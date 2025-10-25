Bei Alphaville geht es immer um Neuland

Das Interview mit Marian Gold von Alphaville war schon längst überfällig, als uns die Nachricht erreichte, dass Forever Young 1 Milliarde Streams auf Spotify geknackt hat. Doch Alphaville war und ist wesentlich mehr als dieser zeitlose Song oder Hits wie „Big in Japan“ oder „Sounds like a Melody“. Über die Jahre hat Alphaville rund um Mastermind Marian Gold beständig neues Material produziert und sich dabei immer wieder neu erfunden.

Interview mit Marian Gold, Alphaville

Marian Gold ist nicht nur die Stimme von Alphaville, sondern zugleich auch der kreative Kopf einer Band, die mit Hits wie „Forever Young“, „Big in Japan“ oder „Sounds like a Melody“ mittlerweile Generationen hinter sich vereint.

Vom Synthie-Pop der 1980er-Jahre bis hin zu den komplexen „Wall of Sound“-Gebilden auf dem 2017er Album „Strange Attractor“ oder dem symphonischen Greatest Hits Album „Eternally Yours“, das Alphaville gemeinsam mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg aufgenommen und 2022 veröffentlicht hat, war es ein weiter Weg.

Marian Gold über „Strange Attractor“

„Veränderungen sind potentielle Freiräume für neue Ideen“

Markus:

Marian, ich gestehe, dass ich ein großer Alphaville-Fan in meiner Jugendzeit war. Man kam um eure großen Synth-Pop-Hits nicht drum herum und noch heute muss ich das Radio einfach lauter drehen, wenn ich „Big in Japan“, „Forever Young“ oder „Sounds like a Melody“ im Radio höre.

Und doch möchte ich mich gar nicht so sehr mit der Vergangenheit beschäftigen. Dazu wurde sicherlich fast alles gesagt und geschrieben. Ich möchte vielmehr im Jahr 2017 ansetzen und beim Album „Strange Attractor“. Hätte ich den Opener „Giants“ im Radio gehört, hätte ich weder dich, noch Alphaville erkannt. Das gesamte Album zeigt eine beachtliche gesangliche Bandbreite und Vielfalt an Stimmfarben, die ich so nicht erwartet hätte.

Marian:

… Ich denk mal, ein Song wie „Giants“ würde wohl kaum im Radio gespielt werden. Wir haben ihn speziell für den Beginn des Albums konzipiert und er entstand aus einem Stück, das fast 7 Minuten lang ist. Er dient sozusagen als ein Tor hinein in die Welt von „Strange Attractor“, eine Gebrauchsanweisung für alles, was da noch kommt. Und was Wiedererkennungsmerkmale betrifft, um die haben wir uns nie besonders gekümmert. Im Fokus von jedem neuen Album stand immer eine bestimmte Idee. Der sind wir gefolgt und das Spannende daran war, wie diese Ideen uns verändern, also das, was Alphaville bis zu diesem Zeitpunkt war.

Veränderungen sind potentielle Freiräume für neue Ideen. Und alles Neue ist immer eine Provokation für den Erfindergeist, eine Herausforderung, besonders schlau zu sein. Diese Art der Herausforderung hat eigentlich alle Alphaville-Alben geprägt und das ist auch der Grund, warum sie alle so unterschiedlich geworden sind.

Gesang und Interpretation früher und heute

„Was die Singerei angeht, da würde ich mich als Naturtalent bezeichnen“

Markus:

Ich habe mir einige deiner Live-Auftritte mit Alphaville auf YouTube angeschaut, bei denen auch „Forever Young“ nicht fehlen durfte. Als Musiker ist mir natürlich die veränderte Tonart nicht entgangen. Und dennoch ist der Song immer noch so herausfordernd, dass es mich wirklich beeindruckt hat, wie du ihn performst. Wie schaffst du live den Spagat zwischen alten und neuen Songs und wie hältst du deine Stimme so fit?

Marian:

… „Forever Young“ ist gesanglich eigentlich ’ne relativ leichte Übung. Schwieriger sind Stücke wie „Inside Out“, wo du ’ne volle Oktave beim Wechsel vom Vers in den Refrain überspringen musst. Was die Singerei angeht, da würde ich mich als Naturtalent bezeichnen, ein paar Gesangsübungen vor einem Auftritt oder einer Aufnahme reichen mir. Tatsächlich kann ich die meisten Songs, selbst die von ganz früher, noch in der originalen Stimmung über die Bühne bringen.

Markus:

Bei der besagten Performance von „Forever Young“ ist mir aufgefallen, dass du den Ausdruck, die Phrasierung und auch die Gesangstechnik stark verändert und verfeinert hast.

Deine Stimme klingt jetzt deutlich geschulter und ausdrucksstärker als in den 1980er-Jahren. Mir gefällt das sehr gut. Und doch schimmert in den Höhen manchmal noch dieses „Jugendliche“ von damals durch. Auf dem ersten offiziellen Live-Album von 2000, „Stark Naked and Absolutely Live“ singst du noch im alten Stil. Wann hast du dich dazu entschieden, deiner Stimme eine neue Farbe zu verleihen und auch die alten Songs anders live zu performen und warum?

„Wir hassen Routine“

Marian:

… das mache ich nicht bewusst, es ergibt sich von selbst und aus der Tatsache heraus, dass wir Routinen hassen und unsere Musik in jeder Konzertserie Arrangement-mäßig verändern. Es wäre ja auch keine spannende Herausforderung, vierzig Jahre lang immer die gleichen Versionen zu spielen. Zum zweiten liegt das an den Stücken selbst, weil sie zu den sich verändernden Zeitumständen immer wieder neu Stellung beziehen und mir neue Antworten liefern, so wie schillernde Seifenblasen, die ihre Umgebung auf chaotisch-fließende Weise reflektieren. Und das verändert dann meine Interpretation.

Ich schreibe unsere Texte immer in großer, wie soll ich sagen, poetischer Freiheit, damit die Worte, Sätze und Verse möglichst viel Spielraum zu ihrer Auslegung lassen. Ein gutes Beispiel dafür ist „Forever Young“. Der Text ist im Grunde nichts anderes als eine diffuse Ansammlung von Zitaten, Filmtiteln und Assoziationen zum Thema des Titels, aber gerade durch diese scheinbare Wahllosigkeit werden sie zu Mosaiksteinchen, die sich immer wieder in neue, teilweise gegensätzliche Zusammenhänge zusammensetzen, weshalb das Lied auf Geburtstagen und Hochzeiten, aber eben auch auf Begräbnissen und ähnlichen Anlässen oft gespielt wird. Diese Eigenschaft, sich zu unterschiedlichen Lebenssituationen zu äußern, steckt in vielen Alphaville-Stücken.

Musikbusiness

Markus:

Kommen wir zurück zu den jüngeren Alphaville-Songs der letzten Jahre. Der Song „Marionettes With Halos“ ist textlich ganz schön harter Tobak und sollte den Kandidaten von Formaten wie DSDS, X-Factor und anderen Castingshows zu denken geben. Ich komme aus einer Zeit, in der man durch harte Arbeit an sich selbst und viele musikalische Erfahrungen zum Künstler gereift ist. Misserfolge waren genauso wichtig auf diesem Weg wie jeder kleine Erfolg.

Viele greifen heutzutage lieber zur Abkürzung und bewerben sich bei Castingshows. Hier gewinnt dann nicht immer der- oder diejenige, die Talent hat, sondern sich am besten vom Musikproduzenten formen lässt. Die Textpassage aus „Marionettes With Halos“

You may be very sexy

But you’re not an artist at all

Karaoke pipe dreams of rock′n′roll eunuchs

Proclaiming Dick Rowe for their hero

passt in meinen Augen deshalb besonders gut zu diesem Phänomen. Wie erlebst du das heutzutage verglichen mit deinem eigenen Weg ins Musik Business?

Marian:

… was soll ich sagen. Eigentlich hat sich gar nichts verändert. Diejenigen, die sich trauen, träumen doch alle diesen unfassbaren Rock’n’Roll-Traum, zu einem Star zu werden, zu einem strahlenden Stern im siebten Himmel. Castingshows sind nicht die Erfindungen derjenigen, die da hingehen, in der Hoffnung auf eine großartige Karriere als Sänger. Es sind die Erfindungen von Leuten, die die Träume dieser Menschen für ihre Zwecke ausnutzen.

Markus:

Für die jüngeren Leser als Erklärung: Dick Rowe, dessen Name du im Song nennst, war bekannt für seine „goldenen Ohren“ und hat die Rolling Stones, Procul Harum, Cat Stevens, Tom Jones und andere während seiner Zeit als A&R bei Decca unter Vertrag genommen.

Marian:

… deswegen hab ich ihn nicht zitiert. Ich hab ihn zitiert, weil er der Idiot war, der die Beatles abgelehnt hat.

Markus:

Genau. Ich frage mich, ob es den klassischen A&R eines Labels überhaupt noch gibt? Ich habe das Gefühl, dass in Zeiten von Spotify, Apple Music und Co. jeder seine Musik selbst veröffentlichen kann und der früher übliche Weg über das Demo-Tape auf dem Schreibtisch des A&R-Managers komplett ausgespart wird. So fehlt oftmals einfach das geschulte Ohr und die ehrliche Meinung. Anders herum haben und hatten Plattenfirmen natürlich auch immer ein finanzielles Interesse und nicht jeder Ablehnungsgrund hat unmittelbar mit der Musik oder dem Künstler zu tun, sondern dessen Vermarktbarkeit zum Zeitpunkt x.

Marian:

… ich war immer felsenfest davon überzeugt, dass wir die geilste Musik der Welt schreiben. Nach jedem neuen Album hab ich dieses größenwahnsinnige Gefühl. Was irgendwelche A&Rs dazu zu sagen haben, interessiert mich nicht. Niemand muss mir irgendwas über unsere Musik erklären. Und ich meinerseits würde mich auch nie zu ’nem Oberlehrer in Sachen Musik aufschwingen. Genau deswegen hab ich Angebote, bei diesen Talentshows als Coach mitzuwirken, grundsätzlich abgelehnt.

Produktion von „Strange Attractor“

Markus:

Beeindruckt hat mich neben dem Text von „Marionettes With Halos“ vor allem auch das Arrangement des Songs und des gesamten Albums „Strange Attractor“. Hier kommen Synthesizer mit Drum-Loops und E-Gitarren zusammen. Der Song wie das Album sind musikalisch sehr vielschichtig. Bei jedem Hören entdecke ich wieder neue Elemente. Es sind zu viele Kleinigkeiten und Sounds, um sie beim einmaligen Hören zu erfassen. Richtig beeindruckend ist auch das E-Gitarrensolo im Steve Stevens-Stil. Ich musste sofort an das Solo von Rebel Yell denken.

Marian:

… das Gitarrensolo ist von Andreas Schwarz, einem begnadeten Gitarristen, mit dem ich schon seit Jahren erfolgreich zusammenarbeite. Dieses Solo entsprang seiner Seele, genau in dem Moment, als wir die Aufnahme machten.

„Von manchen Songs existieren über zwanzig vollkommen unterschiedliche Fassungen“

Markus:

Auch die Arbeit mit Effekten, vor allem auf den Vocals hat mich sehr beeindruckt. Neben Hall und Delay kommen immer wieder auch Stutter-Effekte vor. Manche Songs entfalten eine regelrechte „Wall of Sound“. Wie geht ihr an so eine aufwändige Produktion heran?

Marian:

… die Produktion von „Strange Attractor“ zog sich über mehrere Jahre hin. Die ersten Aufnahmen entstanden schon 2011 und waren immer wieder von Tourneen unterbrochen. Das bedeutete in vielen Fällen, dass wir, wenn wir zurück nach Berlin kamen, wieder von vorn anfangen mussten, weil wir irgendwie den Faden verloren hatten. Nach und nach türmten sich Berge von aufgegebenen Ideen auf den Tonspuren, von manchen Songs existieren über zwanzig vollkommen unterschiedliche Fassungen. Am Ende der Produktion haben wir eigentlich gar nichts mehr aufgenommen, sondern nur noch ausgewählt und diese unterschiedlichen Versionen neu miteinander kombiniert. „Marionettes“ besteht aus vier oder fünf völlig unterschiedlichen Aufnahmen und das erklärt auch dieses Übermaß an Ideen. So war das eigentlich bei allen Stücken des Albums.

„Wir sind eben westfälische Dickschädel“

Markus:

Die Songs auf „Strange Attractor“ sind keine 08/15 Pop-Produktionen, die auf den Mainstream oder Airplay abzielen. Ich habe im Zuge der Recherche gelesen, dass aufgrund des anhaltenden Erfolgs der großen 1980er-Hits es dir möglich ist, deiner künstlerischen Ader deutlich freieren Lauf zu lassen als das normalerweise üblich ist. Damals muss nach dem Erfolg des Albums „Forever Young“ ein wahnsinniger Erfolgsdruck auf euch gelastet haben.

Marian:

Mag sein, dass dieser Erfolgsdruck auf uns lastete, jedenfalls wurde uns das damals von allen Seiten immer wieder eingeredet, so dass wir es am Ende fast selbst geglaubt haben. Aber wir sind eben westfälische Dickschädel, mich hat das alles nicht besonders beeindruckt. Wir hatten auch unglaublich viel Glück, wir konnten uns diese „Dickschädeligkeit“ leisten und irgendjemand da oben hat uns sehr lieb. Bowie hat darüber einen schönen Song geschrieben.

„Wir sind mächtig stolz auf unsere großen Hits“

Markus:

Ich finde es beeindruckend, dass du dich nicht hast unterkriegen lassen und bis heute Musik machst und nach einer kurzen Phase als Solokünstler den Namen Alphaville weiterführst. Ich bin ein großer Fan von Bruce Springsteen, der durch den großen Erfolg des „Born in the USA“ Albums quasi über Nacht zum Superstar wurde. In seiner Autobiografie habe ich gelesen, wie sehr das auf ihn gelastet hat, plötzlich vom Bandleader, der kaum seine Band bezahlen kann, zum weltweit gefeierten Superstar zu werden, der von der Bühne kaum noch das Publikum in der Arena erkennen kann.

Auch Mark Knopfler erzählt ähnliche Geschichten nach dem Erfolg von „Brothers in Arms“. Beide haben schließlich musikalisch die Reißleine gezogen und sogar ihre Bands zugunsten einer Solokarriere aufgelöst. Sie hatten zu Beginn ziemlich damit zu kämpfen, dass die Fans immer nur die alten Hits hören wollten. Wie ist dir das ergangen und wie wurde das neue Material von Alphaville angenommen, das schließlich nicht mehr so klingt wie früher.

Marian:

Wir sind mächtig stolz auf unsere großen Hits. Wenn wir die spielen, erzeugen sie eine zusätzliche Magie, die unsere Fans noch mehr verzaubert. Es ist ein großartiges Gefühl, Menschen mit der eigenen Musik, mit der eigenen Fantasie so beglücken zu können und eins zu werden mit dem Publikum. Jedes Konzert braucht diese Höhepunkte, nicht nur bei uns, sondern auch bei Springsteen und Knopfler.

Zusammenarbeit mit dem Orchester

Markus:

2022 hat Alphaville das Album „Eternally Yours“ gemeinsam mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg aufgenommen. Wie kam es dazu?

Marian:

Es war eine Idee, die uns schon ganz in den Anfängen von Alphaville beschäftigte. Im Sommer 1982 verbrachte ich einige Zeit allein in Münster, die anderen aus der Nelson Community waren mit ihren Freunden oder Familien in die Sommerferien ausgeflogen. Also fing ich an, allein für mich zu komponieren. Eines dieser Stücke war „Lassie Come Home“. Als ich das Bernd nach seiner Rückkehr vorspielte, überlegten wir, ob man das vielleicht irgendwann mit ’nem Orchester aufnehmen sollte. Das war zu diesem Zeitpunkt ein vollkommen absurder Gedanke, kein Mensch kannte Alphaville, wir hatten nicht mal einen Plattenvertrag.

Aber diese Idee hat mich all die Jahre nie ganz verlassen, sie spukte wie ein UFO in meinem Kopf herum. Und dann, während der Corona-Pandemie, als die Welt praktisch stillstand und wir alle isoliert vor uns hin werkelten, da nahm dieser Gedanke plötzlich Fahrt auf und uns wurde klar, dass nun die Zeit für so ein Projekt gekommen war.

Markus:

Wer hat die Songs für das Orchester arrangiert? Ich meine mich erinnern zu können, dass du in einem Interview mal gesagt hast, dass du nie gelernt hast, ein Instrument zu spielen oder Noten zu lesen und du deshalb von Synthesizern, Drumcomputern und Sequencern so fasziniert warst.

Marian:

Genau so ist es. Ich kann auch bis heute keine Noten schreiben, allerdings kann ich mittlerweile halbwegs Noten vom Blatt ablesen. Es war klar, dass wir erfahrene Leute an unserer Seite brauchten, die in der Lage waren, in orchestralen Bahnen zu denken und zu arrangieren bzw. unsere Ideen in dieser Richtung umzusetzen. Und wir hatten wieder mal unglaubliches Glück, dass es uns gelang, Christian Lohr und Max Knoth dafür zu gewinnen. Ihnen gebührt ein großer Teil an dem Erfolg dieser Produktion.

„Bei Alphaville geht es immer um Neuland“

Markus:

Was mir an den Arrangements für das Orchester so gut gefällt, ist, dass nicht einfach nur die Synthesizer-Parts 1:1 auf das Orchester übertragen wurden, sondern ganz neue Elemente zusätzlich geschaffen wurden, so als wären die Stücke wirklich für ein Orchester komponiert worden. Das unterscheidet in meinen Ohren das Album deutlich von ähnlichen Produktionen. Natürlich sind alle bekannten Hooklines vorhanden und bei „Sounds like a Melody“ ist sogar der groovige Synth-Bass enthalten und auch bei „Forever Young“ hört man Synthesizer zusammen mit dem Orchester. Doch gibt es so viel Neues zu entdecken …

Marian:

Genau das war die Maßgabe, die am Anfang dieser Produktion stand. Was können wir mit einem großen symphonischen Orchester in unseren Songs bewirken? Was für Optionen, was für Veränderungen sind möglich? Damit sind wir wieder am Anfang dieses Interviews. Bei Alphaville geht es immer um Neuland, um etwas, das wir noch nicht ausprobiert haben und was uns weiter verändert auf unserem Weg durch die Musik.

„… ich hasse Remixe“

Markus:

Am einfachsten umzusetzen war vermutlich „Forever Young“. Schon vor dem Abspielen hatte ich eine Vorstellung davon, wie sich der Song mit einem Orchester anhören müsste. Und doch hat mich das Klavier-Interlude überrascht und erst recht das große, epische Finale. Wie war das für dich, diese Songs zum ersten Mal von einem Orchester gespielt zu hören? Hast du deine Gesangs-Parts später dann zum Orchester-Playback noch einmal eingesungen, damit das Feeling stimmt?

Marian:

Alle Stücke auf diesem Album hab ich neu eingesungen. Es kam mir nicht richtig vor, die ursprünglichen Gesangsaufnahmen zu nehmen, die ja in keiner Weise mit den neuen symphonischen Versionen in irgendeiner Verbindung stehen. Das wär mir wie ein Remix vorgekommen und ich hasse Remixe.

Markus:

Die ikonische Trompete aus „Forever Young“, die im Original mit einem Synthesizer gespielt wurde, wurde hier doch dann bestimmt von einem Trompeter übernommen, oder? Ich durfte vor sehr vielen Jahren mal als Keyboarder mit einem Orchester „Music“ von John Miles spielen. Da hatte ich schon eine gewisse Ehrfurcht vor. Hattest du die Gelegenheit, mit den Orchestermusikern zu sprechen, die diese Parts gespielt haben?

Marian:

Wir haben von dem Moment an, als die Libretti fertiggeschrieben waren, auf engste Weise mit dem Orchester zusammengearbeitet. Es ergaben sich eigentlich kaum Probleme, aber dann begannen die Aufnahmen für das Trompetensolo für „Forever Young“. Ich war der festen Überzeugung, dass es einem menschlichen Instrumentalisten niemals möglich sein würde, diese Sequencer-Linie exakt nachzuspielen. Schon allein wegen des mörderischen Tempos. Aber die Blechbläser des Babelsberger Filmorchesters haben das bravourös eingespielt. Ganz großes Kompliment.

Alphaville live

Markus:

Kommen wir zum Schluss noch zu Alphaville live. Musikalisch ist euer Material so vielfältig und vielschichtig. Im Studio arbeitet man heutzutage mit einer Vielzahl an Plug-ins, unzähligen Spuren in der DAW und hat im Prinzip unendliche Möglichkeiten.

Ich habe mir einige Videos aus den letzten Jahren angeschaut und dort sind mehrere MacBooks bei eurem Keyboarder und modernes Equipment zu sehen. Ich meine, Apple Mainstage entdeckt zu haben. Arbeitet ihr auf der Bühne mit Plug-ins oder Samples, um die Sounds der älteren Songs authentisch zu erzeugen? Schließlich haben diese einen sehr hohen Wiedererkennungswert.

Marian:

Die Sounds sind eigentlich nicht das Problem, das hast Du richtig erkannt, die kann man entweder analog mit den originalen Instrumenten erzeugen, die es nach wie vor gibt, oder man benutzt eben Samples. Ich hab da keine ideologischen Bedenken, das so oder so zu machen. Aber es gibt bei der Fülle der Klangsignale Sechzehntel- oder 32stel-Spuren, die von mitlaufenden synchrongeschalteten Sequencern erledigt werden oder auch von Delays.

„Das ist ein irrer Flug über offenes Terrain“

Markus:

Live werden die bekannten Songs dann noch einmal deutlich aufgepeppt. Ich liebe die 2018er Live-Version von „Big in Japan“ mit dem Heavy-Gitarren-Intro. Das macht meines Erachtens diese uralten Alphaville-Songs auch im Jahr 2025 wieder interessant. Und die ikonischen Sounds harmonieren wunderbar mit diesen neuen Arrangements. Auch die Songs von „Strange Attractor“ rocken so richtig. Ich würde mir ein aktuelles Live-Album wünschen …

Marian:

Es ist immer wieder spannend, die Studioversionen der Songs für den Live-Betrieb neu zu arrangieren. Während man im Studio seinen eigenen Ideen nachspürt und keine Rücksicht auf außenstehende Meinungen nimmt, ist es bei Konzerten genau umgekehrt. Man versetzt sich in die Situation des Publikums und versucht die Leute so gut wie irgend möglich abzuholen. Das ist jedes Mal ein großer Spaß, weil einen das für eine Weile völlig frei von den eigenen künstlerischen Leitplanken macht. Das ist ein irrer Flug über offenes Terrain.

Markus:

Und eine letzte Frage: Die alten Herren von Bands wie Iron Maiden, Bruce Springsteen & The E Street Band, AC/DC, The Rolling Stones und so weiter, die immer noch fleißig touren, ziehen mittlerweile ganze Heerscharen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die diese Bands jetzt gerade erst für sich entdecken. Auf den Videos im Internet habe ich auch viele recht junge Gesichter im Publikum entdecken können. Machst du mit Alphaville auch diese Erfahrung?

Marian:

Nun, diese Verjüngung des Publikums passiert immer so alle 12 Jahre. Mit anderen Worten: Das haben wir schon ein paarmal erlebt.

Markus:

Marian, ich bedanke mich für das phantastische Gespräch mit dir und freue mich auf hoffentlich noch viel neue Musik von Alphaville.

Marian:

Dito. Mach’s gut.

Alphaville Podcast & Tour

Für Alphaville-Fans sehr interessant ist auch der offizielle YouTube-Kanal der Band. Besonders hervorzuheben ist der Alphaville Podcast.

Alphaville ist gerade auf Europa-Tournee und es gibt für einige Deutschlandkonzerte in 2025 und 2026 noch Karten. Konzerttermine und Links zum Kartenvorverkauf findet ihr unter https://www.alphaville.earth/