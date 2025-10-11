EAV, EMI, Vintage Synths: zu Besuch bei Franz Kreimer

Graz ist das Herz der österreichischen Steiermark und begeistert Menschen mit seiner malerischen UNESCO-Weltkulturerbe-Altstadt und innovativen Architektur. Spezielle Menschen aus unserer sympathischen Synthesizer-Bubble hingegen werden ganz begeistert sein von dem Studio des österreichischen Keyboarders, Vintage-Synthesizer-Sammlers und YouTubers Franz Kreimer.

Ich habe mich von Wien auf den Weg in die steirische Landeshauptstadt gemacht und das ehemalige Mitglied der Austro-Kultband Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) zu seinen aufregenden Jahren als Keyboarder einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Bands, seinem musikalischen Werdegang vom Dorffest auf die größten Bühnen des Landes und natürlich zu seinen Vintage-Schätzen von Korg MS20 bis Yamaha CS-60 befragt. Und dabei in seinem Studio gefilmt.

Ein Gespräch über Höhen und Tiefen eines erfolgreichen Berufsmusikers, Goldene Schallplatten und beendete Karrieren, YouTube und seine ikonischen Synthesizer.

Teil 1 des großen Franz Kreimer-Interviews.

Oszillina:

Lieber Franz, wir sind heute Abend bei dir im Studio bei Franz Kreimer Keys in Graz. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir werden uns heute Abend über deine Liebe zu Synthesizern unterhalten, über deine langjährige Erfahrung in verschiedenen Bands, deinen YouTube-Kanal und deine Vintage-Synth-Leidenschaft. 18 Jahre lang warst du Keyboarder bei der Kultband EAV.

Franz Kreimer:

So alt bin ich schon.

Oszillina:

Du bist zarte 25 (Lachen). Du bist ein echter Multi-Instrumentalist und leidenschaftlicher Vintage-Synthesizer-Sammler. Als Kind, wenn ich richtig informiert bin, hast du mit dem Akkordeon begonnen. Dann kamen Klavier, Saxophon und steirische Harmonika. Welche Bedeutung hatte Musik in deiner Familie? Welche Vorbilder und musikalischen Mitstreiter hattest?

Mein Vorbild war der Austropop

Franz:

Ich komme nicht aus einer richtigen Musikerfamilie, aber mein Vater war immer Musikant und hat eigentlich immer Tanzmusik mit der steirischen Harmonika gemacht. Er hat auch immer Bands gehabt und meine Mutter hat im Kirchenchor gesungen. Und ja, ich war eigentlich dadurch schon immer von Musik umgeben und ich war – seit ich erinnern kann – musikbegeistert. Zwar nicht volksmusikbegeistert, ich wollte also nicht die Musik machen, die meine Eltern gemacht haben, aber musikbegeistert war ich schon.

Ich habe schon in der Schule angefangen, mit einem ganz kleinen Musikstudio Keyboard zu improvisieren und habe auch in der Hauptschule damals mit 13 schon eine Band gegründet. Und für mich kamen eigentlich die Vorbilder damals aus dem Austropop. Das war das, was ich immer im Radio gehört habe.

Dann ganz früh schon Deep Purple mit der Hammond-Orgel von John Lord. Ich komme ja vom Land und da hat es immer Feste gegeben im Sommer. Und immer wenn da eine Band war, bin ich dort hin gegangen. Es waren eigentlich immer die Bands, die mich begeistert mit ihrer Tanzmusik haben.

Steirische Harmonika trifft Synthesizer

Oszillina:

Dein erster Berührungspunkt war also die Umgebung, in der du aufgewachsen bist und natürlich die Feste, auf denen du unterschiedlichste Instrumente spieltest wie die steirische Harmonika. Aber du hast klassisches Saxophon studiert und bist Musiklehrer für Volksinstrumente. Da haben wir den Anknüpfungspunkt zu deiner Kindheit. Steirische Harmonika, Akkordeon und Hackbrett. Sehr ungewöhnlich. Aber wo sind da die Synthesizer? Wann kamen denn Keyboards und Synthesizer in dein Leben?

Franz:

Synthesizer und Keyboards, die waren eigentlich vorher schon da. Die Volksmusikinstrumente und das Saxophon, kamen eigentlich später. Also, ich wollte immer Klavier spielen. Aber meine Eltern hatten kein Klavier. Und sie haben auch gesagt „ein Klavier kommt nicht in Frage“. Deswegen bin ich zum Akkordeon gekommen, es hat ja auch Tasten. Ich kann mich erinnern, dass ich als kleines Kind aus dem Katalog Yamaha Orgeln ausgeschnitten und darauf gespielt habe.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Und ich wollte immer ein Keyboard haben. Für mich waren Keyboards das Größte. Wenn ich auf ein Fest gegangen bin, hat die Band meist zuerst Volksmusik gespielt. Da habe ich mir gedacht, wann ist die Volksmusik vorbei? Und dann haben sie moderne Tanzmusik gespielt. Und wenn sie ein Keyboard dabeigehabt haben, dann war das für mich das Größte. Also ich war zuerst beim Keyboard und beim Synthesizer und erst später dann ist die Volksmusik gekommen.

Oszillina:

Welcher war denn der erste Synth? Oder das erste Keyboard, das du hattest?

Franz:

Das erste Keyboard war ein Casio MT-68. Das gibt es noch immer. Ich habe auch noch die originale Schachtel.

Oszillina:

Das hat Sammlerwert!

Franz:

Unglaublich. 5000,- Schilling hat das Ding gekostet.

Oszillina:

Wie viel ist das in Euro?

Franz:

Ich glaube knapp 300,- Euro.

Oszillina:

Okay, das war viel Geld.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mein erster Synth war ein Juno 2

Franz:

Und dann durfte ich mir einen Synthesizer aussuchen. Mit 14, glaube ich, war das. Wir waren im Musikhaus und es gab zwei zur Auswahl. Einen Juno-106 und einen Juno-2. Und ich habe mir gedacht, beim Juno-106 gibt es kein Display und beim Juno-2 habe ich lesen können: Piano, Strings. Da habe ich mich für den Juno-2 entschieden, weil die Sounds dort benannt wurden. Heute natürlich unglaublich. Ich habe auf den Juno-106 verzichtet, nur weil er kein Display hat. Aber der Juno-2 war dann mein erster.

Oszillina:

Und wie hast du angefangen, mit ihm zu spielen? Hast du schon damals experimentiert?

Franz:

Eigentlich gar nicht. Ich habe eher nur Presets gespielt. Bläsersounds, Streicher, Klavier und die Orgel.

Oszillina:

Was hat dir von den Presets am besten gefallen?

Franz:

Ich habe damals – man glaubt es nicht – sehr oft das Klavier verwendet, obwohl das nicht annähernd nach einem Klavier klingt. Ich kann mich noch erinnern, dass es einen Sound gegeben hat, der Synth Rise hieß. Der hat mir auch immer unglaublich gefallen, weil alles mit Resonanzeffekten und Filter-Sweeps immer nach Weltraum klingt. Das ist für mich der Inbegriff eines Synthesizers. Aber der Juno war natürlich wie der DX7 so ein Folientastengerät mit einem Display, der hat keinen Regler gehabt. Wirklich viel editiert habe ich damals ohnehin noch nicht. Das Editieren ist erst später gekommen.

Meine Jahre bei den Ausseer Hardbradlern

Oszillina:

Du hast also zuerst den Synthesizer gehabt, dann hast du Saxophon studiert, bist aber 1994 Keyboarder in einer im Austropop-Pop relativ bekannten Band geworden, der schrägen Volksmusik-Hip-Hop-Crossover-Combo „Ausseer Hardbradler“. Erzähl doch mal, wie es dazu kam.

Franz:

Ich bin in das Musikgymnasium gegangen und dort hatte ich einen Schulkollegen, der aus Bad Aussee war, Dieter, und der hat gesagt, wir möchten eine Band gründen. Damals gab es ja den Hubert von Goisern mit dem Hirtn-Madel und der war ganz dick im Geschäft. Und Dieter hat gesagt, wir wollen es eher funkiger und ein bisschen rockiger machen, aber halt auch mit Dialekt und mit Lederhosen. Also wir haben das quasi diesen Lederhosen-Rock ein bisschen vorweggenommen … ja, wir haben das damals besser gemacht, finde ich.

Dieter hat gesagt, wir suchen einen Keyboarder, denn wir haben noch keinen. Und dann hab ich mir das angehört und mir gedacht, boah, das ist super. Da war ein super Bassist, ein super Gitarrist, ein super Frontman und die Band hat wirklich gerockt und da bin ich eingestiegen.

Oszillina:

Und das hat direkt funktioniert? War es direkt der gleiche musikalische Vibe oder musstet ihr euch erstmal connecten?

Franz:

Nein, wir waren alle ungefähr im gleichen Alter, hatten alle die gleichen Interessen, haben alle die gleiche Musik gehört. Wir haben extrem viel geprobt. Wir haben uns zur richtigen Zeit getroffen und haben oft drei, vier Tage an einem Song gearbeitet. Und ich war in dieser Zeit sehr viel in Bad Aussee. Da hat natürlich mein Studium dann fürchterlich darunter gelitten, weil ich am Wochenende immer gespielt habe, statt Saxophon zu üben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Und mit den Hardbradlern ist es extrem steil bergauf gegangen. Wir haben ein paar kleine Gigs gespielt. Ich kann mich noch erinnern, Gigs auf einem Anhänger, Gigs auf einer Skipiste – aber direkt auf der Skipiste, ohne Bühne! Und ich glaube, es war beim 10., 15. Gig, als ein betrunkener Typ in Gmunden auf und zu uns gekommen ist und gesagt hat: Burschen ihr seid super, ich bin von einer Plattenfirma, ich bring euch ganz groß raus!

Und plötzlich kam die EMI …

Und wir haben gesagt: Ja ja, der angesoffene Dodl! Aber das war dann ein Typ von der EMI und dann hat es gleich einen Plattenvertrag gegeben und wir haben das erste Album aufgenommen mit Peter Müller, einem der erfolgreichsten österreichischen Produzenten. Leider ist er jetzt schon verstorben.

Oszillina:

Stichwort EMI, dazu komm ich gleich noch. Wie sah dein Setup damals auf der Bühne aus? Also du hast damals wahrscheinlich verschiedene Keyboards gehabt? Oder hattest du nur eins?

Franz:

Ja, ich habe dann den Juno wieder verkauft und habe mir einen Korg M1 gekauft, also DAS Gerät damals schlechthin. Und ich war ja immer schon fasziniert von Deep Purple, John Lord, von seiner Orgel. Die Musikschule, an der ich damals Schüler war, hatte eine Korg CX-3 Orgel. Die wollten sie loswerden und meine Mutter hat mir diese Orgel gekauft. Mein Grund-Setup bestand immer aus Orgel und Keyboard. Witzigerweise war die Orgel unten im Ständer, wo die meisten ein Piano haben und oben drüber den M1. Später habe ich das dann umgedreht. Aber das war mein Haupt-Setup. Dieser M1. mit dem habe ich alles gemacht. Und der Korg CX-3.

Oszillina:

Ihr habt ja bis zur Auflösung über zehn Jahre lang zusammengespielt, habt fünf Alben aufgenommen. Wie war die Zusammenarbeit während des kreativen Schaffensprozesses? Wart ihr alle gleichberechtigte Songwriter?

Franz:

Unser Frontman, der immer die Texte geschrieben hat, hatte meistens die Grundideen, die wir die immer als Band gemeinsam ausgearbeitet haben. Bei uns war es so: Wir sind mit dem Auto gefahren, dann haben wir irgendwas von einer anderen Band gehört und habe gedacht, das wär‘ cool, das bauen wir auch ein. Oder jemand hat gerade was von Extreme oder Faith No More gehört und gesagt, so etwas bauen wir ein. Oder von den Red Hot Chili Peppers.

Oszillina:

Ihr wart inspiriert von Bands und Einflüssen.

Franz:

Genau. Und wir haben die ersten Jahre immer alles gemeinsam gemacht, alles im Studio gemeinsam aufgenommen. Also ohne Programming alles live eingespielt. Und wir haben die Songs immer vorher erarbeitet, dann live gespielt und dann im Studio aufgenommen. Also es war eine extreme kreative Zeit und für mich eigentlich sicher die schönste Band-Zeit, die ich jetzt gehabt habe, weil wir immer gemeinsam alles gemacht haben.

Oszillina:

Das klingt nach einem menschlichen Miteinander, wo einfach die Chemie stimmt wo es einfach gevibt hat.

Franz:

Ja. Wir waren eigentlich immer von dem, was der andere spielt, begeistert. Jetzt erlebe ich es meistens so: Ich spiele mit Musikern und dann denke ich mir, warum kann der Bassist das nicht so spielen? Warum spielt der jetzt diese Basslinie, die passt überhaupt nicht? Warum spielt der Gitarrist so laut? Das war damals nicht. Wir waren immer von dem, was der andere gut gemacht hat, voll begeistert.

Amadeus Award, Goldene – und dann das Aus

Oszillina:

Ihr habt zehn Jahre lang zusammengespielt und sehr viele Höhen erlebt, aber auch einige Tiefen: Major-Label EMI, Amadeus Award, Tourneen. Ihr habt eine goldene Schallplatte bekommen. Dann wurde es Ende der 90er-Jahre ruhiger und 2004 kam das Aus. Was hast du persönlich mitgenommen? Gibt es eine Erfahrung in dieser steilen Karriere, auf die du gerne verzichtet hättest?

Franz:

Ja, auf das Band-Ende. Das war eine Katastrophe, muss ich ehrlich sagen. Lustige Geschichte: Wir waren bei Peter Müller im Studio und da hängt natürlich eine Goldene nach der anderen auf dem Gang. Und dann haben wir Peter Müller immer gefragt: Was macht die oder die Band jetzt? Und dann hat er gesagt: „Ja die, die streiten alle nur noch.“ „Und wie ist das bei der Band?“ „Ja, die war super, aber dann haben sie sich aufgelöst und mit dem und die haben jetzt da so einen Prozess laufen und die streiten nur.“

Wir haben damals noch gelacht. Und zehn Jahre später war das bei uns genauso. Jeder hat seine eigenen Interessen gehabt. Unser Frontman hat auch psychische Probleme bekommen, hat immer mehr die Band als Gegenspieler gesehen, die ihm seine Ideen klauen. So ist das immer mehr bergab gegangen. Und er wollte dann auch keinen Widerspruch mehr haben, es hat keine gemeinsame kreative Arbeit mehr gegeben. Am liebsten hat er alles selbst gemacht, hat nur mit unserem Gitarristen allein gearbeitet.

Beim Amadeus Award zum Beispiel war ich nicht eingeladen. Die Abschiedstournee habe ich dann nicht mehr gespielt. Und weil ich auch ein großer Kritiker von unserem Frontman war und ihm gesagt habe: „Du kannst gern Chef sein, aber der Chef ist als erster da und geht als letzter weg, aber genau das machst du nicht.“ Es ist dann sogar eine Ausgleichszahlung gekommen von der Band, aber es war ein ganz schlimmes, blödes böses Ende.

Oszillina:

Glaubst du, das hängt damit zusammen, dass ihr eben bei einem Major-Label wart? Der Erfolg, der vielleicht gewissen Leuten zu Kopf gestiegen ist?

Franz:

Nein. Es ist eine rein individuelle Sache gewesen. Wie unter Freunden eine Sache, wo es nicht mehr gepasst hat und dann der Zusammenhalt immer mehr gebröckelt und es immer weiter auseinandergegangen ist.

Oszillina:

Hast du das sehr bedauert?

Franz:

Habe ich sehr bedauert, ja.

„Die EAV hat mich einfach angerufen“

Oszillina:

Du hast es schon angesprochen: Es gab ja da eine andere Band in deinem Leben und das ist eine Band, die jeder kennt, die bis heute Kultstatus genießt. Die Rede ist von der Ersten Allgemeinen Verunsicherung, der EAV. Du bist 2001 als Keyboarder dazugekommen.

Franz:

Das war glaub ich 2002, aber ich weiß es nicht mehr genau.

Oszillina:

Erste Allgemeine Verunsicherung, da geht das Kopfkino los. 40 Jahre Karriere, 10 Millionen verkaufte Tonträger. Klaus Eberhartinger, ein großer Star im gesamten deutschsprachigen Fernsehen, auch bekannt als Moderator und Entertainer. Die EAV war nicht nur eine Band – das war Kabarett, Satire, eine große theatralische Musiktheatershow auf der Bühne, die einen großen Platz in der deutschsprachigen Musikgeschichte hat.

Wenn ich richtig informiert bin, wurde die EAV schon 1977 gegründet. Und nun kommst du als Keyboarder in eine Band, die es schon sehr lange gab und die auch schon mega erfolgreich war. War das ein harter Einstieg oder hattest du Zeit, dich da erst einmal einzuarbeiten in eine doch völlig andere Band? Wie waren die Anfänge für dich?

Franz:

Nein, es war überhaupt nicht schwierig. Ich war damals als Keyboarder zumindest in der Steiermark sehr bekannt wegen der Ausseer Hardbradler. Und ich habe auch in diversen regionalen Bands vorher gespielt, schon als Teenager. Die EAV hat mich einfach angerufen, Kurt Keinrath, der mich bei einer Bluesband gehört hat und er hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Thomas Spitzer [Anm.: Gründungsmitglied der EAV] war gerade in Kenia und hat gesagt, er kennt mich nicht, normalerweise macht die EAV immer Auditions für die Keyboarder. Aber sie haben bei mir keine Audition gemacht und Thomas hat gesagt, ich soll ihm einfach eine CD zusammenstellen mit Tracks, die ich gespielt habe. Und das war’s.

Später hat er mir dann erzählt, die ganze Sache mit den Harbradlern, das war für ihn belanglos, weil im Studio kann man ja alles tricksen. Und ich habe mit der Bluesband, mit irgendeinem ganz alten Sound, den ich mit meinem Yamaha EX5 gemacht habe, ein Solo gespielt. Und wegen des Solos habe ich den Job gekriegt.

Oszillina:

Alles klar, das heißt, die EAV ist an dich herangetreten. Und das hat direkt gematcht?

Franz:

Das hat sofort funktioniert. Die haben dann gesagt, Moment mal, du spielst ja auch Saxophon! Und ich habe zwar Saxophon studiert, aber nie in einer Band Saxophon gespielt, was ich meistens gar nicht erzählt habe, weil, wie gesagt, vorher waren die Synthesizer, alles andere kam später. Und ich habe dann eben auch Saxophon gespielt.

Hinter den Kulissen einer Kultband

Oszillina:

Verstehe. Werfen wir mal ein Blick hinter die Kulissen: Ich war bei der EAV immer fasziniert von diesen Kostümen auf der Bühne, diesen irren Shows. Das war ja mehr als ein Konzert – es war ein Gesamtkunstwerk. Wie war eigentlich die kreative Zusammenarbeit mit der EAV? Wie habt ihr geprobt? Wie habt ihr euch vorbereitet auf die Shows?

Franz:

Es ist so, dass die EAV, wie sie in den 1980er war, ein gemeinsames kreatives Projekt gewesen ist. Das hat es in den Nullerjahren nicht mehr gegeben. EAV waren Thomas Spitzer und Klaus Eberhartinger und den Rest hat man eigentlich durch professionelle Musiker ersetzt. Und das war ich auch.

Man hat geschaut, dass diese Musiker, die meistens keine Schauspieler sind und sich auch nicht gescheit bewegen können, auf der Bühne trotzdem gut rüberkommen. Ich bin kein Schauspieler, das habe ich auch zu Beginn bei der EAV gesagt, dass ich das eben nicht kann. Ich bin kein Clown. Und die Proben haben nicht nur musikalisch stattgefunden. Es ist darum gegangen, wie die Show am besten funktioniert, welcher Song wann kommt, wie die Auftritte ausschauen, welche Kostüme es gibt. Und die Grundkonzepte hat immer Thomas Spitzer entworfen.

Er hat auch immer alle Texte geschrieben, vom ersten Erfolg bis zum letzten. Und er hat sich, man muss sich das vorstellen, ein richtiges Drehbuch geschrieben.

Oszillina:

Klingt nach einem Filmskript.

Franz:

Ja, genau. Wir haben drei Wochen für eine Tournee geprobt. Zuerst nur musikalisch und dann mit Kostümen, mit Licht, oft Proben bis spät in die Nacht hinein. Das wurde alles auf Video, damals noch auf VHS, aufgezeichnet. Dann haben wir uns das angeschaut und gesagt, das passt nicht, der schaut jetzt nicht gut aus, der steht falsch, der Song gehört überhaupt nicht an diese Stelle.

Aber es ist nicht so, dass wir da gemeinsam kreativ gewesen wären. Also es war schon die Hauptidee von Thomas Spitzer und wir haben natürlich geschaut, dass wir das, was er sich vorstellt, bestmöglich umsetzen können. Musikalisch natürlich haben wir uns sehr wohl eingebracht. Weil Thomas hat manchmal gesagt, da spielen wir elf Takte und dann ist er draufgekommen, das funktioniert nicht, wir müssen schon zwölf spielen, weil er mit den Elfern nicht zusammen kommt.

Meine Instrumente auf der Bühne

Bei einigen Songs haben wir zum Beispiel ganz andere Intros gemacht. Und was auch der große Unterschied zur EAV-Band früher gewesen ist, die hat damals die Songs eher so gespielt, wie sie auf den Alben sind. Und wir haben die Songs so gespielt, dass sie auch beim großen Festival immer noch funktionieren, also deutlich rockiger. Ich habe auch die Hammond-Orgel ganz oft eingesetzt. Die gibt es beim „Märchenprinz“. Aber bei allen alten Aufnahmen gibt es keine Hammond-Orgel.

Und wir haben das Ganze viel rockiger gestaltet, also mit viel mehr Biss, was das Schlagzeug betrifft. Bass und Gitarren. Da haben wir uns als Musiker sehr wohl eingebracht. Und wir haben auch die Songs oft, eben Intros dazu gemacht, Solo-Parts eingebaut, Zwischenspiele geändert.

Oszillina:

Das heißt, ihr hattet da kreative Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf Arrangements, in Bezug auf Instrumentierung und konntet euch da kreativ einbringen.

Und deine Rolle war dann in dem Fall, dass du deine Instrumentierung wählen konntest und du konntest die Arrangements aussuchen.

Franz:

Aber es war oft auch ein Kampf. Thomas Spitzer ist, wie die meisten Austropop-Capos, die ich kenne, ab einem gewissen Alter beratungsresistent. Die finden natürlich schon eine Idee gut, aber am besten immer die, die von ihnen kommt.

Und wenn man eine andere Idee bringt, dann muss man das irgendwie so rüberbringen, dass Thomas das Gefühl hat, das hätte auch er sagen können. Und dann war es. Also es war schon oft wirklich ein Kampf, das muss ich schon sagen.

Oszillina:

Wie war eigentlich die Studioarbeit mit der EAV?

„Es gab bei der EAV keine gemeinsame Studioarbeit“

Franz:

Studioarbeit hat es bei der EAV schon frühzeitig eigentlich keine gemeinsamen mehr gegeben. Das waren nur die ersten zwei, drei Alben. Und ab dann hat die EAV, also die Produzenten, meistens Thomas Spitzer, auf Studiomusiker zurückgegriffen. Wenn man den „Schweine-Funk“ hernimmt zum Beispiel, das spielt nicht die EAV-Band. Das hat eine ganz andere Band gespielt. Das wurde schon ganz früh ausgelagert.

Und als ich dazu gekommen bin, war das auch so. Thomas sagt, es wird ein neues Album gemacht und dann hat er den ersten Produzenten meistens verbraucht. Er wollte dann mit dem nicht mehr arbeiten. Dann hat er alte Demos rausgeholt und dort was zusammengeschnitten und sich wieder einen neuen Produzenten gesucht.

Dann hat man wieder was Neues aufgenommen. Und dann habe ich zum Beispiel einen Anruf gekriegt, wir brauchen ein Saxofon. „Oder wir wollen irgendeine Klaviernummer neu aufnehmen. Spiel mir am besten du das Klavier noch mal ein“. Also solche einzelnen Parts habe ich dann schon gemacht. Die EAV hat immer so Gimmicks zwischen den Songs auf dem Album.

So Gimmicks habe ich zum Beispiel auch produziert, auch selbst aufgenommen mit Klaus Eberhartinger. Und es gibt insgesamt nur einen einzigen RV-Song, den ich komplett gemacht habe.

Das ist ein gewisser Grad von Professionalisierung, gerade die Band war ja mega erfolgreich und dass man da natürlich einen ganz anderen – wie soll man sagen – Bearbeitungsprozess hat, kann man ja schon fast sagen.

Oszillina:

Das heißt, ihr wart eine reine Liveband.

Franz:

Genau.

Oszillina:

Wie viele Shows pro Jahr habt ihr gespielt in Spitzenzeiten?

Franz:

Also wenn es ein schwaches Jahr war, ungefähr 35 bis 40 pro Jahr. Die stärkste Tour war die Abschiedstour, da waren es 96 Konzerte von Februar bis September.

Oszillina:

Da habt ihr ja vor Hunderttausenden gespielt!

„Wir haben vor 300.000 Menschen gespielt“

Franz:

Ja, also waren knapp 300.000 insgesamt. In einem stärkeren Jahr waren es dann so 60, 70 Auftritte. Die meisten Auftritte waren in Deutschland und nicht in Österreich. Deutschland ist einfach das größere Land. Allein Bayern hat schon mehr Einwohner als Österreich.

Oszillina:

Stichwort EAV-Show: visuelles Spektakel und dein musikalischer Part auf der Bühne, was die Inszenierung anbelangt. Du hast ja schon gesagt, dass du einen Einfluss auf die Instrumentierung hattest und du hast auch gewisse Signature-Sounds und spezielle Effekte benutzt, um dieses Gesamtspektakel nach deiner Interpretation bestmöglich bei den Live -Auftritten zu unterstützen.

Franz:

Ja, ich habe natürlich immer sehr viele Geräusche gemacht. Die Geräusche musste ich immer bereit haben. Ich habe dann auch oft Geräusche an Stellen gespielt, wo sie gar nicht vorgesehen waren. Das war dann auch immer für die Band ganz lustig, weil sie nicht wussten, ob ich das heute mache oder nicht.

Dann habe ich immer zwei, drei Gimmicks, Soli, also ganz eigene Lead-Sounds gehabt. Die Orgel habe ich natürlich ganz oft gebraucht. Aber Effekte waren meistens irgendwelche Samples.

Oszillina:

Hast du die Samples vorproduziert oder hast du die live eingespielt?

Franz:

Das habe ich alles vorproduziert. Ich habe zwar live immer alles gespielt. Wir haben den Großteil der Show schon mit Zuspielern gespielt. Loops zum Beispiel, habe ich keine händisch gespielt. Das „Burli“-Loop ist das Einzige, das ich mal mit der Tastatur gespielt habe. Aber sonst haben wir zum Beispiel das Ploppen bei „Küss die Hand schöne Frau“ oder auch die tiefen Stimmen vom Thomas Spitzer, das war immer Unterstützung von einem Zuspieler. Oder wenn es ein Sequencer-Part sein sollte, da habe ich nicht angefangen irgendwelche Sechzehntel-Noten zu spielen. Aber sonst habe ich das alles vorproduziert. Das waren teilweise noch originale alte EAV-AKAI-Samples.

Oszillina:

Welche Sampler waren das genau?

Hundebellen mit dem Yamaha EX-5

Franz:

Die AKAI-Samples habe ich alle auf meine Yamaha-Geräte übertragen. Das habe ich mit dem Yamaha EX-5 gemacht. Und teilweise habe ich sie vor den Originalaufnahmen runtergesampelt, zum Beispiel den „Burli“-Loop, weil den niemand mehr gehabt hat. Den habe ich vom Original runtergeholt.

Dann, ganz wichtig, da gibt beim „Banküberfall“ auch so einen Hundebellen. Das habe ich jetzt noch auf diversen Keyboards. Ich habe dann richtige Schlagzeug-Fills gespielt, mit dem Hund und mit den Schuss-Geräuschen. Solche Sachen habe ich dann manchmal gemacht. Je nachdem, wie ich halt drauf war.

Oszillina:

Ihr habt alleine in der Wiener Stadthalle bei der Abschiedstour vor 12.000 Leuten gespielt. Wie hast du es geschafft, eine Verbindung zum Publikum aufzubauen, du persönlich als Keyboarder?

Franz:

Ich bin bei der EAV auf der Bühne erstmal immer gestanden, früher bei den Hardbradlern bin ich immer gesessen. Bei der EAV habe ich gleich gemerkt, wie wichtig die Show ist, wie wichtig das ist, wie das ausschaut. Beim Keyboard beispielsweise: Ich bin nie nur mit einem Keyboard-Ständer dagestanden, ich habe immer einen Verbau vorne gehabt. Entweder hat das ausgeschaut wie eine Loge in einer Oper und der Keyboard-Ständer war verbaut oder er war irgendwie farblich angestrichen. Das heißt, das hat von vorne schon mal ganz anders ausgeschaut. Dann bin ich immer gestanden oder ich habe so eine Stehhilfe für das Klavierspielen gehabt, damit ich körperlich immer in Bewegung bin. Ich habe mich ja auch manchmal weniger, manchmal mehr oft umziehen müssen …

Oszillina:

Ihr hattet die wildesten Kostüme … das Nonnenkostüm!

Franz:

Gewisse Dinge, die du dann ablegen musst und dich komplett umziehen musst. Oder solche Sachen wie ein Sakko oder eine Kopfbedeckung. Neben mir habe ich einen Kleiderständer gehabt, dann ist es schnell gegangen. Und dann habe ich natürlich immer geschaut, dass ich diese Figur, die ich da gerade mache, gut rüberbringe. Da reicht meistens aber schon Bewegung. Und natürlich muss man immer nach vorne arbeiten, nach vorne schauen und nach vorne spielen. Vor allem als Keyboarder. Als Gitarrist – dafür war Thomas Spitzer ja bekannt, dass er richtig ausgeholt hat – sieht man viel, aber beim Keyboarder siehst du nichts.

Aber ich war schon früh ein bisschen dafür bekannt, dass wenn ich einen Bläsersatz spiele, dieser kräftig gespielt wird. Also ich habe einfach geschaut, dass ich, auch wenn ich Dinge spiele, die vielleicht einfach klingen, dann habe ich trotzdem geschaut, dass das einfach wuchtiger aussieht und dass man die Bewegung sieht. Das ist total wichtig, finde ich.

Oszillina:

Das Physische …

Franz:

Genau. Nicht nur dastehen, sondern wirklich arbeiten mit den Armen.

Das war mein Live-Setup auf der Bühne

Oszillina:

Ich bin fasziniert von deinem Setup. Auf deinem YouTube-Kanal habe ich ein Video von dir angeschaut – zu deinem YouTube-Kanal komme ich gleich noch – da hast du die Setlist der Abschiedstour nachgespielt mit dem Original-Setup, das du verwendet hast. Das war ja extrem minimalistisch! Und wenn ich das richtig gesehen habe, war das auch ohne PC oder ohne irgendein Processing-System, sondern es war wirklich live gespielt. Du hast Instrumente mit Pedalen angesteuert, alles in Hardware?

Franz:

Ja, also meine ich kann ja kurz mal generell das Setup durchgehen. Wenn wir eine Tournee gemacht haben, habe ich immer viel mehr Keyboards mitgenommen zur Probe, als ich danach brauchte. Einfach, damit ich bei der Probe flexibler bin. Ich habe auch den Yamaha Tyros hingestellt und meistens mit mindestens 4 oder 5 Tastaturen geprobt.

Am Anfang habe ich Roland 5080, 1080, alles mitgehabt, um eine riesige Sound-Auswahl bei der Probe zu haben. Live war das dann für mich uninteressant. Ich wollte eigentlich nicht mehr mit einem Rack arbeiten. Bei den Hardbradlern habe ich zum Schluss noch ein Rack mitgeschleppt. Ich war eine Zeit lang in einer Fusion Band sogar noch mit Sampler, Hardware Sampler in einem Rack und allem möglichen gespielt. Das war mir viel zu kompliziert.

Und dann war mein erstes Setup eigentlich ein Ensoniq TS-12 und ein Yamaha EX-5. Für das Klavier habe ich damals immer so ein Kurzweil Micropiano verwendet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Dann bin ich einmal umgestiegen auf einen Laptop und habe eine Zeit lang sogar die Orgel immer über den Laptop gespielt. Das war mir dann irgendwie zu unsicher und auch zu blöd. Und dann bin ich auf den Motif umgestiegen und habe jahrelang eigentlich den großen Motif gespielt. Zuerst den normalen, dann den ES und später glaube ich XS oder XF. Und den habe ich immer auch als Sampler verwendet.

Mein Haupt-Keyboard durch fast die ganze EAV-Zeit war der Yamaha EX-5. Das zuerst als Tastaturgerät und zum Schluss dann als 19-Zoll-Gerät. Und damit ich ein bisschen flexibler bin, habe ich habe zwei Tastaturen gehabt – oben meine Orgel und unten einen Motif.

Bei der Abschiedstour habe ich dann die Orgel ersetzt durch einen Clavia Nord Stage, weil der auch eine super Orgel hat. Und das war quasi auch mein Master-Keyboard. Der Motif war komplett autark. Der Nord Stage war ein Master-Keyboard und hat auch den EX-5 angesteuert im Rack drinnen.

Dann habe ich einen Digital-Mixer gehabt, da war aber eigentlich nichts programmiert. Und damit ich flexibler bin mit zwei Tastaturen, habe ich die letzten paar Jahre immer den MicroKorg mitgehabt. Wenn ich irgendeinen Effekt machen wollte, war der MicroKorg super. Oder auch für den Vocoder.

Aber ich habe komplett auf einen Computer verzichtet. Ich habe die Sounds so programmiert, dass ich sie alle nur mit dem Pedal nach oben schalten muss. Und wenn ein Sound mehrfach kommt, dann war er halt mehrfach programmiert. Und ich habe stellenweise ja fünf Splits auf einer Tastatur gehabt. Es gibt Songs, so wie der „Der Teufel“ zum Beispiel, da schalte ich im Song auch dreimal um – bei jedem Keyboard das da war.

Die Hauptarbeit war bei den Proben eigentlich immer, sich zu merken, was wo ist. Da brauchst du ja schon eine physische Choreografie. Aber mein Glück war schon auch bei den Hardbradlern, dass ich ja nicht als Pianist begonnen habe und mich dann mit Keyboards beschäftigt, sondern ich habe mit Keyboards begonnen und mich erst später mit Klavierspielen beschäftigt.

Also für mich war das ganz normal, mit der linken Hand komplett was anderes zu machen als mit der rechten. Oder dass hier die tiefen Töne sind und da die hohen. Und dass die Pauke da ist und das Fagott da und dass der Bläser da ist und jetzt ist der Bläser da unten.

Oszillina:

Wie hast du dir das gemerkt? Hast du irgendwas gehabt, wo du das notiert hast? Oder war das komplett in deinem Kopf?

Franz:

Ich habe auch schon daneben gegriffen. Es kann natürlich sein, dass man Dinge mal vergisst und dann auf die Taste mit dem falschen Sample drückt.

Oszillina:

Und da hat dann nicht der Hund gebellt, sondern die Glocke geläutet?

Motif, Nord Stage, MicroKorg

Franz:

Ja, das ist einige Male passiert … Bei der Abschiedstour hatte ich jedenfalls den Motif, der Nord Stage 3, der EX5 und der MicroKorg dabei, das war’s.

Oszillina:

Du musstest das alles für dich choreografieren, was du ja auch gezeigt hast in deinem Video, wie du mit einem Trittschalter hin und her switchst. Das musst du ja auch üben. Und was war da die größte Herausforderung für dich?

Franz:

Naja, ich habe ja auch noch Backings gesungen. Und natürlich ist es total schwierig, etwas zu spielen, Backings zu singen und dann an einer komplett unlogischen Stelle den Song weiterzuschalten. Und nebenbei noch vom unteren Keyboard mit der Hand darauf wechseln. Das ist nur durch häufiges Wiederholen gegangen. Das war auch der Grund, warum ich dieses Video gemacht habe, weil ich mir bei der letzten Show gedacht habe: boah, das ist voll aufwendig, was ich da mache, das macht nicht jeder. Und deswegen habe ich diese zwei Videos gemacht und das war auch der Beginn von meinem YouTube-Kanal. Ich habe vorher noch nie ein Video gemacht.

Oszillina:

Interessant, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Aus heutiger Perspektive, würdest du heute nochmal die gleichen Synthesizer einsetzen?

Franz:

Ja.

Oszillina:

Warum genau?

Franz:

Also ich bin nach wie vor kein Fan von Software-Lösungen, obwohl sie natürlich alles können, obwohl sie alles draufhaben, aber meine Hardware-Synths haben auch alles drauf! Ich würde nur dann auf Software wechseln, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich müsste viel mehr anbieten und viel mehr produzieren und viel mehr spielen können, als ich es aktuell mit den Geräten kann.

Aber ich war noch auf keinem Konzert, wo ich mir gedacht habe: Unglaublich, der schafft das nur, wenn er mit Software-Lösungen arbeitet. Nein. Ich habe schon kleine Streicher-Samples auch gehabt, die klingen wie eine riesige Library. Außerdem geht’s live ja dann um ganz andere Dinge. Beispielsweise wie man das im Zusammenhang mit den anderen Bandkollegen spielen kann. Da brauche ich jetzt keine 23 GB beim Streicher. Also ich würde das Setup eigentlich wieder genauso machen.

Oszillina:

Aber würdest du etwas ergänzen?

Ich würde heute alles genau so machen

Franz:

Nein. Also ich würde heute den Motif durch so einen Yamaha Montage ersetzen. Dadurch dass ich bei der EAV nicht selbst aufgebaut habe, war mir das dann wurscht, weil das Ding ist viel zu groß und viel zu schwer. Aber sonst war ich eigentlich mit dem Setup total happy. Einmal habe ich allerdings das Pech gehabt bei einem Gig: Ich spiele ein Sample und das Sample kommt nicht. Und dann drehe ich mich um, ist der EX-5 kaputt gewesen, das Rack-Gerät.

Und die Techniker haben es dann aufgeschraubt, haben aber den Fehler nicht gefunden. Und das waren aber ganz wichtige Samples. Zum Beispiel für „Burli“, da waren der Loop oder die ganzen Geräusche, war alles auf dem EX-5. Und ich habe dann, während der Klaus moderiert hat, alles auf den Motif umprogrammiert, sodass ich damit alles spielen kann, was ich auf dem EX-5 gemacht hätte. Was natürlich recht strange war, weil ich habe ja nicht spielen können, ich habe das alles nur mit visueller Kontrolle gemacht und mit dem Nord Stage auch. Und so haben wir die Show fertigspielen können.

Zum Glück waren es nur 90 Minuten, nicht eine vollkommene Länge. Dann habe ich natürlich Riesen-Schimpfe bekommen von den Leuten, weil ich kein Backup hatte. Und ich habe dann gesagt, wenn ihr mir ein Backup bezahlt, dann mache ich natürlich gerne ein Backup. Bei meinen Keyboard-Zeug, da sind wir jenseits von 10.000 Euro. Und das zweimal, gern, aber das bezahlt ja niemand.

Ein Paradebeispiel ist der Keyboarder von Billy Joel, der drei Backup-Systeme hat. Ich glaube, Billy Joel ist so ein guter Chef, wenn dir einmal was ausfällt, fliegst du sofort aus der Band. Und deswegen hat er drei Backup-Systeme.

Das muss man sich vorstellen, jetzt habe ich zehn Jahre Hardbradler und dann sicher schon 13 oder 14 Jahre EAV hinter mir, an das noch gar nie gedacht, dass das Keyboard ja auch mal kaputt sein kann. Und ab dem Tag denkt man natürlich immer daran. Ich habe echt Glück gehabt, dass wir einen Techniker gefunden haben und am Ende war nur das Netzteil kaputt. Bei der nächsten Show war das Ding wieder da.

Und was ich auch nicht mehr machen würde, weil du mich vorher gefragt hast, ich würde jetzt keine SCC-Komponenten und nichts mehr nehmen, wo man Ladezeiten hat. Den EX-5 habe ich ja nicht umgebaut auf eine USB-Drive oder so, ich habe nur mit einem Zip-Drive meine Samples geladen. Und das waren natürlich immer so gute 10 Minuten Ladezeit. Das ist noch richtig oldschool.

Freut euch auf Teil 2, der am 26.10. erscheint. Stay tuned!