Ein Klavier heilt nicht, sondern konfrontiert

Geboren in Nicaragua, aufgewachsen in Italien und heute in Bayern zu Hause: Der Pianist Luis Berra bringt viele unterschiedliche Erfahrungen in seine Musik ein. Im AMAZONA-Interview erzählt er, wie ihn diese Lebensstationen geprägt haben, wie seine Stücke entstehen und was ihn als Künstler bewegt. Außerdem spricht er über die Rolle des Klaviers in seiner Arbeit und über die Gedanken hinter seinem neuen Album „A Piano Won’t Fix Your Tormented Soul“.

Kurz & knapp Worum geht es? Pianist Luis Berra über seine kulturellen Prägungen, seinen Weg zur Musik, seine Arbeit am Klavier und die Gedanken hinter seinem neuen Album „A Piano Won’t Fix Your Tormented Soul“. Herkunft: Luis Berra wurde in Nicaragua geboren, wuchs in Italien auf und lebt heute in Bayern, was seine künstlerische Perspektive spürbar geprägt hat.

Luis Berra wurde in Nicaragua geboren, wuchs in Italien auf und lebt heute in Bayern, was seine künstlerische Perspektive spürbar geprägt hat. Werdegang: Der Entschluss, Musiker zu werden, fiel für ihn nach einer prägenden Jam-Session in Florenz und führte direkt zu ersten professionellen Engagements.

Der Entschluss, Musiker zu werden, fiel für ihn nach einer prägenden Jam-Session in Florenz und führte direkt zu ersten professionellen Engagements. Komposition: Seine Stücke entstehen weniger aus romantischer Eingebung als aus konsequenter Arbeit, spontanen Ideen und bewusster Verdichtung.

Seine Stücke entstehen weniger aus romantischer Eingebung als aus konsequenter Arbeit, spontanen Ideen und bewusster Verdichtung. Klavierbild: Luis Berra bevorzugt akustische Klaviere und versteht das Instrument als eigenständige Stimme mit Charakter und Ausdruckskraft.

Luis Berra bevorzugt akustische Klaviere und versteht das Instrument als eigenständige Stimme mit Charakter und Ausdruckskraft. Neues Album: „A Piano Won’t Fix Your Tormented Soul“ versteht er als bewusst provokante Antwort auf die funktionale Nutzung heutiger Klaviermusik und als persönliches, autobiografisches Statement.

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Das gesamte Interview gibt es auch als Video:

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Gereon

Herzlich willkommen. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.

Luis Berra

Vielen Dank für das Interview. Mein Name ist Luis Berra. Ich bin Pianist, komme aus Florenz und wohne seit 2014 in Bayern, in Cham, im Bayerischen Wald. Ich bin Klavierlehrer in der Landkreis-Musikschule in Cham und ich spiele und ich komponiere.

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Luis Berras kulturelle Prägungen und musikalische Einflüsse

Gereon

Du wurdest in Nicaragua geboren und hast später in sehr unterschiedlichen kulturellen Umfeldern gelebt. Vielleicht kannst du uns zu Beginn noch kurz erzählen, wie sehr diese Erfahrungen deine Musik geprägt haben.

Luis Berra

Ja, ich [wurde] 1985 in Nicaragua geboren, weil meine Eltern dort 1985 im Rahmen eines humanitären Projekts gearbeitet haben. Allerdings sind wir bereits nach fünf Monaten nach Italien gezogen, sodass ich dort aufgewachsen bin und keinen direkten Bezug zur nicaraguanischen Kultur hatte. Abgesehen von der Erzählung meiner Eltern, die ich sehr spannend finde. Meine Mutter war auch nicht Italienerin, sie war Argentinierin und daher gab es für mich immer eine gewisse Verbindung zu Lateinamerika, musikalisch und auch nicht musikalisch. Ich [bin] schon früh viel gereist.

Ein besonderes wichtiges Erlebnis war mein Auslandjahr in den USA mit 17 [Jahren], kurz vor dem Abitur. Diese Zeit hat mich sehr stark geprägt. Ich habe nicht nur Englisch gelernt – das war sehr, sehr wichtig, weil ein Italiener lernte [in den 1990er Jahren] nicht so viel Englisch in der Schule – sondern auch meine Leidenschaft für Jazz, Blues und die amerikanische Musik entdeckt, die mich bis heute begleitet.

Anschließend habe ich in ganz Italien als Pianist gearbeitet, also viel in Hotels, in Sardinien, in Kalabrien, in den Alpen und [an] vielen anderen Orten. Und diese Erfahrungen haben mir gezeigt, wie bereichernd es ist, mit unterschiedlichen Kulturen in Kontakt zu kommen. Also, wenn du raus bist aus deiner Safe Zone, lernst du wirklich, wirklich viel. Und ich glaube, für einen Künstler halte ich es ja für essentiell, die eigene Komfortzone zu verlassen und neue Perspektiven kennenzulernen.

Als Luis Berra Musiker werden wollte

Gereon

Und wo kam in deinem Lebenslauf der Punkt, an dem du gemerkt hast, dass du beruflich mit der Musik zu tun haben möchtest? Gab es da eine bestimmte Situation, an die du dich erinnern kannst?

Luis Berra

Ja, das ist sehr, interessant, weil es ist schwer, einen genauen Moment zu benennen, aber trotzdem habe ich eine sehr klare Erinnerung daran. Ich ging damals regelmäßig in einen Jazz-Club in Florenz, der leider vor kurzem schließen musste. Das ist auch eine traurige Geschichte. Besonders die Blues-Jamsession am Dienstag waren für mich ein Highlight der Woche.

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Ich war noch kein professioneller Musiker, aber ich merkte, dass etwas passiert, wenn ich spielte, sowohl in mir als auch im Publikum. Das hat mich einerseits glücklich gemacht, andererseits auch frustriert, weil ich wusste, wie schwierig es ist, von [der] Musik zu leben. Aber eines Abends, nach einer besonders gelungenen Session, gingen wir über die Piazza Santa Croce. Ich weiß nicht, wie gut du Florenz kennst?

Gereon

Gar nicht, leider.

Luis Berra

[Dort steht eine ] ganz schöne Kirche. Und vor der Statue von Dante haben ich mir still geschworen: „Ich will Musiker werden. Koste es, was es wolle!“. Und am nächsten Tag habe ich ein Angebot angenommen, um als Pianist für drei Monate in einem Hotel auf Sardinien zu arbeiten. Und das war der erste konkrete Schritt. Von da an begann alles.

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Komponieren zwischen Arbeit, Inspiration und spontanen Ideen

Gereon

Das ist eine spannende Geschichte. Ich glaube, das haben nicht viele Musiker, dass sie so einen markanten Punkt benennen können, an dem sie bewusst Ja zu dem Beruf des Musikers gesagt haben. Wenn du Lieder schreibst und komponierst, wie entstehen deine Stücke für gewöhnlich? Setzt du dich ans Klavier und probierst einfach etwas aus oder wie gehst du vor?

Luis Berra

Diese Frage halte ich für sehr wichtig, weil ich denke, dass vor allem in letzter Zeit, auch durch Soziale Medien, Instagram, TikTok und so weiter, Narrative darüber entstehen, was musikalische Inspiration eigentlich ist. Es wirkt so, als müsste es in meiner Bestimmung sein, eine Geschichte geben, als brauche es unbedingt eine Inspiration, die fast immer aus der Natur kommt. Und ich glaube, dass es zumindest für mich keine konkreten Dinge gibt, die mich inspirieren oder mich dazu bringen, zu komponieren. Ich denke, dass Komposition oder ganz allgemein das Erschaffen von Musik, genauso wie jede andere künstlerische Tätigkeit, vor allem aus der Arbeit entsteht und aus dem Willen, sich hinzusetzen und zu arbeiten.

Natürlich gibt es bestimmte Bedingungen, die den kreativen Prozess begünstigen, aber diese ganze Narrative, die heute verbreitet werden, finde ich ein bisschen konstruiert. Da muss man immer inspiriert sein. Man muss sagen: „Ich habe den Regen gehört.“ und dann ein Stück darüber [schreiben]. Oder ich bin durch die Natur spaziert und die Vögel [haben gesungen] und dann habe ich ein Stück geschrieben.

Gereon

Aber hast du es manchmal, dass du unterwegs bist und dir eine Melodie in den Kopf kommt? Wie gehst du mit spontanen musikalischen Einfällen um?

Luis Berra

Ja schon, also das passiert ziemlich oft. Und ich singe dann einfach und ich nehme es mit meinem Handy auf.

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Gereon

Und wann ist für dich der Punkt erreicht, an dem aus einer ersten Idee ein fertiges Stück geworden ist?

Luis Berra

Die Entscheidung, wann ein Stück wirklich fertig ist und bereit [dazu ist], aufgenommen oder live gespielt zu werden, ist gar nicht so einfach. Ich glaube, viele von uns und auch viele meiner Kollegen arbeiten in diesem Prozess vor allem mit Reduktion, weil heute werden oft kürzere Stücke verlangt. Deshalb geht man häufig von einer komplexeren Idee aus und versucht sie zu verdichten und zugänglicher zu machen.

Das heißt aber nicht, dass es keine längeren oder tieferen Stücke geben kann. Gerade live ist dafür viel Raum. Aber wenn es darum geht, etwas aufzunehmen, denkt man schon daran, dass die Musik schnell etwas vermitteln sollte. Und ich finde, man kann das auch offen sagen, denn viele von uns, gerade im modernen oder neoklassischen Bereich, machen sich darüber Gedanken.

Die Liebe zum akustischen Klavier

Gereon

Hast du für den Live-Auftritt ein bestimmtes Instrument, das du bevorzugst?

Luis Berra

Ich liebe akustische Klaviere im Allgemeinen und bin kein Fan von digitalen Pianos. Ich spiele auf digitalen Pianos, wenn es keine akustischen Klavier gibt, natürlich. Aber ich bin ein Fan von akustischen Klavier und ich liebe deutsche, alte Klavier. Ich habe viel auf einem alten C. Bechstein aufgenommen und letztens haben wir auf einem August Förster in Berlin [aufgenommen].

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Studioarbeit mit Luis Berra

Gereon

Gibt es beim Aufnehmen Dinge, die für dich besonders wichtig sind, wie ein bestimmter Raum oder eine besondere Arbeitsweise?

Luis Berra

Also das Wichtige ist für mich ganz klar, dass man sich [gut] mit dem Toningenieur versteht. Und in der letzten Zeit hatte ich da wirklich großes Glück. Beim letzten Album habe ich mit Antonio Pulli gearbeitet, [der] zwei Grammys gewonnen [hat]. Aber nicht nur wegen dieser [Grammys] war es für mich eine sehr positive Erfahrung. Er ist Italiener und wir haben Italienisch geredet. Auch wegen seiner Kompetenz und seiner großen musikalischen Sensibilität, [habe ich mich mit diesem] Toningenieur gut verstanden.

Und natürlich das Instrument. Für uns Pianisten ist es nicht selbstverständlich, weil wir unser eigenes Klavier nicht einfach mitbringen können. (lacht und zeigt auf den Flügel hinter sich) Jedes Instrument hat seinen eigenen Charakter, sein eigenes Leben und wenn man sich am Klavier nicht wohlfühlt, führt das schnell zu Problemen.

Gereon

Kommst du auch bei Aufnahmen selber mit der Technik in Berührung? Also bist du beim eigentlichen Prozess der Produktion und dem Mixing dabei?

Luis Berra

Am Anfang schon. Natürlich sage ich dort meine Meinung und wir experimentieren ein bisschen mit ein paar Effekten. Aber das macht dann der Soundengineer.

Neues Album: A Piano Won’t Fix Your Tormented Soul

Gereon

Dein neues Album heißt „A Piano Won’t Fix Your Tormented Soul“, also „Ein Klavier wird deine gequälte Seele nicht heilen“. Was war der Ausgangspunkt für diesen Titel und was erzählt er über das Album?

Luis Berra

Der Titel ist bewusst provokativ gemeint und er bezieht sich darauf, dass Klaviermusik in den letzten Jahren leider oft eine eher funktionale Rolle bekommen hat. Also man hört sie zum Entspannen, Einschlafen, Lesen oder Lernen und deswegen gibt es so viele Playlists, wie „Piano to Read“, „Peaceful Piano“, „Piano to Sleep“. Daraus sind auch viele Playlists entstanden, die ich sehr schätze. Ich schätze sie sehr, weil sie meine Musik zu vielen Menschen bringen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass dabei ein Stück weit die eigentlichen Werte [der] Klaviermusik verloren gegangen ist.

Es wirkt manchmal so, als wäre sie nur noch Mittel zum Zweck. Das [Klaver] ist ein vergleichsweise modernes Instrument und hat noch unglaublich viel zu sagen. Dieses Album ist deshalb auch eine Art Hommage und das Klavier selbst, der Klang ist sehr präsent und direkt trotz Filz-Klang, also Felt Piano. Aber mit gezielten Effekten, mit Reverbs (Hall) und Distortion (Verzerrung). Das Klavier spricht [selbst] und sagt: „Ich bin da, hör mir zu!“ Nicht um eine gequälte Seele zu heilen, sondern im Gegenteil: Dieses innere Bewegt-Sein ist etwas Lebendiges und auch nicht unbedingt Negatives.

Persönlicher Song auf dem Album

Gereon

Gibt es auf dem Album ein Stück, das dir emotional besonders wichtig ist oder dessen Entstehung dich besonders beschäftigt hat?

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Luis Berra

Das Album ist irgendwie sehr persönlich, fast autobiografisch. Gerade weil das Klavier ein Solo-Instrument ist und immer auch etwas über die Person [erzählt]. Es geht um sehr konkrete Themen, also Ängste, Unruhe, Schuldgefühle, aber auch archaische Bilder und Figuren. Stücke wie zum Beispiel „We Are Mammals“ greifen […] das Bedürfnis nach Nähe und Körperlichkeit auf. Dann gibt es noch „Far Away von Florence“, [das] zum Beispiel von Nostalgie [handelt]. Also […] wenn ich mich wirklich festlegen muss, würde ich sagen, „We Are Mammals“ ist ein Stück, das ich in diesem Moment besonders gerne spiele. Und es gibt auch eine längere Version, die ich live spiele, die aber noch nicht aufgenommen worden ist.

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Luis Berras Konzert-Wunschort und der Blick auf Italien

Gereon

Wenn du dir einen Ort auf der Welt aussuchen könntest: Wo würdest du am liebsten ein Konzert spielen und warum gerade dort?

Luis Berra

Ja, wenn ich ganz ehrlich, also aus dem Herz antworten muss, würde ich sagen in einem Theater und in einer schönen Kirche in Italien. Aber gleichzeitig stimmt das so nicht ganz, weil ich bin auch sehr, sehr kritisch gegenüber Italien und den Italienern. Obwohl ich mein Land liebe, ich immer [dort hin] fahre und meine Familie und Freunde da sind. Also meine Verbindung mit Italien ist sehr stark.

Und trotzdem ist [es] aus meiner Sicht eine der unmusikalischsten Länder in der Welt. Das hat schon Umberto Eco, der Schriftsteller, gesagt. Man spricht immer von der Landeskunst, aber das gehört eher der Vergangenheit an. Italien lebt von alten Glorien und unterstützt momentan weder Kunst noch Künstler. Das ist sehr traurig. [Deshalb sagte ich:] In einer schönen Kathedrale in Deutschland, in einem schönen Theater in Deutschland, in einem großen Jazz-Club in Wien oder so.

Neue Projekte und Zusammenarbeit

Gereon

Gibt es eine ein Projekt, das du in Zukunft noch umsetzen möchtest, vielleicht auch außerhalb des Klaviers?

Luis Berra

Ich denke oft darüber nach, Projekte mit anderen Instrumenten oder Zusammenarbeiten mit anderen Musikern [zu machen]. Ich habe das schon getan, zum Beispiel mit Bluesbands oder mit Sängerinnen. Aber trotzdem lande ich immer wieder beim Klavier und ich kann einfach [kein Projekt] ohne das Klavier machen. Aber sicher, für die Zukunft kann ich mir sehr gut vorstellen, mit anderen Instrumenten zu arbeiten. Zum Beispiel Cello, Geige, Streicher oder Percussion-Instrumente. Auch verschiedene Percussions, also akustisch und auch digital, warum nicht? Ich bin wirklich sehr, sehr offen.

Gereon

Es bleibt also spannend, was sich für dich noch ergeben wird. Ich drücke dir die Daumen, dass sich da etwas Tolles für dich ergibt. Und vielen Dank für das tolle Interview, dass du dir die Zeit genommen hast und uns für unser Magazin ein paar Fragen beantwortet hast. Vielen Dank!

Luis Berra

Dankeschön.