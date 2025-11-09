Kreative Blockaden gibt es in meinen Augen nicht

Technologie-Liebe, Gear und Traumgeräte spielten im ersten Teil des Interviews mit Nadia Struiwigh eine große Rolle.

In diesem zweiten Teil des Interviews nahm die unglaublich sympathische Niederländerin mich mit auf eine kulturelle und spirituelle Reise. Neben dem Sound Healing sprachen wir auch über ihr neues Album und „Happy Accidents“ auf der Bühne.

Ich sehe Musik in Farben

Sonja:

Naturgeräusche spielten ja in „Birds of Paradise“ eine große Rolle. Welche Mikrofone oder Field Recording-Setups haben hast du genutzt, um die Klänge organisch in die Tracks einzubetten?

Nadia:

Es sind letztlich weniger die Klänge, die ich in auf diesem Album verwendet habe. Es waren die Rhythmen und die Farben. Ich habe ein sehr ausgeprägtes musikalisches Verständnis. Ich sehe Musik in Farben, ich sehe die Rhythmen – sie formen Muster in meinem Kopf. Und auf dem neuen Album, das bald erscheint, versuche ich zu visualisieren, was in meinem Kopf vorgeht. Und das versuche ich nachzuahmen. Ich habe eine Zeit lang in Australien gelebt, da gab es viele Rhythmen und Gefühle, die ich verwendet habe. Ich glaube, ich fühle mich immer wie eine Art Gefäß für das, was an den Orten passiert, an denen ich bin. Und in dieser Zeit lernte ich viele, sehr geerdete und präsente Natur-Vibes kennen, die dann mit meinem Gehirn zusammenkamen. Es hat einfach so gut zu meinem Gefühl gepasst, und so habe ich beschlossen, mehr Jungle-Elemente in meine Tracks einzufügen. In Jungle hört man Techno, Electronica, Ambient und den Bass. Dementsprechend wäre Jungle wahrscheinlich das Genre, das aktuell am besten zu mir passt.

Sonja:

Soweit ich weiß, arbeitest du immer mit „Sound-Diaries“, spielten sie auch bei dem neuen Album eine Rolle und verwendest du Bibliotheken, Vorlagen oder spezielle Tagging-Systeme, um deine Ideen zu ordnen?

Nadia:

Es ist witzig, denn ich unterrichte ja auch Musik, elektronische Musik und wie man sich hier am besten organisiert. Aber ich bin selbst das schlechteste Beispiel dafür, was das Organisieren angeht. Ich bin sehr „Out Of The Box“. Ich denke immer: Heute ist ein neuer Tag. Ich lebe im Hier und Jetzt, und daran arbeite ich.

Und wenn etwas gut ist, kann die Power aufbringen, wie beispielsweise für die Jungle-Release, aber, wenn ich darüber nachdenke, wie viel ich an meinem neuen Album verändert habe! Es war einfach unglaublich! Und ich denke, mein Team ist dabei fast ein bisschen durchgedreht, weil, wenn du an etwas arbeitest und es sich ständig verändert … aber ich arbeite in Jahreszeiten.

Ich vergleiche das immer mit meinem Lieblingssandwich, das ich immer und immer wieder essen kann, und ich mache eine bestimmte Art von Musik immer und immer wieder. In einem Moment meines Lebens arbeite ich gerne mit einem bestimmten Gerät. Und dann bin ich damit fertig, dann muss ich etwas Anderes machen. Und ich mache Musik wirklich schnell. Ich kann zwei Tracks an einem Tag machen, weil ich einfach seit Jahren so arbeite.

Nadia Struiwigh über „Happy Accidents“

Sonja:

Und welchen Einfluss haben „Happy Accidents“ auf deine Songs?

Nadia:

Früher sind mir noch häufiger „Happy Accients“ passiert. Damals war alles noch ein bisschen magischer und ich habe viele Tools ja erst kennengelernt. Ich glaube, für mich liegen die „Happy Accidents“ eher im Einstellen von Effekten. Denn manchmal, wenn man dann plötzlich ein Delay oder einen Hall auf einem Synthesizer einstellt und so einen gleitenden Sound bekommt, denke ich mir: „Oh wow, das war echt cool.“ Aber ich weiß im Grunde schon vorher, passieren wird, weil ich jeden einzelnen Parameter so gut kenne. Ich weiß, was er kann und was nicht. Früher, als ich nur an Knöpfen gedreht habe und nicht wirklich wusste, was ich tun sollte, war das anders.

Aber auch jetzt passieren mir die glücklichen Zufälle hin und wieder auf der Bühne. Denn manchmal bin ich in Gedanken nicht bei dem aktuellen Set und denke an die Tracklist und was ich als nächsten eigentlich zu spielen geplant hatte. Aber dann ist es so, dass ich mich nicht wirklich in der Stimmung für den geplanten Track befinde und dann switche ich einfach um.

Wie das letzte Mal beim Machina Bristronica. Da gab es dann einen „Happy Accident“, weil mein Gehirn nicht registriert hat, dass ein Synthesizer nicht mehr synchron war. Ich habe 80 bpm gespielt, aber der andere hatte 120 bpm, und das habe ich gesehen. Aber ich konnte es irgendwie gedanklich nicht erfassen. Ich dachte nur: Oh ja, das stimmt. Und dann hätte ich eine Kick aktiveren sollen, aber da war nur eine völlige Leere. Da war kein Ton mehr.

Also, normalerweise komme ich von nichts zu irgendetwas … und dann hatte ich plötzlich eine Kick mit 240 bpm und die Leute dachten nur: Uff, das ist jetzt aber verdammt viel Kick Drum. Aber dann habe ich ihn in eine Synth-Linie transponiert, ich habe so einen Kick dazwischengeschoben, also ging alles zurück auf 120. Dann habe ich noch eine Basslinie dazu gegeben und habe ich einen großen Break erzeugt und so wurde es zu einem magischen Moment.

Kreative Blockaden gibt es in meinen Augen nicht

Sonja:

Du hast bereits gesagt, dass du als Coach arbeitest und hier ja auch mit vielen verschiedenen DAWs und Setups arbeitest. Gibt es irgendwelche typischen technischen Fallstricke, auf die du wirklich sehr oft stößt und gibt es einen Workflow, der für dich der Gamechanger war?

Nadia:

Ich habe bewusst keinen festen Workflow, weil ich die Freiheit haben möchte, mich selbst, meinen Körper und meinen Geist so zu gestalten, wie ich es möchte, und trotzdem Musik machen kann. Natürlich habe ich dann meine DAW und Workstations. In der Mitte steht mein Tisch, an dem ich verschiedene Geräte anschließen kann. Ich kann stehen und nur Synthesizer spielen. Ich kann an mein Modularsystem gehen und neue Sounds kreieren. Was mir hilft, ist, verschiedene Szenarien zu kreieren. Wenn mir Szenario A nicht gefällt, kann ich zu einem anderen wechseln. Und das funktioniert für mich.

Und was mir auch wirklich hilft, wenn ich mal keine Lust zum Musikmachen habe, sage ich mir nicht: „Ich habe eine Kreativblockade.“ Denn eine Kreativblockade gibt es in meinen Augen nicht. Eine Kreativblockade ist nichts anderes, als sich selbst zu sagen: „Ich stecke fest.“ Man entscheidet in dem Moment, dass man feststeckt, aber im Grund steckt man nicht fest. Man hält an einer Idee fest, von der man glaubt, dass man sie umsetzen muss.

Wenn du dir aber verschiedene Szenarien oder Workflows erstellst, kannst du immer etwas Anderes auswählen. Ich möchte beispielsweise nicht jeden Tag die gleichen Klamotten tragen, weil mir nicht danach ist. Oder ich möchte jeden Tag das Gleiche essen. Nein, ich möchte nicht jeden Tag Brokkoli essen.

Ich glaube, die größte Herausforderung für die meisten Menschen, auch für meine Studenten, ist unser Gehirn. Wir müssen uns einfach mehr anstrengen. Und ich denke, anstatt uns jetzt darauf zu konzentrieren, ob es eine Lücke im Setup oder hinsichtlich des Workflows gibt, sollten wir unser eigenes Mindset betrachten.

Nadia Struiwigh über Sound Healing

Sonja:

Ist das etwas, was du auch im Rahmen deiner Arbeit als Klangtherapeutin beim „Sound Healing“ anwendest? Und wie integrieren Sie psychoakustische Prinzipien wie Frequenzen oder bi-natürliche Beats oder ähnliches in Ihr Sounddesign?

Nadia:

Ja, ich begebe mich gerade auf einen neuen Weg, der für mich eine neue Erkundung darstellt. Das Prinzip des „Sound Healings“ ist auf für mich noch recht neu, aber ich weiß, dass einem Dinge wiederfahren, weil es so sein soll. Es gab da beispielsweise einen meiner Schüler. Er hat eigentlich viel Techno gehört, aber er bekam eine Anfrage, ob er nicht Retreats musikalisch begleiten könnte. Aber er hat zuvor noch nie diese Art von Musik gemacht. Und er bat mich, mir im nächsten halben Jahr zu helfen, in einen bestimmten mentalen Zustand zu kommen und diese Art von Ambient-Musik zu machen zu können.

Ich selbst meditiere jeden Tag. Ich höre jeden Tag mindestens eine Stunde Meditationsmusik. Das versetzt mich dann in einen Trancezustand oder erzeugt ein offenes Feld, manchmal auch eine reflexive Stimmung in mir.

Im vergangenen Monat gab ich einen Gruppenworkshop. Bevor wir angefangen haben, war mir wichtig, dass wir alle für zehn Minuten unsere Augen schlossen, um einfach nur im Hier und Jetzt zu sein und den eigenen Körper zu spüren. Es geht darum, zuerst einen Raum für sich selbst zu schaffen und dann in die Musik einzutauchen. Ansonsten nehmen wir unseren Alltagsstress mit in die Musik.

Und ja, ich würde sagen, dass ich in meiner eigenen Musik auf jeden Fall heilende Frequenzen und Tonleitern verwende. Ich war in Nepal und habe dort mit Klangheilung und Klangtherapie gearbeitet. Es gab Momente, in denen ich so heftig geweint habe, dass ich den Raum verlassen musste, weil die Klänge mich so sehr beeinflusst haben. Und wenn man das den ganzen Tag erlebt, ist das intensiv.

Wir bestehen zu 80 % aus Wasser, nicht wahr? Wir schwingen also mit jeder Frequenz in unserem Leben mit. Deshalb bin halte ich mich viel drinnen auf. Sobald ich rausgehe, ist es, als würden kleine Steine auf mein Wasser treffen und es in Schwingung versetzen. Aber ich möchte ein stabiles Gefühl für meine Musik und Inspiration haben und für die Dinge, die ich erreichen möchte. Und ich denke, es ist so, dass wir verantwortlich für das sind, was wir aussenden.

Chemische Reaktionen bringen uns zum Tanzen

Sonja:

Wie bist du damals zum Sound Healing gekommen? Wie bist du auf darauf aufmerksam geworden?

Nadia:

Ich frage mich manchmal selbst, wie das zustande kam. Ich habe einfach aus heiterem Himmel ein Ticket gebucht und diese Reise gemacht. Es war ein Kulturschock. Ich war dort und dachte, okay, es ist sehr intensiv.

Ich glaube, es begann tatsächlich schon auf der Tanzfläche – als ich tanzte. Es gab einen Moment, in dem ich dachte, das kann nicht nur ein Kick oder ein Sound sein, zu dem wir tanzen. Wir tanzen zu etwas, weil davor eine chemische Reaktion in unserem Körper stattfindet, die uns zum Tanzen bringt. Frequenzen und Vibrationen bringen uns zum Vibrieren. Wenn ich das also mit meinen Händen mache (gestikuliert wild), liegt das daran, dass mich etwas bewegt.

Es finden einfach bestimmte Reaktionen auf die Musik statt. Zu der Zeit habe ich viel Yoga gemacht und ich dann kam mir der Gedanke, dass ich auch mit der Musik einfach etwas Anderes machen sollte. Ich wollte Musik nicht nur als Element einer Feierlaune. Ich wollte, dass meine Musik zu etwas wird, was den Menschen hilft.

Also bin ich online gegangen und habe gesehen, dass es Orte gibt, an denen die Leute so etwas wirklich praktizieren. Ich wollte es nicht in den Niederlanden machen, weil ich diese Praxis einfach nicht von hier stammt. Deshalb bin ich nach Nepal gereist. Es hat mein Herz berührt. Es ist ein bisschen komisch: ich habe tibetische Schalen für jedes Chakra in meinem Körper, aber ich habe sie lange nicht genutzt. Aber sie standen irgendwie mitten in meinem Zimmer und jedes Mal, wenn ich vorbeiging, dachte ich, ich muss irgendwann in meinem Leben mehr damit machen sollte. Aber ich habe festgestellt, dass ich erst diesen Frieden und diese Ruhe in mir selbst finden musste, bevor ich anderen Menschen mit Klang Energie geben kann. Heilende Energie.

Sonja:

Das ist so erstaunlich und ein interessanter Ansatz. Gibt es etwas, was die Menschen in deinen Augen über die heilende Wirkung von Musik wissen sollten?

Nadia:

Ich denke, dass wir und alles im Leben miteinander verbunden sind. Manchmal ist es schwer, das zu erkennen, weil wir so auf unsere eigenen Reisen fokussiert sind. Wir versuchen, die beste Version unserer selbst zu sein, zu wachsen, zu lernen und aus allem im Leben etwas zu lernen.

Für mich ist Musik ein heilsamer Lebensstil. Ich kann sie Tag und Nacht machen, und wenn ich sie nicht mache, werde ich mürrisch. Ich weiß das und sage es auch meinem Agenten und Manager, wenn ich mürrisch werde, liegt das meistens daran, dass ich eine Weile keine Musik gemacht habe. Und ich bin überzeugt, wenn ich mich selbst heile, kann ich auch den Planeten heilen. Weil, wenn ich mit mir im Einklang bin, kann ich auch auf mein Umfeld mehr Rücksicht nehmen und dort heilend agieren.

Und ich denke, da kommt die Musik ins Spiel: Tanzen, lachen, einen Moment erleben, in dem die Musik befreit oder erdet. Für jeden Aspekt in unserem Leben kann sie einen Zweck erfüllen. Sie kann dich an bestimmte Orte versetzen, deine Stimmung verändern oder Erinnerungen wachrufen.

Deshalb weiß ich, dass Musik für mich und vielleicht auch für viele andere Menschen Leben ist.

Sonja:

Was für ein wundervoller Abschluss für dieses absolut beeindruckende Interview, das mich tief berührt hat.

Nadia:

Ich freue mich, meine Meinung zu teilen. Es ist immer schön, wenn auch diese Dinge eine Plattform bekommen. Im Grunde geht es nicht um mich, sondern hoffentlich um Dinge, die Menschen inspirieren und sie auf ihre eigenen Reisen schicken.

Sonja:

Vielen Dank, liebe Nadia. Ich wünsche mir sehr, dass deine Worte viele, viele Menschen so berühren, wie sich mich berührt haben.