Interview: Reinhold Heil über sein Soloalbum Freiheit, Geilheit, Männlichkeit

Amerika war die größte Enttäuschung meines Lebens

Reinhold Heil liefert mit Freiheit, Geilheit, Männlichkeit das vielleicht spannendste Album dieses Sommers. Der ehemalige Keyboarder von Spliff und der Nina Hagen-Band rechnet bitter-böse mit dem Männlichkeitswahn ab.

Reinhold Heil: Die „Neue Männlichkeit“ beschäftigt mich seit Jahren

Die Musik zwischen EBM und Reggae geht verlässlich in die Beine. Als Produzent von Hits wie Carbonara und 99 Luftballons, aber auch als Filmkomponist (Lola rennt, Das Parfüm, Cloud Atlas) vielfach ausgezeichnet, geht er mit seinem ersten deutschen Soloalbum neue Wege. Unser Autor Costello befragte Reinhold Heil zu seinem neuen Album, seinen Plänen und den Gründen, warum er die USA verlassen hat.

Costello:

Der Albumtitel Freiheit, Geilheit, Männlichkeit provoziert, könnte auch von Bushido sein. War das Absicht?

Reinhold Heil:

Gar nicht! Was weiß ich denn, was Bushido macht?

Costello:

Harten Rap mit entsprechenden Texten: „F… Deine Mutter Slang“

Reinhold Heil:

Mit dem deutschen Hip Hop-Genre habe ich nichts zu tun, weil ich weder in der Szene bin, noch einen entsprechenden Background habe. Ich mache mein eigenes Ding und höre relativ wenig andere Musik.

Costello:

Ich meinte auch gar nicht den musikalischen Einfluss, sondern den Albumtitel.

Reinhold Heil:

Schon klar. Das Thema der wieder aufkeimenden „Neuen Männlichkeit“ beschäftigt mich schon länger. Der Backlash zum Feminismus kam in den 90ern auf. Da wurde dann gesagt, die Männer sind alle verweichlicht, haben keine Eier mehr. Also müssen wieder Muckis her, diese ganze demonstrierte Männlichkeit, der Körperkult, auch mit den Outfits. Das machte mich stutzig zu dem Zeitpunkt. Und dieser Gedanke kam wörtlich so in meinen Kopf: Faschismus, ich hör dir trapsen.

Von der Textidee zur Filmmusik

Costello:

Wieso dieses Album jetzt?

Reinhold Heil:

Als meine Filmmusik-Karriere langsam ausklang – gegen 2019 – hatte ich ein bisschen Zeit. Da habe angefangen, Text-Ideen auch mal festzuhalten, indem ich sie in das Notepad reingetippt habe. Früher schrieb ich die noch mit Bleistift in ein Buch.

Es hat mir Spaß gemacht, da Reim und Versmaß reinzubringen, kleine Geschichten zu erzählen. Und dann fing ich an, entweder dazu Soundtrack-mäßig die Musik zu machen, oder hatte bereits eine Melodie im Kopf oder einen Hook.

Costello:

Du bist also eher textgesteuert vorgegangen?

Reinhold Heil:

Ja, es gab lediglich einige Outtakes aus meiner Filmmusik, bei denen ich dachte, das könnte jetzt auch ein Song sein. Aus diesen musikalischen Fragmenten sind tatsächlich zwei bis drei Stücke geworden, bei denen der Text erst nachträglich entstanden ist oder entsprechend angepasst wurde.

Auf Freiheit, Geilheit, Männlichkeit hat Reinhold Heil alles selbst gemacht

Costello:

Ist denn das Album jetzt purer Reinhold oder ist an irgendeiner Stelle ein anderer Musiker beteiligt?

Reinhold Heil:

Niemand. Ich singe auch alle Parts selbst.

Costello:

Einschließlich des mehrstimmigen Satzgesangs?

Reinhold Heil:

Wenn du unseren alten Spliffchor hörst, zum Beispiel bei Carbonara, dann ist die höchste Stimme immer Potsch (Bernhard Potschka). Er hat einen fränkischen Akzent mit einem gerollten R, das er nicht wegkriegt. Das war ein sehr spezifisches Gemisch von Stimmen, wo wir alle vier singen.

Auf meinem Album singe ich beim Song NFT – Non-Fungible-Token – einen dreistimmigen Chor, wie wir ihn früher gemacht haben.

„Ein Album aus einem Guss wäre auch mal schön“

Costello:

Der Song NFT fällt als Reggae-Titel aus dem Rahmen. Hängt das mit der langen Entstehungszeit des Albums zusammen?

Reinhold Heil:

Ich glaube, es hat damit nichts zu tun. Ich habe jahrelang öfter drüber nachgedacht, was für Alben ich gerne veröffentlichen würde. Und ich habe mich immer wieder bremsen müssen, weil ich hatte so viele Stücke, die in die eine Richtung gingen und dann wieder welche, die in eine andere Richtung gingen. Das ist so Scheiße, wenn man so eklektisch ist (lacht). Man sollte eigentlich lieber ein Album machen, das aus einem Guss ist.

Costello:

Aber das war ja bei Spliff damals nicht anders, da habt ihr auch Punk, Fusion, Hard Rock und Reggae sehr abwechslungsreich gemischt.

Reinhold Heil:

Also das gilt teilweise auch für das neue Album. Es gibt EBM-Nummern, aber es gibt auch ein Stück wie Tapfer-Tapfer, was so ein pseudoakustisches Ding ist. Das ist alles mit akustischen Gitarren-Samples gemacht.

Keyboardbässe, die nach Bassgitarre klingen

Costello:

Und die E-Gitarren?

Reinhold Heil:

Das sind auch Samples.

Costello:

Du spielst aber auch selbst Gitarre?

Reinhold Heil:

Ich spiele, aber mein Gitarrenspiel ist nicht gut genug. Ich liebe es, Bässe, die nach Bass-Gitarren klingen, auf dem Keyboard zu spielen. Also all diese Geschichten: Drum-Programming, das sich nach echtem Schlagzeuger anhört, oder eben so ein richtiges Elektropop-Ding, wo man gleich merkt, dass es eine Maschine ist. Das ist alles bei mir auf der Speisekarte.

Costello:

Bei der Ballade vom Incel perlt mal ein Fender Rhodes E-Piano, mal schmatzt eine Hammond-Orgel. Sind das auch alles Samples oder hast du auch Hardware eingesetzt?

Reinhold Heil:

Meine Hammond B-3 war zu dem Zeitpunkt im Storeroom. Die Emulation in Logic ist inzwischen die beste, die ich kenne. Für den Fender-Sound benutze ich Keyscape von Spectrasonics. Das ist genau so ein 73er Rhodes-Suitcase, wie ich es mal hatte und was ich aus kompletter Dusseligkeit verkauft habe. Das Suitcase aus dieser Phase ist ein magisches Gerät, was ich vermisse. Ich bin sehr versucht, ob ich vielleicht noch mal eins kaufe. Nein, eigentlich ist es ja Quatsch, aber …

Von Analog-Synthesizern zu einer Dolby-Atmos-Anlage

Costello:

Du hattest ja in den 80ern einen Fuhrpark an Traumsynthesizern: Yamaha CS80, den Roland Jupiter-8, diverse Oberheim-Synths – hast du die noch?

Reinhold Heil:

Ich darf es gar nicht sagen, für wie wenig Geld ich welche Geräte vor meiner USA-Auswanderung abgestoßen habe.

Costello:

Und jetzt hast du Tränen in den Augen?

Reinhold Heil:

Absolut. Ich hab’ natürlich noch meinen Minimoog. Aber zum Beispiel den Oberheim OBX, den Grauen, und meinen Matrix 12 habe ich dann später in den USA gewinnbringend verkauft. Den CS80 auch, der ging an einen Freund. Für das Geld hab’ ich dann meinen Bechstein C-Flügel einmal runderneuern lassen. Und dann hab ich mir eine Dolby-Atmos-Anlage zugelegt von Dynaudio, 7.1.4 mit Merging Technology Interface.

Costello:

Was ist aus dem legendären 70.000,- DM Synthesizer von Yamaha geworden – dem VP1?

Reinhold Heil:

Den habe ich tatsächlich behalten und ihn auch reparieren lassen. Der ist jetzt allerdings nicht mehr Gold, sondern Schwarz. Mein VP1 war als Vorführgerät auf den Messen unterwegs und ich hatte ihn als Testgerät. Yamaha hat ihn mir für einen günstigen Preis angeboten. Ich habe ihn ganz lange als Masterkeyboard benutzt, weil er so schön viele Controller besitzt. Bis mir das Display abgekackt ist und es da hat das dann lange gedauert hat, bis es repariert war. Deshalb hatte der VP1 eine Weile ein Schatten-Dasein geführt. Bis dann Manny Fernandez, Werksprogrammierer für Yamaha, seine Verbindungen hat spielen lassen und tatsächlich noch an die Ersatzteile rankam.

Costello:

Aber keiner von deinen Synthesizern hat es auf das Album geschafft?

Reinhold Heil:

Der Waldorf Quantum ist tatsächlich der Hardware-Synth auf dem Album. Weil ich auf meiner Blumenfarm in Hawaii keinen Platz für ein 88er-Keyboard hatte, habe ich den genommen und der begeistert mich. Ein amtlicher Hardware-Synthesizer, natürlich digital, aber mit ein paar analogen Filtern – sehr vielseitig. Das ist ein ganz ein tolles Gerät, vor allem wenn man mit den getimten LFOs und dem internen Sequencer arbeitet. Das Timing ist einfach super solide, du kannst auch getimt durch die Wavetables durch. Ein ganz tolles Beispiel ist das letzte Stück auf dem Album: Tschüss Mama. Das ist der Quantum mit den getimten Wechseln in den Wavetables.

Die U-he Bazille macht den Beat

Costello:

Und bei den Plug-ins – hast du da deine Lieblinge? Sind das noch die Sachen von U-he?

Reinhold Heil:

Die nutze ich meist immer noch, aber ich habe erweitert, zum Beispiel was Wavetablesynthese angeht. Da setze ich neuerdings Vital ein, das ist so ein bisschen in der Art wie das bekannte Plug-in-Serum. Vital ist ziemlich gut. Ansonsten halt ganz viel Zebra, Bazille und Hive. Die haben alle ihren eigenen Charme.

Das Album fängt zum Beispiel an mit Bazille. Bei Bro gibt es keine Bassdrum, keine Snare, eigentlich auch keinen Bass – der Bazille-Sound übernimmt alle drei Funktionen. Und du setzt halt diese Akzente einfach mit dem Modwheel. Im Prinzip ist das ein ganz primitives kleines Riff, gesteuert mit dem Modulations-Stick. Das fand ich super spannend, so minimalistisch. Selbst bei Kraftwerk gab es ja meist ein Äquivalent zu Bassdrum und Snare. Das gibt es eigentlich immer und es ist ja auch gut, aber wie man sieht, muss es nicht immer sein.

Ich habe gerade ein Video gedreht mit U-he, als ich kürzlich in Berlin war, wo ich das zeige.

Reinhold Heil im Interview: „Der Tinnitus ist da“

Costello:

Du bist ja studierter Tonmeister, machst du vom Mix bis zum Mastering alles selbst oder holst du dir ein zweites paar Ohren dazu?

Reinhold Heil:

Letzteres, aber nur beim Mastern des Mix. Das macht mein früherer Assistent, der mich gut kennt und die hohen Frequenzen noch besser hört als ich. Man kann diese Altersschwerhörigkeit kompensieren im Mix, indem man ab und zu mal richtig laut dreht. Und ich bin noch relativ gut dabei, dafür, dass ich die Ohren so malträtiert habe, speziell in der Frühzeit. Aber der Tinnitus ist da. Und dann gebe ich das halt dem Paul. Es klingt auch über ein Smartphone gut, das fand ich relativ wichtig.

Costello:

Auffällig ist das arpeggierte Sequenzermotiv bei Schwülstiges Pathos. Das hast du vermutlich nicht mit einem Juno-60 gemacht?

Reinhold Heil:

Der Juno-60 Arpeggiator ist nur monophon. Das ist tatsächlich Zebra. Da kannst du im Sequencer für jeden Step eingeben, wie polyphon er sein darf. Und damit habe ich experimentiert. Ich habe einfach eine in Zebra nachgebildete Matrix 12 Fläche perkussiv gemacht und den Sequencer aktiviert, also nichts Außergewöhnliches. Auf der Eins ist die Sequenz sechsstimmig. Und es gibt noch einen weiteren Step, wo sie auch sechsstimmig ist. Alle anderen Steps sind monophon. Zusätzlich hat der Sound noch ein getimtes Echo drauf.

Und es ist auch sehr viel Dynamik in dem Step-Sequencer: diese zwei A und B Modulatoren, mit denen ich die Filteröffnung und auch die Länge des Decays kontrolliere. Manche Steps sind ganz kurz, eigentlich nur so angedeutet. Mit der Länge des Decays zu spielen, macht oft den Groove aus.

Das Pattern geht die ganze Zeit durch und ich kann auf dem Keyboard relativ entspannt improvisieren. Muss keine Virtuosität entwickeln, wie das früher war. Und dann hab’ ich einfach mal ein paar Minuten lang durchimprovisiert, mit den ganzen Breakdowns. Das ist also nichts, das durch langwieriges Komponieren entsteht. Wobei – letztendlich ist ja Komposition eh nichts anderes als eine festgehaltene und ausgearbeitete Improvisation.

What’s next?

Costello:

Zu Bro und NFT gibt es auch Video-Clips. Von dir?

Reinhold Heil:

Ja. Das war sozusagen mein Hobby, speziell in der Zeit auf Hawaii. Da habe ich viel mit bewegten grafischen Animationen experimentiert, die im Fluss mit dem Rhythmus des Stückes sind. Teilweise werden sie tatsächlich von der Musik beeinflusst. Was bei dem Programm, mit dem ich da gearbeitet habe, sehr schwer ist. Ich hab’ noch ein anderes Programm, Touchdesigner, das ich gerne lernen würde. Da funktioniert die Inklusion von Musik in die Grafik unmittelbarer.

Costello:

Hast du Lust, nochmal auf der Bühne rumzuspringen?

Reinhold Heil:

Springen eher nicht, schon wegen Herzkrankheit und Alter und den Knochen und so. Und mit Laptop und Halb-Playback fände ich das auch eher unspannend. Aber wer weiß? Wenn das Album auf große Resonanz stößt, dann rentiert es sich vielleicht, Musiker zu finden, mit denen man eine Band auf die Bühne bringen kann.

Costello:

Du bist jetzt beim Berliner Label Künstlerhafen. Machst du da weiter?

Reinhold Heil:

Auf alle Fälle! Es gibt ein englischsprachiges Album von mir aus dem Jahr 1996, das Sony damals nicht veröffentlichen wollte. Das wanderte in die Schublade. Wir haben uns überlegt, dieses Album kommendes Jahr zu veröffentlichen. Da hole ich gerade die Genehmigungen von Mitmusikern ein.

Reinhold Heil – zurück in Europa, enttäuscht von den USA

Costello:

Du bist auch stark auf Social Media. Machst du das gerne?

Reinhold Heil:

Ich nutze Social Media vor allem für politische Inhalte. Weil die Situation wirklich bedrohlich wird. Wenn in den USA die National Guard, eine Reserveeinheit, die eigentlich für den Katastrophenschutz gedacht ist, gegen Demonstranten eingesetzt wird. Oder wenn, trotz einer seit Jahrzehnten militarisierten Polizei, sogar der Einsatz des Militärs gegen das eigene Volk in Erwägung gezogen wird. Der Faschismus ist bereits in vollem Gange in den USA. Und leider gibt es auch in Europa und hier in Deutschland Politiker, die sich Richtung Trump orientieren wollen. Jetzt habe ich dieses Album und kann, was mir politisch so auffällt, mit relativ prägnanten kleinen Album-Schnipseln verbinden. Aber meine Follower sind leider noch nicht sehr viele.

Costello:

War die Entwicklung in den USA der Grund, nach Europa zurückzukehren?

Reinhold Heil:

Amerika war die größte Enttäuschung meines Lebens. Das Schlimme war, fast 30 Jahre in diesem Land zu leben, mit einer schwarzen Frau, und blauäugig zu denken, der herrschende Rassismus klinge mit der Zeit ab. Meine Söhne, 24 und 26 Jahre alt, leben in der Nähe von San Francisco und in Boston. Ich wünschte mir, sie wären in Europa. Europa ist offen, noch ist es offen. Dabei sind die Afroamerikaner noch nicht mal am stärksten betroffen, sondern die Latinos. Die halten in den USA alles am Laufen, sauber machen, gärtnern, als Handwerker arbeiten. Die man aber nicht offiziell integriert, sondern mit der Drohung der Ausweisung dazu zwingt, sich mit jedem noch so kleinen Lohn zufrieden zu geben.