Vom versteckten Klavier zur Improvisation auf großen Bühnen

Martin Kohlstedt ist kein Musiker, der seine Stücke einfach festhält und live wieder abspielt, sondern bei ihm entsteht Musik aus dem Moment und der Intuition heraus. Im AMAZONA-Interview erzählt er uns, wie er durch die verbotene Münzsammlung seines Vaters zum Klavierspielen kam. Außerdem geht es um schwitzige Sessions für sein neues Album „Kluft“ und darum, warum ein Moog Subsequent, alte Rhodes-Pianos oder sowjetische Synthesizer für ihn nicht nur simple Klangquellen sind.

Kurz & knapp Worum geht es? Interview: Martin Kohlstedt spricht über Intuition, Improvisation und seine persönliche Herangehensweise an Musik.

Martin Kohlstedt spricht über Intuition, Improvisation und seine persönliche Herangehensweise an Musik. Neues Album: Sein neues Album „Kluft“ entstand aus einem Suchprozess zwischen Neudefinition, Zweifel und spontanen Sessions.

Sein neues Album „Kluft“ entstand aus einem Suchprozess zwischen Neudefinition, Zweifel und spontanen Sessions. Live-Musik: Martin Kohlstedt spielt seine Stücke nicht 1:1 nach, sondern lässt sie auf der Bühne immer wieder neu entstehen.

Martin Kohlstedt spielt seine Stücke nicht 1:1 nach, sondern lässt sie auf der Bühne immer wieder neu entstehen. Instrumente: Klavier, Fender Rhodes, Moog Subsequent, Roland Juno-6 und sowjetische Synthesizer prägen seinen Klang.

Klavier, Fender Rhodes, Moog Subsequent, Roland Juno-6 und sowjetische Synthesizer prägen seinen Klang. Arbeitsweise: Wiederholung, modulare Komposition und spontane Klangexperimente sind zentrale Bausteine seiner Musik.

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Martin Kohlstedts Weg zum Klavier

Gereon:

Herzlich willkommen zum AMAZONA-Interview. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Martin, vielleicht magst du dich zu Beginn selber kurz vorstellen und erzählen, wer du eigentlich bist.

Martin Kohlstedt:

Ich bin Martin Kohlstedt und ich mache Musik. Ich habe mein eigenes Label gegründet, um dieser Musik ein schönes Nest zu machen und lasse sie mit so wenig Einfluss wie möglich einfach so passieren. Ich komponiere aber auch für Filme und produziere auch sehr gerne. Also in dieser Kombination findet das alles statt.

Gereon:

Wie genau bist du denn überhaupt zu Musik gekommen?

Martin Kohlstedt:

Das war ein sehr schöner intuitiver Schlüsselmoment. Sehr spät, wenn man so will. Mit 11 Jahren habe ich in der verbotenen Münzsammlung meines Vaters einen kleinen Schlüssel gefunden und der hat in diese Ecke in dieses Möbelstück gepasst und da war ein Klavier drin. Man hat seltsamerweise in ganz vielen Haushalten diese Klaviere stehen, wo Decken drüber liegen und irgendwelche Kelche drauf.

Und ich habe das geöffnet. Ich glaube, ich war sozusagen das erste, zweite, vierte Mal alleine zu Hause, die Eltern waren auf einem Geburtstag und ich hatte auf einmal diese Zeit mit mir und diesem Instrument. Und da habe ich den ganzen Abend mit offenem Mund einzelne Tasten, die noch funktioniert haben, zusammengedrückt und ich würde behaupten, das war der Ursprung.

Gereon:

Das klingt nach einem sehr schönen Moment und es ist ein Weg, zur Musik zu kommen, den viele andere nicht haben. Vor allem, wenn es später zum Beruf wird. Wie würdest du denn jemandem deine Musik beschreiben?

Martin Kohlstedt:

Ich glaube, dafür eignet sich die Geschichte auch ganz gut, weil der Ansatz, den ich damals gepflegt habe – intuitiv Tasten, die zusammenpassen könnten, zusammenzuführen – findet auch heute noch statt […]. Ich setze mich hin und improvisiere noch heute alles. Auch die kompletten Konzerte auf der Bühne und was ich auf den Alben sammle oder die Musik, die sich in meinem Leben ansammelt, sind die Argumente für das, was da auf der Bühne stattfindet. Und die eigentliche Kunstform, die Reibung, das entsteht dann erst aus diesem Moment heraus, wenn ich diese Module miteinander diskutieren lasse.

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Und das macht bis heute dieses Spiel aus, was unkompliziert ist, aber was ganz einfaches ist, wie das freie Sprechen, wie wir uns hier jetzt gerade unterhalten. Wir haben schon Vokabular und Floskeln, die wir mal hier und da aneinandergehangen haben. [Wir] verändern und passen das dafür an, was da gerade entsteht. Und da sind Melodien, Akkordkonstrukte, Rhythmen und alle Tunes offen in dieser Formel. Und genau das wird dann mit dem Raum vor Ort, mit der Temperatur, mit der Tagesform, mit dem Liebeskummer, der da gerade herrscht oder was auch immer miteinander verwogen und geschaut, was passiert.

Und ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass das mal so übertragbar ist auf andere. Weil ich das eigentlich bis heute mit mir auf der Bühne verhandle und scheinbar passiv damit Menschen anstoße, die da mitgehen und jetzt irgendwelche Philharmonien füllen, was verrückt ist.

Synthesizer zur Weiterentwicklung

Gereon:

Das ist tatsächlich spannend. Vor allem auch zu sehen, dass du dich live hinsetzt und für Konzerte einen Ansatz wählst, der auf Improvisation setzt und dass du nicht 1:1 das abrufst, was du schon mal gemacht oder aufgenommen hast. Später kam bei dir auch der Synthesizer mit dazu. Kannst du uns was erzählen, wie es dazu kam?

Martin Kohlstedt:

Um das künstlerische in diesem Ansatz zu wahren, muss man die Musik auf eine Weise – ich sag jetzt mal – flüssig halten. Also du kannst dich zwar immer wieder am Piano weitentwickeln, aber ich glaube jeder Mensch, der mal ein Instrument gespielt oder eine DAW [bedient hat, weiß:] Man bewegt sich oft in Floskeln. Die linke Gehirnhälfte übernimmt immer wieder aus Bequemlichkeit sehr oft Anteile, die anstrengender sein müssten. Und so spielt man Schleifen, ertappt sich in etwas, das einem sofort Feedback gibt und man hat das Gefühl: „Wow, ich spiele immer dieses Arpeggio.“

Komischerweise ist darin aber keine Weiterentwicklung und mir ist sehr früh aufgefallen –oder was heißt sehr früh, erst mit 20 oder 10 Jahre nach diesem Piano-Vokabular aufgefallen, dass ich dieses Vokabular auch provozieren muss, weil ich sonst in meinem Schrebergarten sitze, mich für niemanden mehr interessiere – musisch gesehen – und glaube zu wissen, wie es läuft.

Um die Kunst aber anzuheizen, um das zu produzieren, brauchte ich Instrumente und vor allem Werkzeuge, die extremer [sind]. Und so habe ich angefangen, mit meinem allerersten Synthesizer, dem KORG MS 2000 – sozusagen die große Schwester vom MicroKORG mit dem gleichen Chip. Nur, dass man da mit diesen ganzen Rädchen und dieser Soundsynthese [mehr Möglichkeiten hat] – zu dem Klavier oder zu dieser Hüllkurve des Klaviers Sounds [zu] bauen, die erstmal auf der anderen Seite stattgefunden haben.

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Erstmal waren das wie Feindschaften, aber es hat sich immer mehr über die Zeit […] zu richtigen organischen Konstrukten [entwickelt]. Die Synthis sind durch langes Beschäftigen teilweise manchmal sogar organischer geworden, als die natürlichen Holzinstrumente. Ich hatte das im Studium. Ich habe an der Bauhaus-Universität studiert und hatte da sehr viel mit Max/MSP und Pure Data zu tun. Und wenn man sich einmal mit dieser Soundsynthese beschäftigt, dann jagt man den Sounds wie nach Pokémon nach Martin Kohlstedt: Man will die dann unbedingt haben. […]

Martin Kohlstedts neues Album „Kluft“

Gereon:

Das ist spannend zu hören! Du veröffentlichst Ende Mai dein neues Album „Kluft“. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wie die Arbeit an diesem Album begonnen hat.

Martin Kohlstedt:

Nehmen wir mal erstmal den Ursprung von der Idee, [der] aus dem Jahr 2022 bis 2024 ist und irgendwo im Jahr 2023 hatte ich eine sehr große Lust, beziehungsweise Notwendigkeit der Neudefinition für mich. Wir leben in Zeiten, in denen man nicht ewig mit den alten Regeln durchkommt und auch nicht einfach mit den neuen beginnen kann. Und dieses „Weder das Alte, noch das Neue“, dieser Zwischenraum, in dem ich mich befunden habe, so habe ich in der Zeit auch musiziert.

Ich habe quasi irgendwelche Rettungsraketen in alle Himmelsrichtungen geschossen und geguckt, wo irgendetwas mit mir resoniert. Ich hatte davor viel mehr Vertrauen in den Prozess. Ich habe davor immer das, was ich gespielt habe, abgebildet und dann war es auf dem Album. Ich habe nie ein Stück zu viel oder ein Stück zu wenig [gehabt] oder ein Stück rausgeschmissen. Es war immer [so, dass ich] das abgebildet habe, was da war.

Bei Kluft war es das erste mal so, dass ich – wie so viele andere– einen Skizzen-Eimer hatte. Da lagen auf einmal 60, 70 Stücke drin und das einzige, das mir gefehlt hat, ist wer ich bin. Also mir fehlt dann persönlich der nächste Schritt und da ist mir dieser Kluft-Gedanke gekommen. Ich war irgendwo in so einem liminalen Space dazwischen gefangen. Du bist im im Undefinierten und dieses Undefinierte musste ich dann quasi durch ganz viele Stücke erstmal konturenhaft erschaffen.

Und da sind dann krasse Beat-Werke dabei gewesen, die einen erstmal von außen beglücken, [bei denen] man dann aber irgendwie für sich selbst herausfinden musste: „Das ist zwar richtig Hammer, aber das bist nicht du.“ Ich [bin] quasi manchen Stücken so sehnsüchtig hinterher gelaufen und andere Stücke sind echt aus mir herausgelaufen und da musste ich halt wieder hin. Ich will ja wieder den echten Prozess abbilden und das war mit Kluft so schwer wie noch nie. […]

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Gereon:

Du hast ja für dein Album verschiedenste Instrumente benutzt. Hast du eine bestimmte Strategie, nach der du an einen Song herangehst, wenn du weißt, dass du mehrere Instrumente zur Verfügung hast? Oder passieren solche Entscheidungen einfach beim Improvisieren?

Martin Kohlstedt:

Das wäre das Schönste. Das ist ja fast ein altromantisches Hobby, wenn das so funktionieren würde. Bei mir ist es eher so: Was spricht aus mir und wie kommt es heraus? Und meistens kommt es fast herausgewürgt, also da will irgendetwas raus und deswegen muss ich mich in 40- bis 80-minütige schwitzige Sessions spielen, [in denen] ich entweder am Klavier oder an dem Synthie mal ganz solo und in mich gekehrt die Essenz von diesem Gedanken herausspielen muss.

Und da bin ich dieses Mal sowohl an Solo-Synthie-Stücken als auch mal am Klavier in diese Rage geraten. Was dann das Ziel ist: Dass man dieses Stück nimmt, diese 40 bis 80 Minuten, um erstmal einen Dummy herauszuschneiden. Also: Was davon ist eigentlich die Aussage und was ist es nicht? Und das ist so ein bisschen wie Selbstfindung. Es ist leider ein hässlicher Prozess und Emanzipation ist leider nie so ein „Ich probiere mal aus und das gefällt mir und dann streichle ich mich dafür, dass das irgendwie cool klingt.“ Das wäre genau der Weg, der mich in der Kluft zerstört hätte. […]

Live-Verständnis von Martin Kohlstedt

Gereon:

In diesem Jahr stehen für dich noch einige Konzerte an und du hast eben schon angesprochen, dass du deine Stücke live nicht 1:1 so wiedergibst, wie sie auf den Album sind, sondern dass bei dir die Improvisation eine große Rolle spielt. Hast du auch dafür eine bestimmte Herangehensweise?

Martin Kohlstedt:

Tatsächlich, da gibt es ein paar Dinge, die man beachten sollte und kann, um schneller in die freie Bewegung hineinzugeraten. Im Surrealismus hat man früher vier Stunden lang Kreise übereinander gemalt, bis einem irgendwann der Mund aufgegangen ist und Spucke herausgetropft ist, um an so einen Punkt zu geraten, sich selbst nicht mehr zu kontrollieren und keine Präsenz mehr zu wahren und ans Unterbewusstsein heranzukommen.

Was so heftig klingt, ist tatsächlich immer noch eine ganz gute Herangehensweise, weil das, was ich damals als 11-jähriger Junge am Klavier zu Hause gemacht [habe] mit diesem einzelnen Tasten-Drücken, sind ja Wiederholungen. Und auf diesen Wiederholungen beruhend ist es so ähnlich, wie diese Kreise zu malen. Heute spiele ich mich auf der Bühne über meist sehr simpel Konstrukte in Loops und von dort aus beginnt dann aus diesem Fundament heraus mal eine Variation nach links und rechts. Das ist eine Herangehweise.

Das zweite ist die modulare Komposition, wie sie so oft bei mir erwähnt wird. Nämlich, dass man sagt: Ich nehme Stück 1, 2 und 3, schmeiße die alle in einen Topf, einige mich auf irgendeine Zwischentonart, in der sie sich überhaupt nicht zu Hause fühlen und aus diesem „Oh mein Gott“ heraus bist du gezwungen, im Moment zu sein. Weil du hast keine Zeit zu denken und es muss etwas dabei herauskommen. Das heißt, du nimmst dir die Melodie von da, das Akkordkonstrukt von da und spielst irgendetwas, was aus diesem Zwang heraus ist.

Und weil die dritte Methode ist die Kalt-Wasser-Methode. Also man stellt ein Instrument ein, was man noch nie eingestellt hat. Man atmet zweimal durch, entscheidet sich für eine Tonart und fängt an, auf gut Glück etwas rauszuholen. […]

Martin Kohlstedts musikalischen Ziele

Gereon:

Und gibt es in diesem Live-Kontext, also wie du Musik verstehst und sie live umsetzt, auch noch Dinge, die du unbedingt noch ausprobieren möchtest? Hast du also eine To-Do-Liste mit Sachen, die du umsetzen möchtest?

Martin Kohlstedt:

Meistens ist es keine To-Do-Liste, aber es sind Vorahnungen. Wir haben mit [einem] 70-köpfigen Chor zusammengearbeitet. Ich habe die ganzen Reworks machen lassen, sodass andere Künstlerin ihre Ideen von den Stücken verwirklichen können. Ich habe Texte zurückbekommen, es gibt Leute, die dazu tanzen, es ist die ganze Zeit schon in stetiger Verhandlung und das ist das Allerwichtigste. Also diese Verhandlung oder dieser Zweifel […] ist das Benzin für diese Art der Musik. Die darf nicht fest werden. […] Gerade mache ich auch etwas mit drei Drummern und allein, was da an Intensitätsobergrenze noch möglich ist, habe ich vorher nicht geahnt. […]

Allein diese Experimente bringen einen dann weiter und so kommt man manchmal auf Ideen, wie: Lass uns mal eine Unseated-Tour planen, bei der die Leute nur stehen und elektronische Musik im Vordergrund steht.

Lieblingsinstrumente von Martin Kohlstedt

Gereon:

Ich habe noch eine letzte Frage, denn im ganz ursprünglichen Sinne ist AMAZONA ja ein Synthesizer-Magazin und für dein neues Album hast du auch einige sehr bekannte Instrumente genutzt. Hattest du dabei ein Lieblingsinstrument?

Martin Kohlstedt:

Es ist unmöglich, das zu definieren. Ich sehe alle Instrumente zusammen als das eine Instrument. […] Ich selbst habe ein 1935er Blüthner mit einer Steinway-Umbau-Innenfassung mit alten Holz. Aber dass es genauso klingt, wie es klingt, ist lange erarbeitet [worden] und es hat sowas Dumpfes. Wenig Obertöne sind mir zum Beispiel sehr wichtig gewesen, weil das unterbewusst sehr viel macht. […]

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Dann habe ich meine Fender Rhodes, die ersten verstärkbaren, aber trotzdem noch analogen Pianos. Ich hatte ein Wurlitzer, ich habe Fender Rhodes Mark 1 und Fender Rhodes Mark 2 gehabt, aber auch mit dem Harmonium gearbeitet. Also das ist erstmal die organische Tastenfront. Ohne einen Moog Subsequent in den Bässen würde ich streiken. Das muss passieren. Ich nehme aber auch sehr gerne die Juno-Bässe. Also der gute alte Juno-6, das Runde unten kann ich nicht missen. Der ist auch, was die unteren Mitten angeht, ganz wichtig für mich. […]

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Ich habe aber auch den Roland Fantom XR, das ist eigentlich ein Instrument aus den 90ern, das versucht hat, alles zu können. Da sind für mich diese Vocal-Sample-Sachen drauf, die man verarbeiten kann. Da sind für mich Chorfetzen drauf und da kann auch mal [ein] Marimba-Sound kommen, bei dem man ein bisschen schmunzelt.

Aber ich brauchte auch noch eine Möglichkeit, das alles intuitiv anzuspielen. Und da hat mir der Osmose von Expressive E die Türen geöffnet. Aas sind diese Tastaturen mit den neuen MBE-Funktionen, wo du auch durch Links- und Rechts-Bewegungen Effekte ansteuerst und dadurch durch diese Überreaktion der Tasten, dieses krasses Abbild von dem, was du gerade machst, gemacht wird, ohne dass du das zu weit übersetzen musst.

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Was mir aber bei Kluft noch sehr wichtig war, ist das Rohe. Die wirklich Rohen sind diese versteckten Sowjet-Synths. Also ohne Scheiß, dieser Polivoks, aber auch Aelita 3 sind sind zwei sehr große Geheimtipps von mir. Wenn man die Tasse drückt, sind die da. […] Dann habe ich auch sehr viele Toy-Keyboards gesammelt. Also [Keyboards], über die man sagt, dass das eigentlich Kinderinstrumente [seien]. [Aus denen] kann man immer mal wieder experimentell etwas rausholen. Aber der [Korg] MS-2000 spielt trotzdem immer noch eine Rolle. [Das ist] mein erster Live-Synthie, der findet immer mal seinen Weg zurück. […]

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Gereon:

Da kommt also eine beachtliche Anzahl an sehr legendären Instrumenten zusammen, die auf deinem Album zu hören sein werden. Ich bin sehr gespannt, wie das am Ende in Kombination klingt. Ende Mai kommt dein Album raus. […] Vielen Dank für den spannenden Einblick, auch mit Blick auf alle Instrumente und vor allem auch deine Herangehensweise für die Live Umsetzung deiner Musik. Das war wirklich sehr interessant.

Martin Kohlstedt:

Vielen, vielen Dank.

Wer Martin Kohlstedt einmal live erleben möchte, findet auf seiner Website Infos zu seinen Konzerten sowie zu seinem neuen Album „Kluft.“