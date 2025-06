Interview mit Peter Grandl: Von TURMSCHATTEN bis RESET – Die Wahrheit stirbt zuerst

Nach 25 Jahren AMAZONA, neuer Lebensabschnitt als Autor

Peter Grandl ist AMAZONA-Usern gut bekannt. Er hat AMAZONA 1999 gegründet und die Plattform viele Jahre geprägt – als Chefredakteur und Verfasser von unzähligen Beiträgen und Interviews. Ende des Monats gibt er seinen Posten als Chefredakteur auf und bis Ende des Jahres, wird er sich von AMAZONA gänzlich zurückziehen. Der Grund: Peter hat sich inzwischen einen Namen als Romanautor gemacht. Seine Romane wurden mehrfach ausgezeichnet u. a. mit dem Literaturpreis der Heinrich-Böll-Stiftung, dem Harzer Hammer oder dem Community Award von wattpad. Sein Debütroman TURMSCHATTEN wurde vergangenes Jahr als Streaming-Serie von Paramount verfilmt. Jetzt steht bereits sein vierter Roman an: „Reset – Die Wahrheit stirbt zuerst“ thematisiert die Gefahren von Deepfakes, die eine weltweite Krise auslösen und fast zu einem Atomkrieg führen.

ANZEIGE

Peter besuchte im Frühjahr Berlin, als Jasmin Tabatabai die Hörbuchfassung seines neuen Buches eingesprochen hat. Da ergab sich die Gelegenheit für ein ausführliches Gespräch: über das Bücherschreiben, seine Zeit bei AMAZONA, seinen überraschenden Durchbruch als Autor und die Kunst, wie man tausend Projekte unter einen Hut bekommt. Peter kann wunderbar erzählen und so haben wir das Interview zweigeteilt: Im ersten Teil geht es vor allem um seine schriftstellerische Arbeit. Neben Kritikerlob und Preisen, erhielt Peter aber auch Drohungen aus der rechten Szene. Deswegen ist er sogar aus München weggezogen. Im zweiten Teil geht es um AMAZONA – von den bescheidenen Anfängen über den Einstieg von Thomann, seine musikalische Entwicklung und natürlich um Synthesizer.

Peter Grandl – Rückzug von AMAZONA nach 26 Jahren

Costello:

Lieber Peter, vier dicke Bücher seit 2020, unzählige Lesungen, Drehbücher für die Serienverfilmung deines Debüts, Schulbesuche, wo du als Botschafter gegen Rassismus unterwegs bist, Interviews von RTL bis zum Playboy, jetzt hier das Hörbuch in Berlin mit Jasmin Tabatabai für deinen neuen Roman RESET. Das bedeutet leider aber auch, dass du dich nun aus AMAZONA zurückziehst.

Peter Grandl:

Ja, ich habe einfach gemerkt, dass die Doppelbelastung als Chefredakteur zu viel geworden ist. Wir bringen jeden Tag zwei bis drei Testberichte und Reportagen plus jede Menge News, Workshops und Interviews. Das sind mittlerweile fünf Redaktionen mit round about 50 freien Mitarbeitern. AMAZONA ist inzwischen, man muss es schon so sagen, eine Maschine. Da müssen Slots gefüllt werden, da müssen Zeiten eingehalten werden. Und die Zeit, das alles zu steuern, habe ich einfach nicht mehr.

Costello:

Und da hast du jetzt einen Schnitt gemacht?

Peter Grandl:

Nennen wir es einen soften Ausstieg, der vor einem Jahr begonnen hat und nun seinen Abschluss findet. Das fiel nicht leicht, immerhin habe ich AMAZONA.de vor 26 Jahren als One-Man-Show ins Leben gerufen. Da hängen natürlich viele Erinnerungen und Emotionen dran. Aber auch mein Tag hat nur 24 Stunden und ich musste mich entscheiden. Künftig werde ich mich auf meine Romane und Filmprojekte konzentrieren … mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Peters neuer Roman: Reset – Die Wahrheit stirbt zuerst

Costello:

Jetzt sind natürlich alle Augen erst mal auf deinen neuen Roman „Reset – Die Wahrheit stirbt zuerst“ gerichtet, der soeben erschienen ist.

Peter Grandl:

Noch eine große Veränderung in meinem Leben, da ich den Verlag gewechselt habe und RESET als mein erstes Hardcover von einem Major-Verlag verlegt wird. Entsprechend umfangreich sind auch hier die Aufgaben für den Autor. Wie bei einem Album-Release gehe ich jetzt erst mal auf Tour und präsentiere das Werk in über 30 Städten bei Lesungen und Festivals. Dazu kommen Pressetermine, Podcasts und vermutlich auch der ein oder andere TV-Auftritt, wenn es gut läuft.

Costello:

Um was geht es in deinem neuen Politthriller RESET – Die Wahrheit stirbt zuerst?

ANZEIGE

Peter:

Es geht um Deepfakes – und darum, wie sie die Welt an den Rand des Abgrunds treiben. Jegliche digitale Kommunikation ist kompromittiert. Selbst wenn jemand einen Videocall seiner Mutter bekommt, kann er nicht mehr sicher sein, ob es sich nicht um einen perfekt generierten Fake handelt. Gleichzeitig verbreiten sich Nachrichten – auch über seriöse, etablierte Kanäle –, deren Wahrheitsgehalt niemand mehr erfassen kann. Haben die Russen tatsächlich in Kiew das Regierungsviertel mit einer taktischen Atomwaffe zerstört – oder sind selbst die Live-Reportagen vor Ort nur Illusion? Gleichzeitig ist der Roman eine Hommage an einen der größten deutschen Autoren. Eine der Lesungen findet deshalb in Leipzig, in Auerbachs Keller, statt – mehr wird nicht verraten. (Peter schmunzelt)

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Costello:

Klingt sehr aktuell, da sind die Erwartungen beim Verlag sicher entsprechend hoch, oder?

Peter Grandl:

Nicht nur beim Verlag (lacht). Mein Traum wäre, dass RESET es schafft, über den großen Teich zu gehen – vor allem wegen des politischen Themas. Und weil der Roman auch zum Teil in der Redaktion der New York Times spielt, aber auch in Tokio, Dublin und Paris. Aber um in den USA verlegt zu werden, müsste RESET erst einmal den Sprung auf die Spiegel-Bestsellerliste schaffen, sonst hast du als deutschsprachiger Autor im Ausland keine Chance.

Costello:

Du recherchierst für deine Bücher immer sehr lange. Das ist dir wichtig – die Fakten sollen stimmen.

Peter Grandl:

Genau, vollkommen richtig. Da stecke ich enorm viel Zeit rein.

Costello:

Und das ist jetzt bei Reset, deinem neuen Roman, auch so?

Peter Grandl:

Um die Handlung von RESET wissenschaftlich fundiert zu erzählen, brauchte es ein Szenario, das nicht nur spannend, sondern auch glaubwürdig ist. Dafür konnte ich den KI-Experten Chris Boos als Berater gewinnen – er war lange Zeit KI-Berater der Merkel-Regierung und arbeitet inzwischen für das Pentagon. Chris war aber nur einer von vielen klugen Köpfen, die mich unterstützt haben: von der Bundeswehr über die Flugsicherung, Amateurfunker, Zeitungsdrucker – die Liste der Danksagungen im Roman ist entsprechend lang. Ein besonderes Highlight waren die Tage auf einem Luftwaffenstützpunkt in Neuburg an der Donau. Dort durfte ich im Simulator sogar einen Eurofighter fliegen – zumindest so lange, bis mir speiübel wurde.

„Desinformation ist die Waffe der Zukunft“

Costello:

Die Möglichkeiten, die sich durch Einsatz künstlicher Intelligenz für Deepfake ergeben, sind tatsächlich erschreckend. Wenn wir buchstäblich unseren eigenen Sinnen nicht mehr vertrauen können. Und plötzlich unklar ist – wie in deinem Roman – ob gerade eine Stadt durch Nuklearwaffen angegriffen wurde oder eben nicht.

Peter Grandl:

Erschreckend, ja. Laut meinem militärischem KI-Berater spielt der Einsatz von KI für autonome Waffengattungen in künftigen Konflikten eher eine untergeordnete Rolle.

Costello:

Du sprichst von Waffensystemen, die sich selbständig ihre Ziele suchen – ohne menschliches Zutun.

Peter Grandl:

Genau, hingegen sieht man in der gezielten Desinformation seiner Gegner das größte Potential. Wer nicht mehr in der Lage ist, zweifelsfrei zu kommunizieren, kann auch keinen Krieg mehr führen. Vor allem aber die subversive Manipulation ganzer Bevölkerungsschichten ist dabei Bestandteil jedes Planspiels.

Wir sind nicht mehr weit davon entfernt, dass dich eine vertraute Person per Video kontaktiert und du dabei nicht bemerken wirst, dass es sich um einen Deepfake handelt. Wenn diese Möglichkeit in den falschen Händen liegt, dann steht die Menschheit mit einem Fuß im Abgrund – und davon handelt dieser Roman.

„Meine Großeltern waren Nationalsozialisten“

Costello:

Begonnen hast du deine schriftstellerische Karriere mit Turmschatten. In dem Buch geht es um Neonazis, Antisemitismus, auch um die zweifelhafte Rolle gewisser Medien. Ich glaube, es gibt da eine persönliche Geschichte bei dir. Warum du auch in die Schulen gehst, mit den Jugendlichen über Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus sprichst. Magst du davon erzählen?

Peter Grandl:

Na klar. Als Botschafter von German Dream und Pate für die Organisation Schule ohne Rassismus, besuche ich das ganze Jahr Schulen in ganz Deutschland. Manchmal sprechen wir im Klassenverbund, oft referiere ich aber auch in gut besetzten Turnhallen, Aulen oder auf Sportplätzen vor ganzen Jahrgängen. Aufgrund der Handlung von Turmschatten werde ich bei den Gesprächen gerne gefragt, ob ich jüdisch sei. Ich verneine das und erkläre stattdessen, dass meine Großeltern überzeugte Nationalsozialisten waren.

Als kleiner Bub habe ich es geliebt, auf dem Schoß meines Opas zu sitzen und seinen heroischen Kriegsgeschichten zu lauschen. Fast immer endeten die mit dem Satz … die Juden waren an allem schuld. Rückblickend waren nicht die Geschichten selbst das Schlimmste, sondern die Tatsache, dass ich sie geglaubt habe. Und auch das Weltbild meiner Eltern war sehr konservativ geprägt. „Bring mir du ja nie eine Türkin heim“, war noch einer der harmloseren Sprüche meines Vaters.

Erst mit der Gründung einer Schulband habe ich wirklich realisiert, wie ich mein ganzes Kinderleben auf Rassismus konditioniert worden war. In der Band hatten wir einen schwarzen Schlagzeuger, einen türkischen Gitarristen und ich glaube, die Sängerin war Flüchtlingskind aus dem ehemaligen Sudetengebiet. Das hat mir die Augen geöffnet und war zugleich auch ein einschneidender Wendepunkt in meiner ganzen gesellschaftlichen und politischen Entwicklung.

Costello:

Und wie kam es dann zu deinem ersten Roman?

Peter:

Erst viel später. Ich war schon verheiratet und wir hatten bereits drei Kinder, habe ich dann angefangen, meine Familiengeschichte zu recherchieren. Dabei wurde schnell klar, dass meine Kindheit kein Einzelfall war. Und so habe ich nicht nur mein Leben beleuchtet, sondern nach und nach auch die Entwicklung der gesamten rechten Szene im Nachkriegsdeutschland.

Angefangen von der Organisation Gehlen, aus der der BND hervorging, über die Wiking-Jugend, die zum Beispiel Gundolf Köhler hervorbrachte, der 1980 einen grauenvollen Anschlag am Münchner Oktoberfest durchführt, bis hin zur Wehrsportgruppe Hoffmann und den Neonazi-Kameradschaften, aus denen auch die NSU stammte, die neun Migranten und eine Polizistin ermordeten, bei 43 Mordversuchen. Am Ende stapelten sich bei mir unzählige Dokumente und Bücher, ohne dass ich einen Plan hatte, was ich damit tun sollte.

Kein Verlag traute sich an Turmschatten heran

Costello:

Und dann kam die Idee, das Ganze literarisch zu verarbeiten?

Peter Grandl:

Tatsächlich war der erste Gedanke für eine Veröffentlichung, die ganzen Recherchen in ein Sachbuch zu packen. Dann wurde mir aber klar, dass ich damit nur Eulen nach Athen bringen würde. Für all jene, die so ein Sachbuch lesen würden, wären unter dem Strich meine Botschaften nicht neu. Erst da habe ich mich entschlossen, das ganze Wissen in einen Thriller zu packen. Von da ab war mein Credo immer: Der Roman muss auf dem Schulhof funktionieren, um dem Populismus der Rechten etwas entgegenzusetzen.

Aber genau dieser Ansatz ging den Verlagen zu weit. Ein Thriller mit so einem gesellschaftlich brisanten Thema war ihnen ein zu großes Risiko. Noch dazu waren die Charaktere des Stoffs ambivalent – es gibt weder den guten Juden noch den bösen Nazi in TURMSCHATTEN – sondern nur Menschen mit vielen Schattierungen, die im Buch alle eine nachvollziehbare Entwicklung durchmachen. Also wurde das Buch noch während seiner Entstehung zwar viel diskutiert, aber letztendlich von allen Verlagen abgelehnt – das war ca. 2015. Ich habe es dann Kapitel für Kapitel als Fortsetzungsgeschichte kostenlos auf der Buchplattform wattpad veröffentlicht, wo es ein großer Erfolg wurde und 2019, noch unvollendet, den wattyaward als bester Thriller des Jahres gewann.

Daraufhin fand sich ein kleiner Verlag in Berlin, der Eulenspiegel Verlag, der den Stoff erstmals als gedruckten Roman veröffentlichte. 2020 sollte die Premiere sein, auf der Leipziger Buchmesse – doch dann kam Corona, die Messe fiel aus, der Buchhandel hatte für lange Zeit geschlossen und die Erstauflage verstaubte wortwörtlich im Lager des Verlages. Damals war für mich klar, das war’s dann … und ich legte den Traum von meiner Autorenkarriere ad acta.

„Die Süddeutsche Zeitung war meine Rettung“

Costello:

Aber dann hast du doch noch einmal einen Versuch gestartet, das Buch zu pushen.

Peter Grandl:

Wir haben das Buch an die Buch-Blogger-Community auf Instagram geschickt und erhielten nach und nach immer mehr positive Rezensionen – die haben das richtig gefeiert. Das wiederum hat die Süddeutsche Zeitung noch während der Pandemie dazu bewegt, dem Roman den Aufmacher im Kulturteil zu widmen. Ich weiß noch, wie ich die Zeitung mit meinem Konterfei und dem Turm aufschlug und vollkommen baff war.

„Eine Literaturagentur macht den Unterschied“

Costello:

Und das war dann der Durchbruch?

Peter Grandl:

Noch nicht sofort – erst als mich eine bekannte Literaturagentur aus Berlin unter ihre Fittiche nahm, kam die Wende. Plötzlich hatte ich eine Agentin. Auch das war eine gänzlich neue Erfahrung: jemanden an meiner Seite zu wissen, der die Branche kennt und sich um eine professionelle Vermarktung kümmert. Und diese Agentin, der ich bis heute sehr viel zu verdanken habe (Danke, Meike!), hatte die Idee, die Rechte vom Eulenspiegelverlag zurückzukaufen, um sie anschließend meistbietend an einen der Major-Verlage zu versteigern.

Und so verrückt das damals auch klang – genau das ist passiert. Alle Verlage, die das Buch einst abgelehnt hatten, boten nun mit, um TURMSCHATTEN und die Fortsetzung TURMGOLD, an der ich damals gerade schrieb, für sich zu gewinnen. Nach einem für mich nervenaufreibenden Bieterverfahren erhielt der PIPER-Verlag den Zuschlag und veröffentlichte beide Bücher 2022 erstmals in ungekürzter und überarbeiteter Neuauflage. Der Rest ist Geschichte.

Aus dem Buch wird eine Streaming-Serie

Costello:

Und wie kam es zu der Serienverfilmung ?

Peter Grandl:

Noch bevor es zur Neuauflage durch PIPER kam, gab es bereits Interessenten aus der Filmbranche, die in dem Stoff großes Potential für eine Verfilmung sahen. Auch diese Rechte wurde schließlich versteigert, aber anders als in der Buchbranche erwirbt man dadurch zunächst nur die Option, die Rechte zu vertreten, verpflichtet sich aber nicht dazu, diese Option auch auszuüben und die Serie zu produzieren.

Das wiederum ist immer abhängig davon, ob es dem Produzenten gelingt, die Finanzierung aufzustellen – bei TURMSCHATTEN ging es dabei immerhin um einen zweistelligen Millionenbetrag. Auch da hatte ich irgendwann die Hoffnung aufgegeben, doch schließlich sprang Paramount auf den Zug auf und realisierte 2024 gemeinsam mit der deutschen Produktionsfirma AMAZING-Film – die Namensähnlichkeit zu AMAZONA ist rein zufällig – die gesamte Serie.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Costello:

Dieser lange Atmen – ist das etwas, was dich auszeichnet? Dass du an Projekten über wirklich lange Zeit dran bleibst, wo es auch herbe Rückschläge gibt. Wo manche vielleicht sagen würden, jetzt ist es mal gut, jetzt lass es sein.

Peter Grandl:

Ich glaube schon. Auch bei AMAZONA war das so. Bevor AMAZONA rentabel geworden ist, hatten wir fast 10 Jahre lang mit viel Herzblut hart daran gearbeitet, ohne nur einen Pfennig daran zu verdienen. Es gibt aber auch in meinem Leben Beispiele, die in die Hose gegangen sind. Entscheidend ist nicht, dass man scheitert, sondern dass man daraus lernt und weitermacht.

Costello:

Das kann manchmal auch zu Lasten der Familie gehen.

Peter Grandl:

In der Zeit, als ich an TURMSCHATTEN gearbeitet habe – neben den anderen Betätigungen als Geschäftsführer der Agentur und auch AMAZONA – musste die Familie natürlich zurückstehen. Unter der Woche war es für mich unmöglich, abends noch kreativ zu schreiben. Da bist du einfach fertig und kaputt. Daher klinkte ich mich immer wieder an Wochenenden aus, verzog mich alleine in eine kleine Ferienwohnung in den Bergen und schrieb. Das war auch der Grund, warum ich für die Umsetzung von TURMSCHATTEN fünf Jahre brauchte, während ich heute im Schnitt an einem Roman eineinhalb bis zwei Jahre arbeite.

Costello:

Bist du ein sehr disziplinierter Mensch, der seine Tage und Wochen komplett durchtaktet?

Peter Grandl:

Ja, doch, ich glaube, das geht gar nicht anders. Ein effektives Zeitmanagement und Disziplin sind mit die wichtigsten Dinge, um alles unter einen Hut zu bringen. Aber jetzt, nachdem ich meinen Hauptberuf und nun auch AMAZONA hinter mir gelassen habe, schreibt und recherchiert es sich natürlich befreiter. Auf der anderen Seite wird nun aber auch genau vertraglich festgelegt, wann der nächste Roman fertig zu sein hat.

Bei TURMSCHATTEN war ich da noch mein eigener Herr, aber nun wird der Verlagsaufwand pro Buch immer größer, wird genau budgetiert und zeitlich getaktet. Vertrieb, Marketing, Produktion, Presse, Events … da wird nichts mehr dem Zufall überlassen. Insofern ist der Druck nicht weniger geworden – er hat sich nur grundlegend verändert. Du musst am Ball bleiben. Schreiben ist ja nicht immer lustig, sondern oft auch wirklich anstrengend. Und es gibt so viele schöne Ablenkungen: Dann kommen wieder irgendwelche tollen Geräte.

Peter Grandl: Schmierereien und E-Maildrohungen

Costello:

Für die tollen Geräte hast du in deinem neuen Haus endlich auch richtig Platz. Der Umzug allerdings hängt auch mit deinen Romanen zusammen. Und zeigt, wie gefährlich es sein kann, sich politisch zu exponieren.

Peter Grandl:

Genau, vorher hatte ich einen ganz kleinen Kellerraum in einem Reihenhäuschen in München. Als Turmschatten sehr erfolgreich wurde, kamen dann allerdings auch die Drohungen aus der rechtsradikalen Szene. Zu dem Zeitpunkt ist auch der Politiker Lübcke von einem Rechtsextremisten auf seiner Terrasse erschossen worden.

Costello:

Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke, der sich für Flüchtlinge engagiert und gegen Pegida positioniert hatte.

Peter Grandl:

Ganz genau. Meine Privatadresse war im Internet frei zugänglich. Irgendwann gab es Schmierereien an der Hauswand und ich habe E-Mail-Drohungen bekommen. Das führte schließlich dazu, dass wir es kaum mehr wagten, abends auf der Terrasse zu sitzen. Als dann der Jüngste mit dem Studium angefangen hat und keiner unserer drei Söhnen mehr bei uns lebte, beschlossen wir München zu verlassen und in die Berge zu ziehen, mit einer anonymen Adresse und mit einem großen Raum für meine Synthesizer.

Umzug in die Berge und endlich ein richtiges Studio

Costello:

Du lebst jetzt mitten in den Bergen. Das heißt, du kannst mit deinem Hund mal vor die Tür gehen, einen schönen Spaziergang machen und findest dann wieder zu dir selbst.

Peter Grandl:

Genau, da kommen mir auch die besten Ideen, also wenn ich irgendwo bei einem Roman hänge, dann unternehmen wir eine Bergtour. Und umso anstrengender es wird, umso mehr sprudeln die Ideen.

Costello:

Wir sind ja auch auf Facebook befreundet und da sehe ich, wenn du mit deiner Frau beim Söder beim Neujahrsempfang bist oder anderen Events. Da schreibst du immer: „Kann mich mal bitte einer zwicken.“ Oder selbstironisch anmerkst „eben noch den Heinrich Böll-Preis für TURMGOLD bekommen und bei Hugendubel ist das Buch schon im Ausverkauf.“ Es ist alles sehr schnelllebig heute, da braucht es Bodenhaftung.

Peter Grandl:

Die Einladung des Bayerischen Ministerpräsidenten war natürlich eine ganz besondere Ehrung – das hat auch nichts mit Politik zu tun. Aber die Bodenhaftung bleibt – außerdem kennt man mich ja kaum, außer in einer gewissen Literaturblase. Bei meinem letzten Buch HÖLLENFEUER, das von einem islamistischen Anschlag in München handelt, war zum Beispiel die mediale Aufmerksamkeit durch die Presse sehr viel größer als die Käuferschicht.

Der Roman war vermutlich zu beängstigend und real – und gerade beim Release flammte der weltweite Terror durch den IS-Staat wieder auf. Das eigentliche Thema war in HÖLLENFEUER zwar die Auswirkung des Terrors auf unsere Gesellschaft und nimmt im Prinzip vorweg, was wir bei den Bundestagswahlen erlebt haben. Das kam aber nicht zum Tragen.

Bei RESET – Die Wahrheit stirbt zuerst, ist die Bedrohung abstrakter und die Fiktion, die ich beschreibe, liegt noch in ferner Zukunft. Wir hoffen daher, dass mein viertes Werk wieder an den Erstling anknüpft oder diesen vielleicht sogar übertrifft.

Wiedersehen mit Jasmin Tabatabai

Costello:

Jetzt hattest du in Berlin das Wiedersehen mit der bekannten Schauspielerin und Musikerin Jasmin Tabatabai, die das Hörbuch zu RESET eingesprochen hat. Ihr kennt euch seit vielen Jahren, richtig?

Peter Grandl:

Oh ja, Jasmin war eines der ersten Mitglieder meines Star Wars Fan-Clubs, den ich 1979 mit sechzehn gegründet hatte. Am Anfang war das eine kleine, eingeschworene Fan-Gemeinschaft… sehr nerdig, wurde dann aber mit den Jahren eine richtig große Institution mit Shop, Fanzine, Conventions und so weiter. Bis uns 1984 Lucas-Film den Hahn abdrehte, weil wir ohne irgendwelche Lizenzen mit der Marke Star Wars Geld verdient hatten. In der Zeit hatte ich übrigens auch meine ersten Kurzgeschichten geschrieben – klassische Fan-Fiction eben.

Solche gemeinsamen Jugendjahre verbinden natürlich – und auch wenn wir beide heute die Saga sicher kritischer sehen, sind wir tief im Herzen immer noch die Fans von einst. Trotzdem haben wir uns aber über Jahrzehnte aus den Augen verloren. Erst bei einer Preisverleihung für TURMGOLD in Berlin kam es dann zu einem Wiedersehen. Irgendjemand hatte mir damals zu Club-Zeiten den Spitznamen „Imperator“ gegeben. Ich komme da also auf diese Preisverleihung und Jasmin steht da und begrüßt mich mit „Imperator“ – so dass alle es hören konnten. Und dann ging natürlich der Nerd-Talk los.

Costello:

Dein Nickname gibt mir schon zu denken (lacht). Star Wars hatte natürlich auch eine fantastische Musik und das gilt dann auch für Blade Runner oder die John Carpenter-Filme und so schließt sich dann der Kreis.

Peter Grandl:

Filmmusik war immer schon meine allerliebste Musik. Das ging alles los mit John Williams und dem Star Wars Album, aber natürlich parallel auch jede Menge Elektronik und Rock. Aber Filmmusik war das, was mich immer am meisten bewegt hat, Jerry Goldsmith und die Großen halt, James Horner.

Peter Grandl: Ich wäre gerne ein Songwriter

Costello:

Was sind die nächsten Pläne bei dir?

Peter Grandl:

Ich würde wahnsinnig gerne endlich mal wieder Musik machen und zwar elektronische Tracks, aber gesungen. Der musikalische Background muss nicht gigantisch sein, aber ich würde mich gerne noch mal als Song-Texter probieren. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ich habe auch alles, was ich selbst musikalisch gemacht habe, aus dem Netz gelöscht, weil es liegt einfach hinter mir. Meine Frau befürchtet, dass ich mich wieder mal übernehme. Um ihr die Sorge zu nehmen, hab ich ihr versichert, dass ich jetzt einfach mal der erfolgloseste Songwriter im Netz werden will.

Costello:

Und bei den längeren Projekten, den Büchern, da guckst du mal, was um die Ecke kommt?

Peter Grandl:

Nein, wir reden schon über das nächste Buch, da gibt es auch schon Stoff und geht um Erbanalysen und Erbforschung. Und das dauert dann wieder zwei Jahre, wobei die Vorrecherche jetzt schon anfängt.

Wer Peter einmal live erleben möchte, hat ab Ende Juli die beste Gelegenheit dazu: Dann startet seine große Lesetour durch Deutschland und Österreich. Alle Termine der Tour findet ihr HIER.

In einer Woche, am 28. Juni folgt Teil 2 des Interviews. Wir sprechen dann mit Peter über AMAZONA – er erzählt die ganze Geschichte von der Gründung im Jahr 1999 und über die Treffen mit Hans Zimmer, Vangelis oder Uli Behringer.