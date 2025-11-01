Er schuf die Musik zu „Das Wunder von Bern“

Seit vielen Jahrzehnten gehört der Komponist Marcel Barsotti zu den erfolgreichen Film- und Elektronikkomponisten in Deutschland. Sein Oeuvre erstreckt sich von Filmmusik über Sound Librarys, Dozententätigkeiten bis hin zu Konzerten. Barsotti erhielt bis heute 71 internationale Auszeichnungen als Komponist, Musikvideoproduzent, Drehbuchautor und Regisseur. Im Jahr 2024 hat sich Barsotti einen Traum erfüllt: als Regisseur KI-Filme zu realisieren. Zwei Filme, „Transformation“ und „Imperia“, sind bereits entstanden und laufen erfolgreich auf Filmfestivals weltweit.

Marcel Barsotti studierte in München am Konservatorium Komposition, Klavier und Orchestration. Währenddessen arbeitete er viele Jahre mit dem Komponisten Harold Faltermeyer (Top Gun) zusammen und schrieb ein paar Hits mit dem Komponisten Gernot Rothenbach für die Band Chaya, deren Mitglied er war. 1995 schrieb er seine erste Filmmusik für Pro7. 80 Filmmusiken folgten, darunter die Musiken zu den Kinofilmen „Die Päpstin“, „Das Wunder von Bern“ oder „Deutschland. Ein Sommermärchen“.

Während seiner Tätigkeit als Komponist dozierte er an der Music Shop Academy und als Gastdozent an verschiedenen Universitäten. Zudem schuf er im Jahre 2000 die größte Sound Library für ethnische Instrumente weltweit: Ethno World, die viele Künstler einsetzen, u. a. Hans Zimmer und Alan Silvestri.

Er komponierte die Musiken für Werbespots, wie beispielsweise für den DFB, Telekom und Vodafone, schrieb und produzierte Corporates für RTL2, Concorde Filmverleih und Sky Sports und arbeitete immer wieder auch an elektronischer Musik, einen großen Erfolg hatte er im Jahr 2020 mit dem Album EARTH.

Das war die Brücke zu seinem nächsten Vorhaben. 2024 realisierte Marcel Barsotti als Regisseur seinen ersten KI-Film „Transformation“, der bereits über zwölf internationale Preise und 35 Nominierungen erhalten hat. Heute steht Marcel mir im AMAZONA-Interview Rede und Antwort.

Vom Dancefloor zu „Das Wunder von Bern“

Sonja:

Kein Geringerer Harold Faltermeyer als produzierte ja in den 1990er-Jahren die Songs der Gruppe Chaya, in der du damals aktiv warst und durchaus auch ein paar Dancefloor Hits rausgebracht hast, richtig?

Marcel:

Ja, das war eine aufregende Zeit. Wir tourten mit der Sony Music durch Europa und hatten einige Auftritte, waren sogar einmal Vorband von Level42. Aber schon damals bemerkte ich, dass ich nicht in die Popbranche passte, auch wenn ich damals unendlich viele Songs schrieb, es waren fast 200 Titel! Erst nach Chaya kam dann die Chance, in die Filmindustrie einzusteigen.

Sonja:

Oh, erzählst du uns, wie das Ganze ablief?

Marcel:

Eines späten Abends arbeitete ich bei Faltermeyer im Studio und schrieb meine erste imaginäre Filmmusik. Da kam Harold ins Studio, hörte sich den Track an und sagte: Aus dir wird mal ein „Berühmter.“ Am nächsten Tag habe ich gekündigt. Es ist immer schwer, eine Karriere unter einem Star zu realisieren, man muss das komplett selber schaffen, da hilft dir niemand dabei!

Sonja:

2003 kam dann dein Durchbruch mit „Das Wunder von Bern“ und 2009 mit dem internationalen Film „Die Päpstin“. Die Filme waren für Monate in den Kinocharts. Erzähl mir ein wenig über diese aufregende Zeit.

Marcel:

Ja, das ist ziemlich lang her. Damals war Orchestermusik total angesagt und wir haben alles mit großen Orchestern aufgenommen. Bei „Die Päpstin“ gab es einen Pitch, da war auch Gustavo Santoalla (Brokeback Mountain) dabei. Aber anscheinend konnte die Constantin sich den nicht leisten (lacht). Dann kam ich ins Spiel. Ganze acht Monate habe ich an dieser Musik gearbeitet.

Sonja:

Das klingt nach immensem Aufwand …

Marcel:

Ich hatte insgesamt 80 Musiker, einen großen Chor und ein großes Team, vom Tonmeister bis hin zu den Orchestratoren. Es waren 95 Minuten Musik zu komponieren. Nach der Filmpremiere in Berlin saßen wir nachts noch alle an der Hotelbar. Darunter auch der Regisseur Sönke Wortmann und John Goodman, einer der Hauptdarsteller. Als ich am Flügel das Thema in der Lobby spielte, sagte Goodman: „Ich bin ein großer Fan des Soundtracks.“ Er hatte am Filmset schon die ersten Demos gehört.

Sonja:

Wie kam der Wandel von der orchestralen Musik zur elektronischen Musik?

Marcel:

Als ich 2014 mit meinem ersten elektronischen Album „Transpicuous“ startete, hatte ich fast nur Softwaresynths und dabei vergessen, wie gut analoge Hardwaresynths klingen. Als ich in meinen ersten Jahren bei Harold Faltermeyer arbeitete, gab es ein großes Moog- und ARP-System. Nach „Transpicuous“ begann ich Hardware-Synths zu sammeln und realisierte alle meine neuen Alben ausschließlich damit.

Geheimprojekt „Deutschland. Ein Sommermärchen“

Sonja:

Ich habe irgendwo gelesen, dass die Musik zu deinem Charts Album „Deutschland. Ein Sommermärchen“ eher zufällig entstanden ist und auch der Film selbst auf der Kippe stand …

Marcel:

Es war ein Geheimprojekt von Regisseur Sönke Wortmann und plötzlich kam der Film ins Kino, wie aus dem Nichts. Einen Dokumentarfilm zu machen über die Niederlage der deutschen Fußballmannschaft der WM 2006 – wer wollte sich das anschauen? Der Gedanke war, dass Fußball nur im Stadion funktioniert.

Dann wurde der Film der erfolgreichste deutsche Dokumentarfilm aller Zeiten und der Soundtrack kletterte in die deutschen Charts. Als Sönke ins Studio kam, gefielen ihm die ersten Musiken zu dem Film gar nicht. Ich hatte in der Schublade noch einen alten Song, gespielt nur mit drei einfachen Akkorden auf der Gitarre. Sönke hörte ihn sich an und sagte: dDas ist der Hit zum Film und die Musikbesprechung war zu Ende.

Sonja:

Wow! Was für eine Geschichte. Aber generell läuft es bei dir ja doch ziemlich gut. Wenn man sich auf IMDB mal so deine Projekte anschaut, kommt man schon ins Staunen: du „sammelt“ als Komponist und Regisseur ja Nominierungen und Auszeichnungen wie andere Leute Briefmarken. Nimmst du uns mit auf eine Reise?

Marcel:

Es ist wirklich viel passiert, allem voran in den letzten Jahren, nachdem die Corona Pandemie abgeklungen ist. Ich wollte mich neu erfinden und ließ meine alte Leidenschaft, die elektronische Musik, wieder aufleben. Daraus erfolgten dann das Drehbuchschreiben und die KI-Regiearbeit, zusammen mit meiner Frau Gundi.

Sonja:

Gab es nicht Momente, wo du dachtest, diesen Karrieredruck, den schaffe ich nicht ewig?

Marcel:

Im Großen und Ganzen war es eine sehr unvergleichlich schöne Zeit im Leben. Aber was hätte ich nur ohne mein Frau Gundi gemacht, die mich in allem, vor allem seelisch, immer wieder unterstützt hat? Sie ist ein Goldschatz und meine härteste Kritikerin. Erfolgreich zu sein, kostet viele Nerven und Durchhaltevermögen. Aber die Familie war immer da.

Marcel Barsotti über seine Alben

Sonja:

Lass uns mal über dein elektronisches Album „Earth“ (2022) sprechen. Es wirkt wie Filmmusik, ist aber doch mehr ein ruhiges und pulsierendes Ambient-Album.

Marcel:

Als ich die Musik zu „Earth“ schrieb, erinnerte ich mich an meinen ersten Elektronik-Song als 15-Jähriger. Damals mit einem Korg 800, DX7 und einem Juno-106 komponiert. Ich war stark geprägt von Kraftwerk und Vangelis. Da kam mir die Idee des Minimalismus, der durchgehend auf „Earth“ zu hören ist. Damals begann ich mich mit Themen wie Evolution, Klimawandel und Frieden zu beschäftigen. Alles das wollte ich atmosphärisch einbauen, die Klänge und auch eigens entwickelte Samples in Einklang bilden.

Ich nahm bei Spotify damals an zwei Musik Pitches teil und gewann beide. Dann kam der Titel „The New Human“ auf etliche große Elektronik-Playlists auf Spotify und Co.

Sonja:

Dein erstes Dark-Elektronikalbum war aber „Transpicuous“. Es ist ein ganz schön heftiges Album, zeigt aber mit „Life Bird“ auch sehr einfühlsame und lyrische Takes.

Marcel:

Transpicuous war der erste Versuch, wieder in die Elektronik einzusteigen. Es klingt auch eher nach elektronischer Filmmusik. Hier arbeitete ich sehr mit Software-Synths wie Predator, Diva oder Traktion. Es ist eher ein experimentelles Album, das auch als Inspiration für den Soundtrack von „Imperia“ diente.

Sonja:

Dann kommen wir doch gleich auch zu deinem Soundtrack „Imperia“, wobei mich auch interssiert, wie es dazu kam, dass du selbst als KI-Regisseur aktiv wurdest?

Marcel:

„Imperia“ ist nach dem international unerwarteten Erfolg von „Transformation“ mein zweiter AI-Film als Regisseur und Komponist. Ich hatte 2024 das Angebot, die Musik für einen Science-Fiction zu schreiben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Aber wir hatten sehr unterschiedliche Meinungen über die Musik und ich entschied, selbst einen Science-Fiction Film zu realisieren. Klingt verrückt und ist es auch (lacht)!

Da kam ich auf die Idee, den Film mit KI-Technologie zu realisieren. Ich habe vier Monate an „Transformation“ gearbeitet und viele internationale Awards damit gewonnen. Also blieb ich dabei, als KI-Regisseur zu arbeiten und weiter zu lernen.

„Imperia“ ist sehr viel aufwendiger, ich habe sechs Monate daran gearbeitet, Musik, Sounddesign, Schnitt, KI-Prompting – das habe ich alles selbst gemacht. Das Drehbuch hatte ich zuvor zusammen mit meiner Frau Gundi realisiert. Sogar mein Tonstudio habe ich auf 5.1 Surround aufgerüstet und alles mit Hilfe von Uli Stöckle gemischt. Das war ein Riesenaufwand!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Nun, der Film ist gerade auf Festivals unterwegs und hat in nur drei Monaten bereits neun Nominierungen und drei internationale Auszeichnungen erhalten. Also, das ist der Weg! Der Spruch ist übrigens von den „Mandolarians“ (lacht laut)!

Sonja:

Du bist ja selbst auch der Regisseur des Projekts. Wie hast du diesen Spagat gemeistert?

Marcel:

Ich habe mich bemüht, beide Rollen parallel, also als Regisseur und Komponist, miteinander in Einklang zu bringen. Der Regisseur Marcel Barsotti war oft strenger zum Komponisten Barsotti als ein außenstehender Regisseur. Ich habe unzählige Versionen von der Musik geschrieben, keine hatte mir am Anfang gefallen. Ich bin ein großer Fan von Vangelis und das wollte ich auch in „Imperia“ einfließen lassen, diese unendlichen Weiten in der Musik.

Dadurch dass ich ja selbst die KI-Prompts des Films gemacht habe, konnte ich den Film vor allem musikalisch schneiden, also so, dass Musik auch Raum einnehmen kann. Ich fand es nicht so einfach, die Musik zu schreiben, weil der Look des Films so modern und zeitnah ist. Ich bin seit meiner Kindheit großer Science-Fiction Fan, also sollte auch alles wie State of the Art aussehen.

Ich wusste, dass die Messlatte durch „Transformation“ sehr hoch lag. Deshalb habe ich hier viel eigens entwickelte Drones und Ambients programmiert, immer wieder durch viele LFOs und Wavetables geschickt. Viel habe ich mit dem Waldorf Quantum und Iridium gemacht, aber auch der Moog One mit seinem sehr breiten und warmen Klang war für „Imperia“ perfekt geeignet.

Wahrscheinlich war das eine der aufregendsten und besten Zeiten in meinem Leben, diesen Film und die Musik gemacht zu haben.

Sonja:

Das klingt aber auch sehr aufwendig!

Marcel:

Bei IMPERIA habe ich ja nicht nur den Soundtrack geschrieben, sondern auch Regie geführt, das Sounddesign realisiert und die gesamte Musik in 5.1 Surround mit einem EVE-System und Quested gemischt, meine Lieblingsmonitore, die auch Hans Zimmer nutzt.

Manchmal dachte ich, ich schaffe das niemals allein, aber es hat geklappt. Nochmal würde ich diesen immensen Aufwand aber nicht allein betreiben. Beim nächsten Mal brauche ich ein großes KI-Filmteam.

Sonja:

Der Soundtrack erinnert an die guten alten Bladerunner-Zeiten. Er klingt sehr warm, analog und ausgeglichen, aber auch immens druckvoll. Vor allem deine Pads sind abgefahren!

Marcel:

Vielen Dank! Diese Technik habe ich beim Komponisten Thomas Newman abgeschaut. Nicht ein Sound entscheidet ein Pad, sondern viele unterschiedliche Klänge, die sich in Dynamik und der zeitlichen Achse stets verändern. Bei “Imperia“ habe ich sehr viel mit dem Moog One, Waldorf Quantum MK2, Iridium und Prophet 12 aufgenommen.

Ich liebe die unterschiedliche Art von analoger und digitaler Klangerzeugung. Auch der Tasty Chips GR-1 mit granularer Synthese kam zum Einsatz. Da habe ich meine Stimme aufgenommen und durch den Granular geschickt.

Sonja:

Das hört man ja auch bei deinem elektronischen Soundtrack „La Línea Imaginaria“.

Marcel:

Das stimmt, auch da habe ich viel experimentiert, denn der Film hat eine unglaublich tiefe Botschaft. Hier setzte ich vor allem die warmen Klänge des Juno-X und OB-6 von Dave Smith ein. Diese pulsierenden Filter und Obertonstrukturen kriege ich nur schwer mit einem Software-Synth hin. Oft klingen diese Synthis einfach zu ähnlich. Aber es gibt auch sehr gute, wie beispielsweise den Traktion.

Sonja:

Welche Synths sind deine Favoriten?

Marcel:

Meine Lieblinge sind der Moog One, Waldorf Quantum MK2, Iridium, Prophet 12, OB-6 und das SE-02 System. Auch der Virus2, Mopho, PRO-3 und die Drum-Machine Rhyme Analog sind meine Kernsynths.

Sonja:

Dein Album zu deinem ersten KI-Film „Transformation“, klingt gewaltig dicht, eher archaisch, mit fetten Drones und SFX-Klängen.

Marcel:

Ich liebe es, mit Dark Drones, Ambient und Sound Scapes zu arbeiten, man arbeitet eher atmosphärisch als melodisch. Das passt gut zu meinen KI-Filmen. Letztendlich ist aber der Soundtrack der emotionalen Geschichte des Films geschuldet: Hat unsere Evolution auf dieser Erde noch eine Chance auf Frieden? Das wollte ich in der Musik zum Ausdruck bringen und na ja, da greift uns eine ganze Alien-Armada an, das wollte ich musikalisch zum Ausdruck bringen!

Sonja:

Sitzt du schon an neuen Projekten oder geht jetzt erst die Festivalzeit mit „Imperia“ los?

Marcel:

Klar steht jetzt „Imperia“ im Vordergrund mit all den Festivals. Der Film hatte seine Weltpremiere in Toronto auf dem „International Peace Festival“. Und hat den Honorary Film Tribute Award gewonnen. Danach wurde der Film auf dem „Austrian Independent Film Festival“ mit dem AI Award ausgezeichnet. Im Oktober fliegen wir nach Tokyo, dort wird der Film gezeigt und ich bin als KI-Experte auf einem Ai Kongress eingeladen. Im November hat der Film Deutschland-Premiere, danach geht es gleich weiter Italien, Frankreich und in die USA.

Und natürlich ist der Soundtrack überall erschienen. Und der Film „Imperia“ kommt auch demnächst auf GUMROAD (Streamer)!

Sonja:

Uff, das klingt nach einem straffen Programm. Hast du da noch Zeit für Gedanken über neue Projekte?

Marcel:

Ich habe bereits ein neues Drehbuch fertig und ein Treatment für ein ganz großes KI-Filmprojekt geschrieben, das ist eine Science-Fiction Geschichte, die in der Gegenwart spielt. Es wäre großartig, das als 90er Kinofilm oder Serie zu realisieren. Und natürlich die Filmmusik wieder selbst zu schreiben!

Sonja:

Wie siehst du die Entwicklung mit KI-Filmen oder mit KI-Musiken?

Marcel:

Natürlich wäre es fantastisch, wenn IMPERIA als Serie weitergeführt werden könnte. Dazu braucht man aber verdammt viel Geld. Das wird nicht günstig, auch wenn es KI ist. Denn KI ist nur schwer zu bedienen, man muss ganz andere Wege in der Filmrealisierung gehen, damit so ein Film auch nicht nur fantastisch aussieht, sondern auch emotional funktioniert.

Welche Techniken ich in den nächsten KI-Filmprojekten und Musik verwende, weiß ich noch nicht. Aber ich habe auch bereits zwei neue Drehbücher für andere KI-Filmprojekte. Ich hoffe, dass eines Tages auch die deutsche Filmförderung KI-Filme unterstützt, bis jetzt wurden meine Filme nur abgelehnt.

Deutschland hinkt leider International mit KI sehr hinterher. Wir sind weit davon entfernt, in Konkurrenz mit China, Japan und USA zu treten. Wir haben es einfach wieder versäumt. Statt mutige KI-Filme zu fördern, wird einfach der Millionste Realfilm gefördert und kein Augenmerk auf Genrefilme gelegt.

Es ist noch ein langer Weg, bis KI-Filme erfolgreich sein werden, ob mit KI-Musik oder nicht, am Ende entscheidet immer ein gutes Drehbuch und deren Umsetzung. Musik wird aber immer eine wichtige Rolle für mich spielen.

Sonja:

Was würdest du jungen Komponisten und Komponistinnen mit auf den Weg geben?

Marcel:

Mein erster Lehrer am Konservatorium sagte: Wenn du deinen eigenen Stil findest, dann wirst du auch erfolgreich. Ich habe Jahrzehnte dazu gebraucht: also Geduld haben und extrem mutig sein. Alles andere hat es schon 1000fach gegeben!

Vielen lieben Dank für diesen Ausflug in die Welt der KI-Filme und ihrer Musik und ich drücke die Daumen, dass die deutsche Filmförderung vielleicht auch bald ein Herz für KI-Filme hat!