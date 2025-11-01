Er schuf die Musik zu „Das Wunder von Bern“
Seit vielen Jahrzehnten gehört der Komponist Marcel Barsotti zu den erfolgreichen Film- und Elektronikkomponisten in Deutschland. Sein Oeuvre erstreckt sich von Filmmusik über Sound Librarys, Dozententätigkeiten bis hin zu Konzerten. Barsotti erhielt bis heute 71 internationale Auszeichnungen als Komponist, Musikvideoproduzent, Drehbuchautor und Regisseur. Im Jahr 2024 hat sich Barsotti einen Traum erfüllt: als Regisseur KI-Filme zu realisieren. Zwei Filme, „Transformation“ und „Imperia“, sind bereits entstanden und laufen erfolgreich auf Filmfestivals weltweit.
Inhaltsverzeichnis
Marcel Barsotti studierte in München am Konservatorium Komposition, Klavier und Orchestration. Währenddessen arbeitete er viele Jahre mit dem Komponisten Harold Faltermeyer (Top Gun) zusammen und schrieb ein paar Hits mit dem Komponisten Gernot Rothenbach für die Band Chaya, deren Mitglied er war. 1995 schrieb er seine erste Filmmusik für Pro7. 80 Filmmusiken folgten, darunter die Musiken zu den Kinofilmen „Die Päpstin“, „Das Wunder von Bern“ oder „Deutschland. Ein Sommermärchen“.
Während seiner Tätigkeit als Komponist dozierte er an der Music Shop Academy und als Gastdozent an verschiedenen Universitäten. Zudem schuf er im Jahre 2000 die größte Sound Library für ethnische Instrumente weltweit: Ethno World, die viele Künstler einsetzen, u. a. Hans Zimmer und Alan Silvestri.
Er komponierte die Musiken für Werbespots, wie beispielsweise für den DFB, Telekom und Vodafone, schrieb und produzierte Corporates für RTL2, Concorde Filmverleih und Sky Sports und arbeitete immer wieder auch an elektronischer Musik, einen großen Erfolg hatte er im Jahr 2020 mit dem Album EARTH.
Das war die Brücke zu seinem nächsten Vorhaben. 2024 realisierte Marcel Barsotti als Regisseur seinen ersten KI-Film „Transformation“, der bereits über zwölf internationale Preise und 35 Nominierungen erhalten hat. Heute steht Marcel mir im AMAZONA-Interview Rede und Antwort.
Vom Dancefloor zu „Das Wunder von Bern“
Sonja:
Kein Geringerer Harold Faltermeyer als produzierte ja in den 1990er-Jahren die Songs der Gruppe Chaya, in der du damals aktiv warst und durchaus auch ein paar Dancefloor Hits rausgebracht hast, richtig?
Marcel:
Ja, das war eine aufregende Zeit. Wir tourten mit der Sony Music durch Europa und hatten einige Auftritte, waren sogar einmal Vorband von Level42. Aber schon damals bemerkte ich, dass ich nicht in die Popbranche passte, auch wenn ich damals unendlich viele Songs schrieb, es waren fast 200 Titel! Erst nach Chaya kam dann die Chance, in die Filmindustrie einzusteigen.
Sonja:
Oh, erzählst du uns, wie das Ganze ablief?
Marcel:
Eines späten Abends arbeitete ich bei Faltermeyer im Studio und schrieb meine erste imaginäre Filmmusik. Da kam Harold ins Studio, hörte sich den Track an und sagte: Aus dir wird mal ein „Berühmter.“ Am nächsten Tag habe ich gekündigt. Es ist immer schwer, eine Karriere unter einem Star zu realisieren, man muss das komplett selber schaffen, da hilft dir niemand dabei!
Sonja:
2003 kam dann dein Durchbruch mit „Das Wunder von Bern“ und 2009 mit dem internationalen Film „Die Päpstin“. Die Filme waren für Monate in den Kinocharts. Erzähl mir ein wenig über diese aufregende Zeit.
Marcel:
Ja, das ist ziemlich lang her. Damals war Orchestermusik total angesagt und wir haben alles mit großen Orchestern aufgenommen. Bei „Die Päpstin“ gab es einen Pitch, da war auch Gustavo Santoalla (Brokeback Mountain) dabei. Aber anscheinend konnte die Constantin sich den nicht leisten (lacht). Dann kam ich ins Spiel. Ganze acht Monate habe ich an dieser Musik gearbeitet.
Sonja:
Das klingt nach immensem Aufwand …
Marcel:
Ich hatte insgesamt 80 Musiker, einen großen Chor und ein großes Team, vom Tonmeister bis hin zu den Orchestratoren. Es waren 95 Minuten Musik zu komponieren. Nach der Filmpremiere in Berlin saßen wir nachts noch alle an der Hotelbar. Darunter auch der Regisseur Sönke Wortmann und John Goodman, einer der Hauptdarsteller. Als ich am Flügel das Thema in der Lobby spielte, sagte Goodman: „Ich bin ein großer Fan des Soundtracks.“ Er hatte am Filmset schon die ersten Demos gehört.
Sonja:
Wie kam der Wandel von der orchestralen Musik zur elektronischen Musik?
Marcel:
Als ich 2014 mit meinem ersten elektronischen Album „Transpicuous“ startete, hatte ich fast nur Softwaresynths und dabei vergessen, wie gut analoge Hardwaresynths klingen. Als ich in meinen ersten Jahren bei Harold Faltermeyer arbeitete, gab es ein großes Moog- und ARP-System. Nach „Transpicuous“ begann ich Hardware-Synths zu sammeln und realisierte alle meine neuen Alben ausschließlich damit.
Geheimprojekt „Deutschland. Ein Sommermärchen“
Sonja:
Ich habe irgendwo gelesen, dass die Musik zu deinem Charts Album „Deutschland. Ein Sommermärchen“ eher zufällig entstanden ist und auch der Film selbst auf der Kippe stand …
Marcel:
Es war ein Geheimprojekt von Regisseur Sönke Wortmann und plötzlich kam der Film ins Kino, wie aus dem Nichts. Einen Dokumentarfilm zu machen über die Niederlage der deutschen Fußballmannschaft der WM 2006 – wer wollte sich das anschauen? Der Gedanke war, dass Fußball nur im Stadion funktioniert.
Dann wurde der Film der erfolgreichste deutsche Dokumentarfilm aller Zeiten und der Soundtrack kletterte in die deutschen Charts. Als Sönke ins Studio kam, gefielen ihm die ersten Musiken zu dem Film gar nicht. Ich hatte in der Schublade noch einen alten Song, gespielt nur mit drei einfachen Akkorden auf der Gitarre. Sönke hörte ihn sich an und sagte: dDas ist der Hit zum Film und die Musikbesprechung war zu Ende.
Sonja:
Wow! Was für eine Geschichte. Aber generell läuft es bei dir ja doch ziemlich gut. Wenn man sich auf IMDB mal so deine Projekte anschaut, kommt man schon ins Staunen: du „sammelt“ als Komponist und Regisseur ja Nominierungen und Auszeichnungen wie andere Leute Briefmarken. Nimmst du uns mit auf eine Reise?
Marcel:
Es ist wirklich viel passiert, allem voran in den letzten Jahren, nachdem die Corona Pandemie abgeklungen ist. Ich wollte mich neu erfinden und ließ meine alte Leidenschaft, die elektronische Musik, wieder aufleben. Daraus erfolgten dann das Drehbuchschreiben und die KI-Regiearbeit, zusammen mit meiner Frau Gundi.
Sonja:
Gab es nicht Momente, wo du dachtest, diesen Karrieredruck, den schaffe ich nicht ewig?
Marcel:
Im Großen und Ganzen war es eine sehr unvergleichlich schöne Zeit im Leben. Aber was hätte ich nur ohne mein Frau Gundi gemacht, die mich in allem, vor allem seelisch, immer wieder unterstützt hat? Sie ist ein Goldschatz und meine härteste Kritikerin. Erfolgreich zu sein, kostet viele Nerven und Durchhaltevermögen. Aber die Familie war immer da.
Marcel Barsotti über seine Alben
Sonja:
Lass uns mal über dein elektronisches Album „Earth“ (2022) sprechen. Es wirkt wie Filmmusik, ist aber doch mehr ein ruhiges und pulsierendes Ambient-Album.
Marcel:
Als ich die Musik zu „Earth“ schrieb, erinnerte ich mich an meinen ersten Elektronik-Song als 15-Jähriger. Damals mit einem Korg 800, DX7 und einem Juno-106 komponiert. Ich war stark geprägt von Kraftwerk und Vangelis. Da kam mir die Idee des Minimalismus, der durchgehend auf „Earth“ zu hören ist. Damals begann ich mich mit Themen wie Evolution, Klimawandel und Frieden zu beschäftigen. Alles das wollte ich atmosphärisch einbauen, die Klänge und auch eigens entwickelte Samples in Einklang bilden.
Ich nahm bei Spotify damals an zwei Musik Pitches teil und gewann beide. Dann kam der Titel „The New Human“ auf etliche große Elektronik-Playlists auf Spotify und Co.
Sonja:
Dein erstes Dark-Elektronikalbum war aber „Transpicuous“. Es ist ein ganz schön heftiges Album, zeigt aber mit „Life Bird“ auch sehr einfühlsame und lyrische Takes.
Marcel:
Transpicuous war der erste Versuch, wieder in die Elektronik einzusteigen. Es klingt auch eher nach elektronischer Filmmusik. Hier arbeitete ich sehr mit Software-Synths wie Predator, Diva oder Traktion. Es ist eher ein experimentelles Album, das auch als Inspiration für den Soundtrack von „Imperia“ diente.
Sonja:
Dann kommen wir doch gleich auch zu deinem Soundtrack „Imperia“, wobei mich auch interssiert, wie es dazu kam, dass du selbst als KI-Regisseur aktiv wurdest?
Marcel:
„Imperia“ ist nach dem international unerwarteten Erfolg von „Transformation“ mein zweiter AI-Film als Regisseur und Komponist. Ich hatte 2024 das Angebot, die Musik für einen Science-Fiction zu schreiben.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Aber wir hatten sehr unterschiedliche Meinungen über die Musik und ich entschied, selbst einen Science-Fiction Film zu realisieren. Klingt verrückt und ist es auch (lacht)!
Da kam ich auf die Idee, den Film mit KI-Technologie zu realisieren. Ich habe vier Monate an „Transformation“ gearbeitet und viele internationale Awards damit gewonnen. Also blieb ich dabei, als KI-Regisseur zu arbeiten und weiter zu lernen.
„Imperia“ ist sehr viel aufwendiger, ich habe sechs Monate daran gearbeitet, Musik, Sounddesign, Schnitt, KI-Prompting – das habe ich alles selbst gemacht. Das Drehbuch hatte ich zuvor zusammen mit meiner Frau Gundi realisiert. Sogar mein Tonstudio habe ich auf 5.1 Surround aufgerüstet und alles mit Hilfe von Uli Stöckle gemischt. Das war ein Riesenaufwand!
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Nun, der Film ist gerade auf Festivals unterwegs und hat in nur drei Monaten bereits neun Nominierungen und drei internationale Auszeichnungen erhalten. Also, das ist der Weg! Der Spruch ist übrigens von den „Mandolarians“ (lacht laut)!
Sonja:
Du bist ja selbst auch der Regisseur des Projekts. Wie hast du diesen Spagat gemeistert?
Marcel:
Ich habe mich bemüht, beide Rollen parallel, also als Regisseur und Komponist, miteinander in Einklang zu bringen. Der Regisseur Marcel Barsotti war oft strenger zum Komponisten Barsotti als ein außenstehender Regisseur. Ich habe unzählige Versionen von der Musik geschrieben, keine hatte mir am Anfang gefallen. Ich bin ein großer Fan von Vangelis und das wollte ich auch in „Imperia“ einfließen lassen, diese unendlichen Weiten in der Musik.
Dadurch dass ich ja selbst die KI-Prompts des Films gemacht habe, konnte ich den Film vor allem musikalisch schneiden, also so, dass Musik auch Raum einnehmen kann. Ich fand es nicht so einfach, die Musik zu schreiben, weil der Look des Films so modern und zeitnah ist. Ich bin seit meiner Kindheit großer Science-Fiction Fan, also sollte auch alles wie State of the Art aussehen.
Ich wusste, dass die Messlatte durch „Transformation“ sehr hoch lag. Deshalb habe ich hier viel eigens entwickelte Drones und Ambients programmiert, immer wieder durch viele LFOs und Wavetables geschickt. Viel habe ich mit dem Waldorf Quantum und Iridium gemacht, aber auch der Moog One mit seinem sehr breiten und warmen Klang war für „Imperia“ perfekt geeignet.
Wahrscheinlich war das eine der aufregendsten und besten Zeiten in meinem Leben, diesen Film und die Musik gemacht zu haben.
Sonja:
Das klingt aber auch sehr aufwendig!
Marcel:
Bei IMPERIA habe ich ja nicht nur den Soundtrack geschrieben, sondern auch Regie geführt, das Sounddesign realisiert und die gesamte Musik in 5.1 Surround mit einem EVE-System und Quested gemischt, meine Lieblingsmonitore, die auch Hans Zimmer nutzt.
Manchmal dachte ich, ich schaffe das niemals allein, aber es hat geklappt. Nochmal würde ich diesen immensen Aufwand aber nicht allein betreiben. Beim nächsten Mal brauche ich ein großes KI-Filmteam.
Sonja:
Der Soundtrack erinnert an die guten alten Bladerunner-Zeiten. Er klingt sehr warm, analog und ausgeglichen, aber auch immens druckvoll. Vor allem deine Pads sind abgefahren!
Marcel:
Vielen Dank! Diese Technik habe ich beim Komponisten Thomas Newman abgeschaut. Nicht ein Sound entscheidet ein Pad, sondern viele unterschiedliche Klänge, die sich in Dynamik und der zeitlichen Achse stets verändern. Bei “Imperia“ habe ich sehr viel mit dem Moog One, Waldorf Quantum MK2, Iridium und Prophet 12 aufgenommen.
Ich liebe die unterschiedliche Art von analoger und digitaler Klangerzeugung. Auch der Tasty Chips GR-1 mit granularer Synthese kam zum Einsatz. Da habe ich meine Stimme aufgenommen und durch den Granular geschickt.
Sonja:
Das hört man ja auch bei deinem elektronischen Soundtrack „La Línea Imaginaria“.
Marcel:
Das stimmt, auch da habe ich viel experimentiert, denn der Film hat eine unglaublich tiefe Botschaft. Hier setzte ich vor allem die warmen Klänge des Juno-X und OB-6 von Dave Smith ein. Diese pulsierenden Filter und Obertonstrukturen kriege ich nur schwer mit einem Software-Synth hin. Oft klingen diese Synthis einfach zu ähnlich. Aber es gibt auch sehr gute, wie beispielsweise den Traktion.
Sonja:
Welche Synths sind deine Favoriten?
Marcel:
Meine Lieblinge sind der Moog One, Waldorf Quantum MK2, Iridium, Prophet 12, OB-6 und das SE-02 System. Auch der Virus2, Mopho, PRO-3 und die Drum-Machine Rhyme Analog sind meine Kernsynths.
Sonja:
Dein Album zu deinem ersten KI-Film „Transformation“, klingt gewaltig dicht, eher archaisch, mit fetten Drones und SFX-Klängen.
Marcel:
Ich liebe es, mit Dark Drones, Ambient und Sound Scapes zu arbeiten, man arbeitet eher atmosphärisch als melodisch. Das passt gut zu meinen KI-Filmen. Letztendlich ist aber der Soundtrack der emotionalen Geschichte des Films geschuldet: Hat unsere Evolution auf dieser Erde noch eine Chance auf Frieden? Das wollte ich in der Musik zum Ausdruck bringen und na ja, da greift uns eine ganze Alien-Armada an, das wollte ich musikalisch zum Ausdruck bringen!
Sonja:
Sitzt du schon an neuen Projekten oder geht jetzt erst die Festivalzeit mit „Imperia“ los?
Marcel:
Klar steht jetzt „Imperia“ im Vordergrund mit all den Festivals. Der Film hatte seine Weltpremiere in Toronto auf dem „International Peace Festival“. Und hat den Honorary Film Tribute Award gewonnen. Danach wurde der Film auf dem „Austrian Independent Film Festival“ mit dem AI Award ausgezeichnet. Im Oktober fliegen wir nach Tokyo, dort wird der Film gezeigt und ich bin als KI-Experte auf einem Ai Kongress eingeladen. Im November hat der Film Deutschland-Premiere, danach geht es gleich weiter Italien, Frankreich und in die USA.
Und natürlich ist der Soundtrack überall erschienen. Und der Film „Imperia“ kommt auch demnächst auf GUMROAD (Streamer)!
Sonja:
Uff, das klingt nach einem straffen Programm. Hast du da noch Zeit für Gedanken über neue Projekte?
Marcel:
Ich habe bereits ein neues Drehbuch fertig und ein Treatment für ein ganz großes KI-Filmprojekt geschrieben, das ist eine Science-Fiction Geschichte, die in der Gegenwart spielt. Es wäre großartig, das als 90er Kinofilm oder Serie zu realisieren. Und natürlich die Filmmusik wieder selbst zu schreiben!
Sonja:
Wie siehst du die Entwicklung mit KI-Filmen oder mit KI-Musiken?
Marcel:
Natürlich wäre es fantastisch, wenn IMPERIA als Serie weitergeführt werden könnte. Dazu braucht man aber verdammt viel Geld. Das wird nicht günstig, auch wenn es KI ist. Denn KI ist nur schwer zu bedienen, man muss ganz andere Wege in der Filmrealisierung gehen, damit so ein Film auch nicht nur fantastisch aussieht, sondern auch emotional funktioniert.
Welche Techniken ich in den nächsten KI-Filmprojekten und Musik verwende, weiß ich noch nicht. Aber ich habe auch bereits zwei neue Drehbücher für andere KI-Filmprojekte. Ich hoffe, dass eines Tages auch die deutsche Filmförderung KI-Filme unterstützt, bis jetzt wurden meine Filme nur abgelehnt.
Deutschland hinkt leider International mit KI sehr hinterher. Wir sind weit davon entfernt, in Konkurrenz mit China, Japan und USA zu treten. Wir haben es einfach wieder versäumt. Statt mutige KI-Filme zu fördern, wird einfach der Millionste Realfilm gefördert und kein Augenmerk auf Genrefilme gelegt.
Es ist noch ein langer Weg, bis KI-Filme erfolgreich sein werden, ob mit KI-Musik oder nicht, am Ende entscheidet immer ein gutes Drehbuch und deren Umsetzung. Musik wird aber immer eine wichtige Rolle für mich spielen.
Sonja:
Was würdest du jungen Komponisten und Komponistinnen mit auf den Weg geben?
Marcel:
Mein erster Lehrer am Konservatorium sagte: Wenn du deinen eigenen Stil findest, dann wirst du auch erfolgreich. Ich habe Jahrzehnte dazu gebraucht: also Geduld haben und extrem mutig sein. Alles andere hat es schon 1000fach gegeben!
Vielen lieben Dank für diesen Ausflug in die Welt der KI-Filme und ihrer Musik und ich drücke die Daumen, dass die deutsche Filmförderung vielleicht auch bald ein Herz für KI-Filme hat!
Zwei Fußballfilme und zwei selbstgemachte Filme, die der Rede nicht wert sind. Ui, toll.
@Mac Abre So’n Interview darf übrigens jeder hier über sich machen lassen. Einfach den Markus Galla der Redaktion anschreiben, höflich bitten und fertig. Ich und der P. Grandl wollten damals eines machen. Aber A) waren mir die Fragen zu „plump“ und B) ist die Zeit um mit irgendetwas noch erfolgreich zu werden bei mir definitiv vorbei! Ich hätte sozusagen nichts davon als mein eigenes Ego zu stärken. Aber vielleicht mache ich mir mal Gedanken darüber und dann wird mein Interview als wahnsinns Musiker Filterpad die Seite um ein vielfaches bereichern. 😊 PS.: Tut sie ja jetzt schon wegen meiner 3737 Stück Kommentare. ^^
@Filterpad Wir freuen uns immer über Vorschläge, aber natürlich entscheidet am Ende die Redaktion darüber, was gerade passend ist und welches Interview geführt wird.
@Mac Abre Alles Ansichtssache. Gerade als Fußballfan kenne ich viele, die „Das Wunder von Bern“ und vor allem „Deutschland. Ein Sommermärchen“ auch heute noch ziemlich feiern.
@Gereon Gwosdek Dass Fußballfans Fußballfilme feiern, die „ihre“ Mannschaft gut dastehen lassen, ist naheliegend, macht sie aber immer noch nicht zu großen Filmen.
Was für ein unterirdischer Kommentar! Marcel ist einer der erfolgreichsten deutsche Filmkomponisten mit einer langen Reihe von Film- und TV-Musiken:
https://www.imdb.com/de/name/nm0058319/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_1_in_0_q_marcel%2520barsotti
Und wer nach so einer Karriere noch dermaßen neue Wege geht und im (fast) Alleingang ganze Filme schafft, dem gebührt zumindest ein großes Maß an Respekt, selbst wenn man „nur“ die Lebensleistung und das „Handwerk“ betrachtet. Ganz besonders unter Musiker-Kollegen würde ich das immer erwarten, wir sind hier ja nicht bei Facebook …
Über Geschmack kann man natürlich immer streiten.
@Marcel, falls Du das liest: von mir jedenfalls herzlichen Glückwunsch zu den tollen Projekten und weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
@stevie h Hättest vl. zitieren müssen weil so landet dein post unter meinem und nicht bei Mac Abre habe ich gerade festgestellt. 🤟
@Filterpad Sorry, mein Fehler!
@stevie h Unterirdisch sind die Filme, zu denen er die Musik gemacht hat. Durchweg deutsche Billigproduktionen. Wer kein großes Budget hat, nimmt eben, was er kriegen kann.
Danke für den IMDB-Link.
@Mac Abre Vielleicht informierst du dich erst, bevor du schreibst. Es steht dir zu, die Filme nicht zu mögen, Musik nicht zu mögen und so weiter. Etwas als „unterirdisch“, billig oder so darzustellen, weil man selbst es nicht mag oder damit nichts anfangen kann, ist m. E. voll daneben. Für dich mag das belanglos sein, für andere ist es ein Lebenswerk, für solche bedeutsam und international ausgezeichnete wie erfolgreiche Filme die Musik komponiert zu haben.
Und selbst dann, wenn du es für absolut belanglos und nicht erwähnenswert hältst, ist es dann nötig, das als Kommentar zu hinterlassen? AMAZONA ist für alle da, nicht nur für dich persönlich. Mal treffen wir deinen Geschmack, mal nicht. Heute freuen sich eben mal andere Leser über den Beitrag. Lass ihnen doch den Spaß.
Schreib uns doch stattdessen lieber, was dich interessieren würde. Vielleicht lässt sich da was machen. Die Redakteure freuen sich immer über Vorschläge.
Wir bemühen uns sehr, AMAZONA einladend zu gestalten, eine breitere Leserschaft anzusprechen, jüngere Leute für uns z gewinnen und die Community zu pflegen und auszubauen. Leider nutzen einige Leser die Kommentare jüngst mehr zur Meinungs- und Stimmungsmache als über den Austausch zu Artikeln oder das Musikmachen. Lasst uns lieber dafür sorgen, dass hier gerne kommentiert wird, Einsteiger offen aufgenommen werden und wir weiterhin eine einladende Community bleiben.
@Markus Galla Vielleicht informierst Du Dich erst selbst, bevor Du schreibst. Mit „unterirdisch“ habe ich auf stievie hs Kommentar geantwortet, der diesen Ausdruck für meinen Beitrag verwendet hat.
Und es geht überhaupt nicht darum, ob ich die Filme mag oder nicht, das ist reine Geschmackssache. Mit „Billigproduktion“ beziehe ich mich, wie es die Bezeichnung sagt, auf die Produktionskosten, die in den Filmen, die in der IMDB aufgelistet sind (denn ich habe mich sehrwohl informiert) auf niedrigem Niveau sind.
Und wenn ich es für belanglos halte, dann darf ich meine Meinung nicht schreiben und mich nur äußern, wenn ich etwas gut finde? Amazona ist für alle da, nur nicht für Kritiker? Mal äußere ich mich positiv, mal negativ, so funktioniert Ehrlichkeit. Natürlich lasse ich jedem den Spaß. Lässt Du es mir auch, keinen Spaß daran zu haben?
Ich benutze die Kommentarfunktion nicht zur Meinungsmache, sondern zur Meinungsäußerung. Kritik gehört eben genauso dazu wie Lob. Ich tausche mich doch hier über den Artikel aus, indem ich sage, dass ich ihn überflüssig finde und man die Zeit und den Speicherplatz für etwas interessanteres nutzen gekonnt hätte. Es ist jedermanns gutes Recht, das anders zu sehen und zu äußern, auch mir gegenüber. Ich reagiere dann – im Gegensatz zu Dir – nicht gereizt. Wenn es Dir an Kritikfähigkeit mangelt, solltest Du weder Musik machen, noch öffentlich schreiben.
@Mac Abre „ Ich tausche mich doch hier über den Artikel aus, indem ich sage, dass ich ihn überflüssig finde und man die Zeit und den Speicherplatz für etwas interessanteres nutzen gekonnt hätte.“
Und jetzt lies noch einmal deinen Kommentar, vielleicht merkst du es dann.
Du stellst in Abrede, dass andere das interessant finden könnten und bezeichnest es als Verschwendung von Speicherplatz. Das hat nichts mit ehrlicher Kritik zu tun. Kritik woran überhaupt? Dass mal ein Artikel nicht dein persönliches Interesse gefunden hat und andere ihn relevanter finden als du selbst? Kritik daran, dass die Redaktion den Artikel veröffentlicht hat? Kritik am Interview-Partner, der für mehrere Filme, die du nicht magst, die Musik machen durfte und damit erfolgreich war (nur nicht in deinen Augen)?
Ich kann Marcel nur beglückwünschen, dass er seine Leidenschaft zum Beruf machen konnte und erfolgreich damit ist. Und vermutlich würden auch ein Hans Zimmer, John Williams und andere ihn beglückwünschen und sich nicht daran hochziehen, dass der Film ohne großes Budget gedreht wurde (und trotzdem erfolgreich war). Auch ein Herr Carpenter hat Musik für Filme gemacht, die ohne großes Budget verfilmt wurden.
Der erste Star Wars Film hatte so wenig Budget, dass George Lucas auf ein Honorar verzichtet hat. Die Schauspieler für die Hauptrollen waren unbekannt und haben für kleine Gage gearbeitet. Und doch hat John Williams (bereits zweifacher Oskar-Preisträger) an dem unbedeutenden Film mitgemacht.
@Markus Galla Teil 1
„Du stellst in Abrede, dass andere das interessant finden könnten und bezeichnest es als Verschwendung von Speicherplatz.“
Ich stelle gar nichts in Abrede, ich äußere meine persönliche Meinung. Muss ich jetzt an jeden Satz dranschreiben, dass es sich um meine Meinung handelt und diese selbstverständlich keinen Anspruch auf Gemeingültigkeit hat? Ich habe doch deutlich geschrieben, dass jeder das anders sehen darf als ich. Ich hoffe sogar, dass einige es anders sehen als ich. Ich habe den betreffenden Satz noch einmal gelesen und dort steht, dass „ich“ den Artikel überflüssig „finde“. Das macht doch deutlich, dass es sich nur um meine persönliche Meinung handelt. Wenn die Aussage, dass ich einen Filmmusiker wenig interessant finde, weil er Musik für wenig relevante Filme macht, keine konstruktive Kritik ist, dann erkläre mich doch bitte, was Du unter konstruktiver Kritik verstehst. Aber Du hast es schon richtig erkannt, ich kritisiere, dass Amazona einen Artikel über eine in meinen Augen uninteressante Person veröffentlicht, während Andere den Artikel über einen für sie interessanten Menschen loben. Das ist wunderbar. Wenn jeder hier den Artikel unnötig fände und das nicht mitteilen würde, wüsstet Ihr es nicht und würdet so weiter machen und mit der Zeit Leser verlieren. Nun ist es so, das die Mehrheit der Kommentatoren den Artikel sinnvoll findet, was Euch das Zeichen gibt, so etwas weiterhin zu machen. Das ist auch gut so.
@Markus Galla Teil 2
Ich erwarte doch nicht, dass Ihr nur auf mich hört. Das wäre ganz schön absurd. Ich erwarte, dass Ihr auf die Leser eingeht und Euch nach der Mehrheit richtet, ob mir als Einzelnem das Ergebnis gefällt, ist dabei vollkommen irrelevant. Würdet Ihr Euch in diesem Fall nach meiner Meinung richten, obwohl die Mehrheit das anders sieht, wäre das doch einigermaßen Kontraproduktiv. Dennoch werde ich weiterhin Kritik äußern, sowie ich erwarte, dass nicht jeder meiner Meinung ist und das ebenfalls äußert. Manchmal finde ich etwas gut, schreibe das und stelle fest, dass die Mehrheit es schlecht findet, manchmal ist es umgekehrt. Mal teilt die Mehrheit meine Meinung, mal nicht, genau so wie es sein sollte. Unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Meinungen. Was ist daran denn auszusetzen?
Aus gegebenem Anlass:
Dieser Beitrag (Teil 1 und Teil 2) stellt meine persönliche Meinung dar und hat selbstverständlich keinen Anspruch auf Gemeingültigkeit.
@Mac Abre Zu deinen zwei vorangegangenen Punkten. Es möchte dir hier niemand das Wort verbieten oder deine Meinung. Es geht vielmehr darum, wie man sie äußert und was das bei anderen bewirkt.
Anhand geschriebener Sprache kann niemand wissen:
– meint der das ernst oder ironisch?
– ist das als Beleidigung gemeint oder unglücklich ausgedrückt?
Der Ton bei AMAZONA ist in den letzten Jahren sehr rau geworden. Vermutlich ist das einigen, die fleißig kommentieren, gar nicht wirklich bewusst. Es gab allerdings jüngst Beschwerden von langjährigen Lesern, denen der Spaß an AMAZONA aufgrund des Umgangs miteinander vergangen ist. Das muss nicht sein.
Ich diskutiere selbst sehr gerne und viel. Die Frage ist aber immer: Bringt die Diskussion am Ende alle weiter oder ist es einfach nur meine persönliche Meinung, die ich verteidigen möchte? Wenn etwas nur auf Meinung beruht, gibt es auch gegenteilige Meinungen. Je weniger Fundament eine Meinung hat, desto eher kommt es zu Fronten, Streitigkeiten und am Ende auch Beleidigungen. Das können wir hier unter vielen Beiträgen beobachten.
Und noch eine Sache: Auch die Interview-Partner lesen hier mit. Wir sind sehr froh, dass wir Interview-Partner finden, die uns hier unentgeltlich Rede und Antwort stehen. AMAZONA wäre ohne diese Interviews deutlich „ärmer“ und neu angefragte Interview-Partner schauen auch, was hier so passiert. Insofern finde ich es nur höflich, wenn man sich dann unter diesen Interviews auch angemessen verhält.
@Markus Galla Also wenn auch ich hier Wünsche äussern darf:
Ich wünsche mir ein Interview mit Mac Abre!
@m-ex Lol, mein letztes Interview habe ich vor langer Zeit gegeben. Seitdem ich meine Musik nicht mehr veröffentliche, gibt es nichts, worüber man mich interviewen könnte.
Ja, ich habe verstanden, dass das sarkastisch gemeint war.
@Mac Abre Sarkasmus?
Da muss ich Dich leider enttäuschen.
@m-ex Im Ernst? Ich bin nun wirklich nicht interessant genug für ein Interview bei Amazona. Ich würde es auch nicht machen, wenn ich gefragt würde, was ausdrücklich nicht an Amazona liegt.
@Markus Galla Da Du lesen willst, worüber ich gerne lesen würde:
– Danny Elfman über seine Zusammenarbeit mit Tim Burton
– Marc Almond über seine psychotischen Texte
– Rolf Wöhrmann und andere maßgeblichen Entwickler bei Waldorf
– Cerulean Veins über ihre Musik und weiteres künstlerisches Schaffen
– Funhouse über ihre Musik und Live-Performance
– Einstürzende Neubauten, Boytronic und, und, und
Es gibt so viele interessante Musiker und Projekte, ich könnte eine riesige Liste schreiben. Aber Amazona nicht ja nicht nur für mich da.
@Mac Abre Da sind schon mindestens zwei bis drei Punkte dabei, die mich auch interessieren würden. Vielleicht hast du ja die Redaktion auf die eine oder andere Idee gebracht.
Vermutlich ein kleiner Schreibfehler im Beitrag: Das Wunder v. B. erschien 2003 und nicht 2023. Als bekennender Nichtfußballfan habe kaum Zugang zu dem Film oder auch der Ein Sommermärchen, daher kaum Berührungspunkte zu dessen Musik. Nichtsdestotrotz muss man erst mal die Aufträge bekommen und umsetzen. Respekt! Bei der Päpstin bin ich schon eher dabei. Super gespielt von Johanna Wokalek, die auch in der Verfilmung der RAF-Inhaftierung (Eichingers Baader-Meinhof-Komplex) eine bedeutende Rolle hatte, als RAF-Terroristin Gudrun. Der Synthesizerfuhrpark sieht klasse aus: Pro 3 SE, Moog ONE, Mopho Keyboard und ganz unten vermutlich ein Prophet 12 und natürlich die hauseigene Ethno World unter dessen Namen – Megafett! Für viele hier ein kleiner Traum. Marcel – würdest du zufällig den 12er güstig verkaufen wollen? 🤭
ui, schon wieder ki.
ich muss weg. 😎
@Numitron Was ist KI? Könntest du das mal erklären? Nur weil er KI Filme macht?
@Markus Galla Habe gerade eine Reihe von SciFi-Romanen (auf Englisch) vertilgt, in denen grundsätzlich der Begriff „Artificial Stupid“ verwendet wurde: „The artificial stupid at the reception desk asked me …“ Hat mir gefallen 😀
@Markus Galla ja. bin da etwas allergisch.
immer mehr ai Bilder und Videos.
schauen meistens furchtbar aus.
und keiner kann sagen, er hat den Film gemacht, wenn die ai das generiert hat.
@Numitron Wenn ein Musiker KI-Filme produziert und vertont, ist das doch durchaus interessant. Alles, was aus Hollywood kommt, ist schon seit Jahren KI oder es wurde vorher aufwändig gerendert. Wie eine künstliche Welt entsteht, ist doch vollkommen egal. Die Zuschauer lieben es und geben Geld für die Kinokarte aus. Ein Computerspiel ist nichts anderes als eine künstlich erschaffene Welt. Ob nun ein Grafiker, Illustrator oder 3D-Artist diese erschaffen hat oder jemand so lange gepromptet hat, bis sie so ist, wie er es gerne hätte, spielt doch keine Rolle.
Am Anfang und am Ende steht immer der Mensch, der eine Vision hat, diese mit der Hilfe von Tools verwirklicht und dann mit dem Ergebnis weiterarbeitet. KI ist nichts weiter als ein Werkzeug in der Hand von Menschen. Und KI ist nur so schlau und gut wie der Mensch, der sie bedient. KI-Spezialisten machen die tollsten Sachen damit, während andere noch nicht einmal einen Text korrigiert bekommen, ohne dass die KI ihn inhaltlich verändert.
Dass nun so ein Hype darum gemacht wird, ist natürlich kritisch zu betrachten, aber man sollte nicht alles verteufeln, nur weil KI im Spiel war. Es gibt durchaus Menschen, die damit umgehen können.
@Markus Galla finde ich nicht.
wenn ein Mensch sich was ausdenkt oder der Computer etwas zusammenklaut ist ein Unterschied.
die Firmen Sparen sich Kohle, aber trotzdem wird alles immer teurer.
@Markus Galla Man will einen Film drehen, hat aber nicht das notwendige Budget, also nimmt man KI-Einheitsbrei. Früher ist man mit Kumpels und billiger oder geliehener Kamera losgezogen und hat einfach gedreht. Aus diesen Leuten sind später die großen Filmemacher geworden.
@Mac Abre Ich war kürzlich seit langer Zeit wieder im Kino. Da lief der Trailer zum neuen Avatar-Film. Mich hat er aufgrund der Visuals nicht abgeholt. Ich war damals im ursprünglichen Film im Kino, den ich sehr beeindruckend fand. Ich bin mir aber sicher, dass genügend Zuschauer das komplett anders sehen. Ich bin mit Star Wars, Enterprise usw. groß geworden, wo mit Modellbau und filmischen Tricks großartige SciFi-Filme gemacht wurden. 20 Jahre Später hat man schon Green Screens und Computer eingesetzt, heute ist es KI. Vollkommen egal, solange es ein Publikum findet und es Zuschauer glücklich macht. Und KI ist keineswegs billig. Ganz im Gegenteil. Tools, die einen realistisch wirkenden Video-Output liefern, kosten sehr viel, soll dabei ein zweistündiger Film herauskommen. Und das Prompting erfordert trotzdem viel Expertenwissen zu Beleuchtung, Kamerawinkeln, Brennweiten und vielem mehr, möchte man sehr gute Ergebnisse erzielen, die vor allem reproduzierbar sind. Die Prompts sind halbe Romane und schmeißen dann wenige Sekunden Material raus.
@Markus Galla Die großen Filmstudios haben customisierte KI- und CGI-Software, für die sie Millionen zahlen. Auf eine solche Software haben Normalsterbliche keinerlei Zugriff. Eine KI-Software, von der eine einzelne Person einen Film erstellen lassen kann, ist weder gut, noch teuer. Dass eine solche Software genutzt wurde, erkennt man am Titelbild von Imperia. Die Frau und der Mann links haben die KI-Einheitsgesichter, die man zu abertausenden im WWW findet. Das sagt natürlich nichts über die Qualität der Handlung aus, die ja vielleicht sogar sehr gut ist.
@Markus Galla @Markus Galla KI erstellte Videos und CGI bzw. VFX in einen Topf zu werfen, ist ungefähr so als würde man Musik die in DAWs entsteht mit AI generierter Musik gleichsetzen, weil ja beides „am Rechner gemacht wird“. Der Satz „Alles, was aus Hollywood kommt, ist schon seit Jahren KI“ ist, das muss ich leider sagen, inhaltlich einfach unrichtig. In Hollywood wird generative KI bisher (noch) recht zögerlich eingesetzt. Zwischen prompten und dem dem Handwerk das in CGI fließt, liegen Welten, wenn es um nötiges Fachwissen und Erfahrung geht. Ich selbst hab eine Karriere als VFX-Supervisor (ungefähr 40 Spielfilme und zahlreiche TV-Spots) hinter mir und trau mich behaupten, dass ich ein wenig Ahnung von der Materie hab. Es gibt natürlich auch KI- oder genauer gesagt Machine-Learning Tools im VFX-Bereich, aber die haben sehr wenig mit den derzeit so populären generativen AIs zu tun, mit denen man ganze Videosequenzen mittels Prompts erzeugt. Solche Tools machen in der Regel einfach sehr zeitintensive, eher öde Tätigkeiten leichter bzw. übernehmen sie ganz – Copycat in der Compositingssofware Nuke wäre ein Beispiel dafür. Dass Filmstudios customisierte KI-Software haben, wie @Mac Abre schreibt, stimmt wiederum auch nicht so ganz. Wenn es um generative Tools geht, stimmt es nicht, weil sie einfach nicht genügend Trainingsdaten haben bzw. haben können. Lionsgate ist z.b. damit gerade gescheitert.
@FloH interessant!
Ich halte Herrn Barsotti für einen sehr begabten und fähigen Musiker und Komponisten, der leider zu Unrecht etwas unter dem Radar der musikinteressierten Öffentlichkeit fliegt. Daher ein großes Danke für dieses tolle Interview. Obwohl ich selber alles andere als ein Fussballfan bin, finde ich seine Soundtracks zu den oben besprochenen Filmen sehr ansprechend. Zu den von ihm mithilfe von KI erstellten Filmen kann ich mich nicht äußern, denn diese habe ich noch nicht gesehen.
Etwas bedenklich stimmen mich der eine oder andere Kommentar unter diesem Interview. Scheint so, als ob selbstgerechte Kampfposter und Hater nun auch amazona.de für sich entdeckt haben. Was ich sehr schade finde …