Mein Geigenkasten sah aus wie ein Kindersarg

Musiker Starsky Carr ist ein Liverpooler durch und durch und macht seit über 30 Jahren bereits elektronische Musik. Darüber hinaus hat der unheimlich sympathische Brite einen YouTube-Kanal, auf dem er regelmäßig Demos und Vergleichsvideos postet. Vor allem seine Vergleiche zwischen günstigen Geräten und teurem Equipment sind legendär. Ich habe den bezaubernden Briten auf der Superbooth in Berlin zum Interview getroffen.

Sonja:

Wie bist du zur Musik gekommen?

Starsky Carr:

Ich kann mich nicht erinnern, jemals keine Musik gemacht zu haben. Als Kind hatte ich ein Klavier zu Hause und ich habe mir zunächst selbst beigebracht, nach Gehör zu spielen. Ich habe Kassetten immer wieder abgespielt, um herauszufinden, welche Noten gespielt wurden. Abspielen, anhalten, zurückspulen, stundenlang, was meine Familie in den Wahnsinn trieb. Meine Mutter hat mir irgendwann Unterrichtsstunden organisiert, aber ich mochte den Unterricht nie wirklich. Die Musik, die ich lernte, war wirklich uninspirierend, also hielt das nie lange an.

Ich musste in der Grundschule auch Geige lernen, weil ich bei einem Hörtest sehr gut abgeschnitten hatte. Dann bekam ich eine uralte Geige mit einem Holzkasten, der aussah wie ein Kindersarg, was meinem Ruf auf der Straße nicht gerade zuträglich war. Als Junge, der in Liverpool aufwächst, ist der Ruf auf der Straße alles. Sie wurde ein paar Mal versehentlich im Bus liegen gelassen, bevor sie schließlich unerklärlicherweise auseinanderfiel.

Ich habe das Ding absolut gehasst, aber es zeigte, dass ich ein musikalisches Gehör hatte, denn obwohl ich es hasste, konnte ich darauf spielen. Aber ja, seit ich zurückdenken kann, stand die Musik im Mittelpunkt.

Sonja:

Wer hat dich musikalisch am meisten beeinflusst?

Starsky Carr:

Das ist fast unmöglich zu beantworten. Da ich aus Liverpool komme, waren alle Erwachsenen begeistert von den Beatles, als ich jünger war. Das ist eine gute Grundlage für eine große Vielfalt an Musikstilen und -klängen, und diese Vielfalt hält bis heute an. Ich war ein großer Fan von Echo and the Bunnymen, ebenfalls eine Band aus Liverpool. Das mag seltsam erscheinen, da sie nicht elektronisch sind, aber ich liebte die Atmosphäre, die Texte und die Rohheit der Live-Auftritte. Mein erstes Konzert war bei Echo and the Bunnymen im Royal Court in Liverpool, umgeben von großen, stämmigen Kerlen, während ich als kleiner Junge beim Moshen im Chaos vor der Bühne zerquetscht und verletzt wurde. Pure, unverfälschte Leidenschaft. Der Gedanke, dass meine Kinder das tun würden, erfüllte mich mit Grauen!

80er-Jahre-Pop war damals ein großer Abtörner. Als Kinder wussten wir nicht, in was für einer großartigen Zeit wir musikalisch lebten. Zum Beispiel gingen OMDs Gesang über Enola Gay und all die anderen zutiefst politischen Kommentare völlig über meinen Horizont hinaus, aber der Einfallsreichtum all dieser Musikstile hat eine komplexe Grundlage geschaffen, von der wir Ideen aufgreifen und verarbeiten können. In Kindertagen prägt sich so etwas natürlich ein.

Prince war auch eine große Inspiration, wieder die Stilvielfalt, seine Musikalität. Die frühen Sachen klingen so simpel, sind aber wirklich clever und zaubern aus so wenig unglaubliche Grooves … dann die Alben der späten 80er, die so reichhaltig und komplex waren. Von Controversy bis Parade – die Bandbreite ist unglaublich. Danach kam Acid House und wie so viele arme Kinder konnte ich endlich Sachen machen, die wie eine „richtige“ Platte klangen. All die Klassiker auf den allgegenwärtigen Labels wie Positiva, Warp und XL waren eine große Inspiration.

Starsky Carr: Das Behringer Model D war eine Offenbarung

Sonja:

Ich habe dich durch deine Videos auf YouTube und Instagram kennengelernt. Du vergleichst oft extrem teures Equipment mit sehr günstigen Klonen oder Vintage-Equipment mit modernem Gear. Gab es jemals ein günstiges oder modernes Gerät, das dich völlig umgehauen oder sogar mehr beeindruckt hat als das teure oder Vintage-Pendant?

Starsky Carr:

Da kommen wir wieder darauf zurück, dass ich immer knapp bei Kasse war. Deshalb zeige ich gerne, was man mit günstigem Equipment alles machen kann. Es ist toll, Zugang zu teurem Equipment zu haben, aber wenn man es sich nicht leisten kann, gibt es unzählige Alternativen.

Aber das ist eine gute Frage. Als Behringer anfing, Kopien von Vintage-Synthesizern herzustellen, war ich vom Model D total begeistert. Jemand schickte mir sein eigenes Gerät, um zu sehen, wie es sich im Vergleich zu meinem Minimoog schlägt. Es war vielleicht nicht identisch, aber es war eine Offenbarung. Und was auch immer man von Behringer hält, das war außergewöhnlich.

Wir haben uns mittlerweile an die Klone gewöhnt und erwarten, dass sie sehr ähnlich sind. 100%ige Genauigkeit ist nicht unbedingt so wichtig und möglicherweise auch gar nicht möglich, da Vintage-Synthesizer alle etwas anders klingen. Charakter und Interface sind entscheidend. Kleine Klone können fast identisch klingen, aber es macht einen riesigen Unterschied, ob man einen massiven alten Synthesizer oder ein kleines Desktop-Gerät verwendet.

Ich kann mich in dieser Diskussion völlig verrennen, wenn ich nicht aufpasse, und komme trotzdem nie zu einem endgültigen Ergebnis. Zumindest für mich gibt es unterschiedliche Tools für unterschiedliche Situationen.

Aber du bringst mich zum Nachdenken … Ich würde definitiv einen 3rd Wave einem PPG vorziehen. Eigentlich ist das ein No-Brainer. Und moderne Sampler und Grooveboxen sind einfach viel angenehmer zu bedienen als ein alter Akai Sampler. Ich bevorzuge moderne Synthesizer für viele alltägliche Arbeiten. LFOs und Arpeggios mit MIDI zu synchronisieren oder einfach nur MIDI zu haben, kann einen großen Unterschied im Workflow machen. Außerdem zuckst du nicht zusammen, wenn du sie einschaltest und dich fragst, was diesmal kaputtgegangen sein könnte.

YouTube-Videos müssen einfach Spaß machen

Sonja:

Ich finde es unglaublich charmant, dass deine Videos nicht immer total ernst sind. Ich finde es toll, dass du dir erlaubst, in deinen Videos zu lachen. Wie hat sich deine Präsenz auf YouTube und Instagram im Laufe der Zeit entwickelt?

Starsky Carr:

Es fing ganz einfach an. Ich wusste damals noch nicht, dass solche Videos so beliebt sind. Ich habe einfach Dinge gezeigt, von denen ich dachte, dass sie die Leute interessieren könnten. Ich erinnere mich noch, wie erstaunt ich war, dass mein erstes Video 100 Leute gesehen hatten. Ich wollte keinen Kanal aufbauen und hatte nie einen Masterplan, was wahrscheinlich offensichtlich ist. Anfangs habe ich nur ein paar pro Jahr veröffentlicht, aber dann habe ich gemerkt, dass die Leute sie mögen, vor allem die Vergleiche.

Mein Stil hat sich mit der Zeit entwickelt, auch weil es keine anfängliche Vision gab. Anfangs wurde alles einfach mit einer einzigen Overhead-Kamera gedreht, mit „Hands-Only“-Aufnahmen. Als Clubbing TV mich kontaktierte und fragte, ob ich eine Show moderieren möchte, musste ich mich steigern. Da habe ich wirklich versucht, ein bisschen Spaß reinzubringen und ein bisschen mit dem Format experimentiert. Es war wirklich ein kreatives Ventil während COVID. Da sie nur 12–13 Minuten brauchten, musste ich alles etwas eleganter gestalten, mich mehr fokussieren und eine Menge von dem, was aufgenommen wurde, herausschneiden. Es war eine wirklich gute und steile Lernkurve. Ich bin oft etwas verlegen, wenn ich mir ältere Videos anschaue, aber das zeigt, dass es sich ständig weiterentwickelt, was gut ist.

Im Allgemeinen habe ich aber immer versucht, Dinge so zu präsentieren, als würde ich mich mit einem Kumpel in einer Kneipe unterhalten … „Hast du das schon gehört? … Das klingt cool … Hast du das schon mal probiert? … Hör mal, was das kann … “ Und ich lache oft, weil das einfach meine Natur ist. Während ich aufnehme, höre ich mir an, was ich sage, was manchmal etwas lächerlich klingt, und oft liegt es daran, dass etwas so gut klingt oder eine kleine Demo gut funktioniert. Es muss Spaß machen, warum sollte man es sonst tun?

Sonja:

Kannst du deinen Workflow etwas genauer beschreiben?

Starsky Carr:

Was meine Videos angeht: Mein Workflow hat sich im Laufe der Jahre verändert. Früher habe ich einfach die Kamera eingeschaltet und losgeredet, was man an einigen älteren Videos sieht. Wenn ich jetzt ein Review schreibe oder einfach nur etwas vorführe, das ich schon seit Jahren herumliegen habe, verbringe ich viel Zeit damit, das Kit in- und auswendig kennenzulernen. Ich finde, Tracks zu erstellen, ist im Allgemeinen der beste Weg, da ich das Kit für seinen vorgesehenen Zweck verwende.

Das kann unglaublich zeitaufwändig sein, macht mir aber mit Abstand am meisten Spaß. Ich schaue mir die Tracks an, die ich für den Kanal geschrieben habe und da fallen mir jede Menge tolle Ideen ein, die ich unbedingt umsetzen sollte! Das Erstellen eines Tracks hilft mir auch, den richtigen Blickwinkel für das Video zu finden, da man schnell erkennt, ob das Kit einem einspricht und warum man es vielleicht kaufen möchte (oder nicht). Wenn ich zwei Synthesizer vergleiche, verbringe ich viel Zeit damit, ähnliche Töne zu erzeugen und mit ihnen zu spielen, um ein Gefühl für ihren Charakter zu bekommen, bevor ich überhaupt darüber nachdenke, was ich sagen werde.

Ich verbringe jetzt ziemlich viel Zeit damit, zu planen, was ich tun werde. Ich habe festgestellt, dass das viel schneller geht, als später zu versuchen, es zu bearbeiten. Dann versuche ich einen oder zwei schnelle Durchläufe, spreche mit mir selbst, wechsle von einem Parameter zum anderen und schaue, ob es natürlich fließt. Aber es kommt selten vor, dass die eigentliche Aufnahme reibungslos verläuft. Es gibt immer irgendeine technische Panne oder ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken!

Sonja:

Was inspiriert dich?

Starsky Carr:

Ich liebe es, Dinge zu hören, von denen ich keine Ahnung habe, wie sie entstanden sind. Ich liebe es, Dinge zu hören, die ich nicht im Studio nachspielen könnte. John Hopkins Album „Singularity“ fällt mir da ein. Ich hörte es zum ersten Mal, als ich in der Dämmerung über einen Bergpass fuhr – es war so episch. Es ist so clever, aber gleichzeitig musikalisch und emotional. Damals schufen BT und Sasha unglaubliche Klanglandschaften. Gewaltige und unwirkliche Tracks, die einen auf eine Reise mitnahmen. Stephan Bodzins…noch eine „Singularity“… so simpel und doch so gewaltig. Ich habe es entweder in meiner Clubbing TV-Show oder auf meinem Kanal nachgespielt – ich weiß nicht mehr, wo. Das demonstriert, wie simpel und doch genial der ganze Track ist. Clevere Ideen, gut umgesetzt, das gefällt mir sehr.

Aber man könnte mich monatelang in einem abgedunkelten Raum lassen und ich bräuchte keine externen Inputs, um mich inspirieren zu lassen. Wie die meisten eurer Leser habe ich so viele Ideen und so wenig Zeit.

Sonja:

Neben deinen Videos auf YouTube und Instagram bist du auch an anderen Projekten beteiligt. Kannst du uns mehr darüber erzählen?

Starsky Carr:

Ich habe vor Kurzem wieder angefangen, Club-Musik zu machen. Es gibt einen vagen Plan und mein Kumpel, der in den 90ern DJ war, und ich haben wieder angefangen, Songs zu machen. Das fing damit an, dass ich vor ein paar Monaten ein paar Elemente zu einem seiner Tracks hinzugefügt habe. Er hat mir letzte Woche ein Video geschickt, in dem CamelPhat ihn spielt – ein guter Anfang. Wir werden wahrscheinlich ein paar der eher clubbigen Tracks aus meinen Demos herauskramen und schauen, ob sie auch funktionieren.

Liverpool hat eine lebendige Livemusik-Szene und ein paar Jungs von unserem lokalen Synthesizer-Treffen haben eine regelmäßige Live-Party für elektronische Musik namens „Synthlark“ ins Leben gerufen. Es scheint, als gäbe es überall eine ganze Menge davon, was toll ist. Ich habe dabei mitgeholfen. Wie gesagt, für mich dreht sich alles um die Menschen. Ich bin Mitveranstalter ihrer nächsten Veranstaltung im Mai im Rahmen des Smithdown Festivals in Liverpool. Dort veranstalten rund 20 Veranstaltungsorte vier Tage lang ein kostenloses Musikfestival mit einer riesigen Bandbreite an Künstlern. In dieser Woche findet in Liverpool auch das Sound City Festival im Stadtzentrum statt, das eine wirklich lebendige Livemusik-Szene bietet.

Starsky Carr im Interview: Dieses Setup kann sich sehen lassen

Sonja:

Wie sieht dein aktuelles Setup aus?

Starsky Carr:

Ich habe zwei Setups: eines für Videos und eines fürs Studio. Im Studio ist meine „Essentials“-Sammlung, obwohl sich Dinge ändern, recht statisch. Ich habe einen Neve 8816 Summing-Mixer, den ich vor Jahren als Ersatz für den klassischen Mackie 8 BUS gekauft habe, als mir klar wurde, dass ich normalerweise nur in Stereo aufnehme und keine 72 Spuren brauche, die den halben Raum einnehmen! Das System ist mit einem Apollo-Interface und Mac Studio mit Logic und Ableton sowie einem Paar großartiger Neuman KH310A-Monitore verbunden.

Ich hatte früher mehrere Monitore, bis ich diese gekauft habe und sie funktionieren einfach so gut, dass ich alle anderen verkauft habe. Ich benutze den IK ARC Studio, um Probleme des räumlichen Klangs zu lösen, was super ist. Außerdem verwende ich einen winzigen kleinen Papiermembran-Lautsprecher wie den Grotbox. Ich habe ein 19-Zoll-Rack, das ich schon seit Jahrzehnten besitze und in dem sich mittlerweile einige schöne Outboard-Geräte wie ein Thermionic Culture Vulture, ein Eylsia Xfilter und ein Xpressor befinden. Dazu kommen einige Rack-Synthies, ein Vintage-Microwave XT, ein paar Synthesizer von SE Electronics und ein Vintage-Roland-Vocoder. Außerdem gibt es ein paar Patchbays, die absolut unverzichtbar sind, sobald man eine größere Menge an Equipment angesammelt hat.

Mein Masterkeyboard ist ein Korg SV-1, das auf einem Jaspers A-Frame steht, zusammen mit einem Vintage ARP Odyssey, einem Moog Prodigy und einem UDO Super 8, den ich gerade vom Super 6 aufgerüstet habe. Ich habe noch ein paar weitere A-Frames, eines mit hauptsächlich Vintage-Synthies wie einem Prophet VS, Juno-60, Jupiter-6 usw. und das andere mit meiner „modernen Sammlung“ mit einer Menge Sequential und Arturia Synthies.

Ich habe viele Outboard-Geräte, die ich in kleinen Koffern unter den Synthesizern aufbewahre und für spezielle Aufgaben heraushole. Meine Moogerfooger sind jedoch dauerhaft in einer weiteren Patchbay in meiner „Moog-Ecke“ angeschlossen, in der sich auch der Voyager und der Minimoog befinden. Außerdem habe ich einige Eurorack-Cases in unterschiedlichen Größen für verschiedene Aufgaben, von einzelnen Synthesizern bis hin zu kompletten Setups mit Sequencern, Drums und Effekten.

Für die Videos verwende ich das Arturia AudioFuse Rig 16 und die IK iLouds, die für ihre Größe einen phänomenalen Klang liefern. Das ist wichtig, da ich so viel Platz wie möglich brauche.

Sonja:

Gibt es ein bestimmtes Equipment, das du gerne hättest und warum?

Starsky Carr:

Es ist kein bestimmtes Equipment, aber ich wünsche mir wirklich ein größeres Studio. Ich habe viel Equipment, für das ich keinen Platz habe, daher ist das Studio ständig im Wandel und verändert sich ständig.

Sonja:

Wenn du auf einer einsamen Insel (mit Strom) stranden würdest, welche drei Geräte würdest du mitnehmen?

Starsky Carr:

Noch eine schwierige Frage. Ich kenne einige wirklich erfolgreiche Produzenten/DJs, die nichts anderes als ein MacBook benutzen. Sie füllen riesige Stadien und fliegen mit Privatjets von Gig zu Gig, aber wo bleibt da der Spaß? Auf einer einsamen Insel würde es nichts nützen. Obwohl Ableton und MacBook also eine unendliche Quelle des Ausdrucks sein könnten, wäre ich damit zufrieden?

Vielleicht könnte ich also ein Mac Studio mit Orchesterbibliotheken und Plug-ins haben? Zählt das als ein einzelnes Gerät? Und sind Monitore im Paket enthalten? Ansonsten brauche ich die größten, lautesten und nervigsten Monitore der Welt, um die Kokosnüsse von den Bäumen zu hauen, während im Umkreis von Hunderten von Kilometern keine Nachbarn zu belästigen sind. Außerdem brauche ich eine Tastatur, also vielleicht etwas Großes, Warmes und Analoges mit vielen Optionen … klingt nach einem 3rd Wave oder PolyBrute 12!

Sonja:

Leider kann das Internet auch ein Ort für Hass und Feindseligkeit sein. Wie gehst du mit negativen Kommentaren um?

Starsky Carr:

Ich habe das Glück, dass ich selten negative Kommentare bekomme oder wenn doch, merke ich gar nicht, dass sie negativ sind! Ich muss sagen, dass weit über 95 % der Kommentare ermutigend und positiv sind. Meine Zuschauer gehen wirklich auf die Videos ein. Vielleicht habe ich Glück, aber wir neigen dazu, uns auf das Negative zu konzentrieren. Früher hat mich Feindseligkeit immer geärgert, bis mir klar wurde, dass ich keine Ahnung habe, wer die Kommentare schreibt. Es könnte ein 13-Jähriger sein, der kein Englisch spricht und unverschuldet etwas sauer wirkt. Vielleicht ist er Niederländer! Das ist übrigens ein Witz zwischen mir und meinen sehr ehrlichen niederländischen Freunden … umgekehrt könnte es ein Troll oder ein Internet-Spinner sein, der auf der Suche nach etwas Spaß ist.

Deshalb habe ich vor Jahren eine Grundhaltung entwickelt: „Dies ist eine Vorlesung und jeder ist herzlich willkommen.“ Ganz so, als wäre der Kanal ein physischer Raum. Wenn jemand in diesem Raum eine ernst gemeinte Frage stellt, bemühe ich mich, so respektvoll zu antworten, wie ich es persönlich tun würde. Ich kenne den Hintergrund der anderen nicht und versuche daher, so respektvoll zu sein, wie ich es wäre, wenn wir uns persönlich gegenüberstünden.

Wenn der Kommentar etwas spitzfindig wirkt, antworte ich vielleicht im gleichen Ton, aber ich eskaliere nie. Die Verrückten werden schnell aussortiert. Wenn sie trollen, eskalieren sie sofort und die Security in meinem virtuellen Hörsaal wird gebeten, sie zum Ausgang zu begleiten … nichts Persönliches, aber es ist nicht meine Aufgabe, jemandem beizubringen, wie man sich in der Öffentlichkeit respektvoll verhält. Ich bin nicht persönlich beleidigt von einem Troll, der Tausende von Kommentaren postet, um sich zu ärgern – das ist einfach Zahlenspiel. Viele, die zunächst etwas harsch wirken, reagieren positiv auf meine Antworten und die Konversation entwickelt sich ganz natürlich, als hätten sich zwei Personen leicht miss- oder falsch verstanden, was immer schön ist. Aber für mich ist das wirklich keine große Sache.

„Was der Produzent von Depeche Mode zu mir sagte, werde ich nie glauben“

Sonja:

Was war der schönste Moment deiner Musikkarriere?

Starsky Carr:

Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich bei Mute Records einem Mix den letzten Schliff gab, nachdem ich den damals angeblich höchsten Vorschuss für meine erste Single unterschrieben hatte. Ich unterschrieb bei ihrem neuen Dance-Label, aber die Platte floppte. Das Ganze war damals ziemlich aufregend, da der Track kurz vor der Veröffentlichung stand und die Mixe noch nicht fertig waren. Daniel Miller kam herein und sagte mir, wie sehr ihm der Track gefiel und noch erstaunlicher, er meinte, ich hätte eine fantastische Stimme. Das werde ich nie glauben, aber immerhin hat er es gesagt!

Für alle, die es noch nicht wissen: Danny besaß Mute Records und war Produzent von Depeche Mode. Er ist also de facto ein 100%iger König der elektronischen Musik. Kurz darauf verkaufte er die Firma für, glaube ich, 44 Millionen Pfund. Wahrscheinlich, weil ich damals im Kader war! … Zeit, loszulassen … nichts mit Depeche Mode, Moby, Erasure, Goldfrapp usw. usw. zu tun … ! Ich hätte ein Foto vom Scheck einrahmen sollen, dann hätte ich wenigstens noch ein Autogramm von ihm.

Ich kann diese Frage nicht beenden, ohne zu erwähnen, dass ich einen Song bei Top of the Pops hatte. In Großbritannien war es jahrzehntelang die einzige Popmusiksendung und das, was jedes Kind im Land donnerstagabends einschaltete. Jeder … und ich meine wirklich jeder hat es gesehen. Jeder große Musik-Act ist dort aufgetreten. Es war der Inbegriff von Popmusik-Erfolg und ich hatte einen Song dabei. Ich werde glücklich sterben!

Starsky Carr und die Frage, warum es vielleicht gut gewesen wäre, sich zu verschulden

Sonja:

Gibt es etwas, das du aus heutiger Sicht anders machen würdest?

Starsky Carr:

Ich möchte niemandem empfehlen, sich zu verschulden … aber … und das ist ein großes Aber: Ich habe für mein gesamtes Equipment gespart und es erst gekauft, als ich das Geld auf der Bank hatte. Ich bedauere sehr, dass ich das Kit nicht einfach gekauft und die Tracks aufgenommen habe, die das Kit dann bezahlt hätten. Es hätte mein Studio ein paar Jahre vorangebracht und vielleicht hätte es aufgrund der Zeit in den 90ern meine Produktion und Karriere in den professionellen Bereich katapultiert, lange bevor ich dort ankam. Es hätte meine frühe Karriere komplett neugestalten können.

Die Zeiten sind heute anders, aber für mich ist das eine Sache, auf die ich zurückblicke und merke, dass ich einen strategischen Fehler gemacht habe – aber verständlicherweise, da ich nicht die Weitsicht hatte, zu wissen, dass ich die Schulden hätte bezahlen können. Hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß, wäre ich das Risiko eingegangen. Im Nachhinein ist man immer schlauer! Ich schätze, die Quintessenz ist, strategischer vorzugehen. Das ist aber fast das Gegenteil meiner künstlerischen Einstellung und ein gutes Beispiel dafür, warum ich ständig im Zwiespalt bin, ob ich für die Zukunft planen oder einfach dem folgen soll, was sich im Moment richtig anfühlt.

Starsky Carr und die Superbooth

Sonja:

Ich habe dich schon mehrmals auf der Superbooth in Berlin gesehen. Diese Veranstaltung ist viel mehr als nur eine Messe. Was macht sie für dich so besonders, dass du immer wieder zurückkommst?

Starsky Carr:

Ich habe sie nie als Messe betrachtet, obwohl sie im Kern genau das ist. Für mich sind es ein paar Tage mit wunderbaren Gleichgesinnten, die alle Spaß daran haben, sich mit Dingen zu beschäftigen, über die man sonst mit niemandem reden kann. Für mich dreht sich alles um die Menschen. Natürlich ist es schön, mit Equipment zu spielen, das man noch nicht ausprobiert hat und neue Geräte anzutesten, aber die Leidenschaft, die alle an den Ständen für ihre Produkte haben, beeindruckt mich wirklich. Ich kann mir vorstellen, dass man auf einer Fertigungs- oder Sanitärmesse nicht das gleiche Maß an Engagement und Liebe von den Vorführern und Kunden erfahren würde.

Ich freue mich schon sehr auf dieses Jahr … Ich habe schon gebucht.

Sonja:

Hast du schon konkrete Pläne für die Zukunft?

Starsky Carr:

Aus YouTube-Sicht nicht wirklich. Die Dinge haben sich ganz natürlich entwickelt. Das lief gut, aber ich muss noch überlegen, wie ich es in Zukunft weiterführen kann. Geschmäcker ändern sich und lange Videos werden vielleicht bald keinen Platz mehr haben oder vielleicht werden sie sich irgendwann als das einzig Wahre erweisen. Ich möchte auf jeden Fall mehr Musik veröffentlichen und habe, wie bereits erwähnt, kürzlich angefangen, ein paar Tracks zu machen.

Sonja:

Was ist der beste Rat, den du je bekommen hast?

Starsky Carr:

Wenn du nicht bereit bist, einen Song vor Publikum zu spielen, dann spiel ihn niemandem vor.

Sonja:

Hast du einen Rat für alle da draußen?

Starsky Carr:

Musik ist eine Geisteshaltung. Es geht um Spaß, Emotionen, Ausdruck und vor allem darum, sich mit anderen zu verbinden. Isoliere dich nicht und erwarte nicht, dass etwas passiert. Meiner Erfahrung nach geht es bei Musik vor allem darum, sich mit anderen zu verbinden. Das Klischee, dass etwas mehr ist als die Summe seiner Teile, trifft besonders auf künstlerisches Schaffen zu. Geh raus, schließe Freundschaften, knüpfe Kontakte und mache Musik … aber vor allem genieße es. Das Leben ist zu kurz, um es mit Träumen oder Hoffen zu verbringen. Wenn du es tun willst, dann tue es und genieße jeden Moment – gute wie schlechte. Dann wirst du eines Tages Geschichten zu erzählen haben.

Vielen, vielen Dank an Starsky Carr für dieses unheimlich positive, tolle Interview und diesen herrlichen britischen Akzent! Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr auf der Superbooth wieder!