Ein Album gegen die Allgegenwärtigkeit der KI

“Made by Humans” ist der Titel des neuen Albums der Band The Ramona Flowers und es ist durchaus als ein Statement gegen die Allgegenwärtigkeit der künstlichen Intelligenz zu verstehen. The Ramona Flowers, das sind Sänger Steve Bird, Gitarrist Sam Dyson, Keyboarder und Gitarrist Dave Betts und Drummer Ed Gallimore.

ANZEIGE

Bereits seit dem Jahr 2010 machen die Jungs aus Bristol, England gemeinsam Indie-Pop mit einem ordentlichen Elektro-Touch vom Feinsten. Ihre Songs klingen sphärisch, dynamisch, bisweilen sehr gefühlvoll – vor allem aber authentisch und leidenschaftlich.

Ich habe mit Gitarrist Sam Dyson über das neue Album von The Ramona Flowers gesprochen. Neben der Studiotechnik, Vintage-Gitarren und Gear war natürlich auch die Zusammenarbeit mit Nile Rodgers, Dimitri Tikovoi und Phil Parsons ein Thema. Und nicht zuletzt sprachen die besonderen Herausforderungen bei dem Drahtseilakt, die Studio-Songs auf die Bühne zu bringen.

Let’s talk about: „Made By Humans“

Sonja:

„Made By Humans“ verbindet Disco, Funk und Indie – welche Rolle spielte die Studioausrüstung, um diesen Genre-Mix zum Leben zu erwecken?

Sam:

Die Studioausrüstung spielt eine große Rolle! Wir sind große Fans davon, so viel analoges Equipment wie möglich zu verwenden. Als wir mit diesem Album begannen, wollten wir unbedingt, dass es so authentisch wie möglich klingt: echte Musiker, die echte Instrumente spielen und durch echtes analoges Equipment laufen, damit es so gut wie möglich klingt. Es ist auch inspirierend, mit großartigem analogem Equipment zu spielen und zu sehen, was man damit alles machen kann!

Sonja:

Bei den „Circles“ oder „Hopeless Romantic“ sind viele Synthesizer-Sounds zu hören – welche Hardware- oder Software-Synthesizer nutzt ihr am häufigsten?

Sam:

Wir sind große Fans des Juno-106. Wir verwenden ihn für fast alles, weil er so schnell einen tollen Sound erzeugt und uns schnell kreativ werden lässt. Wir haben auch den Moog One verwendet, der ein echtes Monster ist, aber fantastisch klingt. Dimitri hatte immer seinen ARP 2600 dabei und ließ so viel Material darüber laufen!

Sonja:

Welche Mikrofone oder Aufnahmetechniken nutzt ihr für emotionalere Stücke wie „Sins of the Father“, um Intimität und Nähe im Gesang einzufangen?

Sam:

Steve, unser Sänger, nimmt den Gesang normalerweise nur mit einem SM58 auf, weil er sich so frei bewegen kann. Das funktioniert überraschend gut bei den flotteren Songs, aber wir wussten, dass wir für diesen Track etwas viel Feinfühligeres brauchten, das Nähe und Feinheiten einfängt. Ich erinnere mich, dass Dimitri eine ganze Reihe von Mikrofonen aufgestellt hatte, und wir ließen Steve einen Gesang durch jedes Mikrofon laufen, um sie zu vergleichen.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Wir hatten alle klassischen Neumann- und Telefunken-Mikrofone im Einsatz, bis hin zu einigen ungewöhnlichen und wunderbaren Optionen, aber ich glaube, für diesen Track haben wir uns letztendlich für ein Telefunken C-12 entschieden, das immer fantastisch klingt. Der Gesang wird immer im Kontrollraum aufgenommen, wobei wir alle Kopfhörer tragen, damit wir im selben Raum sein können. Das ist viel besser für die Stimmung, denn wenn Steve es drauf hat, können wir es alle im Raum spüren. Es schafft eine viel bessere kreative Umgebung, als in einer Gesangskabine eingesperrt zu sein.

Affiliate Links Telefunken C-12 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 11.399,00€

Nile Rodgers, Dimitri Tikovoi und Phil Parsons

Sonja:

Bei „Up All Night“ hattet ihr Nile Rodgers mit im Boot – welche technischen Anpassungen habt ihr während der Aufnahme oder des Mixes vorgenommen, nachdem er dazugekommen war?

Sam:

Nile ist einfach ein echter Profi! Wir befanden uns noch in der Endphase der Covid-Pandemie und er war in New York, sodass wir remote daran gearbeitet haben. Ich habe mehrmals mit ihm gesprochen und er hat mich gefragt, was wir uns wünschen. Ich habe ihm einfach gesagt: „Nimm alle Gitarren raus, die wir vorher hatten, und mach dein Ding.“ Er hat mir dann ein paar verschiedene Optionen geschickt, alle perfekt aufgenommen und jede Option klang unglaublich gut! Wir haben Feedback gegeben und innerhalb eines Tages bekamen wir die endgültige Version, die perfekt klang. Er war so nett, wusste aber auch genau, was wir suchten. Wir fühlen uns unglaublich geehrt und privilegiert, dass wir die Gelegenheit hatten, mit ihm zusammenzuarbeiten.

Sonja:

Du hast Ihr habt auch mit Dimitri Tikovoi zusammengearbeitet – wie läuft die Zusammenarbeit auf technischer Ebene ab? Neigt er eher zu analogem oder digitalem Equipment?

Sam:

Wir arbeiten sehr gerne mit Dimitri zusammen! Er ist unglaublich kreativ und hat maßgeblich zur Sound-Entwicklung und zum Songwriting beigetragen. Er ist großartig darin, coole Sachen zu machen, wie zum Beispiel Gitarren und verschiedene Instrumente durch coole analoge Synthesizer laufen zu lassen und sie dann zu manipulieren, um etwas wirklich Einzigartiges zu schaffen.

Er liebt es auch, alles durch analoge Geräte und auf Band laufen zu lassen, was cool ist. Wir arbeiten mit einem großartigen Toningenieur namens Phil Parsons zusammen, der auch ein großer Fan davon ist. Alles ist also über einen Neve oder eine API, über großartige analoge Outboard-Geräte und dann auf Band gelaufen.

Vintage-Gitarren und das Pedalboard mit der Set-And-Forget-Einstellung

Sonja:

Du benutzt oft eine Fender Telecaster aus den 50ern und eine Gretsch aus den 60ern – wie prägen diese Gitarren den Sound deiner Band und wie kombinierst du sie mit modernen Effekten?

Sam:

Das Spielgefühl einer Gitarre und natürlich der Klang sind es, die die Magie ausmachen. Es gibt nichts Schöneres, als eine wunderschöne Vintage-Gitarre zu spielen, und der Klang ist immer einzigartig und unnachahmlich. Man kann immer eine großartige Performance abliefern.

Affiliate Links Soundtoys Devil-Loc Deluxe Download Kundenbewertung: (11) 99,00€

Wenn man das draufhat, kann man sie mit Synthesizern bearbeiten, was wir oft tun. Ich habe ein kleines Pedalboard für Aufnahmen, auf dem sich ein paar der neuen Pedale von Universal Audio, aber auch ein Klon befinden. Wir haben die Gitarren über das Board laufen lassen und dann immer gescherzt, weil wir die Einstellungen nie geändert haben!

Ich glaube, fast alle Gitarren auf der Platte liefen über das Board, wobei alle Pedale auf der gleichen Einstellung waren. Ich ändere das nur ungern, weil es einfach so gut klingt!

Sonja:

Früher habt ihr auf große Amps und Pedalboards gesetzt, jetzt nutzt ihr einen Line6 Helix – wie verändert das euren Workflow live und im Studio?

Sam:

Früher war uns der Live-Sound sehr wichtig, aber dann wurden die Gitarren-Modeler so gut, dass wir merkten, dass das Publikum das live einfach nicht wahrnimmt, besonders bei den vielen unterschiedlichen Akustiken in den Veranstaltungsorten. Der Vorteil, all das Zeug von der Bühne zu entfernen, bestand darin, dass alle Geräusche, die durch die Mikrofone dringen, ausgemerzt wurden, was letztendlich zu einem viel besseren Klang für das Publikum führte.

Affiliate Links Line6 Helix Guitar Processor Kundenbewertung: (289) 1.199,00€

Wir erkannten, dass dies viel wichtiger war als das, was wir auf der Bühne hörten, und reduzierten außerdem die Menge an Equipment, die wir tragen mussten, drastisch! Es bedeutet auch, dass wir viel kreativer sein können, wenn wir mitten im Song zwischen verschiedenen Sounds und Presets wechseln.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das Ergebnis: Beim Songwriting und bei Aufnahmen sind wir nicht mehr auf das beschränkt, was wir live umsetzen können. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Das ist unglaublich und macht riesigen Spaß.

Sonja:

Gibt es bestimmte Presets oder Effekte, die sich zu einer Art „Signature Sound“ entwickelt haben, der sich durch eure gesamte Diskografie zieht?

Sam:

Nicht wirklich. Der Juno-106 ist ziemlich konstant, aber wir haben klanglich keine Grenzen. Wir haben definitiv unsere Lieblingsgitarren, aber danach probieren wir alles aus. Es geht immer darum, den richtigen Sound für den Song zu finden. Wir hatten das Glück, in den ICP-Studios in Brüssel zu arbeiten, die über eine unglaubliche Auswahl an Pedalen, Effekten und Amps verfügen.

Sonja:

Oh, das kann ich nachvollziehen!!! Habt ihr jenseits des „Süßigkeitenladens ICP“ irgendwelche „Desert Island“-Geräte?

Sam:

Wie viele können wir mitnehmen?! (Lacht)

Juno-106

Klon

Jupiter-8

1957 Tele Blonde

Mikrofone, Recording und Plug-ins für The Ramona Flowers

Sonja:

Uh, bei der Tele wäre mein Mann dann definitiv auf der Insel zu Gast (lacht).

Welches Drum-Mikrofon-Setup bevorzugt Ed, besonders für dynamische Songs, die zwischen Funk-Grooves und Indie-Rock wechseln?

Sam:

Es kommt eher auf den Raum und das Kit an als auf ein bestimmtes Mikrofon-Setup. Wenn der Raum und das Kit gut klingen, funktioniert jedes Mikrofon-Setup. Wir versuchen, so viele Möglichkeiten wie möglich abzudecken, um alle Optionen zu haben.

Ich weiß, dass Ed und Dimitri viel Zeit mit dem Kit verbracht haben, um die richtige Snare und Kick im richtigen Raum für den Song zu finden. Allerdings war jeder Song anders und erforderte je nach Stimmung ein anderes Setup.

Sonja:

Welche Plug-ins oder analogen Tools sind beim Mixen eines Tracks unverzichtbar – beispielsweise für Kompression, Hall oder Sättigung?

Sam:

Mixen ist eine ganz andere Sache. Wir arbeiten mit Dan Grech zusammen, einem phänomenalen Mixer, der bestimmt seine Lieblings-Plugins hat. Wir könnten nicht annähernd an seine Fähigkeiten herankommen, deshalb überlassen wir die Aufgabe gerne ihm und Leuten wie ihm. Es gibt jedoch einige Plug-ins, die wir beim Songwriting und in der Pre-Production verwenden. Valhalla Reverb ist immer eine gute Wahl. Wir verwenden immer die Soundtoys-Plug-ins wie Echoboy, Devil Loc, Little Alterboy und so weiter.

Affiliate Links Soundtoys EchoBoy Download Kundenbewertung: (33) 199,00€

Sonja:

Oh, ja, die nutzen wir tatsächlich auch gerne. Vor allem Valhalla und den Echoboy.

Die Songs von der Platte auf die Bühne bringen – wie gelingt der Spagat?

Viele eurer Songs sind in der Produktion sehr detailorientiert – wie schafft ihr es, diesen Sound auf die Bühne zu bringen, ohne an Energie zu verlieren?

Sam:

Es ist tatsächlich ein sehr kniffliger Prozess und es braucht viel Zeit, um alles richtig zu machen. Als Erstes versuchen wir herauszufinden, welche Kernelemente eines Songs in jedem Abschnitt am wichtigsten sind. Diese werden dann von einem von uns live gespielt. Das ist visuell wichtig und auch für die Energie des Songs.

Ed spielt am Schlagzeug immer die Kernparts, hat aber gleichzeitig MIDI-Trigger über das gesamte Kit, die ebenfalls Sounds triggern. Dave und ich spielen beide Synthesizer, Gitarre und Keyboard, sodass wir sicherstellen, dass jeder von uns jedes dieser Hauptelemente zu jeder Zeit spielt.

Die anderen, nachgeordneten Elemente legen wir dann auf einen Backing-Track, den wir über einen Laptop abspielen, den Ed mit seinem Rig triggert. Solange die Band alle Hauptelemente spielt, ist die Energie da.

Sonja:

Verwendet ihr beim Live-Mixing Clicktracks, Samples oder In-Ear-Monitoring, um die Einheitlichkeit zwischen den Shows zu gewährleisten?

Sam:

Ja, wir nutzen In-Ear-Monitoring. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir mit einem guten Mix überall einen konsistenten Monitor-Mix erzielen. Das bedeutet, dass Soundchecks schneller gehen und es weniger stressig ist, wenn man auf Festivals oder Support-Shows weniger Zeit hat. Wir verwenden Playbacks, damit wir live mehr Elemente nachbilden können, als es mit nur vier Musikern physisch möglich wäre. Das ist auch mit Kosten verbunden. Wenn wir hoffentlich bald größere Gigs spielen, können wir dann auch mehr und mehr auf die Backing-Tracks verzichten.

Sonja:

Also sind Backing-Tracks für euch weniger ein kreatives Tool als einfach eine notwendige Hilfe?

Sam:

Ja, sie sind eine notwendige Hilfe. Ich denke, wir würden alle lieber roh und ohne die Backings spielen, aber mit nur vier Bandmitgliedern sind unsere Möglichkeiten begrenzt. Wenn wir uns dazu entschließen würden, das Backing zu entfernen, würde das unsere kreative Arbeit beim Schreiben und Aufnehmen einschränken. Und das wollen wir wirklich nicht.

Es ist besser für uns, frei schreiben und aufnehmen zu können, was wir wollen, und dann eine Lösung zu finden, wenn wir live spielen. Wir haben gelernt, dass ein Song funktioniert und trotzdem sehr kraftvoll ist, wenn die Band alle Kernteile spielt.

Sonja:

Passt ihr euer Live-Setup an die Größe des Veranstaltungsortes beispielsweise einen Club, ein Festival oder eine Arena an?

Sam:

Wir haben tatsächlich einige Zeit damit verbracht, das Setup so klein wie möglich zu halten, und wir passen es ständig an. Wir verwenden jetzt nur noch ein Setup und können es in fast jeden Veranstaltungsort bringen, auch wenn es manchmal sehr eng werden kann!

Sonja:

Könntet ihr euch vorstellen, ein komplettes Live-Album oder ein gestreamtes Konzert zu veröffentlichen, und auf welche technischen Herausforderungen würdet ihr dabei besonders achten?

Sam:

Das würden wir sehr gerne tun. Wir zeichnen tatsächlich jeden unserer Auftritte auf, und das ist der Vorteil eines komplett eigenständigen Systems. Wir wissen, dass es immer gut klingt, und sind nicht auf interne Systeme angewiesen. Dadurch haben wir aber auch Live-Mitschnitte von allen Shows. Für ein Live-Album müssten wir also nur eine Aufnahme auswählen und abmischen.

Sonja:

Sam, das war ein wirklich großartiges Interview! Dein Feuer für die Musik ist total auf mich übergesprungen. Ich liebe euer neues Album schon jetzt. Vielen, Dank dafür! Und jetzt bleibt mir nur noch zu fragen: Möchtest du den Leuten da draußen noch etwas sagen?

Sam:

Einer der Gründe, warum wir das Album „Made By Humans“ genannt haben, war, dass wir viel Zeit und Mühe investiert haben, um das Album so natürlich wie möglich mit großartiger analoger Ausrüstung aufzunehmen, wobei alles von echten Menschen gespielt wurde.

Die Songs haben wir zusammen mit einigen Freunden geschrieben, mit denen wir im Laufe der Zeit zusammengearbeitet haben. Wir sind eine echte Band, wir haben jahrelang hart gearbeitet, wir lieben uns, und wenn wir live touren, ist das echt.

In einer Welt der künstlichen Intelligenz und viel Nachahmung, der es an Einfallsreichtum und Seele mangelt, glauben wir, dass es immer schwieriger wird, das Original zu erleben. Und genau das versuchen wir zu bieten.