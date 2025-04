Welches Strymon-Pedal ist das beliebteste?

Sean Halley ist der Head of Marketing bei Strymon und ein Vollblutmusiker, wie er im Buche steht. Seinen ersten Pedalboard-Switcher baute er aus einem Haufen Kabel und leeren VHS-Kassettenhüllen, bekam ein Vollstipendium für die Gitarre und stand bereits auf den ganz großen Bühnen dieser Welt.

Jap, wer bei Strymon der Head of Marketing ist, der baut sich die Pedale, die er so von keinem anderen Hersteller bekommen kann, einfach selbst. Wir sprachen darüber, wie sich die Art und Weise, Pedale zu entwickeln, bei Strymon im Laufe der Zeit verändert hat, wie das Equipment eines Mannes aussieht, der bei einem der bekanntesten Pedal-Hersteller der Welt arbeitet und welches sein liebstes Strymon-Pedal ist.

Außerdem sprachen wir darüber, warum Firmengründer Gregg Stock, Dave Fruehling und Pete Celi ganz besondere Chefs sind und Sean verriet mir, dass ihr Ziel bei Strymon ist, dass die Leute beim ersten Spielen darüber kichern, wie gut etwas ist und dann stundenlang inspiriert losziehen und ihre eigene Musik machen.

Also auf in ein unglaublich spannendes Interview mit einem extrem spannenden Mann aus einer super spannenden Pedal-Schmiede, deren Pedale mich immer wieder umhauen.

Die Geschichte von Strymon

Sonja:

Hi Sean, du bist der “Head of Marketing” bei Strymon und daher bestens mit der Geschichte des Unternehmens vertraut. Von Line 6 über Damage Control bis zu Strymon – kannst du uns etwas über die Entwicklung der ganzen Geschichte erzählen?

Sean:

Sie reicht sogar noch weiter zurück! Alle drei Mitbegründer kannten sich schon von Alesis und diese Beziehungen blieben bestehen, als sie später alle bei Line 6 landeten. Irgendwann beschlossen sie, dass sie versuchen wollten, selbst Produkte herzustellen und machten sich auf eigene Faust auf den Weg. Da sich die Bereiche, in denen die drei Mitbegründer Spezialisten sind, perfekt überschnitten (Gregg ist der Guru für analoge Schaltkreise, Pete das DSP-Sounddesign-Genie und Dave der Firmware-Architekt), konnten sie selbst neuartige Geräte entwickeln, ohne viel Hilfe von anderen zu benötigen und so entstand Damage Control. Der Name Strymon kam später, als entschieden wurde, dass eine echte Abkehr vom Aussehen der ursprünglichen runden, großen (und röhrenbasierten) Damage Control-Pedale notwendig war und da ging es richtig los.

Sonja:

Wie sieht ein ganz normaler Arbeitstag bei Strymon für dich aus?

Sean:

Wir sind ein sehr kleines Unternehmen, daher hat jeder eine Menge unterschiedlicher Aufgaben. Obwohl ich für die Marketing-Funktion verantwortlich bin, habe ich im Laufe meiner Karriere in der Fertigung in den Bereichen Produkt- und Sounddesign, Produkt-Management, Vertrieb, technisches Marketing, Audiotechnik, Content-Produktion, Management und vielen anderen Bereichen gearbeitet und all das und noch mehr nutze ich täglich bei Strymon. Mein Tag kann manchmal aus der Arbeit mit der Nase nach unten bestehen, bei der Bearbeitung von zahlreichen Videos oder ich mache auch mal eben sechs Planungs-Meetings zu verschiedenen Themen. Dazu kommen dann noch Recherchen, die Kommunikation mit Vertriebspartnern oder externen Anbietern und dafür zu sorgen, dass mein Team alles hat, was es braucht, um seine Aufgaben zu erledigen. Es ist nie dasselbe und das ist gut so. Die einzige wirkliche Konstante von Tag zu Tag ist der schnarchende 80-Pfund-Coonhound hinter mir auf der Couch in meinem Büro.

Sean Halley: Ein Vollblutmusiker, wie er im Buche steht

Sonja:

Du bist selbst ein erfolgreicher Berufsmusiker und hast bereits mit Musikern wie Richard Marx, Tony Levin, Simon LeBon und vielen anderen zusammengearbeitet. Außerdem hast du Studioeinrichtungen und -ausrüstung gebaut. Erzählst du uns von deinen ersten Schritten in der Musikwelt. Wie bist du zur Musik gekommen? Wie sah dein erstes Setup aus? Wer hat dich beeinflusst?

Sean:

Nun, ich habe in der 7. Klasse angefangen, Trompete zu spielen und war die meiste Zeit die erste Trompete, aber ich hatte den Dreh nie wirklich raus. Ich habe sie nie zum Üben mit nach Hause genommen und nicht außerhalb der Schule gespielt. Erst als ich anfing, Gitarre zu spielen, machte es Klick und ich begann, mir das Instrument anzueignen. Ich begann mit 15 Gitarre zu spielen, trat mit 17 professionell auf, hatte mit 18 ein Vollstipendium für Gitarre. Mit 21 spielte ich über 280 Auftritte pro Jahr in jedem erdenklichen Stil und landete ein paar Jahre später in der Studioarbeit, weil ich mir etwas Equipment gekauft hatte und in der Stadt herumfuhr, um Projekte für lokale Bands zu produzieren.

Mein allererstes Equipment bestand aus ziemlich schrecklichem Zeug aus dem Pfandhaus und schließlich baute ich mir meinen ersten Pedalboard-Switcher aus einem Haufen Kabel und einer leeren VHS-Kassettenhülle selbst. Das Übersprechen war absolut schrecklich, aber ich konnte wenigstens ein paar Effekte integrieren.

Was meine musikalischen Einflüsse angeht, waren es zuerst Jeff Beck und David Gilmour und dann in kurzen Schüben die meisten berühmten Musiker, bis ich anfing, hauptsächlich Bläsern wie Miles und Coltrane zuzuhören. Abgesehen davon ist Keith Jarrett mein Leitstern. Ohne ihn hätte ich nicht dieselbe Beziehung zu Musik aller Genres.

Der Gear-Horter mit total verrückten Pedalboards

Sonja:

Wie sieht dein aktuelles Rig aus? Und nach welchen Kriterien wählst du dein eigenes Equipment aus?

Sean:

Oh je. Ich bin ein bisschen ein Gear-Horter und komme aus der Studiowelt, also liegt hier eine Menge Zeug herum (für einen Session-Musiker ist jedes Stück des Equipments ein Werkzeug). Ich habe gerade das albernste Session-Pedalboard aller Zeiten gebaut, auf dem neben acht Drives und Fuzzes 28 strombetriebene Geräte und sieben Strymon-Pedale enthält (schau dir bald unseren YouTube-Kanal an!). Ich bin ein Liebhaber von Röhrenverstärkern und in meiner Sammlung befinden sich ein geschätzter Guytron GT100, /13 FTR 37, Friedman Twin Sister und BE100 Deluxe, Bogner Ecstasy 3534, Alchemist und Duende, ein alter Super Champ und ein Custom-Head, den John Suhr damals für mich gebaut hat.

Überall stehen Regale voller Pedale und Widgets und ich baue oft Sachen für mich selbst, wenn ich sie nirgendwo anders finden kann. Was die Art und Weise angeht, wie ich mein Equipment aussuche, ist es so, dass ich nicht viele Powerchords, daher bevorzuge Geräte, die im Low-End groß und fett sind, sodass sich sogar Funk-Musik manchmal wie Grunge anfühlt. Eine weitere Überlegung bezüglich der Auswahl meines Gear ist für mich die Tatsache, dass ich sowohl mit Plektrum als auch mit den Fingern meiner rechten Hand spiele, sodass der Klang für mich etwas weicher sein muss, damit, wenn ich einen Akkord mit vier Fingern zupfe, jede Note die richtige Lautstärke hat.

Entwicklung und Produktion von Strymon-Pedalen im Wandel der Zeit

Sonja:

Hat sich euer Ansatz bei der Entwicklung eines Pedals im Laufe der Zeit geändert? Beeinflusst das Feedback von Benutzern im Internet die Arbeit von Strymon?

Sean:

Ausgezeichnete Frage! Wir müssten die Antwort darauf wahrscheinlich in zwei Teile aufteilen, wobei eine Seite die konzeptionelle und entwicklungsbezogene Seite und die andere die tatsächlich verwendeten Herstellungstechniken sind.

Das User-Feedback beeinflusst tatsächlich unsere Denkweise und unsere Arbeit, aber die Ideen beginnen mit etwas, für das wir uns zuerst leidenschaftlich interessieren und von dem wir glauben, dass wir es aus dem Park schlagen können, um einen amerikanischen Baseball-Ausdruck zu verwenden. Der Ansatz zum Sounddesign war immer gleich, da er oft mit Pete beginnt, obwohl unser Mann Dean Miller die meiste DSP-Arbeit in BigSky MX gemacht hat und Gregg der Hauptentwickler unserer Verstärker- und Gain-Produkte ist. Die Ideen und Sounds von Pete werden der Gruppe vorgestellt und alle verlieben sich oft sofort darin.

Viele Optimierungen später wartet das Produkt auf einen Namen, bevor es produziert werden kann, was wahrscheinlich der stressigste Teil des Jobs ist! Ehrlich gesagt, kannst du jeden in der Fertigung fragen – die Namensfindung für Produkte ist heutzutage ein Albtraum.

Was den technologischen Teil betrifft, verwenden wir andere Prozessoren als früher. Sie sind schneller und leistungsfähiger, da wir so Dinge mathematisch genauer beschreiben können. Neue Prozessoren bedeuten oft eine Änderung der Art und Weise, wie der Code geschrieben und angewendet wird, sodass diese Änderungen für uns normalerweise in der Plattform-Phase erfolgen.

Wir sind auch für viele Dinge auf BGA-Teile umgestiegen, was bedeutet, dass die Widerstände so klein sind, dass sie wie Pfefferkörner aussehen und sie können nur unter einem Mikroskop zusammengesetzt werden. Das ist verrückt!

Die Strymon-Lieblingspedale

Sonja:

Welches Strymon-Pedal ist dein absolutes Lieblingspedal?

Sean:

Oh je. Das ist, als würdest du mich fragen, welche Nichte oder welcher Neffe mein Favorit ist! Meine aktuellen Favoriten sind BigSky MX, Timeline, Ultraviolet und Compadre, aber ich möchte auch nicht in einer Welt ohne Volante und Iridium leben. Ehrlich gesagt ist für mich jedes unserer Pedale ein kleines Kunstwerk und erfüllt seine Aufgabe wunderbar – ob Lex, El Capistan oder Riverside, sie alle sind einfach perfekt auf ihrem Einsatzgebiet. Es ist eine Qual der Wahl und ich bin mir durchaus bewusst, wie verwöhnt ich bin, Zugang zu ihnen zu haben.

Sonja:

Gab es in der Vergangenheit Pedal-Designs, die nie auf den Markt kamen?

Sean:

Wir arbeiten ständig an neuen Sachen und während sich vielleicht einige Produkte in der aktiven Entwicklung befinden, die einige Fans der Marke vielleicht erwarten, gibt es auch immer ein paar Skunk-Projekte, die ein paar Leute überraschen könnten und von denen einige nie das Licht der Welt erblicken. Im Moment gibt es nichts, worüber ich wirklich sprechen kann. Man weiß ja nie – manchmal holt man ein Projekt aus dem Regal, an dem jemand vor ein paar Jahren gearbeitet hat und denkt sich: „Wenn wir einige der neuen Sachen hinzufügen würden, die wir kürzlich bei der Arbeit an ‚New Pedal xxx‘ gelernt haben, wäre das jetzt vielleicht tatsächlich viel praktikabler“, also man weiß nie.

Sonja:

Welches Pedal ist der absolute Bestseller von Strymon?

Sean:

Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren auf einer Pedalboard-Seite gesehen zu haben, dass BigSky und Timeline auf 88,2 % der eingereichten Boards waren und das scheint mit dem übereinzustimmen, was wir gesehen haben. Diese Pedale (und unsere Netzteile) waren von Anfang an sehr gute Verkaufsschlager.

Sonja:

Vor Kurzem wurde ja bereits eine neue Version des Strymon Big Sky veröffentlicht (ich liebe dieses Pedal!). Ist eine weitere Version der Timeline geplant?

Sean:

Wir sind so klein und in unseren Gewohnheiten so festgefahren, dass es noch schwieriger ist als sonst, über Produktentwicklung zu sprechen. Das liegt teilweise daran, dass wir manchmal jahrelang an Sachen arbeiten, bevor sie herauskommen (BigSky MX hat vier Jahre gedauert!), und auch daran, dass es in der Firma eine ausgeprägte Abneigung gegen Termine gibt, sodass Produkte auf ziemlich organische Weise entwickelt und veröffentlicht werden. :-)

Ich freue mich, dass du das BSMX liebst, so wie ich es auch tue! Ein Grund für die Aktualisierung älterer Produkte ist die Modernisierung der Plattform (da ältere Chips immer seltener werden) und ein anderer Grund ist das Angebot neuer Funktionen und Möglichkeiten – wir prüfen ständig, was wir derzeit anbieten, um zu sehen, ob es Verbesserungsmöglichkeiten gibt, man weiß also nie!

Strymon Plug-in vs. Pedal

Sonja:

Plug-in vs. Pedal – was ist schwieriger zu entwerfen und umzusetzen?

Sean:

Pedale, bei Weitem. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Der wichtigste ist, dass unsere Plug-ins direkte Code-Ports unserer Hardware sind, die immer an erster Stelle steht. Das bedeutet, dass der Code im Plug-in derselbe ist wie der Code, der auf dem DSP des Pedals läuft, nur dass er so angepasst wurde, dass er auf der CPU eines Computers läuft.

Die Designs unserer Plug-in-Benutzeroberflächen werden mit jeder Version weiter verbessert und sind etwas einfacher zu erstellen, weil sie formbarer sind. Damit meine ich nur, dass wir einer Plug-in-Benutzeroberfläche so viele Knöpfe hinzufügen können, wie wir wollen, aber einem echten Hardware-Produkt mehr Knöpfe hinzuzufügen, ist etwas völlig anderes, weil es mehr Komponenten, mehr physischen Platz, mehr von allem erfordert. Man muss kreativer und brutaler sein, wenn man Funktionen und Möglichkeiten bearbeitet, damit das Pedal auch dann einfach zu bedienen bleibt, wenn die von ihm erzeugten Klänge komplex sind.

Wir schwitzen Blut und Wasser und zerbrechen uns den Kopf über winzige kleine Details, damit der Benutzer einen Knopf drehen und sich freuen kann und das ist das wahre Ideal – wir möchten, dass die Leute beim ersten Spielen darüber kichern, wie gut etwas ist und dann stundenlang inspiriert losziehen und ihre eigene Musik machen. Das ist das Ziel.

Sonja:

Kannst du uns etwas über eine Erfahrung mit Strymon erzählen, aus der du am meisten gelernt hast?

Sean:

Ich habe während meiner Zeit bei der Firma eine Menge über alle möglichen Dinge gelernt, aber ich muss sagen, dass die Erfahrung, aus der ich am meisten gelernt habe, eigentlich eine Bestätigung früherer Erfahrungen ist, nämlich dass die Unternehmenskultur super wichtig ist. In der Firma gibt es weniger Politik und persönliche Manöver als ich anderswo erlebt habe und das kommt von ganz oben.

Die Mitbegründer sind wirklich gute Kerle und das wirkt sich auf die Art und Weise aus, wie die Firma arbeitet und Geschäfte macht. Es gibt kein Geschrei, keine Beschimpfungen oder ähnliches, und es besteht selten die Notwendigkeit, dass jemand bei einer Interaktion am Arbeitsplatz etwas „gewinnt“. Es ist einfach eine Ansammlung einer Menge wirklich talentierter technischer Leute, die alle Gitarren, Synthesizer und Effekte lieben und die manchmal einen Gedanken nur über ein obskures Filmzitat, eine Sportanekdote oder einen richtig stöhn-würdigen Papa-Witz ausdrücken können (ich meine DICH, Nick!).

Sonja:

Was ist dein absolutes „No-Go“ in der Musikwelt?

Sean:

Ich bin mir nicht sicher, ob sich diese Frage auf die Musik bezieht oder eher auf Ihre Karriere, also werde ich in Bezug auf die Musik antworten. Wenn es gut gemacht und gut produziert ist, kann ich mich an allem erfreuen, von Taylor Swift bis Astor Piazzola – von Sepultura und Hendrix bis Little Sims und allem dazwischen. Ein „No-Go“ ist, wenn der jemand es nur so tut, als ob etwas so wäre. Ich liebe alle Arten von Musik. In diesem Sinne ist das Konzept der musikalischen Tasche für mich sehr tiefgründig und ich liebe es auch, eine Verbindung zu dem zu spüren, was ich höre. Deshalb ist mein aktueller Favorit Madison Cunningham. Ich habe keine Ahnung, wie sie „Life According To Raechel“ live aufnehmen konnte, ohne Tränen in den Augen zu haben, denn ich kann es nicht hören, ohne es zu tun. Musik ist Magie.

Sonja:

Welche Pläne hat das Unternehmen für die Zukunft?

Sean:

Wir arbeiten ständig an neuen Sachen und ein Teil dieser Arbeit ist es, Spaß an der Recherche zu haben und dabei neue Dinge zu lernen. So wie Schauspieler oft davon sprechen, dass die Vorbereitung für eine Rolle ihr Lieblingsteil der Arbeit ist. Wir haben einige Gedanken darüber, was wir in den nächsten Jahren tun möchten und arbeiten aktiv auf vieles davon hin, aber leider kann ich nicht wirklich über Einzelheiten sprechen. Ich KANN sagen, dass es in den nächsten Jahren einige wirklich spaßige Sachen von uns zu erkunden geben wird, von denen einige zu erwarten sind und andere überhaupt nicht. Das ist der spaßige Teil!

Sonja:

Welchen Rat möchtest du den Leuten mit auf den Weg geben?

Sean:

Ich bin nicht sicher, ob ich die richtige Person bin, um jemandem Ratschläge zu geben, aber wenn ich muss, würde ich sagen: Vertraue dir selbst und deinem Bauchgefühl. Wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, ist es wahrscheinlich nicht richtig („zu schön, um wahr zu sein“ war im Zeitalter der KI nie relevanter) und wenn du dich in einer Situation befindest, in der du dich nicht gut fühlst und die Möglichkeit hast, deine Umgebung zu ändern, tu es!

Das kann so tiefgründig oder so unbeschwert sein, wie du möchtest. Wäre ich in meiner Kleinstadt geblieben, hätte ich nie die Hälfte von dem erlebt, was ich bis jetzt erlebt habe, obwohl ich auf dem besten Weg war, ein viel größerer Fisch zu werden. Lerne weiter, versuche, dich weniger auf deinen Computer oder dein Smartphone und mehr auf dein Gehirn zu verlassen (denn irgendwann wirst du keine andere Wahl haben, als dich auf die Technologie zu verlassen) und mach‘ der älteren und überarbeiteten Kassiererin im Supermarkt ein Kompliment und versuche, sie zum Lächeln zu bringen. Damit kommst du weit.

Danke für die Fragen!

Und auch ich bedanke mich von Herzen für dieses absolut großartige Interview und hoffe, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir!