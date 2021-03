Interview: Mike Soldano über Armut und teure Amps

Interview mit Mike Soldano über Armut, Amerika & teure Amps

Wenn man zehn professionelle Gitarristen nach den qualitativ hochwertigsten Amps auf dem Markt fragt, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass der Name Soldano Amplifications mindestens ein paar Mal fällt. Es gibt wenige Tüftler, die für den modernen High-Gain-Sound so bedeutend waren wie Michael J. Soldano. In den späten 80er- und frühen 90er-Jahren prägte sein Name den Gitarrensound an der Westküste vielleicht noch mehr als Marshall oder Fender.

Die Person Mike Soldano steht auch für eine vergessene Ära – ein Mann, der die Rockwelt der 80er und 90er an der Westküste hautnah miterlebte. Der erlebte, was Los Angeles, Seattle und Grunge aus den Menschen machte, der den Zerfall des Heavy Metal mit ansah – the death of the guitar hero. Der allen Widrigkeiten zum Trotz eine Marke als Autodidakt und Überzeugungstäter aus dem Boden stampfte. Da war für uns klar – wenn wir mit jemandem ein Interview führen müssen, dann ist es Mike. Die jüngere amerikanische Progressive- und Hard Rock-Szene hat den Soldano Slo neu für sich entdeckt und auch wir haben vor Kurzem erst den Soldano Slo 30 bei uns im Test gehabt und haben das Teil geliebt.

Und so kam es dann auch: Unser Gespräch behandelte sein Leben, sein Werk, die neue Armutswelle in den USA, welche Reise die Marke Soldano im Laufe der Jahre nahm, welchen Stellenwert echte Röhrenamps im Jahre 2021 noch haben und wie es um den Markt als solches steht. Wir haben uns über Amerika unterhalten, über Los Angeles und darüber, wie sich das Land der grenzenlosen Möglichkeiten in seinen Augen im Laufe der Jahrzehnte verändert hat.

Das Gespräch wurde auf Englisch am 4.3.2021 um 22 Uhr europäischer Zeit geführt. Auf Mikes Seite war es früher Mittag, als er vom beschaulichen Tacoma aus durchklingelte und guter Dinge schien. Die Idee war es ganz klar, ein lockeres Gespräch zu führen und in erster Linie Mike die Plattform zu geben, aus seinem reichen Erfahrungsschatz zu erzählen.

Mike Soldano Interview 2021 – Zeitlose Röhrenamps & Verstärker

Dimitrios Kasprzyk:

So, Mike – wir haben vor Kurzem den Soldano Slo getestet und sehr gefeiert. Generell scheint der Slo hier in Deutschland zurzeit gut dazustehen. Welche Bedeutung hat der deutsche Markt für die Marke Soldano?

Mike Soldano:

Nun, unsere Amps waren schon immer ziemlich populär in Deutschland, seit den späten 80er-Jahren. Ein Bekannter namens Peter Wolf führte damals einen PRS Guitar Shop und er importierte Soldanos damals sogar schon 1989. Wir hatten also immer eine Präsenz in Deutschland. Außerdem importierte Peter damals auch die ganzen PRS Gitarren, daher auch der Name. Die Kombination Soldano und PRS Guitars war also schon seit jeher ziemlich fantastisch. Er brachte also SLO nach Deutschland und sie waren ungemein teuer damals (lacht). Wir hatten aber nichtsdestotrotz unsere Präsenz und irgendwann übernahmen andere Vertriebe die Rolle. Es gab also immer eine kleine, aber konstante Lieferung von Soldanos nach Deutschland.

Dimitrios Kasprzyk:

Interessant. Mir ist aufgefallen, dass speziell in Deutschland aktuell vor allem die härteren Metal-Riegen sich zunehmend für den Soldano interessieren. Es ist so etwas wie ein offenes Geheimnis und auch wenn sie nicht billig sind, schwören viele Bands drauf.

Mike Soldano:

Gut! Das freut mich zu hören.

Dimitrios Kasprzyk:

Mike – wie viele Jahrzehnte bist du schon dabei? Über drei Jahrzehnte, richtig?

Mike Soldano:

Oh, ja. Kommt hin. Also ich fing Mitte der 80er an, wobei ich zunächst damit beschäftigt war, Gitarren zu bauen und zu reparieren. Ich hatte damals bereits ein kleines Geschäft und baute sie für Freunde und für mich selbst. In dieser Zeit begann ich, mit Amps zu spielen – gehört alles irgendwie zusammen. Ich verstand zunächst nicht viel von der Elektronik, ich hatte meine High School Grundlagen, aber ich tauchte erst 1981 richtig in das Amp-Thema ein. Ich brachte mir selbst über drei bis vier Jahre den Bau von Amps bei und um 1985 begann ich, Amps von Grund auf zu bauen. Ich baute den ersten SLO 1985/1986. Es war der Prototyp – Mr. Science. Hab das gute Stück immer noch.

Dimitrios Kasprzyk:

Und du hattest wirklich kein großes Vorwissen? Ich selbst bin völlig unbewandert, was Fragen der Elektronik angeht – ging es dir auch so am Anfang? Bist du wortwörtlich quasi bei Null eingestiegen?

Mike Soldano:

Ich brachte mir alles selbst bei, ja. Als das Interesse begann, 1980 herum, wusste ich ungefähr zumindest, wie eine Vakuum-Röhre funktioniert und kannte mich mit den grundlegenden Prinzipien aus. Ich konnte Schaltkreise lesen, aber mir fehlte viel Wissen. Ich begann, viele alte Radio-Anleitungen zu lesen oder Lehrbücher aus den 50ern zu dem Thema. Das war alles 1980 schon bereits altes Wissen, aber es war ein Anfang. Ich arbeitete also meinen Tagesjob, kam nach Hause, habe was gegessen und setzte mich dann stundenlang in einem kleinen Arbeitsteil meines Schlafzimmers hin und begann damit, Schaltkreise zusammenzusetzen. Bis ich irgendwann besser verstand, womit ich es zu tun hatte.

Dimitrios Kasprzyk:

Oh wow. Wie lange dauerte dieser Prozess des sich selbst Beibringens an?

Mike Soldano:

Es dauerte vier bis fünf Jahre, bis ich wirklich verstand, was ich da machte. Aber in dieser Zeit bereits begann ich damit, Amps zu modifizieren für meine Kunden. Kleine Fender Bassamps, Marshalls, diese Geschichten. Jede Modifikation brachte mir etwas bei, ließ mich verstehen, was funktionierte und was nicht. Als ich dann allmählich genug Selbstvertrauen hatte, kam Finetuning ins Spiel für ein paar Jahre, und das Ergebnis am Ende war der SLO 100.

Dimitrios Kasprzyk:

Der SLO 100 ist ein bisschen wie so eine ewige Blaupause, mithilfe derer du dich deiner Vorstellung von einem perfekten Amp näherst, richtig?

Mike Soldano:

Ja, ist es. Ich fühle mich glücklich darüber, dass der Sound, den ich in meinem Kopf hatte, tatsächlich auch einer ist, mit dem die Gitarrenwelt etwas anfangen konnte. Dabei war das nie geplant, dass das ein richtiges Unternehmen wurde. Erst als das Interesse wuchs und viele Gitarristen mich auf das Gerät ansprachen, wuchs in mir das Wissen: Weißt du was, Mike – das hier ist vielleicht was Besonderes, das andere mögen könnten.

Dimitrios Kasprzyk:

Der Zeitraum, über den wir hier reden, sind die 80er-Jahre und zwar in Los Angeles und Seattle. Für jemanden wie mich ist diese Ära eine etwas obskure Vorstellung, voller Mythen. Es muss eine spezielle Zeit gewesen sein, speziell Ende der 80er, als der Grunge in Seattle aufkam. Wie hast du die Zeit damals erlebt?

Mike Soldano:

Grunge brachte Seattle Ansehen in den 90ern, aber auch davor gab es eine riesige kochende Musikszene, die jedoch noch nicht national anerkannt war. Es gab und gibt unzählige talentierte Spieler in Seattle. Aber in den 80er-Jahren ging es wirklich in erster Linie um Heavy Metal. Aber wir reden hier von Judas Priest Heavy-Metal am Anfang und dann veränderte es sich, wurde es dunkler und härter. Liegt vielleicht am vielen Regen, den wir hier haben (lacht). Aber irgendwie ging der Grunge aus diesem dunklen Metal hervor.

Dimitrios Kasprzyk:

Ich hatte immer den Eindruck, dass Seattle die Geburtsstätte einer sehr eigenen Form von American Melancholia war – ein bisschen nihilistischer als jeder anderer Rock. Keine andere Stadt hätte diese Bands hervorgebracht.

Mike Soldano:

Da hast du definitiv Recht. Jede größere Stadt hat ihren eigenen Sound. New York hatte sein eigenes Ding und Chicago hatte seine Blues Szene, Nashville hatte Country, und Seattle hatte definitiv die Tendenz, Drop-Tuning, melancholische Note, die den Grunge ausmachte. Leider ist vieles davon mit sehr schwerem Drogenkonsum verbunden und das machte die Szene regelrecht fertig. Sehr tragisch das Ganze.

