptstimme darüber. Hierfür verwende ich den TC Helicon VoiceTouch, indem ich einen Beatbox Rhythmus einsinge, dann die Bass-Stimme sowie die ganzen Background Vocals. Zusätzliche nutze ich einen Novation Mininova Synthesizer als MIDI-Keyboard und nehme dabei die Klänge in der Ableton Live Software auf. Über ein Novation Launch Pad Pro kontrolliere ich die Zusammenstellung der Loops. Gelegentlich spiele ich aber auch noch Gitarre oder eine Ukulele.



Das Setup von Kawehi bei ihrer „I am Eve“ Tour