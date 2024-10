Interview: OORA, Synth-Enthusiast und YouTuber

OORAs Reise vom Stoner-Metal zu Ambient-Sounds

OORA im Interview. Ich mag die YouTube-Videos des sympathischen Hünen aus Italien sehr und habe mich extrem gefreut, ihn in diesem Jahr auf der Superbooth in Berlin persönlich zu treffen und im Anschluss dieses Interview mit ihm führen zu können.

Wir sprachen darüber, wie Corona sich auf seine Präsenz in den sozialen Medien auswirkte,

OORA im Interview

Musikalische Entwicklung und der Weg zum YouTube-Star

Sonja:

Die meisten Leute dürften dich aus deinen wunderbaren YouTube- und Instagram-Videos kennen. Wie kam es dazu, dass du mit dem Erstellen von Videos begonnen hast und hättest du je gedacht, dass dein Kanal einmal so viele Follower haben wird, wie er jetzt hat?

OORA:

Wie viele andere war ich während der Covid-Pandemie zu Hause isoliert und hatte Zeit, mit

Musik und Videos zu experimentieren. Damals beschloss ich, jeden Tag ein Video zu veröffentlichen und diese Konsistenz hat sich gut ausgezahlt. Ich hätte nie erwartet, dass ich bei den Followern so einen großen Zuwachs erreiche, aber seitdem erlebte ich ein stetiges und organisches Wachstum.

Sonja:

Für alle, die deine Videos nicht kennen: Magst du uns ein bisschen erzählen, was du dort so treibst?

OORA:

Ich nutze Instagram, um meiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Ich habe sowohl eine akustische als auch eine visuelle Sprache entwickelt und in den letzten Jahren einen durchgängigen Stream an Musik veröffentlicht. Ich erstelle auch Inhalte für YouTube und Patreon. Ich liebe es, Musik, Ideen und Probleme zu teilen.

Sonja:

Auf der Superbooth hast du mir von deiner früheren Stoner-Metal-Band erzählt. Jetzt machst du hauptsächlich Ambient-Musik. Magst du uns deine musikalische Entwicklung genauer beschreiben?

OORA:

Ja, es war eine Stoner-Metal-Band und hat viel Spaß gemacht, solange es dauerte. Leider wurde es ernst und wir trennten uns. Ich beschloss, nie wieder in einer Band zu sein und elektronische Musik kam mir zu Hilfe! Ich war schon immer fasziniert von Synthesizern und davon, zu lernen, wie man als Solo-Künstler auftritt, also fühlte ich mich wirklich motiviert, die ersten Schritte zu unternehmen.

Sonja:

Früher warst du Mitglied einer Band, heute bist du als Solo-Künstler unterwegs. Erzählst du uns etwas über die Vor- und die Nachteile beider Seiten?

OORA:

In einer Band zu sein bedeutet, die Bühnen, die Ideen, die Erfolge und die Misserfolge zu teilen. Alles wird durch die beteiligten Personen verstärkt, das Gute und das Schlechte. Ich hatte jedoch immer Schwierigkeiten, mich anderen gegenüber voll auszudrücken, deshalb genieße ich die Soloproduktion mehr. Ich kann ganz ehrlich sein. Es ist viel stressiger, allein aufzutreten, man muss sich daran gewöhnen, den ganzen Druck auf den eigenen Schultern zu tragen.

Sonja:

Wer hat dich musikalisch am meisten beeinflusst?

OORA:

Schwer zu sagen. Ursprünglich haben mich Plastikman und TM404 auf den 303-Minimal-Vibe gebracht, dann Caterina Barbieri und Alessandro Cortini mit ihren Melodien, die den Deal perfekt machten. In letzter Zeit bin ich von der glitchigen Musik von Jan Jelinek und Romeo Poirier inspiriert.

OORA über seine Art des Komponierens

und seine Herangehensweise an Instrumente und Effekte

Sonja:

Dein Name ist ja einem „Happy Accident“ geschuldet, weil du dich beim Schreiben auf der Tastatur vertippt hast. Gibt es solche „Happy Accidents“ auch in der Musik oder gehst du immer genau nach einem konkreten Plan vor, wenn du einen neuen Song entwickelst?

OORA:

Ich würde sagen, 99 % meiner Kompositionen sind eher Zufall. Ich beginne nie mit einer präzisen Idee oder musikalischen Struktur. Ich interagiere mit Maschinen und führe einen Dialog. Ich nehme Sachen auf und das Meiste stirbt auf meinen Festplatten. Aber ab und zu höre ich eine schöne Idee und arbeite an diesem Keim, bis ein Track herauskommt. Ich gehe unvoreingenommen und ohne Erwartungen an das Musikmachen heran.

Sonja:

An deinen Videos fasziniert mich besonders, dass du eine ganz eigene Art hast, dir einen Zugang zu jedem einzelnen Instrument zu erarbeiten. Beim Zusehen hat man das Gefühl, dass du dich komplett in dem Workflow des Geräts verlierst, ohne stereotype Vorgehensweisen zu verwenden. Magst du uns deine Herangehensweise im Detail erklären und gab es schon mal ein Gerät, zu dem du partout keinen Zugang entwickeln konntest?

OORA:

Ich bin sofort auf einer Wellenlänge mit einem Instrument, wenn es das Richtige für mich ist. Zu diesem Zeitpunkt nehme ich alles in die Hand, das man bekommen kann und es dauert Minuten, bis ich einen Klang herausbekomme. Ich bin im Allgemeinen auf einer Wellenlänge mit Instrumenten, die nicht nur gut klingen, sondern auch gut aussehen und sich gut anfühlen, normalerweise, weil es einen Designer gab, der eine klare Vision hatte.

Ich lege großen Wert auf Interfaces. An dieser Stelle klingt alles großartig, also ist für mich die richtige Schnittstelle entscheidend. Ein schlechtes Interface ruiniert alles und ich habe viele Erfahrungen damit gemacht, aber du wirst solche schlechten Erfahrungen in meinen Videos nicht sehen, denn was für mich nicht funktioniert, bedeutet nicht, dass es für dich nicht großartig sein kann.

Zu meinem stereotypen Verfahren habe ich ein Beispiel: Als ich den Vermona Perfourmer bekam, verwendeten die Leute ihn in den meisten Videos, die ich auf YouTube sah, als Poly-Instrument, was für mich keinen Sinn ergab. Ich begriff sofort die Kraft dieser Maschine als vierstimmiges Quartett. Ich schätze, dieses Gerät hat bei mir einen anderen Anklang gefunden und das ist das Schöne an unterschiedlichen Herangehensweisen.

Sonja:

Du machst ja auch Musik für Werbung. Wie kam es dazu?

OORA:

Normalerweise kontaktieren mich Regisseure dafür. Ich komme aus der Werbebranche, also weiß ich, wie diese Welt funktioniert und es macht mir Spaß, Bilder mit Musik zu unterlegen.

Ora Live und im Studio

„Sprechen wir mal über dein Setup“

Sonja:

Deine Vorliebe für Delay-Pedale und Elektron-Geräte ist ja kein Geheimnis. Wie sieht dein aktuelles Setup ganz konkret aus, welche Kriterien muss ein Gerät erfüllen, um in dein Setup integriert zu werden und verwendest du vielleicht auch irgendwelche besonderen Kniffe bei der Nutzung bestimmter Geräte?

OORA:

Wenn du von Live-Setups sprichst, ändert sich das sehr, aber die Grundausstattung ist der Model1-Mixer mit Benidub Echo und Eventide Space mit einer Auswahl an Geräten, die auf den Anlass zugeschnitten ist.

Im Studio habe ich einen modularen Bereich, den UDO Super6 als meinen einzigen Poly, die Vermona, Perkons, Rytm und Digitakt. Ich habe viele Effekte, die ich ständig austausche.

In letzter Zeit verwende ich den Push 3 für Live-Zwecke und einige Produktionen. Der Haupt-Sequencer, den ich verwende, ist der OXI.

Um in mein Setup aufgenommen zu werden, muss eine Sache besser klingen und einfacher zu verwenden sein als das Zeug, das ich bereits auf dem Schreibtisch habe.

Limitierungen bei Musikinstrumenten

Sonja:

Wenn du die Wahl hättest zwischen einem limitierten Gerät mit der Herausforderung, das Beste aus dem Instrument herauszuholen oder einer „DAW in a Box“, die alles kann, wie lautet deine Wahl und magst du sie begründen?

OORA:

Offensichtlich sind Limitierungen meine Stärke. Ich hasse es, wenn Instrumente mit Zeug vollgestopft sind. Ich kann mit zu vielen Optionen nicht umgehen, zumindest nicht in der Schaffensphase. Ich bin sicher, ich könnte für den Rest meines Lebens nur mit dem Oxi, dem Perfourmer und ein paar Pedalen komponieren!

Sonja:

Was trifft eher auf dich zu:

A) Ich habe eine ganz konkrete Sound-Idee und suche ein Gerät, das in der Lage ist, diese umzusetzen.

B) Die Geräte selbst inspirieren mich zu meinen Sounds.

OORA:

Definitiv B. Ich spiele mit etwas herum und das inspiriert mich. Aber bei Effekten bin ich eher A, ich verwende gern bestimmte Geräte für eine bestimmte Aufgabe.

Aktuelle Projekte und eigene Gedanken

Sonja:

Woran arbeitest du im Moment?

OORA:

Ich stelle gerade ein paar Tracks und Sample-Pakete fertig. Ich habe eigentlich viel neue Musik und überlege, wie ich sie als unabhängiger Künstler am besten veröffentlichen kann.

Sonja:

Gibt eine Frage, auf die du liebend gerne einmal antworten würdest, die dir aber niemand bisher gestellt hat?

OORA:

Ich denke viel über meine Reise als Kreativer nach. Ich frage mich immer wieder: „Lohnt es sich?“

Ich würde gerne mehr von Künstlern über ihre Beweggründe hören, diesen Weg in unbekannte

Gebiete zu beschreiten. Für mich geht es nicht wirklich darum, ob ich etwas wert bin oder nicht, es ist eher eine Notwendigkeit. Ich denke ständig darüber nach, etwas Wertvolles zu schaffen und manchmal ist das eine entmutigende Aufgabe. Ich schätze, die Hoffnung ist, dass sich die Reise zu gegebener Zeit als lohnenswert erweisen wird.

Sonja:

Gibt es noch etwas, das du den Menschen unbedingt mit auf den Weg geben möchtest?

OORA:

Verschwende keine Zeit mit der Suche nach der perfekten Snare.

Akzeptiere deine Unvollkommenheiten.

Sage etwas Ehrliches.

Dein persönlicher Kampf macht dich interessant.

Vielen lieben Dank an OORA für dieses tolle Interview! Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns spätestens auf der nächsten Superbooth.