Interview: LeafAudio und der Körperschall (Manuel Richter und Hagen Haacker)

Körperschall ist ihre Welt

LeafAudio macht Natur hörbar und Körperschall auf eine neue Art und Weise erfahr- und für Musikerinnen und Musiker nutzbar. Manuel Richter und Hagen Haacker haben sich der besonderen Herausforderung gestellt und entwickeln außergewöhnliche Musikinstrumente für Sound-Design, kreative Klangexperimente in Musikproduktion, Foley und Gamesound.

Ich habe die beiden getroffen und mit ihnen über ihren Background, die Entstehung von LeafAudio und natürlich das besondere Thema Körperschall gesprochen.

LeafAudio im Interview: Der Weg zur Musik

Sonja:

Wie seid ihr zur Musik gekommen?

Manu:

Ich mache seit meiner Kindheit in den 80ern Musik, Trommeln und Elektronik. In den späten 90ern bin ich zur experimentellen Musik gekommen und habe angefangen, mit Kontaktmikros zu arbeiten. Aus dieser Zeit stammt auch die Ur-Version unserer Microphonic Soundbox. Dieses Thema ist tatsächlich nie langweilig geworden. Irgendwann haben Hagen und ich angefangen, zusammenzuarbeiten und technische Entwicklungen zu machen.

Das Thema Körperschall ist nicht nur für uns immer noch top aktuell, es ist ein sehr spannendes Feld. Durch die zunehmende Verbreitung von mobilen Recording-Devices gibt es natürlich auch mehr Leute, die das Thema Kontaktmikros, Körperschall usw. interessiert. Trotzdem gibt es ja nicht so arg viel zu dem Thema. Und wir versuchen da eine Lücke zu schließen – das ist unser Thema.

Hagen:

Was die Musik angeht, bin ich nur Konsument. Meine Initialzündung war eher das Aufnehmen auf Kassette und die Elektronik. Und wie Manuel schon sagt, irgendwann haben wir dann halt zueinander gefunden und haben Dinge technisch realisiert. Ich bin eher der Ingenieur dahinter und frickel gerne an Musik, Licht, Video und solchen Sachen und dann kam eins zum anderen.

Wie LeafAudio entstand

Sonja:

Was habt ihr beide gemacht, bevor es LeafAudio gab?

Manu:

Ich war früher Erzieher und habe einen ganz normalen Job gehabt. 2007-2008 habe ich mit Anne Clark als Songwriter und Produzent gearbeitet gearbeitet und danach ein Jahr lang eine berufliche Pause eingelegt. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich etwas Neues machen wollte. Etwas, das mich herausfordert. Ich habe mich dann unter dem Namen LeafAudio selbstständig gemacht. Mein Traum war es, im Bereich Sound-Design tätig zu werden, aber das hat nicht geklappt, weil ich zu wenige Kontakte hatte. Ich war ja quasi noch ein Niemand.

Da ich zuvor bereits nebenher an der SAE Leipzig Klangsynthese unterrichtet hatte, habe ich auf eigene Kappe Workshops angeboten, die sich dann in Richtung DIY verlagert haben. Und das zündete! Um das Jahr 2010 herum war das Pionierarbeit und daraus ist eine bekannte Do-It-Yourself Workshop-Reihe entstanden, wir haben insgesamt etwa 100 Workshops gemacht. Auch jetzt entwickeln wir noch DIY-Module und haben zudem 2016 Exploding Shed als DIY-Bausatz Vertrieb gegründet, vor allem für die Eurorack-Community.

Hagen:

Ich war bereits zuvor Ingenieur. LeafAudio ist ja eigentlich Manus Studio gewesen und durch diese Workshops wurde es dann irgendwann notwendig, dass sich jemand eingehender mit all den Schaltungen befasst. Manu kam zu mir und sagte: „Guck doch mal hier drauf, das ist nicht fertig geworden und das hier ist immer noch kaputt …“ Naja, dann habe ich begonnen, die Sachen zu überarbeiten, so dass die Pläne besser mit dem Lötkolben umzusetzen waren. Das geschah alles neben meinem normalen Job. Aber irgendwann war es zu viel und so musste der andere Job dem neuen Feld weichen. Meine Tätigkeit zuvor hatte auch Spaß gemacht, aber es ist schön, die Leidenschaft zum Beruf zu machen.

Der LeafAudio Field Amp

Sonja:

Würdet ihr uns ein bisschen etwas über den Field Amp erzählen?

Manu:

Nachdem wir die Microphonic Soundbox vorgestellt hatten, ist uns im Laufe der Zeit aufgefallen, dass vor allem Sound-Designer und Musiker aus der Filmmusik erstaunt waren, wie klar die Qualität dieser Holzkiste mit ihren Kontaktmikrofonen doch ist. Man kann natürlich auch Körperschall mit Kontaktmikrofonen abnehmen und direkt in das Mischpult führen, aber der Amp der Soundbox ist schon ein wesentliches Element im Hinblick auf den Klang. Dank Impedanz-Wandlung und extrem rauscharmer und hoher Verstärkung.

Du hörst all diese kleinen experimentellen Sound-Events und Vibrationen über das Holz sehr direkt und ohne nervigen Noisefloor. Wenn du die Impedanz mit einem schlechten Preamp zerwürgst, dann verlierst du Höhen oder Bässe, es klingt dünn und mies. Das ist zumindest die Erfahrung, die viele gemacht haben und eben jene waren dann erstaunt, dass der Amp der Box offenbar ziemlich gut ist.

Bei Sound-Designern kam dann schnell die Frage auf, ob wir den Amp nicht auch als Standalone-Gerät anbieten könnten. Und das haben wir dann realisiert. Der Field Amp ist leicht, klein und portabel, hat eine 50-fache Verstärkung und ist für Kontaktmikrofone optimiert. Es ist also ein kleiner, hochqualitativer Vorverstärker für Kontaktmikrofone, weil uns das Thema Körperschall einfach extrem interessiert. Wir sind sehr glücklich, dass einige bekannte Leute darauf schwören.

Sonja:

Wie nutzt du die Geräte am liebsten zusammen? Vielleicht auch mit welchen anderen Instrumenten nutzt du sie?

Manu:

Meist arbeite ich mit Ableton als Basis und baue mir ein Set mit verschiedenen Loopern, Effekten und so weiter auf, die ich dann per MIDI-Controller steuere. Und so binde ich dann alles ein. Das Spannende ist aber, dass die verschiedenen Leute dieselben Dinge wirklich ganz unterschiedlich nutzen und einbinden. Auf einige Sachen wären wir selbst nie gekommen.

Zur Superbooth 2025 werden wir beispielsweise ein neues Kontaktmikrofon vorstellen, dessen Halterung wir in Zusammenarbeit mit dem bekannten Sound-Designer Robert Dudzic entworfen haben. Er ist Hardcore-User der Kontaktmikros und dem Field Amp und kam mit der Idee zu uns, den Kontakt-Mics eine Art Sonde zu verpassen, mit der man den Schall aus dem Inneren von Objekten oder aus der Erde abgreifen kann.

Damit haben wir uns beschäftigt und Andi, unser Produktspezialist für diese Dinge, hat an einer echt guten Umsetzung gearbeitet. Dudzic war begeistert. Das Kontaktmikrofon kommt als komplettes Package mit Neopren-Tasche, Universalhalterung, der „Probe“ und Gummies zur Befestigung. Da haben Klangforscher dann ein wirklich interessantes Paket, das via Exploding Shed, Thomann und SchneidersLaden erhältlich sein wird.

Sonja:

2024 habt ihr neue Geophone vorgestellt, was hat es damit auf sich?

Manu:

Geophone sind im Grunde auch Kontaktmikrofone, allerdings für den extremen Bass-Bereich. Sound-Designer haben sich ein Loch in den Bauch gefreut. Es sind passive Sensoren, die in seismischen Messungen eingesetzt werden. Wir haben daraus ein ganzes Package gemacht.

Es enthält ein Case, verschiedene, z. T. eigens entwickelten Halterungen, Klemmen, einer Erdsonde und Spezialschraube zur Befestigung. Es funktioniert hervorragend, ein Geophon zusätzlich zu Kontaktmikrofonen oder normalen Mikrofonen an Objekten zu befestigen. Damit bekommst du Low-End bis 15 Hz runter.

Ein Blick in die Zukunft bei LeafAudio

Sonja:

Gibt es Pläne für die Zukunft?

Manu:

Wir sind gerade wieder dabei, die längst überfällige nächste Version der Soundbox weiterzuentwickeln. Das ist ein Projekt, das durch die Arbeit am neuen Shop für Exploding Shed leider zwischenzeitlich ausgebremst war, nun aber wieder anläuft.

Es wird mehr Funktionen geben und es wird sehr geil – mehr sagen wir noch nicht! Nur so viel: Wer jetzt die Soundbox mk2 kauft, macht trotzdem keinen Fehler, diese wird ihre Berechtigung behalten, zumal der aktuelle Preis wirklich schwer human ist.

Sonja:

Also wir dürfen gespannt bleiben. Und gibt es etwas, das du den Leuten in der Welt noch mit auf den Weg geben möchtest?

Manu:

Mut zum Experiment! Beschäftigt euch doch mehr mit Körperschall, das ist wirklich extrem spannend. Wir laufen beispielsweise oft an irgendeinem Baum oder Objekt vorbei und nur selten achten wir auf die Geräusche. Aber wenn du die Materialien, die Objekte direkt mit Körperschallmikrofonen mikrofonierst und quasi von innen hörst, dann entdeckst du eine völlig andere Welt.

Es ist so spannend, die Perspektive zu wechseln. Ich finde, dass man als Musiker extrem viel damit machen kann, wenn man vorhandene Dinge und/oder Objekte benutzt und sie in einen anderen Kontext stellt. Dieses kleine bisschen Randomness, die unplanbaren Dinge zu benutzen und zu integrieren, das eröffnet ganz neue Welten und eine Lebendigkeit, die man nicht künstlich erzeugen kann.

Vielen, vielen Dank an Manu und Hagen für dieses tolle Interview.