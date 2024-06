Interview: Never Sol, tschechische Synthesizer-Musikerin

Faszinierende Synthesizer-Musikerin aus Tschechien

Never Sol ist meine heutige Interviewpartnerin und als Synthesizer-Musikerin aus Tschechien war sie in diesem Jahr zum ersten Mal live auf der SUPERBOOTH 2024 zu sehen.

ANZEIGE

Als ich das Line-up für die Synthesizer-Messe in Berlin durchging, stieß ich auf den mir unbekannten Namen und wurde neugierig, wer sich wohl hinter dem Pseudonym Never Sol verbergen mag. Schon ihr erster Song zauberte mir mit seinen wunderschönen Klangteppichen und dem einzigartigen Gesang von Sára Vondrášková, wie Never Sol mit bürgerlichem Namen heißt, eine wohlige Gänsehaut. In meinen Ohren ist die Musik, die sie dem Prophet ’08 und anderen Geräten entlockt, eine großartige Verschmelzung von Klängen und Emotionen. Die Musik hat mich so berührt, dass ich unbedingt mehr über die 34-Jährige aus Prag wissen wollte und sie zum Interview geladen habe. Und wer sie live auf der Superbooth gesehen hat, der wird meine Begeisterung verstehen können, denn live ist Never Sol nochmals beeindruckender.

Wir sprachen über ihre Anfänge in der Musikwelt, ihr Lieblingsgerät und warum ein Besuch im Vintage Synthesizer Museum in Los Angeles sie einerseits vollkommen glücklich und andrerseits auch ein bisschen traurig gemacht hat. Außerdem plaudern wir über die diesjährige SUPERBOOTH in Berlin und ihre musikalischen Pläne für die Zukunft.

Die ersten Schritte in die Musikwelt

Sára Vondrášková über ihre große Leidenschaft

Sonja:

Wie bist du zur Musik gekommen?

Sára:

Ich habe das Gefühl, dass Musik meine große Liebe und Leidenschaft ist seit ich denken kann. Meine Eltern hörten zu Hause und im Auto viel tolle Musik, daher war der Klang immer eine natürliche Umgebung. Dann erinnere ich mich an ein großes Hobby, als ich als ganz kleines Kind Aufnahmen von mir selbst auf einem alten Tonbandgerät machte, aber einfach nur Sprache. Und dann entwickelte sich eine klassische Reihenfolge der Dinge: Ich begann, Klavierunterricht zu besuchen, trat einem Chor bei und besuchte dann weiter Konservatorien, weil Musik und Gesang das waren, was mich im Leben am glücklichsten machte. Ich wollte nichts anderes tun und mein Leben so oft wie möglich mit Musik füllen.

Sonja:

Wer hat sich musikalisch beeinflusst und was hörst du gerade im Moment?

Sára:

Im Laufe der Jahre gab es viele Einflüsse, ich ging von Pop zu Jazz und lasse mich heute hauptsächlich von experimenteller Musik treiben und inspirieren. Als ich älter wurde und einen Geschmack und Wissen entwickelte, tauchten immer wieder neue Einflüsse auf. Mittlerweile höre ich viel Musik, die sich um den Klang von Synthesizern dreht. Das kann jedes Genre sein, aber ich bin auch sehr inspiriert und berührt von lauter, düsterer, rauer Gitarrenmusik. Meine größten jüngsten Einflüsse wären wahrscheinlich Ben Frost, Chelsea Wolfe, Kim Gordon, Death Grips und Lisa Bella Donna. Aber es gibt so viel tolle Musik da draußen, dass ich mich von praktisch allem inspiriert fühle, was für meine Ohren interessant klingt. Ich schätze, harte Klänge bringen mir viel emotionale Befriedigung, ebenso wie Oszillatoren, die sich endlos verflechten und üppige Klanglandschaften erzeugen.

ANZEIGE

Der DSI Prophet ’08 und ihr Equipment

Sonja:

Du bist in der Regel live mit dem DSI Prophet ’08 und modularen Systemen zu sehen. In deinem Studio gibt es aber noch viel mehr Equipment. Wie sieht dein Setup auf der Bühne ganz konkret aus und welches Equipment verwendest du in deinem Studio?

Sára:

Der DSI Prophet ’08 ist der Synthesizer, mit dem ich den Großteil meiner Musik komponiert habe und er steht seit 2015 mit mir auf der Bühne, also schon als ich anfing, Live-Shows zu spielen. Seit der ersten Note, die ich darauf spielte, hatte ich das Gefühl, er sei mein Seelenverwandter. Ich bin immer noch sehr von seinem Sound inspiriert und finde immer noch neue Wege, den Klang mit ihm zu formen. Es ist mein Anker. Sowohl live als auch im Studio ist Prophet ’08 immer noch eine Grundlage und Basis für mich.

Bei modularen Synthesizern ist das eine andere Geschichte, ich habe erst vor ein paar Jahren damit angefangen und lerne und entwickle mein System immer noch weiter. Mein Live-Setup basiert auf dem modularen Prophet ’08 und dann bearbeite ich meinen Gesang mit vielen Pedalen. Hier sind Earthquaker Devices meine Favoriten. Ich fühle mich von einer Stimme, die mit Effekten bearbeitet wurde, sehr inspiriert, da ich Gesang studiert habe und man im Konservatorium sehr darauf abzielte, „richtig“ zu singen. Jetzt genieße ich die Freiheit zu experimentieren und mir Stimme als einen anderen Klang vorzustellen. Im Studio ist das anders. Jetzt improvisiere und spiele ich viel mit LYRA und TERRA von SOMA. Sie entführen mich in andere Bereiche und Denkweisen – was die Erzeugung von Sounds betrifft – und ich genieße es auch, dass sie mich von den Akkorden der Keyboard-Patterns befreien, die mich normalerweise auch sehr antreiben. Außerdem habe ich eine Base in der Ecke und jedes Mal, wenn ich nicht weiß, wohin ich gehen soll oder nicht weiterkomme, greife ich zur Base und spiele einfach herum. Die Songs ergeben sich irgendwie ganz natürlich mit dem Klang, selbst wenn ich nicht weiß, wie man sie richtig spielt.

Sonja:

Auch wenn wir die Antwort vermutlich schon kennen, welches ist dein absolutes Lieblingsgerät?

Sára:

Ja, es ist offensichtlich der Prophet ’08, hahah :)) Er hat einfach so viele wunderbare Möglichkeiten, den Klang zu formen, für mich ist sein Charakter etwas, das mir buchstäblich das Herz erwärmt und er hat einfach viele Modulationsfunktionen in einem tragbaren Synthesizer. Und er ist sehr solides Instrument sowohl für Live-Shows als auch für das Studio. Er hat mir geholfen, meine Vision davon zu verwirklichen, wie meine Musik klingen soll. Endlich konnte ich einen Klang kreieren, der für mich natürlich ist und der mir dabei half, meine innere Klangwelt zu artikulieren.

In letzter Zeit finde ich es auch sehr inspirierend, mit einer Vielzahl von Oszillatoren und ihren Pfaden auf jedem Gerät zu arbeiten. Je unterschiedlicher sie zueinander sind, desto besser ist es, sie zu kombinieren, zu modulieren, zu verarbeiten, zu formen. Ich stelle es mir gerne so vor, als würde ich Klanglandschaften mit bestimmten Schattierungen und Farben verweben, sie miteinander vermischen und die Kombinationen finden, die zusammen etwas Interessantes ergeben, aber auf seltsame Weise muss es auch nicht in der erwarteten beruhigenden Klangharmonie sein. Ich suche nach Klanglandschaften und Spektren, die mich neugierig machen, auf verschiedene Weise emotional anregen oder mich in Welten entführen, in denen ich mich gerne wiederfinde. Denn dieses modulare System hat meine Denkweise über Klang enorm erweitert. Es öffnete sich ein weites, nie endendes Netz möglicher Kombinationen und ich bin wirklich daran interessiert, sie zu erkunden und ihre Wege miteinander zu verknüpfen. Den Klang von Synthesizern finde ich wirklich den schönsten, den ich kenne. Synthesizer zu hören und in die grüne Natur zu schauen ist etwas, das mich wirklich glücklich macht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Never Sol über das Gear-Acquisition-Syndrome

Sonja:

Leidest du manchmal auch unter dem Gear-Acquisition-Syndrome?

Sára:

Hm, ja und nein. Ich versuche, mit dem zu arbeiten, was ich habe. Ich versuche, Einschränkungen in gewisser Weise als einen kreativen Antrieb zu betrachten. Man kann immer noch neue Wege in einem Synthesizer oder eine neue Variation in einem einfachen modularen Systemaufbau und einer schönen Klangverarbeitung finden. Eine einzelne, ein wenig gefilterte Oszillatorfarbe kann mich inspirieren. Die Denkweise macht vieles, aber manchmal gibt es nicht den richtigen Tag für eine bestimmte Klangwelt. In diesem Fall wechsle ich das Instrument und versuche immer wieder, an anderer Stelle ein Faible für die Entstehung der Schöpfung zu erreichen. Da ist es wunderbar, wenn man zumindest einige Möglichkeiten zur Auswahl hat. Aber manchmal kann die Fülle an Optionen auch einschränkend sein, sodass du dich in der Auswahl verloren fühlst. Ich lasse immer gerne mein Herz und meine Intuition die Führung übernehmen. Wenn mir etwas einfach das Feeling gibt, dann entwickle ich es weiter. Ich denke, wenn du zufällig ein Instrument findest und auswählest, das in irgendeiner Weise mit dir verbunden ist und du das Gefühl hast, dass du deine Gefühle damit wirklich zum Ausdruck bringen kannst, kann es eine gute Basis sein, die dir immer zur Seite steht.

Aber ja, die modulare Welt hat mich ein wenig in ihren Bann gezogen und es ist eine unendliche Welt möglicher Ergänzungen zu deinem bestehenden System. Es tauchen immer wieder neue Ideen und Möglichkeiten auf, sie in die Realität umzusetzen. Und ich weiß genau, was mich dazu bringen könnte, eine bestimmte Atmosphäre zu kreieren, wenn ich dieses Modul oder jenes Modul hätte. Das gilt auch für Synthesizer. Ich hatte gerade die wunderbare Gelegenheit, den PPG Wave 2.2 im Vintage Synthesizer Museum in Los Angeles zu spielen und seitdem bin ich ein bisschen traurig, dass ich keine Gelegenheit habe, einen zu kaufen, weil dieser Sound einfach alles in sich vereint, was mein Herz braucht. Die Klangpalette und die Wärme dieses Instruments ließen mich in Tränen ausbrechen. Es ist unglaublich, was Klang bewirken kann.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sonja:

Gibt es ein Gerät, das du anfangs unbedingt haben wolltest, dann aber gemerkt hast, dass du damit überhaupt nicht arbeiten kannst?

Sára:

Die meisten Instrumente, die ich gekauft habe, habe ich immer noch, nur ein paar habe ich getauscht. Ich neige dazu, eine umfangreiche Recherche durchzuführen, bevor ich mir neues Equipment oder ein neues Gerät besorge, sodass es in den meisten Fällen für mich funktioniert. Und ich denke, dass man mit allem arbeiten kann. Durch die Bearbeitung kann man viel erreichen. Ich habe einige Instrumente, die ich nicht so oft benutze, aber wenn ich mich im Kreis drehe oder mir die Inspiration fehlt, können sie mich zurückbringen. Ich denke, du kannst einen Weg finden, mit allem zu arbeiten und es zu einem Teil deines Klangvokabulars zu machen.

Inspirationsquellen einer außergewöhnlichen Musikerin

Sonja:

Deine Songs haben immer etwas Zerbrechliches und Melancholisches und gleichzeitig etwas sehr Kraftvolles und ihr Klang ist manchmal fast schon rau. Was ist dir beim Songwriting wichtig und was inspiriert dich?

Sára:

Ich suche nach Farben, Sounds und Tönen, die tief in mir etwas auslösen oder mich an einen Ort bringen, an dem ich in meiner Fantasie gerne bin oder einfach bestimmte Emotionen zum Aufblühen bringen. Ich liebe Melancholie, Zärtlichkeit und Zerbrechlichkeit, habe aber auch große Sehnsucht nach etwas wütenden, harschen und dreckigen Sounds. Ich schätze, ich genieße die Chance, alles im gleichen Spektrum eines Tracks oder Stücks zu erreichen oder einfach nur die Klangentwicklung zu erleben. Es gibt so viele verschiedene Emotionen und Klänge und mögliche Kombinationen auf der Welt, dass ich gerne frei durch sie navigiere und sie maximal erkunde.

Wenn es ums Schreiben geht, beginne ich immer mit einem einfachen Klang oder Akkord oder Ton und versuche zu improvisieren und einem bestimmten Gefühl zu folgen, das mich weiterführt. Es ist eine Kombination von Entscheidungen. Manchmal spürt man deutlicher, wohin der Fluss einen führt – und etwas funktioniert – und manchmal ist es ein langer Prozess, die perfekte Welle zu erreichen, um eine gute Übereinstimmung von Klang, Ton und Botschaft und einen Weg zu finden, das zu übermitteln, was man will.

Live-Auftritte und neue Synthesizer

Sonja:

Du warst in diesem Jahr live auf der SUPERBOOTH zu sehen. War es dein erster Besuch auf der Synthesizer-Messe?

Sára:

Es ist einfach großartig, auf der Superbooth live zu spielen. Ich bin ein großer Fan und war dieses Jahr zum dritten Mal dabei. Für mich war es ein großer Traum, eines Tages bei Superbooth zu spielen. Ich freue mich auch darauf, all die wunderschönen Instrumente dort zu erkunden, Freunde zu treffen und mit Menschen zu sprechen, mit denen wir die gleiche Leidenschaft teilen. Für so ein Publikum zu spielen, ist das Beste, was ich mir vorstellen kann.

Sonja:

Welches Gerät möchtest du unbedingt auf der SUPERBOOTH ausprobieren?

Sára:

Ich würde wirklich gerne den Wave Transformer von EQ Devices ausprobieren – EQ Devices-Pedale sind meine Lieblingsgeräte und die Tatsache, dass es ein weiteres Modul für Eurorack von ihnen gibt, ist eine sehr aufregende Neuigkeit! Ich würde auch gerne Strega von Make Noise ausprobieren – es ist ein Synthesizer, den ich irgendwann im Auge habe und ich würde gerne sehen, wohin er mich führt. Außerdem Flux von SOMA und ich freue mich darauf, Module und Instrumente von Noise Engineering, Clank, Erica Synths und Bastl auszuprobieren. Und natürlich sequentiell :))

Sonja:

Was ist die Frage, die du wirklich gerne beantworten würdest, die dir aber niemand stellt?

Sára:

Ich mag Fragen zum Prozess des Schreibens und zum Nachdenken über Klang im Allgemeinen sehr. Ich habe dieses Interview wirklich genossen, vielen Dank für die wunderbaren Fragen:)

Musikalische Pläne für die Zukunft

Sonja:

Was sind deine Pläne für die Zukunft?

Sára:

Jetzt bin ich tief in die Arbeit an meinem dritten Album vertieft. Ich freue mich wirklich auf den Moment, in dem ich es teilen und in die Welt schicken kann. Ich möchte diese Platte veröffentlichen, sie in verschiedenen Teilen der Welt Leuten vorspielen, die sie gerne hören würden, und dann wieder neue Tracks komponieren, und ich hoffe, dass dieser Zyklus nie endet. Ich komponiere auch Musik für Tanztheaterstücke und Filme, sodass dieses Jahr einige schöne Arbeiten und neue Projekte vor mir liegen.

Und was die weitere Zukunft und Träume angeht: Pch würde gerne eines Tages mein eigenes Aufnahmestudio haben, aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. Jetzt konzentriere ich mich darauf, Musik zu machen und live zu spielen. Ich möchte mir aber auch mehr Wissen über Klang, Aufnahme und technische Aspekte von allem, was mit Ton zu tun hat, aneignen und mein Wissen weiter verbreiten – das ist eines meiner größten Ziele.

Sonja:

Was ist dein ultimativer Tipp für alle Menschen, die gerne elektronische Musik machen möchten?

Sára:

Wie bei der Musik im Allgemeinen gilt: Experimentiere einfach weiter, probiere neue Dinge aus und gib nicht auf, wenn etwas keinen Sinn ergibt oder nicht richtig läuft. Und versuche herauszufinden, was in dir einzigartig ist und suche nach Möglichkeiten, wie du es mit der Welt teilen kannst.

Vielen Dank für dieses wunderbare Interview, Sára! Abschießend lässt sich nur sagen: Sára lebt Musik. Jeder Satz legt offen, dass für die bezaubernde Frau aus Tschechien Musik gelebte Emotion ist. Es war ein wirklich wundervolles Gespräch und ich bin froh, auf diese Künstlerin gestoßen zu sein, denn ihre Musik wird mich sicher noch lange begleiten.