Hi-Res und faire Vergütung: Blick hinter die Streaming-Kulissen

Während viele Streaming-Dienste im Wettbewerb um Playlists und Marktanteile stehen, wächst Qobuz weltweit mit bemerkenswerter Dynamik. 2025 legte der Dienst in Deutschland um etwa 147 Prozent zu und rückt damit deutlich stärker ins Blickfeld. Aber es geht nicht nur um Zahlen: Qobuz setzt konsequent auf verlustfreie Klangqualität, menschliche redaktionelle Empfehlungen und Transparenz bei der Vergütung von Künstlern. Im AMAZONA-Interview mit Mareile Heineke, verantwortlich für die DACH-Region, wird schnell klar, warum sich immer mehr Musikliebhaber für den Dienst entscheiden.

Kurz & knapp Worum geht es? Interview mit Mareile Heineke über Strategie, Wachstum und Positionierung des Streaming-Dienstes Qobuz. Starkes Wachstum: Qobuz legte 2025 in Deutschland um rund 147 Prozent zu und profitiert von veränderter Markt- und Nutzerwahrnehmung.

Qobuz legte 2025 in Deutschland um rund 147 Prozent zu und profitiert von veränderter Markt- und Nutzerwahrnehmung. Lossless-Fokus: Der Dienst setzt konsequent auf verlustfreie und hochauflösende Audioqualität statt MP3-Streaming.

Der Dienst setzt konsequent auf verlustfreie und hochauflösende Audioqualität statt MP3-Streaming. Faire Vergütung: Laut extern geprüften Angaben zahlt Qobuz bis zu viermal mehr pro Stream als der Branchendurchschnitt.

Laut extern geprüften Angaben zahlt Qobuz bis zu viermal mehr pro Stream als der Branchendurchschnitt. Menschliche Kuratierung: Redaktionelle Empfehlungen stehen im Mittelpunkt, KI spielt in der Auswahl keine Rolle.

Redaktionelle Empfehlungen stehen im Mittelpunkt, KI spielt in der Auswahl keine Rolle. Download-Option: Neben Streaming bietet Qobuz einen klassischen Download-Store zum dauerhaften Erwerb von Musikdateien.

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Das Interview ist auch als Video verfügbar:

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Zur Person Mareile Heineke

Gereon:

Vielen Dank, dass es geklappt hat mit einem Interview und dass wir uns zusammensetzen und ein bisschen sprechen können. Eine erste Frage direkt vorab: Ich habe bei meiner Recherche viele Versionen davon gefunden, wie man das, über das wir heute reden, ausspricht.

Mareile Heineke:

(lacht) Ich hätte es jetzt sonst schon vorweggenommen. Wir sagen selbst Qobuz [Anm. d. Red.: Ausprache: Kubas]. Da wir in Frankreich sind, gehen immer viele von [einem] Ü aus und sagen ‚Kubüs‘ oder auch ganz rein deutsch ‚Kubutz‘, aber wir sagen selbst Qobuz.

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Gereon:

Das wäre auch mein Tipp gewesen. Bevor wir direkt über Qobuz reden, würde ich gerne einmal bei dir anfangen. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen und erzählen, wer du bist und wie du in die Musikbranche gekommen bist.

Mareile Heineke:

Ja, gerne. Also ich bin Mareile Heinecke. Ich bin inzwischen 40 Jahre [alt] und wohne und arbeite in Paris seit elf Jahren jetzt. Gebürtig [komme ich] aus Bremen in Norddeutschland und hab da schon vorher einige Zeit im Marketing gearbeitet für ein Unternehmen mit erneuerbaren Energien. [Ich] bin dann aus privaten Gründen 2015 nach Paris gekommen und hab da zum Glück den Anschluss ganz schnell zu Qobuz gefunden, weil ich immer schon eine große Liebe zur Musik hatte und dann direkt auf die Stellenausschreibung aufgesprungen bin. Und das ist jetzt seit zehn Jahren [so].

2015 haben wir gerade erst angefangen [auf dem] deutschen Markt. Also da war Qobuz noch wahnsinnig, wahnsinnig klein. Wirklich in den Startlöchern gerade erst. Und ich bin jetzt seit zehn Jahren dabei und heute bin ich verantwortlich für alle Aktivitäten, die wir in den deutschen Märkten, also in den DACH-Staaten, haben.

Qobuz im Detail

Gereon:

Vielen Dank für den kleinen Einblick. Für die, die Qobuz nicht kennen: Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was das für ein Dienst ist und wofür er steht.

Mareile Heineke:

Qobuz ist eine Musikplattform, die 2007 gegründet wurde, was ja schon sehr, sehr lange [her] ist, fast 20 Jahre. Das war die Hochzeit sozusagen, die Anfangszeit der digitalen Musik, als die ganze Piratisierung ein bisschen aufgehört hat und versucht wurde, das Ganze zu reglementieren. Die großen Plattformen, die es heute auch immer noch gibt und die den Markt beherrschen, [sind] auch gleichzeitig entstanden […].

Zu der Zeit ist Qobuz auch entstanden, aber mit dem Anspruch, Alternativen zu diesen Plattformen zu schaffen, bei dem der künstlerische Ansatz im Vordergrund steht. Die damaligen Gründer von Qobuz kamen selbst aus der Musikindustrie, hatten vorher ein klassisches Label und wollten, dass die Musik auch, wenn sie digital wiedergegeben wird, nichts einbüßen muss, was vor allem die Klangqualität betrifft.

Und [sie] wollten es möglich machen, dass Musik auch digital so wiedergegeben werden kann, wie sie im Studio aufgenommen wurde. Und so war [es] von Anfang an das Modell von Qobuz, dass wir keine MP3-Musik wollten, sondern zumindest in CD-Qualität oder darüber hinaus. Und dadurch war Qobuz lange Zeit vor allem als Pionier im Bereich der Klangqualität bekannt und damit besonders bei Leuten, die sich für HiFi-Equipment interessieren, beliebt und immer die erste Wahl.

Und da wir aber darüber hinaus noch viel anderes zu bieten haben, also wir möchten zum Beispiel ein ganzheitliches Musikerlebnis schaffen, bei dem die Musik nicht einfach nur im Hintergrund läuft, sondern begleitet wird von Albenbesprechungen, von digitalen Booklets, die man zu den Alben findet, Interviews mit den Künstlerinnen und Künstlern. Durch diese ganze redaktionelle Arbeit, die wir darum auch noch leisten, schaffen wir es jetzt auch langsam endlich mehr, uns einem anderen Publikum zu öffnen, die nicht nur so sehr auf den Klang fokussiert sind, sondern auch einfach ganz viel mehr in der Musik sehen und ihr den wahren Wert zurückgeben möchten.

Mareile Heineke zu Klangqualität und Hörverhalten

Gereon:

Auf einzelne Aspekte davon würde ich auch gleich gerne noch eingehen. Das Stichwort Klangqualität ist etwas, was man schnell findet, wenn man zu Qobuz recherchiert. Vorher aber noch eine Frage: Ich nehme mal an, dass du auch selber aktiv Musik hörst und es auch ein Teil deines Lebens und Alltags ist. Hat sich irgendwas an deinem Musikhörverhalten geändert, seit du für Qobuz arbeitest?

Mareile Heineke:

Also vor allem der Klangqualitätsaspekt, der war mir vorher komplett fremd oder [einfach] egal. Ich habe gedacht, das würde keine Rolle spielen und ich habe auch selbst MP3-Musik konsumiert, ohne mir die Frage zu stellen, ob das eventuell zu wenig ist. Was lustig ist, weil bei visuellen Medien stellen wir uns, also bei mir persönlich zum Beispiel, viel schneller die Frage. Ich wollte immer Filme in HD-Qualität sehen und nichts Verpixeltes. Und bei Musik habe ich aber gedacht, das muss nicht unbedingt sein. Und als ich zu Qobuz gekommen bin, habe ich ganz schnell den Sprung zur Lossless-Qualität, also dem, was wir CD-Qualität-Equivalent nennen, [festgestellt].

MP3- [und] CD-Qualität [ist] finde ich ein wahnsinniger Unterschied. Alles, was darüber hinausgeht, muss ich sagen – vielleicht sind meine Ohren schon zu geschädigt – höre ich selbst nicht mehr. Aber ich möchte gern glauben, dass es Leute gibt, die das wahrnehmen können, den Unterschied. Aber ich finde schon, Lossless-Qualität ist ein wahnsinniger Mehrwert.

Gereon:

Ja, stimmt. Ich glaube, wenn man diesen Direktvergleich nicht hat und weiß, wie es eigentlich klingen könnte, ist das nochmal etwas anderes, als beim Sehen von Filmen oder Serien. In den letzten Jahren und Jahrzehnten haben große etablierte Streaming-Plattformen sehr stark in verlustfreie und hochauflösende Audio-Formate investiert. Wie hast du diese Entwicklung aus deiner Perspektive, also aus der Perspektive von Qobuz, mitbekommen?

Mareile Heineke:

Also als die ersten angefangen haben – ich weiß gar nicht, ich glaube Amazon war der erste Service, der ein HD-Qualitätsangebot auf den Markt gebracht hat – , war es natürlich ein bisschen angsteinflößend, weil wir dachten, wir verlieren unser Standing. Die einzige Berechtigung, die wir damals [auf dem] Markt hatten, [war, dass wir] als einziger Service das Lossless-Streaming ermöglicht haben oder auch HiRes-Streaming.

Und dann hat uns das ein bisschen Angst gemacht und wir haben ganz schnell gemerkt, dass das für uns eher positiv war, weil dadurch das Thema überhaupt erst in den öffentlichen Diskurs eingedrungen ist. Und auf einmal [haben] ganz viele gesagt: „Und Qobuz hat das vorher schon gemacht.“ Und damit wurden wir als Vergleich [genannt] und [auch], was wir eventuell besser [machen ] als andere Services.

Und die anderen Plattformen sind, glaube ich, heute fast alle nachgezogen. Mit Lossless sowieso und ich glaube jetzt auch inzwischen, was High-Resolution-Angebote angeht. Und für uns war das wirklich immer eher gewinnbringend als schädlich. Und wie gesagt, haben wir ja noch viel mehr zu bieten und werden [heute] nicht mehr nur auf die auf die Klangqualität beschränkt.

Gereon:

Aber es hat euch ja dann, wie du sagst, letzten Endes nicht geschadet, dass das Thema medial die Runde gemacht hat. Das hat man auch an den Zahlen von Qobuz des letzten Jahres gesehen, denn der Wachstum in Deutschland ist stark angestiegen. Welche Zahlen sind für dich als diejenige, die für die DACH-Region zuständig ist, besonders aussagekräftig?

Mareile Heineke:

Ich kann jetzt gar nicht sagen: „Diese eine Zahl beeindruckt mich besonders.“ Wir haben einfach ein sehr, sehr starkes Wachstum im letzten Jahr verzeichnen können, über alle Märkte hinaus. Das hat im August [2025] angefangen. Also gerade im Sommer letzten Jahres, im August, ganz stark mit der öffentlichen Wahrnehmung der großen Plattformen gegenüber, die sich sehr stark verändert hat und von der wir dann profitiert haben. Im US-amerikanischen Markt am allerstärksten und im deutschsprachigen Markt direkt dahinter, weil wir, glaube ich, auch immer ein bisschen gucken, was der US-Markt macht und sehr stark beeinflusst sind von englischsprachigen Influencern, Musikkritikern, Musikjournalist:innen und so weiter.

Gereon:

Wie würdest du vorgehen, wenn du einen überzeugten Nutzer von einer der großen etablierten Streaming-Plattformen von Qobuz überzeugen müsstest?

Mareile Heineke:

Es kommt ein bisschen darauf an, was das für jemand ist und was ihm am Herzen liegt. Wenn er oder sie zum Beispiel Wert darauf legt, dass die Künstlerinnen und Künstler auch von dem Streaming-Modell leben können, dann würde ich auf jeden Fall darauf eingehen, dass wir sehr, sehr viel getan haben. Erstmal für das Thema Transparenz in dem Bereich. Wir waren die erste Plattform, die überhaupt offengelegt hat, was wir pro Stream zahlen im letzten Jahr. Was von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft belegt wurde. Also es sind nicht Zahlen, die wir selbst behaupten, sondern es wurde wirklich von externer Seite bestätigt.

Und dabei kam raus, dass wir bis zu viermal besser vergüten als der Durchschnitt. Und das kommt unter anderem daraus zustande, dass wir, wie gesagt, von Anfang an den Ansatz hatten: „Musik hat einen Wert und die kostet nun mal Geld.“ Und wir haben [noch nie] ein Abonnement gehabt, [da] kostenlos zu erwerben ist, was werbedurchzogen ist und so weiter. Sowas wollen wir nicht.

Dann ist es auch so, dass wir das aktive Hören fördern. Also wir möchten, dass jeder Stream wirklich bewusst wahrgenommen wird und nicht einfach nur so dahinrauscht und dann am Ende nicht mehr wertig ist. Das heißt, wir fordern die Nutzer und Nutzerinnen dazu auf, sich wirklich bewusst damit auseinanderzusetzen, was sie streamen, sich bewusst für ein Album zu entscheiden. Und wie gesagt, Hintergrundinformationen dazu einzuholen auf unserer Plattform, in unserem Magazin, sich die Albenbesprechung durchzulesen und so weiter.

Damit würde ich mich dann eher an diejenigen richten, die wirklich Musikliebhaber sind und sich wirklich mit einem Album komplett auseinandersetzen und nicht nur die eine Playlist suchen, die automatisiert auf ihren Geschmack zugeschnitten wurde. Und wenn es um sehr klangsensible User [geht], dann würde ich natürlich auf den High-Resolution-Faktor gehen.

Gereon:

Stichwort High-Resolution-Faktor: Hochauflösende Musikformate sind heutzutage deutlich leichter zugänglicher als es noch vor ein paar Jahren und Jahrzehnten der Fall war. Stehst du auch im Austausch mit Nutzerinnen und Nutzern und merkst, wie sich der Umgang mit Musik dadurch verändert hat?

Mareile Heineke:

Mir ist da gerade als erstes ein Studie in den Kopf gekommen, die wir, glaube ich, mal hier in Frankreich vor zwei Jahren durchgeführt haben, gemeinsam mit einer öffentlichen Institution. Da ging es um Hörgesundheit und darum, inwiefern das gerade für die jüngere Generation eine Rolle spielt. Und da ging es dann um die Frage, ob Hörgesundheit überhaupt wahrgenommen wird, ob die jüngeren Generationen sich damit auseinandersetzen, ob sie dementsprechend eher zu hochwertigem Audiomaterial greifen und zu Streaming-Services wie Qobuz, die hochwertige Audiodateien liefert. Und dabei kam heraus, glaube ich, dass das Bewusstsein bei den jüngeren Generationen auf jeden Fall steigt.

Heute [ist das] deutlich wichtiger als damals. Ich bin immer noch jung, ich weiß, aber als ich 20 Jahre alt war, war das überhaupt kein Thema. Und wie gesagt, ich habe vielleicht meine Ohren schon damals ein bisschen kaputt gemacht. Und die komprimierten Formate verleiten leider dazu, dass man immer automatisch lauter dreht, weil man denkt, man würde sonst die Klangdetails nicht wahrnehmen können. Und deswegen ist man dazu verleitet, immer lauter aufzudrehen und sich deswegen wirklich zudröhnen zu lassen.

Und deswegen ist es aus rein gesundheitlicher Sicht natürlich sehr, sehr positiv, dass gerade jüngere Generationen auch dann dazu greifen, hochauflösende Formate zu konsumieren und dann ein gewisses Level an Lautstärke nicht überschreiten.

Öffentliche Haltung von Qobuz

Gereon:

Du hast es eben auch schon angesprochen, ihr positioniert euch ganz klar zu Themen wie Transparenz, faire Vergütung und zuletzt auch zum Umgang mit KI. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, warum du es aus deiner Sicht für wichtig hältst, dass Qobuz sich zu solchen Themen öffentlich klar positioniert.

Mareile Heineke:

Eigentlich trifft das Thema KI genau unseren Nerv, würde ich mal sagen, weil wir von Anfang an einen sehr, sehr menschlichen Ansatz gefahren sind. Und diese Musikredaktion, die wir schon immer hatten und auf die wir immer schon gebaut haben, die über die Jahre eher größer geworden ist als kleiner. [Sie umfasst] heute rund 30 Mitarbeiter, [ist] über alle Länder verteilt und [nimmt] von Hand aus wöchentlich die Alben, die neu erscheinen, unter die Lupe und [wählt sie dann aus], was wir unserer Userinnen und User besonders ans Herz legen möchten. Und da findet natürlich schon auf natürliche Weise gar keine KI statt.

Leider können wir, wie alle anderen Plattformen auch, es nicht verhindern, dass KI einfließt. Das kommt automatisch auf unsere Plattform drauf. Sobald wir Verträge mit den technischen Aggregatoren haben, die dann eventuell KI bei sich nicht wegfiltern, fließt es zu uns ein. Das heißt, man kann es theoretisch über die Suchmaschine finden. Wir arbeiten aktuell an einem Tool, das ermöglicht, das zumindest zu etikettieren. Also Deezer ist zum Beispiel ein Service, der das bereits kann. Wir arbeiten da aktuell dran.

Was wir aber ausschließen können, dadurch, dass wir wirklich alle Empfehlungen von Hand auswählen, ist, dass zumindest da keine KI drin ist. Und auch alle algorithmisch basierten Funktionen bei uns. Aalso wir haben auch Funktionen wie Radiomixe oder personalisierte Mixe, die auf jeden individuellen Hörgeschmack zugeschnitten sind. Auch die schöpfen aus einem großen Pool von Labels und Artists, die von uns schon mal irgendwann in irgendeiner Form offiziell anerkannt wurden.

Auch da findet überhaupt keine KI statt. Aber ich glaube, das ganze KI-Thema kam auf einmal so schnell, das liegt ja irgendwie in der Sache der Natur, dass die gesamte Musikindustrie ein bisschen überrannt wurde und die Plattformen jetzt erst mal hinterherrennen müssen, um sich dem zu wappnen. Und uns war es einfach wichtig – und deswegen haben wir jetzt gerade vor Kurzem unsere Leitlinien veröffentlicht – zumindest zu zeigen, dass wir ein ganz klares Statement haben und dass es uns nicht egal ist und dass wir etwas dafür tun, um das in Zukunft einzudämmen.

Gereon:

Das heißt also, ihr habt tatsächlich keinen Algorithmus, der Playlists oder sowas erstellt, sondern das ist tatsächlich so, dass sowas Woche für Woche von Menschen kuratiert wird?

Mareile Heineke:

Doch, wir haben beides. Der Hauptfokus liegt auf den von Menschen kuratierten Playlists. Aber gerade in den letzten Jahren kam von [Seiten der] User auch immer mehr der Wunsch, dass wir auch mehr Personalisierung schaffen. Deswegen haben wir in der mobilen App – die Desktop-Version wird zeitnah hinterherkommen – einen extra Reiter, der nennt sich auf Deutsch ‚Ihre Auswahl‘, auf Englisch ‚For you‘, glaube ich, wo wir personalisierte Playlists haben, die natürlich algorithmusbasiert sind. Aber wie gesagt, die schöpfen wiederum aus einem Pool von Artists und Labels, die von uns schon offiziell anerkannt sind.

Mareile Heinekes Ausblick auf die Musikwelt

Gereon:

Eine letzte Frage habe ich noch: Wenn du jetzt in die Zukunft schauen könntest, zehn Jahre nach vorne. Wie sieht die Musikbranche mit Blick auf Streaming, Musik-Downloads, Hörverhalten und all solchen Aspekten für dich im Jahr 2036 aus?

Mareile Heineke:

Ich finde das super schwierig, weil ehrlich gesagt, hättest du mich das vor fünf Jahren gefragt, dann hätte ich vielleicht KI wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Nicht vielleicht, sondern ich hätte KI gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das heißt, wer weiß, was noch kommt? Ich glaube, dass es eigentlich alle Formate, die es heute gibt, in zehn Jahren noch geben wird.

Wir wissen, dass der Download immer mehr zurückgeht; im Markt, aber bei Qobuz nicht. Also bei Qobuz sehen wir immer noch, dass wir gerade im deutschsprachigen Raum sehr, sehr viele Menschen ansprechen, die immer noch downloaden möchten. Vielleicht aus Angst, dass das eine Album irgendwann nicht mehr verfügbar ist und sie es deswegen lieber in ihrer persönlichen Musiksammlung haben.

Ich glaube, dass es immer noch CDs geben wird. Schallplatten gehen ja eher wieder hoch, also das wächst vielleicht in den nächsten Jahren noch weiter an. Streaming wird in zehn Jahren, meiner Meinung nach, immer noch das vorherrschende Thema sein. Aber ich könnte mir vorstellen – oder auch wünschen sogar, – dass von institutioneller Seite ein bisschen mehr reglementiert wird. Also ich finde eigentlich, das, was Qobuz macht, gerade in Bezug auf Vergütung, sollte ein bisschen das Normalmaß sein. Und Musik, die kostenlos – erworben, wollte ich gerade sagen – kostenlos konsumiert wird, das dürfte eigentlich nicht existieren, wenn man auf Seiten der Schöpfer:innen steht. Das ist meine Wunschvorstellung. Wir können ja gerne einen Termin machen für in 10 Jahren. (lacht)

Gereon:

Genau, dann gucken wir einmal, was sich davon erfüllt hat und was vielleicht auch nicht. Ob die Schallpleiten weiter bergauf gehen.

Mareile Heineke:

Ich muss nochmal kurz einhaken. Ich finde es auch total interessant zu sehen, was sich musikalisch tun wird. Zum Beispiel [ist] K-Pop [in den letzten Jahren] total gewachsen. Das war auch etwas, was wir vor zehn Jahren überhaupt nicht auf dem Schirm hatten in unserem Sprachraum. Bands gehen immer mehr zurück. Also wir sehen fast nur noch Individualkünstler, die die Charts dominieren. Bands finden ganz, ganz wenig statt. Was ja in den […] 70er- 80er-Jahren sehr, sehr umgedreht war, dass Bands einen deutlich höheren Stellenwert hatten. Also das finde ich auch total spannend zu sehen, wie sich das entwickelt. Aber da bin ich abwartend. Ich bin da für alles offen.

Gereon:

Das können wir im Voraus auch schlecht beeinflussen.

Mareile Heineke:

Wollen wir auch gar nicht, finde ich.

Gereon:

Eine kurze Nachfrage habe ich noch zu dem Stichwort ‚Musik besitzen‘. Es ist glaube ich fast ein Alleinstellungsmerkmal von Qobuz, dass man dort die Musik tatsächlich besitzen kann. Das heißt, eine Offline-Speicherung, wie man sie von anderen Streaming -Diensten kennt, ist etwas anderes als der Download bei Qobuz, oder?

Mareile Heineke:

Wir haben beides. Also Offline-Speicherung haben wir auch. Ganz normal für die Streaming-Abonnent:innen [gibt es] die Möglichkeit, wenn man im Flugzeug ist oder irgendwo anders, wo es keine Internet-Abdeckung gibt, dass man dann die Musik vorher lokal auf seinem Gerät speichert. Ich habe jetzt wirklich von dem Download-Kauf [geredet]. Also wir haben da einen ganz altmodischen Download-Store, wo man Musik à la carte kaufen kann und dafür muss man auch kein Abonnement haben, sondern kann dann einfach dieses oder jenes Album erwerben und dann seine Musik-Sammlung aufbauen, die man dann entweder in seinem Qobuz-Konto hat oder auch auf seiner Festplatte oder extern auf eine CD brennt.

Gereon:

Es ist also im Prinzip eine WAV-Datei, die man tatsächlich als Datei selber verwalten und hin- und herschieben kann?

Mareile Heineke:

Genau, ja.

Gereon:

Ja, dann vielen Dank für das tolle Interview und dafür, dass du uns einen Einblick gegeben hast, was Qobuz ist und was du für eine Arbeit machst. Vielen Dank!

Mareile Heineke:

Danke für die Einladung.

Anmerkung der Redaktion:

Wer tiefer in das Thema einsteigen möchte, findet auf der Website von Qobuz ausführliche Informationen zur Strategie, die KI-Leitlinien und Informationen zur Marktentwicklung. Laut Unternehmensangaben lag die durchschnittliche Auszahlung pro Stream im Jahr 2025 in etwa bei 0,018 Euro pro Stream, was rund 18,- Euro pro 1.000 Streams entspricht und extern geprüft wurde. Im Vergleich: Plattformen wie Spotify zahlen im Durchschnitt deutlich weniger pro 1.000 Streams aus. Oft liegen hier die Schätzwerte bei etwa 1,80 bis 3,70 Euro pro 1.000 Streams. Wie es branchenweit üblich ist, wird ein Stream auch bei Qoubuz ab einer festgelegten Mindestspieldauer gezählt. Im Pressebereich stellt Qobuz weiterführende Zahlen, Hintergründe und Einordnungen bereit, die zusätzliche Transparenz schaffen.