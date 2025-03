Seine OP-1-Videos sind legendär

Jeremy Leaird-Koch dürften die meisten Musik-affinen Menschen eher als YouTuber unter dem Namen Red Means Recording kennen. Unter diesem produziert der Musiker, Producer und Sounddesigner seinen ganz eigenen Content. Bekannt wurde er durch seine YouTube-Videos, von denen er sich jedoch nach und nach immer weiter emanzipiert und heute seinen Fokus eher auf andere Bereiche legt. Welche das sind, erfährst du in dem ausführlichen Interview.

Ich sprach mit dem quirligen Synth-Fan aus Seattle über seine musikalische Entwicklung, seinen Weg zu YouTube und seine Einstellung zu dieser Plattform. Wir sprachen darüber, was die Kreativität einengt und was sie beflügelt, wie der YouTuber mit Hass-Kommentaren umgeht und natürlich sprachen wir ausführlich über Gear.

Von einem Jungen mit Flöte zu „Red Means Recording“

Depeche Mode, Björk und Nine Inch Nails – Musikalische Wurzeln

Sonja:

Von der Flöte zum Synthesizer. Nimmst du uns mit auf eine Reise durch deine musikalische Entwicklung?

Jeremy:

Sicher. Wie du bereits sagtest, habe ich in der Grundschule mit der Flöte angefangen, da es das einzige Instrument war, das unsere Familie bereits hatte. Ich fand Gefallen an der Musik und konzentrierte mich viel auf das Üben. Ich blieb auch während der Highschool und im College, wo ich Musik als Hauptfach studiert habe, dabei.

Zwischendurch entdeckte ich Pop und elektronische Musik, zuerst durch die Plattensammlung meines Vaters (Depeche Mode und Tori Amos) und dann auf eigene Faust. Ich hatte damals kein Internet, also hörte ich das, was im Radio lief, aber das war genug. Ich brachte mir selbst ausreichende Fähigkeiten auf dem Klavier bei, um todesmutig zu Tori Amos zu spielen, und begann, mich für das Komponieren meiner eigenen Musik zu interessieren.

Die Jazzband in der Middle-School machte mich mit Synthesizern bekannt. Grüße an Mr. Roberts, Sie sind ein echter Pro! Er ließ mich nach Feierabend mit dem Yamaha SY77 herumspielen, und ich machte eine Menge Sonic the Hedgehog-Cover darauf. Im letzten Jahr der Middle-School lernte ich einen Tracker kennen. Ich glaube, es war der FastTracker 2, und ich war sofort begeistert. Ich begann zu versuchen, das nachzuahmen, was ich auf Platten von Prodigy und Björk gehört hatte.

Das College hat nicht geklappt, aber ich habe weiterhin schlechte Musik produziert. Ich habe jahrelang Gelegenheitsjobs im Einzelhandel, als Fahrradkurier und als Video-Editor angenommen. Während dieser ganzen Zeit war das Schreiben von Musik für mich immer mindestens das Zweitwichtigste. Ich habe nicht viel gute Musik geschrieben, aber ich habe nie aufgehört, es zu versuchen.

Dann, vor ein paar Jahren, wurde ein Video, das ich auf dem Teenage Engineering OP-1 gemacht hatte, ein (relativ großer) Erfolg und ich begann, mehr in dieser Richtung zu machen. Mein YouTube-Kanal erregte Aufmerksamkeit, die Leute mochten die Musik und von da an bekam ich mehr Möglichkeiten, Videos und Musik mit Equipment zu machen, das ich mir selbst nie hätte leisten können.

Als die Pandemie ausbrach, verlor ich meinen Job als Video-Editor und beschloss, mich ganz der Kreativität zu widmen. Jetzt gebe ich Musikproduktionsunterricht, mache Videos für YouTube, mache Musik, bin DJ und mache eine Milliarde andere Dinge, und es ist cool. Ich bin dankbar, dass sich die harte Arbeit gelohnt hat, auch wenn es nicht so kam, wie ich es gedacht hatte.

Sonja:

Wer hat dich musikalisch am meisten beeinflusst?

Jeremy:

Zuerst war es alles, was im Radio lief: Depeche Mode, Tori Amos, Björk, Underworld, Crystal Method und Chemical Brothers. Ich war WIRKLICH begeistert von Nine Inch Nails und Industrial, und das begleitet mich bis heute. Und auch viel Rockmusik: Sparklehorse, Widowspeak, De Staat. Ich habe früh Psytrance entdeckt und war SUPER begeistert von Goa, Psy und Psybient. Das hat mich zu mehr Down-Tempo-Geschichten wie Blue States, Boards usw. geführt. Ich habe auch die ganze IDM der 90er und 2000er aufgesogen. Mir einfach alles reingefahren, was ich cool fand. Und ich fand fast alles cool.

Durch das DJing habe ich eine gigantische Menge an Musik und Genres kennengelernt und eine tiefe Verbindung zur Musik aufgebaut. Und da ich an vielen verschiedenen Orten und Abenden als DJ aufgelegt habe, kannte ich ein breites Spektrum an Musik auswendig.

In letzter Zeit habe ich mich wieder mit Dance-Musik-Genres beschäftigt und ich bin DJ geworden, um mit den modernen Produktionstrends Schritt zu halten. Meine größte Liebe gilt aber dem Drum and Bass. Respekt an alle, die ihr dieses Zeug macht und auflegt. Es ist großartig.

Red Means Recording und sein Weg zu YouTube

Sonja:

Ich habe dich vor allem durch deine bereits erwähnten Videos mit Teenage Engineering OP1 kennengelernt, in denen du Ambient-Musik gemacht hast. Heute hast du zwei YouTube-Kanäle. Wie genau hat sich deine Präsenz auf YouTube entwickelt und was machst du derzeit?

Jeremy:

YouTube ist ein wankelmütiger Ort und kann dich auf einzigartige Weise runterziehen. Meine Reise nach dem anfänglichen Anstieg des Engagements und bis zu den ersten Jahren der Pandemie war ziemlich entspannt: Die Leute mochten, was ich tat, und die Kommentare spiegelten das wider. Jetzt ist es anders. Ich musste mich von YouTube als Hauptfokus meiner Energie distanzieren, weil es nicht mehr das Feedback gibt, das ich suche. Ich lese überhaupt keine Kommentare. Ich zwinge mich nicht, regelmäßig Videos zu machen, und mache mir keine großen Gedanken um die Kick-Zahlen.

Ich möchte eine positive Kraft auf der Plattform sein, ich möchte die Leute ermutigen, Musik zu machen und sich ihrer Position in der Welt bewusst zu sein. Ich mag weder Ironie noch Konsum um des Konsums willen, aber ich erkenne auch an, dass ich ohne Gear nicht dort wäre, wo ich bin. Es gibt einige nette Leute, die Inhalte über Gear machen, aber das brauche oder will ich nicht.

Im Moment konzentriere ich mich auf dem Hauptkanal auf „from scratch”-Videos, in denen ich Musik oder Patches von Grund auf mache. Auf dem zweiten Kanal, Red Means Recording Modular, bin ich freier: Ich bekomme für diesen Kanal mehr Aufträge, Videos über Equipment zu machen, als für den anderen, also viel davon. Aber ich kann mich auch einfach austoben und eine Reihe von 30-minütigen Ambient-Patches machen oder in etwas eintauchen, das mich begeistert, ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass ich „den Algorithmus durcheinanderbringe“.

Sonja:

Genau das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen: Wenn du einen YouTube-Kanal mit einem bestimmten Fokus betreibst, kann das manchmal ja auch die persönliche musikalische Entwicklung ein wenig einschränken, weil deine Follower bestimmte Inhalte erwarten. Siehst du das auch?

Jeremy:

Ja. Absolut. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich mich nicht mehr auf YouTube konzentriere. Ich habe Videos zu buchstäblich allem gemacht, was ich kann. Ich habe Musik in fast jedem Genre, das ich möchte, aber nicht in allen. Ich muss mir Zeit nehmen, um zu lernen, zu wachsen und mich zu konzentrieren, und wenn ich etwas aus diesem Prozess mit anderen teilen kann, mache ich vielleicht ein Video dazu, wie mein geplantes kommendes Video über Drum- und Bass-Sounddesign auf dem Digitone.

IMO: Wenn du dich dafür entscheidest, dich auf YouTube zu den herrschenden Bedingungen einzulassen, wirst du Content erstellen und dir bleibt eigentlich keine Zeit, dich als Musiker zu entwickeln. Ich denke, wir alle verdienen Zeit, uns auf darauf zu konzentrieren, was uns wichtig ist und was uns weiterbringt, um als Menschen erfüllt zu sein.

Sonja:

Kannst du deinen Workflow genauer beschreiben?

Jeremy:

Gerne. Bei Musik kommt es auf das Ziel an. Ich kann ein komplettes Musikstück modular erstellen und auf 2 Spuren aufnehmen und das war’s. Dasselbe gilt für die Deluge- oder Elektron-Boxen: Sie können das Endergebnis sein und wenn ich mich hinsetze, kann ich sagen: „OK, wir machen das alles hier.“ Oft befinde ich mich jedoch in einem hybriden Workflow, bei dem ich auf einem Hardware-Teil etwas erschaffe und spiele, dass die Stärken dieses Geräts berücksichtigt. Dann nehme ich es via Stems und finalisiere es in der DAW. Ich mache das jetzt oft mit meinen modularen Demovideos. Auch die OP-1-Videos waren immer hybrid.

Ich glaube nicht an den großen Ansatz „20 Hardware-Synthesizer und alles ist einsatzbereit, angeschlossen mit MIDI und Audio“. Dafür bin ich zu ADHS-geplagt. Ich ziehe gerne ein Gerät aus dem Regal, konzentriere mich darauf und poliere es dann in der DAW.

Als Gegenbeispiel: Ich arbeite an einem Live-Set für eine Show, die später in diesem Jahr stattfinden soll. Es ist ein Remix-Set, und ich habe alle Tracks in Ableton angelegt und dort die Shells der Tracks erstellt. Dann werde ich diese nehmen und Teile entfernen, um live mit den Elektron-Boxen neben Ableton aufzutreten.

Schließlich verlassen einige Projekte die DAW nie. Dabei handelt es sich normalerweise um Auftragsarbeiten für Videospiele oder Filme.

Sonja:

Was inspiriert dich?

Jeremy:

Leidenschaft, Empathie und eine ekelhafte Bassline.

Sonja:

Neben deinen Videos auf YouTube hast du auch noch andere Projekte. Kannst du uns mehr darüber erzählen?

Jeremy:

Ich habe ein laufendes Projekt auf jjbbllkk , wo ich Musik mache, die man frei für alles verwenden kann, was man will – selbst für monetarisierte Projekte. Es ist ein Ort, an dem ich meine filmischen experimentellen Muskeln spielen lassen kann, obwohl ich dort auch Beat-getriebenes Zeug reinwerfe.

Ich habe ein Nebenprojekt mit einem sehr talentierten Produzenten, Musiker und Sänger namens LEASHES. Du kannst ein paar Tracks auf allen Streaming-Diensten finden. Grüße an Aran, du bist der Größte.

Mein Hauptjob ist das Unterrichten von Musikproduktionsunterricht. Das läuft jetzt seit ungefähr 5 Jahren gut. Weitere Informationen dazu findest du auf meiner Website.

Einer meiner Hauptschwerpunkte in diesem Jahr sind Preset-Pakete für die Geräte, die ich besitze. Ich habe gerade ein neues Vintage-Survival-Horror-Soundpaket für den Synthstrom Deluge veröffentlicht.

Ich bin immer daran interessiert, von Software- und Hardware-Unternehmen für Sounddesign und Preset-Auftritte angesprochen zu werden. Ihr könnt euch also jederzeit bei mir melden.

Red Means Recording über sein aktuelles Setup

Sonja:

Wie sieht dein aktuelles Setup aus?

Jeremy:

Ich habe das Glück, ein Zimmer für ein Studio in unserem Haus zu haben … verdammt, ich habe das Glück, ein Haus zu haben. Ich habe 5 Stationen im Raum, meine Haupt-DAW, mein modulares Rack, eine Top-Down-Filmstation, den Live-Set-Staging-Bereich und das Keyboard-Rack. Das Keyboard-Rack dient als Lagerraum. Im Moment ist nichts davon eingesteckt oder angeschlossen. Im Live-Set-Staging-Bereich tausche ich das Equipment für jeden bevorstehenden Live-Auftritt aus und übe.

Ich habe auch unten unter einem Fenster einen kleinen Bereich, an den ich gehen und etwas Kleines spielen kann. Ich ermutige jeden, der die Möglichkeit hat, sich einen Platz abseits seines Arbeitscomputers zu suchen, vielleicht in der Nähe eines Fensters. Ein Ort, an dem er oder sie abschalten und experimentieren kann.

Sonja:

Welches Gerät hättest du wirklich gerne und warum?

Jeremy:

Gute Frage, und eine schwierige. Ich habe so viele Geräte ausprobiert und weggegeben, weil ich sie einfach nicht brauche oder sie meinen Workflow verkomplizieren. Zwei Dinge, die ich cool fände, wären ein moderner Behringer BCR2000 und eine Fader-Version: Leistungsstarke MIDI-Controller sind schon verrückt. Außerdem hätte ich gerne so etwas wie den Octatrack, aber nur aufs Mischen ausgerichtet, mit mehr Eingängen. So etwas wie den Roland Aira-Mixer, aber ohne den ganzen Fokus auf proprietäre Eingänge.

Sonja:

Welche drei Geräte würdest du (mit Netzteil) auf eine einsame Insel mitnehmen?

Jeremy:

Native Instruments Machine+ , Osmose, Hologram Microcosm.

Sonja:

Nicht erst seit der Hate Loop-Kampagne mit Hainbach ist klar, dass YouTuber immer wieder mit Hasskommentaren konfrontiert werden. Wie gehst du damit um und möchtest du den Leuten in diesem Zusammenhang etwas sagen?

Jeremy:

Gib nicht nach. Verschwende nicht deine Zeit oder Energie darauf. Schalte die höchste Stufe der automatischen Moderation für deine YouTube-Kommentare ein und lies die Kommentare vielleicht nicht einmal. Wenn du einen negativen Kommentar bekommst, mach keinen Screenshot davon und teile ihn nicht, das verleiht ihm Macht. Lerne, die negative Energie zu entschärfen, bevor sie dich zum Handeln zwingt. Atmen hilft.

Richte einen Ort ein, an dem die Leute zu dir kommen und an dem du die Kontrolle hast (wie ein Discord, zu dem man nur auf Einladung Zugang erhält).

Lass dich nicht auf Inhalte, Leute oder Dinge ein, die darauf ausgelegt sind, den wütenden, urteilenden Teil deines Gehirns zu aktivieren.

Sonja:

Was war der beste Moment deiner Musikkarriere?

Jeremy:

Hoffentlich der, der noch nicht passiert ist.

Sonja:

Gibt es etwas, das du aus heutiger Sicht anders machen würdest?

Jeremy:

Einfach mal tief durchatmen.

Sonja:

Hast du konkrete Pläne für die Zukunft?

Jeremy:

Dieses Jahr habe ich 2 Dinge, auf die ich aktiv hinarbeite, was großartig ist. Ich kann noch nicht darüber sprechen, aber ich werde es auf Bluesky tun. Ich werde dieses Jahr auch mehr Preset-Pakete erstellen, also melde dich bei mir, wenn es ein bestimmtes Gerät gibt, für das du neue Sounds haben möchtest.

Sonja:

Was war der beste Rat, den du je bekommen hast?

Jeremy:

„Es geht nicht um dich.“

Sonja:

Hast du einen Rat für alle Leute da draußen?

Jeremy:

Musikalisch: Bleib konzentriert und neugierig. Diese Dinge brauchen viel Zeit und Mühe, und wir leben in einer Welt, in der es schwer ist, sich länger als ein paar Sekunden auf etwas zu konzentrieren. Vergiss nicht, was du willst, und hör nicht auf, danach zu streben. Am Anfang wirst du scheitern, aber nicht, wenn du weiter übst, zuhörst und versuchst, dich weiterzuentwickeln.

Im Hinblick auf das Soziale: Gemeinschaft ist unglaublich wichtig, heute mehr denn je. Finde deine Community und hilf ihr, zu wachsen.

Vielen Dank an Jeremy für dieses wunderbare Interview!