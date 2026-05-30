Filmmusik zwischen Hollywood, Hans Zimmer und Streaming-Riesen

Filmmusik bleibt oft im Hintergrund, obwohl sie entscheidend für die Wirkung eines Films oder einer Serie ist. Der Filmmusik-Komponist Ole Wiedekamm hat genau dort seinen Platz gefunden und arbeitet heute zwischen Hollywood-Produktionen im Umfeld von Hans Zimmer, eigener Trailer-Musik und Serienprojekten. Er steuerte die Musik für eine Serie von Amazon Prime Video bei, während er gleichzeitig Einblicke in internationale Großproduktionen sammelt. Im Interview erzählt er uns, wie unterschiedlich diese Welten funktionieren und was ihn an der Arbeit für Film, Serien und Videospiele reizt.

Kurz & knapp Worum geht es? Einblicke in die Arbeit des Filmmusik-Komponisten Ole Wiedekamm zwischen Hollywood-Produktionen, Serien und Trailer-Musik. Werdegang: Vom Einstieg mit Cubase bis zur Mitarbeit an internationalen Produktionen im Umfeld von Hans Zimmer.

Vom Einstieg mit Cubase bis zur Mitarbeit an internationalen Produktionen im Umfeld von Hans Zimmer. Hollywood-Erfahrung: Arbeit in großen Teams mit effizienten Prozessen und hohem Produktionsdruck.

Arbeit in großen Teams mit effizienten Prozessen und hohem Produktionsdruck. Serie: Komposition für die Amazon-Prime-Video-Serie Gerry Star mit eigenständigem musikalischem Ansatz.

Komposition für die Amazon-Prime-Video-Serie Gerry Star mit eigenständigem musikalischem Ansatz. Trailer-Musik: Beteiligung an Videospiel-Trailern wie Battlefield, Elden Ring und Call of Duty.

Beteiligung an Videospiel-Trailern wie Battlefield, Elden Ring und Call of Duty. Tools: Digitale Produktion mit Cubase als zentrales Werkzeug, ergänzt durch virtuelle Instrumente und Sounddesign.

Digitale Produktion mit Cubase als zentrales Werkzeug, ergänzt durch virtuelle Instrumente und Sounddesign. Praxis: Fokus auf schnelle Umsetzung, klare Ideen und Zusammenarbeit auf internationalem Niveau.

ANZEIGE

Das vollständige Interview gibt es auch als Video:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Vorstellung

Gereon:

Herzlich willkommen zum AMAZONA-Interview. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Bevor wir richtig starten: Magst du dich selber kurz vorstellen und uns erzählen, wer du bist?

Ole Wiedekamm:

Gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Ole Wiedekamm, ich bin Filmmusikkomponist und ich komme aus dem hohen Norden, aber mittlerweile arbeite und wohne ich in Berlin. Meine Filmmusik ist mittlerweile in in drei Teile eingeteilt: Ich mache meine eigenen Projekte, zuletzt zum Beispiel die Amazon-Prime-Serie mit dem Kollegen mit Max van Dusen zusammen, die jetzt auch einen Grimme-Preis gewonnen hat, glücklicherweise.

Und dann mache ich zum anderen Trailermusik mit dem anderen Freund, der auch Max heißt, Max Ackermann. Da nennen wir uns SUPRHOT und machen schon seit ein paar Jahren zusammen [Musik] vor allem für Video Game Trailer und Epic Songs. Und dann arbeite ich als drittes als Additional Composer oder Arrangeur für verschiedene Hollywood-Komponisten, die an größeren Projekten arbeiten und dann springe ich ab und zu in deren Team ein und helfe ihnen bei der Bewältigung der Arbeit.

Ole Wiedekamms musikalischer Werdegang

Gereon:

Vielen Dank. Auf ein paar Aspekte davon würde ich später gerne noch eingehen. Gerade bei den Stichworten SUPRHOT oder bei deiner Arbeits-Einteilung in die drei genannten Bereiche. Ich würde aber gerne noch mal ein bisschen früher ansetzen: Du bist in Elmshorn in Schleswig-Holstein aufgewachsen, hast früh angefangen, mehrere Instrumente zu spielen und schon mit 15 Jahren mit Cubase gearbeitet. Weißt du noch, wann der konkrete Wunsch entstand, Filmmusik zu machen? Gab es einen bestimmten Punkt, den du festmachen kannst?

ANZEIGE

Affiliate Links Steinberg Cubase Elements 15 Download Kundenbewertung: (14) 95,00€

Ole Wiedekamm:

Ich habe mit etwa 14 zum ersten mal mit Audacity experimentiert, ein paar Instrumente aufgenommen und dann von meiner Schwester Lisa das Keyboard abgezockt, bei dem Cubase 3 dabei war und dann habe ich damit angefangen herumzuspielen. Da konnte man natürlich auch viel mehr machen, mit so virtuellen Instrumenten und so. Und ich habe dann eigentlich direkt filmmusikartige Musik gemacht und immer irgendwas versucht nachzumachen von den Filmen, die ich gesehen habe [die mich] zumindest inspiriert [haben].

Hier geht es zur Filmografie von Ole Wiedekamm.

Und ich glaube durch die Schulzeit ist das dann immer ein bisschen weiter vorangeschritten und dann habe ich irgendwann mit ein paar Freunden zusammen einen Kurzfilm gemacht, der nicht so gut geworden ist. Da habe ich aber auch die Musik gemacht, die mir irgendwie besser gefallen hat und auch die Arbeit hat mir deutlich besser gefallen als der Rest des Films. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, das zu machen, also mit 17 oder 18 Jahren.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ich habe mich dann auch direkt für Praktika in den USA beworben, [an] die größten Namen habe ich irgendwelche Mappen geschickt, die aber alle irgendwo in der Versenkung verschwunden sind und nie wieder erwähnt wurden. Genau, das war so die Zeit, [in der] ich das entschieden habe.

Gereon:

Dein Weg führte von Musikdesign in Trossingen über ein Studium in Babelsberg bis nach Los Angeles. Was waren für dich auf diesem Weg die wichtigsten Stationen und was hat dich musikalisch am meisten geprägt?

Ole Wiedekamm:

In Trossing an der Musikhochschule war es schon super spannend, weil es ja eine staatliche Musikhochschule ist. Die hatte viele Themenbereiche, die ich alle überhaupt gar nicht kannte. Ich kannte ja, wie gesagt, echt nur den Computeraspekt von zu Hause. Und da hatte man dann noch so etwas wie Generalbass und Orchestration, Instrumentation, neue Musik und auch elektroakustische Geschichten. Daneben [gab es] dann aber auch angewandte Fächer, in denen man dieses ganze „Musik für irgendwas machen“ und zu designen gelernt hat.

Und da habe ich so viele Themenfelder kennengelernt, die ich noch gar nicht kannte, die mich auch bis heute auf jeden Fall noch prägen, aus den ich auch noch für Inspiration schöpfe .

Gereon:

Du hast in Los Angeles unter anderem beim Komponisten Jefferson Russo Einblicke in die Arbeit an großen Produktionen bekommen. Was hast du aus dieser Zeit mitgenommen und was unterscheidet diese Arbeitsweise von dem, was du in Deutschland kennengelernt hast?

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ole Wiedekamm:

Die Kontakte, die ich in den USA geknüpft habe, waren – auch in Natur der Sache – bei Komponisten, die mit wirklich ausgefeilten Produktionstechniken in größeren Teams arbeiten und diese Fließbandarbeit hinkriegen, weil sie auch sehr viele Projekte in einem Jahr machen. Und dann [durfte ich lernen, dass] es auch auf die reibungslosen Prozesse ankommt. Das kenne ich so nur von dort. Und das hat sich auch über die Jahrzehnte, fast schon Jahrhunderte so entwickelt, dass sie dort diese Level an Produktivität erreichen, um das überhaupt zu wuppen.

Gereon:

Wir sehen dich gerade in deinem Studio sitzen. Wie sieht eigentlich dein aktueller Alltag aus und mit welchen Instrumenten oder Tools arbeitest du am liebsten?

Ole Wiedekamm:

Für die für die meisten Projekte arbeite ich tatsächlich mit virtuellen Instrumenten und Synthesizern am Computer. Einfach nur, weil oft noch eine Orchestration und eine Orchester-Aufnahme am Ende steht. Das heißt, bis zu dem Punkt sollte man auch möglichst noch bei MIDI bleiben, damit man flexibel ist mit Änderungen und alles relativ schnell bewerkstelligen kann und ich auch gerne – wenn es das Budget erlaubt – Experten in den jeweiligen Instrumenten den Vortritt lasse und dann mal eine gute Cello-Aufnahme bestelle oder eben einen anderen Instrumentalisten.

Affiliate Links Spitfire Audio Solo Strings Download Kundenbewertung: (1) 239,00€

Meine eigenen Instrumente bringe ich vor allem bei meinen eigenen Projekten ein, bei denen man noch mal einen anderen, intuitiveren und musikalischeren Ansatz hat. Es muss natürlich auch die Zeit erlauben, bevor es an das wirkliche „Auf-Bild-Komponieren“ geht, dass man sich eine musikalische Grundlage erarbeitet und schafft, aus der man dann im späteren Projektverlauf schöpfen kann und seine Themen und Motive rauszieht.

Gereon:

Hast du, wenn du zu Hause arbeitest, ein Lieblingstool, auf das du nicht verzichten kannst und das immer dabei ist?

Ole Wiedekamm:

Also mein Klavier hier im Hintergrund ist neu und das finde ich ganz schön. Das versuche ich natürlich immer einzubauen, aber das ist dann auch eher ein Prozess, der überhaupt vor der Musik steht, in dem ich versuche, mir Akkorde und Melodien auszudenken. Ansonsten sind meine Evergreen-Sachen eher im Computer in Cubase, würde ich sagen.

Affiliate Links Tutorial Experts Cubase Complete Kundenbewertung: (4) 54,90€

Gereon:

Und was machst du, wenn du unterwegs bist und dir spontan eine gute Idee für eine Melodie oder Akkordfolge kommt? Wie hältst du sie fest?

Ole Wiedekamm:

Ich mache Voice Memos und Notizen. Ich [traf] mal bei der SoundTrack Cologne den Komponisten von Rayman, einen Franzose, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ich weiß nicht, ob du die Musik kennst aber die ist total bunt und wild und er hat mal seine Voice Memos, die er sich notiert, während er im Zug sitzt, vorgespielt. Das war total geil, weil die völlig abgedreht sind. Er ist auch ein sehr guter Sänger und hat dann diese ganzen Melodien gesungen und [hat] dann gezeigt, wie sie später eins zu eins im Rayman-Soundtrack gelandet sind. Empfehlenswert! Also so ein bisschen will ich das auch machen. Vielleicht ein bisschen weniger virtuos.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Gereon:

Aber wenn sich es ergibt, warum nicht? Du hast es eben schon angesprochen: Auf deiner Website teilst du deine Arbeit in drei Bereiche ein: Film-, Serien- und Trailer-Musik. Wie entscheidend ist diese Trennung und hast du unterschiedliche Herangehensweise an die Bereiche?

Ole Wiedekamm:

Ja, auf jeden Fall. Also diese Trennung ist auch gar nicht unbedingt beabsichtigt. Das ergibt sich ein bisschen aus dem, [was sich für mich an] Möglichkeiten ergeben hat, Musik zu machen. Das ist jetzt gerade der Punkt, an dem ich stehe, aber ich versuche auch immer, das alles ein bisschen zusammenzubringen, Und ich muss auch sagen, weil ich auch viel Trailermusik gemacht habe, bevor ich in den Fernseh- und Film-Bereich gerutscht bin, habe ich super viele Skills, die mir jetzt total helfen, schnelle Musik zu produzieren, also Action-Musik und Musik, die einen anderen Impact hat als herkömmliche Filmmusik.

Das hilft auf jeden Fall total und mit Serien ist das genau das gleiche. Wobei da noch viel elementarer ist, dass man eine Phase vor dem Filmmusik komponieren hat, in der man erstmal Musik macht und sich Themen aussucht, weil die Länge und die Masse an Musik, die benötigt wird, das ein bisschen erfordert, würde ich sagen.

Trailer-Musik und Zusammenarbeit mit großen Produktionen

Gereon:

Mit deiner Firma SUPRHOT hast du Musik für große Trailer und Videospiele wie „Elden Ring“ oder „Battlefield“ geschrieben. Worin genau liegt da für dich der größte Unterschied zur klassischen Filmmusik?

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ole Wiedekamm:

Das ist auf jeden Fall ein crazy Paralleluniversum. Was ich jetzt, da ich in beiden Bereichen drin steck, immer wieder sehe und ich sehr auch die Absurditäten davon. Also das Marketingbudget ist ja meistens getrennt von dem Produktionsbudget und übersteigt das auch gerne mal. Also, dass mehr Geld in dem Marketing liegt als in dem Produktionsbudget von dem Film und eben so auch in der Musik. Also, da sind teilweise größere Produktions-Apparate in der Musik für einen Trailer als in der ganzen Filmmusik.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Und es ist häufig so ein Agentur-Ding, wo Pitches passieren, also verschiedene Agenturen mit jeweils verschiedenen Komponisten gegeneinander antreten und dann eben der Beste gewinnt und genommen wird. Das heißt, es ist ein riesiger Apparat und super talentierte gute Leute, aber es ist quasi komplett abgekapselt von dem Film, selbst wenn es für das gleiche Projekt ist. Es sind auch ganz andere Entscheidungsträger, oft eben die Marketingabteilung von den Studios.

Gereon:

Du hast bei der Produktionsfirma 14th Street Music im Umfeld von Hans Zimmer gearbeitet, den sicher auch Leute, die nichts mit Filmmusik zu tun haben, kennen. Und in dieser Zusammenarbeit warst auch an riesigen internationalen Produktionen beteiligt. Was hast du aus dieser Zusammenarbeit auf Profi-Niveau gelernt und welche Erfahrungen haben dich dort besonders geprägt?

Ole Wiedekamm:

Genau, dort konnte ich auch an einigen Fernseh- und Streaming- und dann später auch Film-Sachen mitarbeiten und habe auf jeden Fall viel über Teamwork gelernt. Also diese Produktionsprozesse, [in denen] stundenweise Musik gefordert wird in kurzer Zeit und wie man effiziente Ansätze sicher erarbeiten kann. Und ich war dann teilweise als Arrangeur [und konnte] dann die Themen und Ideen ausschmücken und unterlegen, was natürlich einen super tiefen Einblick in die musikalische Substanz gibt. Das heißt, ich habe immer auch viel studiert, sage ich mal.

In der Praxis und für meine eigenen Sachen [konnte ich] auf jeden Fall total viele Tricks und Lösungen [mitnehmen], weil im Endeffekt muss man ja Lösungen für alles finden und die habe ich da auf jeden Fall ganz gut studiert, glaube ich.

Ole Wiedekamms Blick nach vorn

Gereon:

Sehr praktisch, so etwas dann auch für die eigene Arbeit mitzunehmen. Wenn du dir ganz ohne Einschränkungen ein Projekt aussuchen könntest: Für welche Art von Film, Serie, Trailer oder Videospiel würdest du am liebsten die Musik schreiben und warum?

Ole Wiedekamm:

In letzter Zeit konnte ich ja relativ viele Horror-Projekte begleiten. Ein eigener Horrorfilm mit ein bisschen Action-Aspekten würde mir glaube ich gut liegen und macht mir viel Spaß, weil ich auch von meinem Werdegang her – in Trossing inspiriert – auch gerne mit irgendwelchen abstrusen Sounds arbeite und versuche, daraus Filmmusik zu machen.

Deshalb würde ich aktuell schon in diese Richtung tendieren, aber ich bin natürlich auch offen. Also diese Gerry-Star-Serie [auf Amazon Prime], ist ja eine Comedy-Serie, die maximal weit weg von Horror ist und das hat auch Spaß gemacht, weil es andere Herausforderungen sind, die immer gut sind, zu bewältigen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Gereon:

Was waren das für Herausforderungen, die mit Blick auf diese Serie entstanden sind?

Ole Wiedekamm:

Bei der Serie ging es viel um Drive. Da es ja eine Mocumentary ist, ist es gar nicht so einfach, die Regeln, die die Filmmusik befolgt, herauszufinden. Also, was für eine Art von Musik und wann kommt die Musik und wie kommt die Musik rein und und wieder raus. Bis man an einem Punkt ist, an dem sich alles natürlich und richtig anfühlt, ist das schon ein relativ langer Prozess gewesen.

Da hatten wir dann das Glück, dass wir zu zweit waren und mein Kollege Max van Dusen, der auch schon viel Tatort-Musik gemacht hat, noch mal einen ganz anderen Ansatz an Musik hat. Er arbeitet viel mehr mit, spielt auch Kontrabass und ich bin eben eher so der DAW-Mensch.

Deswegen hat sich das schon ziemlich gut ergänzt und wir hatten dann auch ein wirklich großes Arsenal an Ideen, die wir ausprobieren konnten, bis wir dann ein kunterbuntes Mosaik an Lösungen hatten, die wir auf die ganzen acht Folgen anwenden konnten. Und wir hatten auch das Glück, dass wir eng mit dem Schnitt zusammengearbeitet haben – also mit der Regie natürlich auch – aber es ist immer ganz praktisch, sich frühzeitig mit den Schnittmeistern zu connecten, um [für] die Musik, die man vorher gemacht hat, einen Platz zu finden und zu gucken, ob alles funktioniert, damit man schon mal ein Vorsprung hat, bevor es dann wirklich richtig losgeht.

Gereon:

Also sind es Sachen, bei denen im Optimalfall alles relativ früh ineinander greift, damit am Ende alles reibungslos verläuft?

Ole Wiedekamm:

Genau, denn wenn man erst spät anfängt und dann nicht wirklich eine Vision hat, die zündet, kann es nach hinten raus schon mal knapp werden.

Gereon:

Und das will man ja nicht. Eine letzte Frage habe ich noch: Auf welche drei Instrumente oder Tools möchtest du in deiner täglichen Arbeit auf keinen Fall mehr verzichten? Dabei ist es völlig egal, ob es um ein konkretes Instrument oder um ein Plugin geht.

Ole Wiedekamm:

Gute Frage. Also in letzter Zeit sind meine Go-Tos ganz simple Funktionen in Cubase, die man irgendwie für selbstverständlich [hält], die aber ziemlich mächtig sind, um Audio in Cubase zu verfremden. Einfach dadurch, dass man stretcht, pitcht, reversed und Pitch-Verläufe oder Filterverläufe macht. Das ist schon ziemlich wichtig und das mache ich 150.000 mal am Tag. (Lacht) Und daneben bin ich ein Fan von Distortion, also Saturn und Little AlterBoy kommen auf jeden Fall ziemlich häufig vor.

Affiliate Links FabFilter Saturn 2 Download Kundenbewertung: (9) 129,00€

Affiliate Links Soundtoys Little AlterBoy Download Kundenbewertung: (55) 99,00€

Hier geht es zum AMAZONA-Test des Farbfilter Saturn 2.

Und wie gesagt, Instrumente sind total vom Projekt abhängig. Ich habe in meiner Jugend [gelernt,] Saxophonen und Gitarre [zu spielen] und wenn es passt, beziehe ich das mal wieder mit ein. Ich habe jetzt kürzlich für einen Kurzfilm ein Saxophon aufgenommen, was auch noch mal Spaß macht und mich auf andere Ideen bringt.

Gereon:

Ich schiebe noch schnell eine letzte Frage hinterher: Gibt es Dinge, die du Menschen mit auf den Weg geben möchtest, die selber an Filmmusik interessiert sind?

Ole Wiedekamm:

Ich könnte da nur Sachen nennen, die ich mir auch selber vornehme. Also, dass man sich aus diesem Urwald an Möglichkeiten und diesen unbegrenzten Instrumenten und Sounds nicht überrumpeln lässt, sondern seinen Fokus findet und sich auf wenige Elemente fokussiert und sie entwickelt. Das ist aber etwas, womit ich auch immer struggle, weil auch gerade in der Trailermusik die Masse auf jeden Fall am Start ist. Oft ist es aber trotzdem effektiver, dass man zwei, drei starke Elemente hat, statt 250 Spuren übereinander. Und ansonsten würde ich sagen: Durchhalten, dranbleiben und ab und zu auch ein bisschen auf sich aufpassen.

Gereon:

Vielen Dank, dass du uns einen Einblick in dein Werdegang und in deine Arbeit geben konntest. Es war super spannend und bleibt auch in Zukunft noch spannend zu beobachten, in welchem Abspann man deinen Namen noch sehen wird.

Ole Wiedekamm:

Also auf jeden Fall lange sitzen bleiben (lacht). Vielen Dank!