Warum gute Tonarbeit mit Hören statt mit Plugins beginnt

Olli Nohl ist seit vielen Jahren in der professionellen Audiowelt zu Hause. Im Gespräch erzählt er uns, wie sein Weg vom Musiker über die Elektrotechnik bis hin zum gefragten Toningenieur und Dozenten verlaufen ist und welche Erfahrungen ihn dabei geprägt haben. Dabei geht es nicht nur um Technik, sondern vor allem auch um Haltung, Hörgewohnheiten und die Frage, was gute Tonarbeit wirklich ausmacht.

Kurz & knapp Worum geht es? Im Interview spricht Toningenieur und Dozent Olli Nohl über seinen Werdegang, seine Arbeit in der Audiobranche und seinen Blick auf Technik, Praxis und Ausbildung. Werdegang: Olli Nohl fand über Musik, Elektrotechnik und SAE-Ausbildung seinen Weg in die professionelle Tontechnik.

Olli Nohl fand über Musik, Elektrotechnik und SAE-Ausbildung seinen Weg in die professionelle Tontechnik. Praxis: Analoge und digitale Audioarbeit, Live-Produktionen, Studioeinsätze und Messsysteme prägen seinen beruflichen Alltag.

Analoge und digitale Audioarbeit, Live-Produktionen, Studioeinsätze und Messsysteme prägen seinen beruflichen Alltag. Lehre: In seinen Seminaren vermittelt er Grundlagen, Signalverständnis und praxisnahes Denken für Einsteiger und Fortgeschrittene.

In seinen Seminaren vermittelt er Grundlagen, Signalverständnis und praxisnahes Denken für Einsteiger und Fortgeschrittene. Haltung: Für gute Tonarbeit zählen Sozialkompetenz, klare Klangziele und ein solides technisches Fundament.

Für gute Tonarbeit zählen Sozialkompetenz, klare Klangziele und ein solides technisches Fundament. Ausblick: KI und Automatisierung verändern die Audiowelt, doch Grundlagenwissen und kritisches Hören bleiben für ihn unverzichtbar.

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Das Interview mit Olli Nohl gibt es auch als Video:

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Olli Nohls Weg in die Audiowelt

Gereon:

Herzlich willkommen zum AMAZONA-Interview. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und uns heute für ein paar Fragen bereit stehst. Vielleicht magst du dich zu Beginn einmal kurz vorstellen.

Olli Nohl:

Vielen Dank, Gereon. Mein Name ist Olli Nohl, ich komme aus dem Obergischen und bin freiberuflich als Toningenieur unterwegs. [Ich bin] Meister für Veranstaltungstechnik und betreue die ein oder andere nationale und internationale Produktion am FoH oder als Systeme und was mache ich sonst noch? Ich erzähle ein bisschen was davon in Seminaren. Und wenn dann noch Zeit übrig bleibt – also ich sitze gerade hier in meiner Regie von einem kleinen Tonstudio, was ich noch betreibe – und da gibt es ab und an auch Musikproduktionen, die ich als Ingenieur betreue und aufzeichne, mixe, mastere.

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Gereon:

Wie bist du denn ursprünglich zu diesem ganzen Thema gekommen? Was hast du für ein Weg eingeschlagen?

Olli Nohl:

Oh, gute Frage. Der Werdegang war gar nicht so geradeaus und auch gar nicht so geplant und gedacht. Ich komme eigentlich aus der Elektrotechnik, habe eine Ausbildung in der Industrie gemacht als Energieelektroniker [gemacht], danach ein Fachabitur. Ich habe mir dann aber gedacht: „Boah, bevor du jetzt noch ins Studium eintauchst, nimmst du dir mal eine kleine Auszeit.“ Und in dieser Auszeit habe ich mich dann entschieden, nicht weiter der Elektrotechnik hinterherzulaufen, sondern rechts abzubiegen und in die Tontechnik zu starten.

Und ich habe damit eigentlich schon relativ lange Berührungspunkte gehabt. [Ich habe] als Kind angefangen im örtlichen Posaunenchor zu spielen und dann haben wir nachher mit ein paar Kumpels eine kleine Rockband gegründet. Ich war fasziniert vom Lauten und habe mir dann an diesem Punkt gedacht: „Okay, vielleicht solltest du dich da mal ein bisschen umgucken in dieser Branche.“ [Ich] habe dann in Köln an der SAE zwei Jahre lang das Audio Ingenieur Diploma gemacht und dort auch meine Diplomarbeit geschrieben. Das ist lange her – das war Mitte der 90er – und hatte dann schon eine Gewerbeanmeldung und bin dann in die Veranstaltungstechnik rein.

Gereon:

Also viel hin und her und viele Umwege, um da anzukommen, wo du jetzt bist.

Olli Nohl:

Genau, aber ich bereue davon nichts. Das war alles cool und auch die Elektrotechnik hat mich wieder ein bisschen eingeholt, weil ein Teil [meiner] Seminare geht heutzutage genau darum. Also ich unterrichte nicht nur im Bereich Tontechnik, sondern auch Elektrotechnik für die Veranstaltungsbranche. Es gibt da so Vorschriften, die uns von Seiten der Berufsgenossenschaft ans Herz gelegt werden und dafür übernehme ich die Verantwortung und unterrichte und mach diese Wiederholungsunterweisung, die jährliche für die Elektrofachkräfte in der Veranstaltungstechnik [verpflichtend ist].

Gereon:

Auf die Seminare und Kurse, die du gibst, möchte ich gleich noch zurückkommen. Vorher aber noch einmal kurz zu deinem Werdegang: Welche Stationen oder Begegnungen haben dich fachlich und welche haben dich menschlich am meisten geprägt?

Olli Nohl:

Die Neugierde wurde geweckt, als ich noch getrommelt und gesungen habe bei uns hier in der Band. Und die Kumpels haben gesagt: „Der Olli sitzt hinten am Schlagzeug, der hat ja gar nicht so viel zu tun und ist nicht so präsent während der Show. Da können wir mal das kleine Pult hinstellen und du drehst mal noch ein paar Knöpfchen, damit alles gut wird.“

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So fing alles an. Dann haben wir mit den ersten Aufnahmen angefangen, dann hat es mich eigentlich schon sehr gejuckt und meine Eltern hatten zu der Zeit noch so ein 1/4-Zoll Tonbandgerät, wo alles Mögliche aus dem Radio immer mitgeschnitten und auch geschnitten wurde. Und das fand ich schon immer ganz toll und das waren eigentlich die Wurzeln.

Geprägt hat mich dann natürlich die Ausbildung an der SAE, das war zu der Zeit echt noch ganz schön harter Tobak. Die haben da sehr gesiebt, wer weiterkommt, wer zugelassen wurde zur Endprüfung, zur Diplomarbeit und so weiter. Und dann habe ich nach dem Diplom 13, 14 Jahre lang bei einem mittelständischen Unternehmen fest als Tontechniker gearbeitet, nachher als leitender Angestellter. Da waren die Produktion dann schon renommiert, groß, mit professioneller Technik und da hat man sich dann ordentlich die Hörner abgestoßen.

Gereon:

Gab es auf deinem Weg eine Situation, die richtig schiefgegangen ist, aus der du aber im Nachhinein trotzdem viel gelernt hast?

Olli Nohl:

Also, es gibt natürlich immer mal kleine Schnitzer, die einem passieren. Sei es, dass man sich im Patch vertan hat, früher analog, heutzutage digital oder die falsche Szene aufgerufen hat. Ich habe mich einmal – da erinnere ich mich noch dran – da war ich beim WDR einen Tag lang im Sendesaal und wir haben den ganzen Tag geprobt für eine Live-Sendung, die am Folgetag morgens früh an den Start gehen sollte. Drei, vier Bands, ein bisschen Moderation, das Übliche. Und als der Probetag vorbei war, habe ich kurz meine Frau angerufen und ihr berichtet, dass ich nun fertig bin und in einer halben Stunde zu Hause bin und alles gut ist.

Und dann habe ich damals über einem Digitalpult gehockt und habe dann, statt Store zu drücken Recall gedrückt und habe mir an der Stelle die Szene recallt, die ich als Preset morgens früh mitgebracht habe und mir die ganze Proberei vom Tag ordentlich zerschossen. Das war auf jeden Fall eine Geschichte, wo ich recht dumm aus der Wäsche geguckt habe. Das das war so eins der Biggest Fails, die mir untergekommen sind. Und da denke ich heutzutage immer noch wieder dran zurück, wenn ich genau in diese Situation komme – nach dem Soundcheck oder wann auch immer – und die Store- oder Recall-Taste bediene.

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Gereon:

Das ist ein Fehler, der einem wahrscheinlich nur einmal passiert und dann achtet man immer sehr akribisch darauf, alles richtig abzuspeichern.

Olli Nohl:

Genau.

Erfahrungen aus der Praxis

Gereon:

Die gesamte Branche hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Wenn du diese Entwicklung mit deiner Erfahrung beobachtest: Was hat sich wirklich grundlegend geändert?

Olli Nohl:

Also, ich denke schon, dass die Umstellung von der analogen Technik in die Digitalwelt auf jeden Fall sehr markant war, sowohl im Live-Bereich als auch im Studio. Also, ich habe beides mitgeschnitten und der Step, den nicht alle zu dem gleichen Zeitpunkt gegangen sind – also viele Kollegen und Kolleginnen, vielleicht älteren Datums haben sich da am Anfang sehr schwer getan – war schon sehr markant und darauf aufbauend jetzt auch dass auch all das, was in der Live-Technik heutzutage am Start ist, so potent ist.

Dass das, was man vor Jahren nur im Studio realisieren konnte, heutzutage auch live fast eins zu eins umsetzbar ist. Das ist schon echt irre. Also, das war auf jeden Fall ein so ein dicker Schritt, wo ich sagen würde: „Okay, das war wirklich sehr markant an der Stelle.“

Gereon:

Gibt es auch Dinge, hinter denen deiner Meinung nach mehr ein Hype als wirkliche Substanz hintersteckt?

Olli Nohl:

Naja, also marketingmäßig versucht ja die ganze Branche zu hypen, wo es nur geht, oder? Seien es Lautsprecher, Pulte, Plug-ins von Drittanbietern und wie auch immer. Ich mache im Studio natürlich auch sau viel In The Box, obwohl ich auch noch analog, also hybrid, fahre. Live ist es eher so, dass alles digital bleibt und dass man sich da aller möglicher Werkzeuge bedient, obwohl ich versuche, relativ straight mit dem Pult, für das ich mich für die Show entscheide, In The Box zu [arbeiten] und nicht noch mit aufwendigen Dingen über den Rechner oder einen Server mit Drittanbieter-Plug-ins zu arbeiten. Da bin ich relativ oldschool unterwegs an der Stelle.

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Gereon:

Was macht deiner Meinung nach heute einen guten Toningenieur aus? Völlig egal, ob für den Live- oder Studio-Bereich.

Olli Nohl:

Grundwissen auf jeden Fall und Sozialkompetenz. Oder im Ranking vielleicht noch anders: Erst Sozialkompetenz und dann Grundlagenwissen. Eine sichere Handhabung und vor allen Dingen – was mir auffällt, was leider immer so ein bisschen weniger wird – ist eine klare Zielsetzung davon, was ich überhaupt erreichen will oder welche Soundvorstellung ich mitgebracht habe für die Produktion. Das ist, glaube ich, eine sehr markante Geschichte. Also, dass ich schon von vornherein weiß – egal, ob es jetzt die Technik ist, die ich einsetze, PA, Pult, Mikrofonierung, – aber dass ich das ableite aus dem, wo ich soundmäßig hin will. Das würde ich sagen ist ein sehr markanter Punkt und zeichnet einen Ingenieuren aus an der Stelle.

Olli Nohls Arbeit als Dozent

Gereon:

Du bietest Kurse und Seminare sowohl für blutige Anfänger als auch für erfahrene Menschen aus der Branche an. Wie unterschiedlich ticken diese Gruppen?

Olli Nohl:

Die Kurse unterscheiden sich in einem Tontechnik-Grundkurs, wo es auch noch mal zwei, drei Levels gibt, dann Advanced-Kurse und spezielle Mixing-Workshops, die ich anbiete. Und was ich oft erlebe, ist vielleicht hier und da so ein bisschen Selbstüberschätzung bei dem einen oder anderen. Das meine ich gar nicht respektierlich. Aber so, dass man vielleicht schon ganz gut unterwegs ist, aber im Laufe der Zeit ein bisschen die Zusammenhänge und die Grundlagen verlernt. Man kriegt sein Ziel umgesetzt, aber was ich immer versuche, ist, dass dieses komplexe Thema Tontechnik, so zerlegt, dass man es sich mit logischen Bausteinen auch so zusammen zusammenbauen kann, dass dass es logisch ist, was da passiert.

Thema Gain Staging: Wie gehe ich mir immer meinem Input Gain um? Und wenn ich den safe habe, dann weiß ich auch ungefähr, wo ich – wenn ich in die Dynamikabteilung komme – meinen Threshold setzen kann und muss, damit bestimmte Dinge passieren. Und da versuche ich noch mal wachzurütteln, genauer zu erklären und die Sinnhaftigkeit aufzugreifen.

Gereon:

Und gibt es auch typische Anfängerfehler, die du immer wieder siehst?

Olli Nohl:

Ja, die gibt es. Da muss ich gar nicht groß das Thema wechseln, also dieses Thema „Vorverstärkung“ oder „Anschluss“ oder „Den richtigen Anschluss wählen“. Gerade in der analogen Tontechnik gibt es bestimmte Regeln, was die Anschlüsse angeht. Das bezieht sich dann auf die elektrischen Widerstände. Ich kann nicht jedes x-beliebige Klinkenkabel in jedes Loch stecken, sondern das ordnet sich über elektrische Widerstände. Das, was da passiert, nennt man dann in der Elektrotechnik Spannungsanpassung. Und da kann es auch mal passieren, dass das Ende des Klinkenkabels von der Akustikgitarre in einem Line-Input landet und man sich wundert, warum so wenig Pegel ankommt und warum die Akustikgitarre gar nicht so gut klingt.

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Oder ein anderes Beispiel hatte ich jetzt gerade erst vor drei Wochen bei einem Kunden, bei dem ich eine Anlage eingemessen habe. Da habe ich aufs Pult geschaut und war doch sehr verwundert, warum der Equalizer des PC-Anschlusses so ultra verbogen war und er hat mir gesagt: „Ja, weil der PC einfach nicht klingt.“ Und das lag natürlich nicht daran, dass die Soundkarte übel war oder irgendwas, sondern ganz einfach daran, dass der falsche Input gewählt wurde und dementsprechend diese Widerstandsanpassung nicht stattgefunden hat.

Gereon:

Und wie ist das bei Fortgeschrittenen, die in deinen Kursen sind? Wo entstehen da die spannendsten Aha-Momente?

Olli Nohl:

Da müsste man jetzt mal die Teilnehmenden fragen, wie oft da der Groschen fällt bei den Kollegen und Kolleginnen. Also, es gibt so ein paar markante Punkte. Eine Sache, die sich bei mir durchzieht, ist das Thema Zeit in der Tontechnik. Daraus entstehen auf die unterschiedlichsten Weisen an den unterschiedlichsten Punkten immer Interferenzen, die mal konstruktiv und mal destruktiv sind. Und ganz oft erlebe ich, dass das Thema nicht wirklich präsent ist.

Also, wenn der Bass nicht ordentlich schiebt, dann wird als allererstes zum Equalizer gegriffen. Und wenn das nicht reicht, dann müssen auf jeden Fall ein zwei Pumpen herhalten und Saturation und was weiß ich was. Aber das Thema Zeit, also „Wie kohärent ist ein akustisches Signal zum Beispiel mit einem elektrisch verstärkten Signal?“, das wird erstmal so nicht angegangen und da versuche ich an der Stelle wirklich wach zu rütteln. […] Und das heilbringende Mittel ist das Mischpult und die Plug-ins und nicht das, wie es schon vor der Maschine interagiert und zeitlich geordnet wird. Und da bin ich ziemlich sensibel, also auch wenn ich selber auf Produktion unterwegs bin und am Pult stehe.

Gereon:

Was nutzt du denn für ein für ein Pult oder für Geräte, wenn du selber unterwegs bist?

Olli Nohl:

Das ist eigentlich relativ breit mittlerweile. Obwohl das Hauptdingen, auf das ich mich stütze – gegeben durch die Produktion, die ich fest betreue – sind Yamaha-Pulte. Mit denen mache ich sehr, sehr viel. Und ich besitze selber ein paar von den Yamaha-Pulten, weil ich da – gerade was Sprache angeht – sehr sehr gute Erfahrung mit gemacht habe und verschiedene Onboard-Geschichten da wirklich sehr gut funktionieren und der Workflow einfach ist. Also ich muss da nicht drüber nachdenken.

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Also alles, was Logistik angeht und Signalflow, das ist einfach in Fleisch und Blut übergegangen bei mir und ich kann dann bei der Produktion wirklich frei herausarbeiten, kann mich der Kreativität widmen und muss nicht mehr über Infrastruktur, Logistik und irgendwelche Patches oder solche Dinge nachdenken, weil das einfach sitzt an der Stelle.

Gereon:

Es ist praktisch, wenn man einmal auf so einem Gerät eingearbeitet ist. Dann gibt es Handgriffe, die von alleine funktionieren.

Olli Nohl:

Genau. Also ich teile mir mit ein paar Kumpels in Lager und wir haben da auch noch DiGiCo-Pulte stehen. Und die schätze ich auch total. Also das, was da klanglich rausfällt, ist super. Aber da geht es gar nicht drum, sondern [vielmehr um den] Workflow. Wie erweitere ich das? Wie kombiniere ich das? […] Muss ich eine Nullgruppe bauen, wenn ich mit Subgruppen arbeite und so weiter. Da bin ich recht sattelfest, was die ganzen Yamaha-Pulte angeht.

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Blick nach vorne

Gereon:

Wenn du in die Zukunft schauen könntest: Was wird die Audiobranche in den nächsten Jahren verändern oder was für ein Produkt wünscht du dir, um die Branche zu verändern?

Olli Nohl:

Boah, Gereon, das ist eine richtig krasse Frage. Also, was ja gerade passiert, ist im Studio auf jeden Fall das, was KI an den Start bringt. Das merke ich immer wieder, wenn ich hier sitze und etwas recorde. [KI ist etwas,] das ich auch selber ganz gerne nutze, um Stems auseinander zu ziehen oder um mir auch mal eine Idee zu geben. Und man hinterfragt eine KI oder lässt sich einen Vorschlag geben, um sich davon inspirieren zu lassen.

Und ich habe ja eben schon mal gesagt: Das, was CPUs heutzutage auch im Live-Geschäft echt cool machen und umsetzen, das wird immer potenter, immer leistungsstärker und geht auch fast in Echtzeit. Die Latenzzeiten sind so weit runtergegangen, das ist schon echt irre. Und die Hersteller nehmen einem da unheimlich viel Entscheidung ab und klären das schon relativ clever und gut im Hintergrund durch das System.

Und ich denke, dass es in die Richtung weitergeht. Was ich nur so ein ganz klein bisschen befürchte, ist, dass [ich] in vielleicht 10 oder 15 Jahren mit meinen Grundlagenseminaren arbeitslos bin oder vielleicht auch die Kollegen und Kolleginnen gar keinen Bock mehr drauf haben, weil die sagen: „Was soll ich mich darum kümmern? Ich schalte den Hauptschalter ein und das System misst, macht ein Time Alignment über all das, was am Ausgang und im Input dran hängt von alleine.

Und ein URF-Management, ja, da sind wir heute auch schon fast angekommen: Ich gebe eine Schaltbandbreite vor und das System organisiert sich in derer fast von alleine. Das ist gut, wenn das alles spielt. Es ist aber auch cool, wenn man noch mal weiß: „Woher kommt es und wie geht das und kann es denn überhaupt sein, dass die Zeit da zwischen insertiert wurde?“ Dass man das wirklich mit Grundlagenwissen da an der Stelle hinterfragt und handlungsfähig ist, bleibt an der Stelle.

Gereon:

Das stimmt. Wenn einmal etwas schiefgeht und man gar nicht weiß, was die Ursache ist und wie die Grundlagen eigentlich funktionieren, steht man schnell auf dem Schlauch und kann nicht handeln.

Olli Nohl:

Es gibt ja mittlerweile schon PA-Systeme, die kleine Impulsantworten checken und danach das Time Alignment machen. Die Frage ist dann, ob der Phasenfrequenzgang auf 0 Grad oder 360 Grad gemünzt wurde und wenn der Impuls gerade im Bassbereich nicht so eindeutig war und eine Zeit vorgeschlagen oder direkt insertiert wurde: Bin ich richtig in der Abwicklung oder bin ich einfach eine Rolle zu spät an der Stelle? Dass man das noch mal hinterfragt, [ist wichtig].

Also grundsätzlich stehe ich der der ganzen Geschichte gar nicht entgegen. Ich finde das cool. Nur wie gesagt, ich traue mir selber ja auch gar nicht und ich checke alles doppelt. Wenn ich eine Zeit insertiere und mein Smaart-System da steht, dann drücke ich noch mal das Rosa Rauschen an, checke das noch mal und gucke, wenn die Zeit im System drin ist, ob sie auch wirklich auf dem richtigen Output gelandet.

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Gereon:

Eine letzte Frage habe ich noch: Auf welche drei Geräte möchtest du nie wieder verzichten? Völlig egal, ob auf Live oder Studio bezogen.

Olli Nohl:

Als aller allererstes auf den dynamischen Equalizer. Den möchte ich nie wieder missen. Die Hauptarbeit, das Grobe, haue ich mit einem ganz normalen vollparametrischen Equalizer weg, aber die Musik macht bei mir ganz oft im Input Channel oder auch in Gruppen der dynamische Equalizer und da packe ich öfters zu. Limiter finde ich eine wichtige Geschichte, gerade wenn es nicht nur live ist. […] Das Internet kennt nur laut und das ist auf jeden Fall ein wichtiges und mächtiges Tool.

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Und dann auf jeden Fall auch mein Messsystem. Ich arbeite mit Rational Acoustics Smaart V9 und das ist auf jeden Fall ein Tool, was ich immer am Start habe. Also, bevor es losgeht, [messe ich] wenn möglich die PA. Oder auch im Studio. Wenn irgendwelche neuen Geräte da sind, [ist es gut] noch mal mit einer elektronischen Messung [zu überprüfen]: Welche Zeit habe ich denn jetzt wirklich? Der Hersteller gibt mir eine Zeit vor. Ist die Wandlung mit drin? Ist die Wandlung nicht mit drin? Wie sieht es denn wirklich aus und gibt es irgendwo im Phasenfrequenzgang Sprünge, auf die ich achten muss? Das ist auf jeden Fall ein Tool, was ich nicht mehr missen möchte.

Gereon:

Hast du noch Dinge, die du loswerden möchtest?

Olli Nohl:

Hört Musik! Und nehmt euch Zeit für Musik. Also Technik ist die eine Sache, die andere Sache ist – ich habe es eben schon mal gesagt – diese klare Zielsetzung. Ich merke das ganz oft, wenn ich vor einer Produktion von dem Künstler angeschrieben werde, dass es relativ schnell um die Technik geht. Lautsprecher, Mikrofone, Mischpulte zu besorgen, ist kein Hexenwerk. Aber die Entscheidung zu treffen, welchen Weg ich gehe, welche PA, welche Mikrofonierung und so weiter ich brauche, [hängt immer damit zusammen], wie die Musik rüberkommt oder wie sie rübergebracht werden soll.

Und dazu würde ich auf jeden Fall aufrufen und Mut machen. Anstatt sich vielleicht das 300. Plug-in zu ziehen, sich mal ein Stündchen hinzusetzen, vielleicht [eine] Schaltplatte aufzulegen oder sich mit der Musik derjenigen mal wirklich auseinanderzusetzen, mit denen man nachher zu tun hat, damit man auch eine klare Vorstellung davon hat, wo die Reise hingehen soll und kann.

Gereon:

Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, um uns einen kleinen Einblick in deinen Werdegang und deine Kurse zu geben. Ich wünsche dir an der Stelle alles Gute für die Zukunft.

Olli Nohl:

Danke dir.