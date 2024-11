Interview: Legowelt (Danny Wolfers), Produzent, DJ

Ein Synthesizer ist das Gegenteil einer Waffe: Synthesizer-Archäologie eines Klangalchemisten

Legowelt im Interview: Der Niederländer Danny Wolters ist seit den frühen 90er-Jahren unter den unterschiedlichsten Namen in der Musikwelt unterwegs und begeistert die Menschen durch seine Musik, seine unkonventionelle Arbeitsweise und seine Experimentierfreude. Seine Single Disco Rout wurde 2002 von den „Groove“-Lesern zum Lied des Jahres gekürt.

Er ist fasziniert von alten und klassischen Synthesizern und macht mit Aussagen wie „Wenn jemand sagt, ein Synthesizer sei das schlechteste Instrument überhaupt, bin ich sofort neugierig…warum ist er so schlecht, ist er nicht einfach ein hässliches Entlein, das sich in einen schönen Schwan verwandelt?“ neugierig. Egal, ob als DJ, Produzent oder Sound-Designer – Legowelt steht für alles, was etwas „Out of the Box“ ist. Auf Instagram begeistert er fast 30.000 Follower mit seinen Ideen und da mich nicht nur eine Nachricht mit der Bitte um ein Interview mit Legowelt erreichte, freue ich mich sehr, dass Danny mir jetzt Rede und Antwort stand.

Er erzählte mir, warum modulare Synthesizer ein endloses Fass ohne Boden sind, die in seinen Augen nur die Leere in der Seele füllen sollen und sprach über seine kostenlosen Sample-Packs und seinen Film Ambient Trip Commander. Neben tiefen Einblicken in seine ganz besondere musikalische Philosophie gibt Legowelt dann auch noch einen kompletten Workshop für seine Art des Producings eines Songs.

Also, schnall dich an für eine wunderbare Reise.

Legowelt im Interview:

Commodore Amiga und MTV – Wie alles Begann

Sonja:

Du machst bereits seit Beginn der 1990er-Jahre Musik. Wie fing alles an?

Danny:

Mit einem Commodore Amiga-Computer, der für die damalige Zeit einen brauchbaren Sample-Soundchip hatte, mit dem man vier 8-Bit-Samples gleichzeitig aufnehmen und abspielen konnte. Ich verwendete Octamed, um diese Samples zu sequenzieren, das war ein ziemlich fortschrittliches Tracker-Sequencer-Programm, das auch MIDI sequenzieren und synchronisieren konnte.

Der Amiga ist meiner Meinung nach der kreativste Computer aller Zeiten, er weckte auch mein Interesse an Animation mit einem Programm namens Deluxe Paint. Dazu kam, dass ich Platten von Underground Resistance und Model 500 in die Hände bekam und Aphex Twin auf MTV sah. Ich wurde besessen davon, elektronische Musik und futuristische Cyberpunk-Visuals zu kreieren. Meinen ersten Synthesizer bekam ich Mitte der 90er, einen Yamaha DX21, und dann einen alten, verstaubten Korg MS10, der immer noch gut läuft. Ich führte die Audioausgänge des Commodore Amiga durch das Korg MS10 Filter, um den Sound fetter zu machen.

Sonja:

Deinen Stil zu beschreiben, ist nicht wirklich leicht. Wie würdest du ihn selbst beschreiben und wer hat dich jenseits von Unit Moebius musikalisch am meisten beeinflusst?

Danny:

Das ist für mich auch eine schwierige Frage, ich denke nicht wirklich darüber nach, welchen Stil ich habe, ich möchte nicht „in eine Schublade gesteckt werden“, ich erschaffe einfach, wozu ich Lust habe. Es gibt so viel, was mich beeinflusst, alle möglichen Arten von Musik. Ich versuche wirklich, nach obskurerem Zeug zu suchen, obskurer Synthwave der 80er, Noise, EBM, mittelalterliche Musik, japanischer Hardcore, Psychedelic-Folk der 60er, dunkler Underground-Schlager, digitaler Dub aus der goldenen Ära aus Jamaika, Electro Cumbia, Italo, Dungeon Synth, im Grunde alles, egal welcher Stil, ich bin für alles offen.

Natürlich kann ich sagen, dass ich von allen möglichen schrägen und Underground-Sachen aus der Vergangenheit beeinflusst bin, aber ich bin mir sicher, dass ich auch von viel populärer Musik aus der Vergangenheit beeinflusst bin. Wenn ich Auto fahre, ist das Radio immer auf diesen niederländischen Pop-Hit-Sender aus den 1980ern eingestellt. Es macht Spaß, damit zu fahren, aber ich lerne auch eine Menge über Musik. Mir fällt auf, wie gut diese Songs produziert wurden, ich analysiere die Tracks während der Fahrt. Ich finde heraus, welche Synthesizer, Rhythmen, Vocals, Texte und Effekte es gibt und wie sie zusammenpassen, um diese manchmal perfekten Pop-Hits zu machen. Unterbewusst bin ich also beeinflusst von Sachen wie den Harmonien von Fleetwood Mac, den Synthesizer-Bässen von Depeche Mode (wer ist das nicht?), dem Gesang von Bronski Beat, den 707-Drum-Patterns von INXS, den Drums von Phil Collins, der sanften Atmosphäre von Sade und so weiter.

Sonja:

Du hast eine Vorliebe für alte Synthesizer. Woher kommt diese Liebe und welches sind deine Lieblingsgeräte?

Danny:

Ein Synthesizer ist ein kulturelles Phänomen, ein Werkzeug zur Schaffung von Kultur. Er kann neue Geschichten, neue Welten, neue Musikgenres und neue Dinge in der Geschichte erschaffen. Es ist ein fantastisches Hobby, bei dem man zum Klangalchimisten wird. Außerdem ist er etwas, das gut für die Welt ist, im Grunde ist er das Gegenteil einer Waffe.

Das hat etwas Magisches an sich, ein Gerät, mit dem man aus Elektrizität neue Klänge erzeugen kann, Klänge, die es in unserer Natur noch nicht gab. Etwas zu erschaffen, das uns von einer existenziellen Angst befreit und dem Leben einen Sinn gibt. Alle diese Instrumente haben ihren eigenen Charakter, ihre eigenen Klangfarben, ihre kleinen Angewohnheiten und Eigenheiten. Sie sind selbst Kunstwerke, denen die Designer ihren eigenen Charakter verliehen haben. Ich denke, diese Instrumente haben etwas zutiefst Philosophisches und vielleicht sogar Esoterisches an sich.

Was Lieblingsgeräte betrifft, kann ich natürlich einen Jupiter-8 und einen Prophet-5 oder einen Moog oder was auch immer nennen … ich verwende diese oft in meinen Produktionen, aber für mich sind sie Arbeitspferde, weil sie ihre Sache so gut machen.

Aber die Sachen, die ich wirklich liebe und die mich begeistern, sind die weniger beliebten Synthesizer. Ich fühle mich immer irgendwie zu billigen, unbeachteten Instrumenten hingezogen. Wenn jemand sagt, ein Synthesizer sei das schlechteste Instrument überhaupt, bin ich sofort neugierig … warum ist er so schlecht, ist er nicht einfach ein hässliches Entlein, das sich in einen schönen Schwan verwandelt?

Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich immer diese subversive Einstellung zu allem habe, was Mainstream oder angesagt ist. Und vielleicht ist es auch eine „anthropologische Synthesizerforschung“, mich in diese verachteten Instrumente zu vertiefen.

Sachen wie Casio-Keyboards, vergessene Rompler wie Kawai K4 und K1, EMU-Sachen, Ensoniq ESQ-1, Yamaha SY22, Casio HT3000. Oder so etwas wie ein Roland D10 zum Beispiel … ich liebe den D10, dieser Synthesizer hat etwas Kraftvolles, er hat einen fantastischen Sound, natürlich nicht die schrecklichen Presets. Wenn du dich damit beschäftigst, wirst du hören, dass es sehr üppige, farbenfrohe Pads und Töne mit 4 Oszillatoren erzeugen kann. Es kann diesen Sweet-Spot perfekter Square-Wave-Sounds erzeugen und es passiert eine leistungsstarke LoFi-DA-Wandler-Magie.

Natürlich ist es schwierig, ihn zu programmieren, aber selbst das ist ein stark überbewertetes Problem, denke ich. Ich bin ein bisschen verschroben, weil ich wirklich gerne Synthesizer programmiere, die so ein digitales Interface mit viel „Menu-Diving“ haben, es gibt einen gewissen Fokus, man muss überlegen, in welche Richtung man will, fast wie das „Kodieren“ eines Sounds. Es ist wie ein Puzzle, fast Synthesizer-Archäologie, in das Innenleben des Instruments einzutauchen, und immer ohne Handbuch, sonst macht es natürlich keinen Spaß. Ich schätze, es ist so etwas wie das Gegenteil der Freiheit eines modularen Synthesizers.

Apropos modulare Synthesizer, das ist wahrscheinlich mein, am wenigsten bevorzugtes Instrument. Ich hatte ein paar Jahre lang ein modulares System, ich habe damit angefangen, weil ich in meinem Studio ein rudimentäres Mixtur Trautonium aufbauen konnte, das eine Reihe von Doepfer-Modulen kombiniert, die bestimmte Elemente dieses Instruments emulieren.

Und dann muss man natürlich am Anfang ständig Module kaufen, um das System zu erweitern, denn es gibt immer neue Möglichkeiten.

Es wurde ausgiebig im ersten Album von Zandvoort & Uilenbal mit dem Titel „Geruis hit Somberdorp“ verwendet, was sich mit „Lärm aus dem düsterem Dorf“ übersetzen lässt. Es bestand hauptsächlich aus diesem Doepfer -Mixtur Trautonium zusammen mit einem alten Harmonium. Danach behielt ich das Modularsystem ein paar Jahre und hatte all diese großen Pläne damit, aber am Ende „klimperte“ man nur noch Patches und es wurde langweilig.

Also hatte ich die Nase voll davon und gab das ganze System dem Freund, mit dem ich dieses Album gemacht hatte (das wäre Mr. Uilenbal alias Elektrovolt). Ich komme mit dem Chaos nicht klar, all diese Kabel die ganze Zeit, die mich an den naturwissenschaftlichen Unterricht erinnern, keine sofortige Ansprache, so chaotisch und schwierig, sich zu fokussieren … ein endloses Fass ohne Boden, um die Leere in deiner Seele zu füllen.

Ich meine, ich weiß, dass es für viele Leute ein lustiges Hobby und ein leistungsstarkes kreatives Instrument sein kann, aber ich glaube, mein Kopf ist zu chaotisch, um mit diesen Dingen zu arbeiten. Vielleicht nehme ich in Zukunft einfach eine Menge Adderral oder Ritalin und dann denke ich plötzlich, dass ein modularer Synthesizer das Beste ist, was es je gab.

Legowelt über Plug-ins und bitter bereute Verkäufe und Tauschgeschäfte

Sonja:

Du bist ja ein absoluter Hardware-Fan. Gibt es trotzdem Plug-ins, die dich richtig begeistern?

Danny:

Ich verwende viele Plug-ins. Ich sehe keinen Unterschied zwischen Plug-ins und Hardware, es sind alles Synthesizer oder Tools zum Erzeugen von Sounds. Mein erstes Musikinstrument war schließlich ein Computer (der Commodore Amiga). Einige Sachen, die ich häufig verwende, wie den Fury 800, Tal Noisemaker, TAL Jupiter-8, SH-101, Juno-60 und OBDX oder wie heißt das noch, dieses kostenlose Oberheim Plug-in, das wirklich gut ist. Ich habe auch U-he Repro 1 und 5.

Sonja:

Hast du jemals ein altes Gerät verkauft und diesen Verkauf bitter bereut?

Danny:

Ich habe einige klassische schlechte Deals gemacht: Ich habe einen Yamaha CS-50 gegen einen Roland JX-10 getauscht, ich habe einen Korg Trident MK1 für 250,- Euro verkauft und auch einen Juno-6 für 250 Euro. Ich habe einen Korg Mono/Poly gegen einen Roland MKS-100 getauscht. Das ist allerdings ein wirklich unterschätzter Sampler, er hat einen unglaublichen Sound.

Das ist alles ziemlich lange her, als diese Maschinen noch nicht super teuer waren. Der Trident ist mir egal … er sieht beeindruckend aus, ist aber ziemlich langweilig (ich sage das, damit es nicht zu sehr wehtut, ha).

Au, ich habe den dümmsten Deal aller Deals vergessen: Ich habe meinen Jupiter-6 gegen eine modulare Clavia Nord-Rack-Engine getauscht, das muss der dümmste Deal sein, ha … aber es geht darum, was ich brauchte, denn der modulare Clavia Nord wurde in vielen Produktionen verwendet. Ich habe diesen Jupiter-6 sehr günstig bekommen, viel weniger als den Clavia, also machte es damals Sinn. Diese Clavia Nord Modulare klangen so unglaublich gut, druckvoll und klar definiert … es ist eine Schande, dass sie nicht mehr hergestellt werden.

Sonja:

Gibt es ein Gerät, das du unheimlich gerne hättest, aber an das du einfach nicht herankommst?

Danny:

Ich würde wirklich gerne eines Tages einen Roland VP-550 oder VP-770 besitzen, aber die werden seit mehr als 10 Jahren nicht mehr hergestellt und sind teuer. Ich würde damit eine Art elektronisches LoFi-Album von Brian Wilson von den Beach Boys machen, mit Harmoniegesang durch die Stimmeffekte.

Ich denke, der VP-550/VP-770 wäre dafür wirklich gut geeignet. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe gehört, dass der Roland VP-4 die gleiche Engine wie der VP-550 hat und dass man das mit einem externen Editor bearbeiten können sollte, aber das habe ich noch nicht ausprobiert.

Legowelt im Interview:

Roland Boutique D-05, Originale und Kopien legendärer Synthesizer

Sonja:

Du hast für Roland unter anderem den Roland Boutique D-05 getestet und mit dem originalen D-50 verglichen. Gibt es in deinen Augen Reissues, die mit den Originalen mithalten können?

Danny:

Als ich für Roland arbeitete, programmierte ich viele der Presets für den Boutique D-05 auf einem echten D-50 mit einem PG-1000-Programmierer, einige auf dem D-05 … sie sind so ziemlich gleich. Der PG-1000 funktioniert auch auf dem D-05.

Ich denke, der Boutique D-05 ist einer der besseren Boutiques, da er den D-50 ein wenig erweitert hat und auch den polyphonen Sequencer hat. Der JX-3P-Boutique zum Beispiel hatte keinen polyphonen Sequencer, vielleicht haben sie den inzwischen aktualisiert, ich weiß es nicht, aber der polyphone Step-Sequencer war so etwas wie die „Killer-App“ auf dem ursprünglichen JX-3P, das ist wirklich das, was ihn besonders macht, also war es ein bisschen enttäuschend, dass sie ihn nicht in die Boutique-Reissues aufgenommen haben.

Was andere Synthesizer-Remakes angeht, ist es mir wirklich egal, ob es sich um ein Original oder eine Kopie handelt. Ich habe einen Sequential Prophet-5 und Pro-One als Hardware, aber ich verwende die U-He Repro Pro 1 und Prophet-5 VSTs häufig. Manchmal gleichzeitig neben der originalen Hardware. Der Repro kann Dinge, die der originale Prophet-5 und Pro-One nicht können. Mir gefällt sehr, wie man dort die Einstellungen vornehmen und den Filtertyp ändern und verschiedene Envelopes und Oszillatoren einstellen kann.

Sonja:

Wie sieht dein aktuelles Setup im Moment aus? Und unterscheiden sich dein Live-Setup und dein Setup im Studio?

Danny:

Mein Setup ist alle paar Tage anders, ich nehme einfach ein paar Synthesizer und Equipment und konzentriere mich auf das Projekt, an dem ich gerade arbeite. Oder was auch immer ich spielen möchte. Das Studio-Setup ist sehr frei, sodass mir nicht so schnell langweilig wird. Im Moment dreht es sich um einen Novation Mininova, einen Korg Poly-800 MKII, einen Prophet-5, einen Casio SV1000P und einen Akai Timbre Wolf. Ein Soundcraft Mixer und einen Art Pro VLA II-Kompressor und jede Menge Rack-Effekte wie ein Midiverb II und Zoom Studio 1201. Im Moment verwende ich den Akai Timbre Wolf als Sequencer.

Das ist wohl einer der schlechtesten Synthesizer, die je gebaut wurden, was die Syntheseabteilung angeht, aber er hat einen interessanten Workflow. Er ist wirklich einfach und schnell und du kannst damit vier andere Synthesizer gleichzeitig per MIDI sequenzieren. Die Einfachheit ist seine einzige Stärke, ha. Der Mininova wird von mir hauptsächlich für schräge Effekt-Sounds und Voice-Vocoder-Sachen verwendet und das kann er ziemlich gut. Er verfügt über sehr komplexe Modulationsmöglichkeiten wie sechs Envelopes und drei LFOs mit einigen verrückten Schwingungsformmustern. Du kannst einem LFO eine melodische Schwingungsform zuweisen, so dass die Tonhöhe in den gewünschten Noten moduliert wird. Der Klang selbst ist etwas enttäuschend, insbesondere die Presets sind irgendwie … aber mit etwas Übung kannst du die Sweet-Spots finden.

Der Vocoder des Mininova ist wirklich ziemlich gut, das könnte seine größte Stärke sein.

Der Casio SP1000V nicht eher Casio CT-S1000V ist ein sehr inspirierendes Instrument, er ist bekannt für seinen Voice-Synthesizer, der völlig nutzlos und eine reine Spielerei ist. Zuerst dachte ich, das wäre eine Art Sprachverarbeitungssynthesizer, bei dem man seine Stimme über ein Mikrofon wiedergeben kann (wie beim Roland VP550/770), aber er ist nur dieser superdumme Sprachsynthesizer, bei dem man den Text über eine App auf dem Telefon eingeben muss! So laaaaangweilig und umständlich!

Aber abgesehen davon hat er einen super intuitiven Keyboard-/Synthesizer-Teil mit fantastischen Sounds, einer Sample-Wiedergabefunktion und einem sehr fortschrittlichen Arpeggiator sowie Split-/Layer-Funktionen und netten FX. Das ist im Grunde der Teil, der auf dem Casio CT-S500 ist, wie ein CT-S1000V ohne Sprachsynthesizer.

Legowelt als Producer und DJ

Sonja:

Alchemulator, Florenza Mavelli, Jackmaster Corky und viele mehr. Immer wieder veröffentlichst du auch Musik unter anderen Pseudonymen. Erzählst du uns die Geschichte dahinter?

Danny:

Was soll ich sagen? Es sind nur Projektnamen. Vielleicht kann ich mich nicht ernst genug nehmen, um mich einfach als eine Künstlereinheit zu sehen. In meinem Kopf leben viele verschiedene Musikpersönlichkeiten, das hält die Dinge abwechslungsreich und frisch. Viele Leute fragen immer, warum ich so viele Pseudonyme verwende, ich denke nicht einmal darüber nach.

In den 1980er- und 1990er-Jahren war es für einen Produzenten sehr üblich, viele Platten unter verschiedenen Pseudonymen zu veröffentlichen, das war die Art, wie ein Produzent es tat. Die Gründe waren meist geschäftlicher Natur, denn sie konnten unter verschiedenen Labels veröffentlichen, ohne in Vertragsprobleme zu geraten. Ich habe dieses Problem nicht wirklich, ich denke, für mich ist es eher ein Ansatz der künstlerischen Freiheit. Wenn man verschiedene Song-Titel haben kann, warum dann nicht auch verschiedene Künstlernamen?

Es hat natürlich auch viel damit zu tun, dass es unterschiedliche Stile gibt, selbst innerhalb eines Genres gibt es viele Subgenres. Ich habe zum Beispiel viele Aliase in schrägen Synthesizer- und Ambient-Musikstilen. Alchemulator ist zum Beispiel ein bisschen wie Dungeon-Synth-artige Musik, ich nenne es gerne Overworld-Synth, ein bisschen mittelalterliches melodisches Zeug, das mit einfachen Synthesizern wie dem Yamaha PSS-480 gemacht wurde. Apropos, ich werde das letzte Alchemulator-Album „A Lonely Larper on LARPA net“ bald auf Kassette mit einem Graphic Novel auf meinem Label Nightwind Records neu veröffentlichen.

Sonja:

Du bist als DJ und als Produzent aktiv. Würdest du sagen, dass dich eine Tätigkeit mehr erfüllt als die andere?

Danny:

Diese Dinge sind so eng miteinander verwoben. Als DJ spielt man viel von der Musik, die man selbst macht. Und durch DJ-Sets versteht man manchmal, was in einem Club gut funktioniert und das beeinflusst, wie meine eigenen Tracks entstehen. Manchmal brauche ich einen „Tool“-Track, um eine interessante „Brücke“ zwischen zwei anderen Tracks zu bauen. Ein solcher Track kann am Ende ein eigener Song werden. Meine Plattenserie „Hermit in a Rave Cave“, die bei Clone Records veröffentlicht wird, besteht im Wesentlichen aus DJ-Tools, also Tracks für maximale Crowd Control.

Legowelt gibt einen kleinen Workshop

Producing und Recording Step by Step

Sonja:

Magst du uns deine Vorgehensweise beim Producing Step-by-Step skizzieren?

Danny:

Ha, ich mache das auf so viele verschiedene Arten. Ich kann es auf die „klassische“ Art machen, mit einem Sequencer, der an MIDI-Geräte angeschlossen ist und einfach mit einem Rhythmus beginnen und Basslines, Akkorde und Melodien im Sequencer, Ableton oder Octamed oder wo auch immer hinzufügen.

Aber ich denke, es ist gut, immer neue Methoden zur Produktion eines Tracks zu lernen. Eine gute Möglichkeit, dies zu tun, ist einfach zu experimentieren, aber auch mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Anfang des Jahres habe ich ein Kooperationsprojekt mit Shook Music begonnen, das ist dieser Typ aus Den Haag, der aufs Konservatorium gegangen ist. Er ist der größte Fan von Ryūichi Sakamoto.

Ich hatte im Studio alles superprofessionell mit MIDI eingerichtet, mit einer MIDI-Patchbay. Als wir dann anfingen zu arbeiten, sagte er, er verwende nie MIDI und nehme einfach alles von Hand auf. Er spielt die gesamte Bassline manuell über ein Metronom oder eine Kick-Drum und ich spiele einige Akkorde, Streicher oder eine Melodie darüber.

Für mich schien das immer eine fast unmögliche Sache zu sein, aber ich begann auch immer mehr so zu arbeiten. Es verleiht einem Song eine weniger statische, sequenzielle Stimmung, jede Note ist ein bisschen anders in Länge, Geschwindigkeit, Timing. Alles wird menschlicher und das ist heutzutage besonders wichtig, wo zum Beispiel KI alles Menschliche aus der Musik saugt.

Sagen wir also, ich arbeite in letzter Zeit so:

Ich habe einige Instrumente in meinem Soundcraft Mixer. Ein Alesis Sample-Drum-Pad, gefüllt mit meinen eigenen Samples von Drumsounds, die ich auf Synthesizern, einem Casio HT-3000-Keyboard , einem Novation Basstation Synthesizer und einem Novation Mininova erstellt habe.

Die zwei Subgruppenkanäle des Soundcraft Mixers senden ein L&R-Signal an meine Focusrite Claret Soundkarte, die Audio in mein Ableton aufnimmt.

Ich stelle das Metronom in Ableton ein, sagen wir auf 114 bpm.

Dann nehme ich den ersten Track auf, der ein Bass-Drum-Sample im Alesis Drum-Pad ist.

Ich spiele die Bass-Drum live mit einem Stick auf dem Alesis Drum-Pad. Das Timing ist also etwas lockerer und verleiht ihm diese spielerische, menschliche Note. Das mache ich, sagen wir drei Minuten lang, die Länge des Tracks.

Dann nehme ich den nächsten Audiotrack mit einem synthetischen Snaredrum-Sound auf, der ebenfalls live auf dem Alesis Drum-Pad gespielt wird. Ich habe vielleicht vier verschiedene Snare-Drum-Sounds, immer Variationen voneinander, sodass es ein bisschen Abwechslung im Klang gibt. Es sollte auch ein Delay auf der Snare geben, ich kann das in den Soundcraft Mixer eingebaute Tape-Delay verwenden, das einen dubby-räumlichen Effekt erzeugt.

Damit habe ich eine gute Grundlage, einen einfachen Rhythmus, den ich über die Bass-Line, Melodien, Akkorde usw. legen kann. Ich kann in Ableton auch weiterhin MIDI verwenden, um beispielsweise eine anspruchsvollere Arpeggio-Sequenz zu erstellen.

Eine gute Möglichkeit, um eine interessante Arpeggio-Sequenz zu erstellen, besteht darin, die Streicher/Pads über den Rhythmus aufzunehmen. Achte darauf, dass du auch MIDI dessen aufnimmst, was du spielst. Spiel einfach drei Minuten lang live. Einige schöne lange Akkorde und improvisiere gelegentlich innerhalb der Tonleiter, die du spielst. Jetzt hast du die MIDI-Noten dieses Streicher-/Pad-Parts und kannst einen kurzen Arpeggiator-Synth-Sound auf diesen MIDI-Part legen.

Wenn der von dir verwendete Synthesizer keinen Arpeggiator hat, verwende einfach den Ableton Arpeggiator. Stell die Oktave auf etwa 3, den Rhythmus auf 16tel und manchmal ist es gut, den Notenabstand auf 7 einzustellen.

Du hast jetzt im Grunde einen Song, füge dem eine Bassline hinzu … diese Bassline kann wirklich einfach sein … sogar nur 1 oder 2 Noten. Manchmal musst du die Bassline als Rhythmus sehen, setze sie an die gleiche Stelle wie ein Percussion-Instrument. Füge einige Melodien und Gesang hinzu und schon hast du vielleicht einen Hit gemacht, ha.

Ich benutze den Ableton EQ8 und VST-Effekte wie Delays auf den Audiokanälen, um den Sound zu mischen und zu optimieren. Du kannst natürlich auch Hardware-Effekte und EQs verwenden, während du aufnimmst.

Wenn es nötig ist, lasse ich den Track durch einen Kompressor laufen, entweder Software oder Hardware. Ich verwende dann den U-he Presswerk oder meinen ART Pro VLA II oder den DBX oder was auch immer. Vielleicht nehme ich auf Band auf, aber das kann man auch auf dem Computer machen. Die Band-VST-Emulationen sind heutzutage so gut und ich finde, sie klingen besser als echtes Band. Beispielsweise der U-he Satin, Aberrant DSP SketchCassette II oder natürlich meine eigene Smackos Tape Station, ha.

Fatale Fehler beim Producing und warum man vor einigen Fehlern keine Angst haben sollte

Sonja:

Gibt es einen fatalen Fehler, den man beim Producing eines Songs unbedingt vermeiden sollte?

Danny:

Ich denke, dass sich viele Leute zu sehr auf die Struktur konzentrieren oder sich zu viele Gedanken darüber machen und dass sie dann einen Track nicht fertigstellen können. Aber es macht Spaß, wenn ein Track von der üblichen Struktur abweicht. Er ist freier und unerwarteter, er bringt ein abenteuerliches, rohes Element mit ein.

Ich sehe auch Leute, die zu viel Zeug in einen Track packen, weil sie denken, dass viel passieren muss,

Wie drei Melodielinien oder viel Schlagzeug … aber oft, wenn ein Track nicht funktioniert, schmeißt man einfach die Hälfte des Zeugs weg, das nicht benötigt wird und der neue Raum löst alle Probleme. Die anderen Töne oder Drums haben mehr Spielraum.

Halte dich auch nicht an Regeln, mach, was sich für dich gut anfühlt. Leg einfach ein nicht synchronisiertes Delay über den gesamten Track, verwende ein Tom als Bassdrum, stell verschiedene Tonleitern zusammen … manche Leute werden sagen, das ist gegen die REGELN!

Manchmal bekomme ich von einem Mastering-Engineer die Nachricht, dass das Delay nicht synchron ist und dann muss ich erklären, dass es so sein soll, haha. Viele Leute sind so darauf konditioniert, dass alles perfekt klingen muss. Aber Perfektion macht alles klinisch, zu langweilig. Besonders heutzutage, wo KI alles macht, ist es gut, Fehler und ein menschliches Element einzubringen. Warum nicht einfach Bass und Snare-Drum oder Bassline oder Melodien von Hand spielen, anstatt sie sehr eng zu sequenzieren … Dein Track könnte so viel mehr glänzen.

Ich glaube, es wird eine neue Welle roher elektronischer Musik mit mehr menschlichem Touch geben, eine Gegenreaktion auf all diesen langweiligen, faden KI-Minimal-Tech-House-Mist mit perfekter Sequenzierung. Ein neuer Stil, in dem die Musik selbst wieder Wert und Bedeutung haben wird.

Sample-Packs, selbst designte Factory-Presets und Ambient Trip Commander

Sonja:

Auf deiner Website bietest du Sample-Packs zum kostenlosen Download an, die regelmäßig im Internet gefeiert werden. Erzählst du uns die Geschichte dahinter?

Danny:

Ursprünglich habe ich angefangen, diese Samples für mein eigenes Studio zu erstellen, um sie in meine eigenen Tracker, Sampler usw. einzubauen. Aber dann dachte ich, warum sie nicht auf meine Website stellen, damit auch andere sie verwenden können. Es macht viel Spaß, diese Sample-Packs zu erstellen, das Sounddesign zu machen, um zu zeigen, was man mit diesen Synthesizern machen kann – meine Sounddesign-Muskeln spielen zu lassen.

Durch diese Sample-Packs bekam ich Arbeit als Sounddesigner für viele Unternehmen, von denen ich als Kind nie gedacht hätte, dass ich einmal dort arbeiten würde. Ich habe die Factory-Presets für viele coole Synthesizer gemacht, wie zum Beispiel Moog Muse, Novation Summit, Roland D-05 und andere.

Das Ethos, es kostenlos herzugeben … ich schätze, es kommt aus dieser Commodore-Amiga-Tracker-Musikszene oder allgemein aus der Underground-Proto-Internet-Anarchie-Cracker-Softwareszene der 1990er, wo die Leute die Samples oder jede andere Software einfach kostenlos teilten. Es fühlt sich einfach richtig an, angehenden Produzenten zu helfen und ihnen etwas zum Arbeiten zu geben.

Sonja:

Stichwort: „Ambient Trip Commander“. Erzählst du uns, was es damit auf sich hat?

Danny:

Ambient Trip Commander ist mein erster abendfüllender Animationsfilm, den ich selbst animiert und vertont habe. Er wurde mit Finelinern und Wasserfarben handgezeichnet. Seine Premiere fand im Mai 2022 im EYE-Filmmuseum in Amsterdam statt. Er erzählt die Geschichte von Samantha Tapferstern. Sie arbeitet in einem banalen Job in einem Synthesizer-Laden in einer mittelgroßen Stadt im Herzen Europas. Eines Tages erhält sie eine E-Mail von einer Hackergruppe, die sie auffordert, zu einem Schloss in den Alpen zu kommen, um beim Programmieren von etwas Weitreichendem zu helfen. Ihr könnt ihn euch hier ansehen.

Sonja:

Hast du Pläne für die Zukunft und gibt es etwas, das du unbedingt noch erreichen möchtest?

Legowelt:

Ich arbeite an einer Fortsetzung meines Animationsfilms, mache die Zeichnungen und den Soundtrack. Er wird hoffentlich nächstes Jahr fertig sein … 2. Hälfte 2025, ich habe vor zwei Jahren damit angefangen.

Dieses Mal geht Samantha in ein verlassenes Küstendünengebiet, wo sie eine Hütte mietet, um an ihrem neuen Album zu arbeiten. Natürlich passieren dort einige unheimliche Dinge, in die sie verwickelt wird.

Sonja:

Wenn du deinen Lebensunterhalt nicht mit der Musik verdienen könntest, was würdest du stattdessen tun?

Danny:

Wahrscheinlich Puppenspieler, Comiczeichner oder Animator.

Sonja:

Was würdest du den Menschen da draußen gerne sagen?

Danny:

Mein neues Legowelt-Album „A Field Guide to the Void“ erscheint im Oktober bei CLONE Records. Es wird ein dreifaches Vinyl-Album. Ich habe zwei Videoclips für das Album gemacht, einen mit einer Puppe und einen eher im klassischen Stil animierten. Behaltet legowelt.org im Auge, um Neuigkeiten dazu zu erfahren!

Es war ein wirklich faszinierendes, unheimlich spannendes und inspirierendes Interview und ich möchte mich ganz herzlich bei Danny (Legowelt) für diese ausführlichen Antworten bedanken. Seine Worte haben in mir sofort Bilder entstehen lassen und seine Worte haben mich auf eine wunderbare Reise mitgenommen!

Ich hoffe, es ging euch ebenso!