Interview: Synth-Talk mit Kebu während seiner Live-Tournee

The Lost Files

Verschollen und wiederentdeckt

Florian Anwander führte dieses Interview mit Kebu kurz vor einem Live-Konzert in Regensburg im April 2017. Doch bevor das Gespräch der beiden Synthesizer-Spezialisten veröffentlicht werden konnte, ereilte Florians PC ein frühzeitiges Ende und mit ihm alle Dateien. Erst vor wenigen Wochen teilte mir Florian überraschend mit, dass das gesamte Interview mit den Bildern wieder aufgetaucht sei. Umso mehr freue ich mich heute über die Veröffentlichung dieser kleinen Perle.

Viel Spaß beim Lesen,

Euer Peter Grandl

Kebu Live / April 2017

Als Peter Grandl vor bald eineinhalb Jahren herumfragte wer Lust hätte Sebastian Teir, besser bekannt als Kebu anlässlich seiner Perplexagon Tour zu interviewen habe ich mich gerne gemeldet, denn Kebu macht irgendwie das gleiche wie ich: Live mit Vintage-Synthesizern auftreten. Auch wenn mein Musikgeschmack in eine etwas andere Richtung geht, hat mir immer schon imponiert mit welcher Professionalität und welcher Hingabe er seine Musik macht – zumal ich bestens einschätzen kann, wie riskant so ein Unterfangen ist wenn man mit mit der potentiell altersschwachen Hardware unterwegs ist. Womit ich nicht rechnete, dass es ausgerechnet die Hardware meines damaligen Rechners wäre, die mir dieses Interview ins Datennirvana schicken würde. Umso erfreuter war ich, als ich letzthin beim Durchforsten meiner Backup-Festplatten eine Kopie eines Teils des Interviews wiederfand. Also versetzen wir uns nochmal in den April 2017.

Ich gondelte von München durch den niederbayerischen Frühling, der sich schon mehr wie Sommer anfühlte, nach Regensburg und landete schließlich etwas verfrüht auf dem menschenleeren und sonnendurchglühten Parkplatz des „Airport Obertraubling“, des wohl größten Clubs in der Regensburger Gegend. Kebu war noch nicht da, im Club war das Putzgeschwader gerade damit fertig geworden, die Reste des Vorabends zu beseitigen. Nach einer Stunde kam dann ein etwas verbeulter Lieferwagen, Kebu auf dem Beifahrersitz, am Steuer „Baba“ der Mann fürs Licht. Wie sich herausstellte waren die beiden drei Stunden im Stau gestanden und entsprechend fertig. Also hab ich als erstes mal angepackt, und beim Ausladen geholfen. Nach dem zweistündigen Aufbau und dem Soundcheck konnten wir uns dann unterhalten:

Florian:

Hallo Sebastian, danke dass Du Dir Zeit für unsere Leser nimmst!

Kebu:

Hi, kein Problem, Danke Dir fürs Helfen!

Florian:

Wie geht es Euch auf Tournee

Kebu:

Oh, im Moment bin ich etwas erledigt. 1400 km im Bus in den letzten fünf Tagen, jeden Tag Aufbauen, Abbauen; das schlaucht schon. Aber andererseits ist es auch ganz toll.

Florian:

Sebastian, seit wann beschäftigt Ihr Euch mit dieser Tournee.

Kebu:

Unterwegs sind wir seit Anfang März. Mit den Arbeiten an den Songs war ich bis Ende 2016 beschäftigt. Eigentlich das meiste geschah zwischen Weihnachten und Neujahr. Danach haben wir den Bus gekauft, die Rampe eingebaut, und die ganze Ausrüstung vorbereitet, und dann noch etwas geprobt.

Florian:

Ich habe in früheren Interviews gelesen, dass Du noch einen ganz normalen Beruf als Projektmanager hast. Wie passt das überhaupt zeitlich zusammen?

Kebu:

Da hat sich was geändert. Ich habe vor drei Jahren einen Stipendium bekommen, um ein Jahr lang Musik zu machen. Ich wollte aber mein Projektteam bei VTT (https://de.wikipedia.org/wiki/VTT) nicht sitzen lassen. Daher habe ich damals gesagt, dass das Projekt bei der Forschungsfirma fertig machen möchte, und erst dann dieses Stipendienjahr anhängen würde. Das hat geklappt. Ich habe zum Jahresende gekündigt und kann mich seit Anfang Januar komplett auf die Musik konzentrieren.

Florian:

Wenn Du Deine Songs komponierst und produziest, planst Du dabei schon ein, wie Du sie auf der Bühne realisierst?

Kebu:

Das ist eine interessante Frage. Beim ersten Album dachte ich noch nicht daran, aber beim zweiten Album habe ich die großen Vorteile des Arbeitens mit einem digitalen Mischer kennengelernt. Ich habe Perplexagon quasi mit dem gleichen Setup eingespielt das hier auf der Bühne steht.

Florian:

Du benutz also auch die MPC als Kompositionstool?

Kebu:

Nein, das ist die einzige Ausnahme. Da arbeite ich in der DAW, benutze aber auch da schon den Digitalmixer und übertrage dann die MIDI-Daten (sowohl für die Synths als auch für die Mixer-Ansteuerung in die MPC. Allerdings komme ich inzwischen mit dem Mixer an seine Grenzen. Er hat 42 Eingangskanäle, aber ich benutze wirklich JEDEN Kanal

[Anmerkung: Dabei muss man natürlich bedenken, dass jeder Synthesizer mit Stereo-Ausgang zwei Kanäle braucht, an den Drummaschinen werden die Einzelausgänge abgenommen, und Effektreturns laufen ebenfalls über jeweils zwei Kanäle pro Effektgerät].

Ich muss mich jetzt nach einem größeren Mischer umsehen. Aber der Umstieg wird mühsam. Als ich von meinem alten Behringer-Mischer auf diesen Yamaha umgestiegen bin, habe ich einen Monat gebraucht, um die CC-Ansteuerung der Mixes von den Daten des alten Mischers auf die des neuen Mischers umzuziehen.

Vermutlich werde ich das angehen wenn ich auch wirklich neue Songs angehe, dann macht es Sinn sich in den neuen Mixer einzuarbeiten.

Florian:

Wann wird das sein?

Kebu:

Ich bin jetzt die nächsten Monate noch ziemlich viel auf Tournee und hoffe, dass ich Anfang Herbst erste Songs angehen kann, aber ein neues Album wird wahrscheinlich erst im Herbst 2018 herauskommen. Dazwischen habe ich noch einen Auftrag von meiner Heimatstadt, zur 100 Jahrfeier des finnischen Staates, eine Komposition zu machen. Das wird spannend, denn sie wollen es mit mehreren Sängern und einem Chor. Ich habe zwar selbst mal im Chor gesungen, aber für einen Chor zu schreiben ist was ganz anderes. Das wird sicher dauern.

Florian:

Das kann ich nachvollziehen. Ich musste mal was für Orchester arrangieren und ausnotieren. Ich habe Blut geschwitzt…

Kebu:

Anfang März war schon ein ähnliches Jubiläums-Event in Oslo, bei dem klar war, dass ich direkt neben einem Orchester aufbauen würde, und da bin ich schon angesprochen worden, ob ich nicht was mit dem Orchester zusammen machen will. Aber ich musste absagen, obgleich es sicher eine tolle Herausforderung gewesen wäre. Ich hätte schlicht nicht die Zeit dafür gehabt.

Florian:

Das sagt mir, dass Du in Finland sehr etabliert bist, wenn Du für solche Events gebucht wirst.

Kebu:

Das ist schon Lustig. Hier sagen sie: der muss in Finland berühmt sein. Und in Finland sagen sie: oh der macht eine Europa-Tournee, der ist zwar hier unbekannt, aber wo anders ist er wohl berühmt. Berühmt bin ich anscheinend immer wo anders als ich gerade bin. [Gelächter] Aber im Ernst. Ich bin nicht in einem Land berühmt, aber ich bin – wenn man das so sagen kann – berühmt auf Youtube. Meine Videos auf Youtube haben 800.000 Aufrufe pro Monat. Meine Fans sind auf der ganzen Welt, aber dann an einem Ort wie hier in Regensburg sind es dann nur 20 Fans und die bringen nochmal 20 Leute mit. Beim Rest muss ich darauf hoffen, dass die Plakatierung nochmals Leute anregt, die mich nicht kennen, aber einfach an dem Abend was machen wollen.

Ich weiß, im Schnitt kommen bei meine Auftritten in Europa 80 bis 100 Leute. Wir versuchen dann die passenden Locations zu buchen. Hier in Regensburg das Airport ist ein phantastischer Club für Live-Auftritte, aber eigentlich ist er für mich zu groß. [Tatsächlich kamen am Abend geschlagene zehn Besucher – die Biergärten waren bei dem Wetter wohl deutlich verlockender]

Florian:

Ok, Sebastian, bitte erzähl uns ein bisschen über Dein Setup.

Kebu:

Das Zentrum sind die MPC und das Mischpult. Alles ist von der MPC kontrolliert. Viele Leute fragen mich, was ich als MIDI-Clock und für die Synchronisation benutze. Die antwort ist einfach: garnichts. Die MPC steuert alle Geräte und den Mixer. Die Synths und auch die TR-808 werden über Notenbefehle und gegebenenfalls über Controller-Daten angesteuert.

[Bei der Bühnenpräsentation nach dem Interview erkennt man dann, dass Sebastian signifikante Sachen immer erstmal von Hand spielt, und dann irgendwann steigt die MPC mit der Steuerung über MIDI dazu ein. Im ersten Moment ist das etwas irritierend, weil man den Eindruck hat, dass das alles nur gefaked ist. Aber tatsächlich kann ich schon beim Soundcheck feststellen, dass Sebastian ein exzellenter Keyboarder ist, dem ein Arpeggio oder eine Akkord-Sequenz so fluffig von der Hand geht, dass man meinen möchte hier ist die Maschine am Werk]

Ich benutze alle vier MIDI-Outs der MPC und habe dahinter noch ein großes MIDI-Interface, das ich aber garnicht an einem Rechner hängt, sonder nur als MIDI-Splitter und -Router konfiguriert ist. Die einzige Form von Synchronisation ist das Clock-Signal für den Juno-60. Dafür nehme ich eine extrem kurze Snare vom TouchedBySound DRM-1 her. Ich könnte natürlich auch einen Sample aus der MPC nehmen. Aber das ist eines der tausend kleinen Dinge, die ich sicher verbessern könnte, aber zu denen ich nicht komme. Das ist echt gemein. Obgleich ich jetzt die Chance habe mich die ganze Zeit um die Musik zu kümmern, fehlt mir immer noch jede Menge Zeit, mich um diese Kleinigkeiten zu kümmern. Ich könnte zB in der MPC ein paar Spuren für Backup-Synths programmieren, für den Fall, dass eines der analogen Schätzchen ausfällt, aber auch zu so etwas wichtigem komme ich nicht. Aber auch die zwei Backup-Synths, die ich dabei habe, haben noch nicht die richtgen Programme. Vielleich schaffe ich das jetzt mal an einem der nächsten Tage, wenn mal kein Auftritt ist.

Florian:

Hast Du Probleme mit deinen Geräten

Kebu:

Erstaunlicherweise nein. Ich könnte normale Reparaturen in den Geräten aber notfalls selber machen. Und ansonsten habe ich halt so einfach Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt, wie Batterien in den Korgs tauschen oder Buchsen und Potis reinigen.

Florian:

Lass uns in Deinem Setup weitergehen: Was die Drums angeht sehe ich eine Vermona DRM-1, eine Jomox Airbase, und die TR-808…

Kebu:

Ja, die 808 und die Airbase machen die eigentlich Drums. Das DRM-1 ist keines von Vermona, sondern eines von Touch-By-Sound. Die Toms sind da höher gestimmt als beim Vermona. Dadurch kann ich die Toms als Effektsounds benutzen. Die haben eine FM-Modulation mit der man man schön abgefahrene Effekte machen kann.

Florian:

Du benutzt keine Samples aus der MPC?

Kebu:

Nein. Alle Drums sind wirklich rein analog. Es war für mich auch eine Herausforderung wirklich auf der analogen Ebene zu bleiben. Die MPC ist wirklich nur der MIDI-Sequencer.

Bei den Synthesizern fällt Dir vielleicht auf, dass da zwei Alpha Junos sind, ein Einser und ein Zweier. Ich finde sie haben einen unterschiedlichen Sound. Der AlphaJuno-1 ist für mein Gefühl ein bisschen knackiger als der Juno-2. Ich hatte erst den Verdacht, dass es einfach meine speziellen Instrumente sind, aber ich habe mehrere Alpha-Junos daraufhin getestet, und der Einser hat für mich mehr punch

[Kommentar: die Schaltungen der Synthesizerstimme von Juno-1 und Juno-2 sind absolut identisch – ich vermute, dass Sebastian hier die fehlende Dynamik des Juno-1 misinterpretiert].

Ansonsten versuche ich möglichst verschiedene Synthesizer zu verwenden. Es gibt einfach ein ausgewogeneres Klangbild, als wenn man versuchen würde alles mit dem gleichen Synthesizer zu machen.

Florian:

Ich mache ja auch Live-Auftritte mit Analog-Synths und ich stelle fest, das ich meine Instrumente oft wie zwei Kleinst-Setups verwende, zwischen denen ich dann hin und her blende – wie es ein DJ mit zwei Plattenspielern machen würde. Benutzt Du immer alle Instrumente, oder gruppierst Du auch so.

Kebu:

Nein, eigentlich benutze ich in jedem Song fast jeden der aufgebauten Synthesizer. Nur die Instrumente ohne MIDI, also die beiden Stringmaschinen und der kleine Korg kommen nicht gleichzeitig vor – so viele Hände hab ich nicht. Das eigentliche Problem sind aber die Instrumente ohne Patchprogrammierung. Aber das sind auch nur die Strings und der MonoPoly. Der Monopoly hat im Prinzip immer den gleichen Sound eingestellt, und ich verändere ich dann während des Spielens. Aber zB der Juno-60 und der Polysix haben nachgerüstete MIDI-Interfaces die keinen MIDI-Patch-Change können. Das ist dann auch schon spannend, dass ich wirklich das richtige Preset für den jeweiligen Song auswähle. Klappt auch nicht immer, vor allem wenn das Licht nicht gut ist – ok, das ist ne Ausrede. That’s live.

Florian:

Was für mich neu im Gegensatz zu Deinem Setup in den Youtube-Videos ist, das ist der Andromeda 6.

Kebu:

Ja, den habe ich vor etwa eineinhalb Jahren hereingenommen. Ich hatte vorher einen Moog Source vorher an dieser Stelle auf der Bühne. Auf dem neuen Album habe ich viele Sounds aus dem Yamaha CS-50 verwendet, und da war klar, dass ich den nicht mit auf Tournee nehmen kann. Da kam der Andromeda gerade Recht. Er klingt einerseits monophon wirklich sehr nah am Moog Source, und zum anderen kann er die Sounds des CS-50 auch recht adäquat rüberbringen. Das einzige Problem ist: der CS-50 hat einen wunderbar nuancierten Aftertouch. Der Andromeda hingegen ist da viel zu empfindlich und hat einen sehr kurzen Druckweg. Wenn man den Aftertouch wie in einem CS-50 spielen würde, dann wäre das beim Andromeda wie Ein/Ausschalten. Ich habe mir daher angewöhnt den Druck wirklich nur mit einem Finger auszuüben, auch wenn ich einen Akkord spiele. Damit kommt man dann hin.

Florian:

Wir hatten sie ja schon erwähnt: das Hohner Logan, das Korg PE-2000 und der Korg Micropreset M500, müssen wirklich gespielt werden.

Kebu:

Ja. Das musste ich natürlich in den Arrangements berücksichtigen. Aber sie haben alle einen Charakter, den ich nicht missen möchte. Gerade der Micropreset hat eine Eigenständigkeit, die manchmal fast zu weit geht: die Keyboard-Schaltung ist so empfindlich aufgebaut, dass er sich verstimmt, wenn man eine Taste zu fest drückt. Aber trotzdem liebe ich ihn. Er ist auf beiden Alben drauf.

[und beim Konzert beweist sich auch, dass Sebastian, immer wieder den kleinen Korg für Synthsolos benutzt].

Das PE-2000 nehme ich nur mit auf die Bühne, wenn ich wirklich Platz dafür habe und wenn ich ein längeres Set spielen kann. Ich habe es auch nur auf drei oder vier Songs vom ersten Album verwendet. Aber auch hier: es hat so einen eigenständigen Sound, dass ich es gerne mitnehme. Man kann das auch einfach nicht mit anderen Synths nachmachen. Und mit ein paar Delays und Reverbs klingen die Teile einfach phantastisch.

Florian:

Stichwort: Delays und Reverbs…

Kebu:

…jaaaa, ich verwende wirklich viel. Vor allem bei Delays nehme ich wahrscheinlich sogar zuviel…

Florian:

Da sind wir schon zu zweit. Ich finde man kann nie genug Delays haben. Das ist echt wahr. Leider.

Florian:

Benutzt Du MIDI-Clock synchrone Delays?

Kebu:

Ich verwende die im Yamaha-Pult eingebauten Delays. Die kann man nicht synchonisieren, aber die Delayzeiten sind natürlich auf das Tempo abgestimmt, und pro Song werden die entsprechenden Presets aufgerufen. Ich finde auch, dass „normale“, nicht ganz exakt auf dem Beat sitzende Delays etwas hübscher klingen als die völlig clock-synchronen Echos.

Als Hall verwende ich die drei Lexicon MPX. Und da ist das Setting wirklich simpel: Es gibt einen kurzen, einen mittleren und einen langen Hall. Und das bleibt durch das ganze Set so. Da muss ich dann nicht auch noch darum kümmern [und es führt dazu, dass das Set wirklich wie aus einem Guss wirkt].

Florian:

Verwendest Du Kompressoren oder Limiter?

Kebu:

Limiter nicht, aber viel Kompression. Auf den Kickdrums sind Multibandkompressoren. Ich würde gerne auch auf der Summe einen Multibandkompressor verwenden, aber das Pult hat nur vier interne Effektblöcke und ich muss mir genau überlegen, wo und wie ich die einsetze. Und man kann mit Multibandkompression wirklich viel aus den Bassdrums herausholen. Auch in der Produktion nehme ich Kompression meist nur auf den Drums her. Eine Ausnahme ist noch Sidechainkomprimierung, wenn ich mit der Bassdrum eine ganze Subgruppe sidechain-komprimiere. Gerade auf dem neuen Album habe ich viel mit Sidechain-Kompression gearbeitet. Aber manchmal imitiere ich das auch einfach über die Fader-Automation, einfach um einen Effektblock im Pult freizubekommen.

Das mit der Faderautomation verwende ich eh oft. Zum Beispiel liebe ich den Shaker der TR-808, aber er klingt für sich sehr statisch, also fahre ich Akzente und Dynamiken in der Fader-Automation. Bei einigen Songs kann man den Fader des Shaker-Kanals richtiggehend herumzappeln sehen. Ich fürchte nur, dass ich irgendwann die Fader ersetzen muss.

Insgesamt ist es aber das gleiche Setup wie in den letzten zwei Jahren. Damit bin ich jetzt schon lange gut gefahren.

Florian:

Was Deine Auftritte wirklich auszeichnet ist der extrem professionelle optische Eindruck. Das Licht und die Projektionen, das macht unglaublich viel aus.

Kebu:

Tatsächlich haben wir, Baba und ich , erst letztes Jahr begonnen zusammenzuarbeiten. Vorher habe ich immer nur das Licht des jeweiligen Veranstaltungsortes benutzt. Dann habe ich auf großen LAN-Parties gespielt, und da hatten sie oft erstaunlich tolle Lichtanlagen. Da habe ich auch einen VJ – eben „Baba“ hier neben mir – kennengelernt, mit dem ich jetzt gerne zusammenarbeite.

Baba:

Na, das hat schon 2011 angefangen. Da haben wir für Deine Studio-Videos mit aufwendigem Licht gearbeitet.

Kebu:

Stimmt, die haben wir in einem Theater in Finland aufgenommen. Bei der Theaterbeleuchtung hat Baba, dann aus dem Vollen geschöpft.

Florian:

Baba, die Ausrüstung hast Du aber nicht erst für die Tournee gekauft?

Baba:

Nein, nein. Lichtausstattung für Events ist mein Beruf. Modeschauen, Firmenevents und so was. Die Tournee hier, das ist wie Ferien für mich.

[Was von uns allseits belacht wird; Baba, hat da wirklich einen schweißtreibenden Job].

Florian:

Verwendest Du Musiksteuerung für das Licht?

Kebu:

Nein, ich mache alles manuell. Es gibt so unterschiedliche Sets und die Locations sind so unterschiedlich. Es wäre zu kompliziert, das alles vorzubereiten. Aber es wäre dann auch sehr statisch und weniger lebendig. Auch Licht darf Rock’n’Roll haben. [Beim Konzert mag man das dann gar nicht glauben. Die Licht-Einsätze sind so präzise und das Gesamtbild immer so stimmig mit der Musik, dass ich wirklich meinen imaginären Hut vor der Leistung des Lichtmannes ziehe.]

An dieser Stelle endet dann leider die Datei. Wir hatten uns vorallem noch über die Möglichkeiten unterhalten, als Alleinkämpfer mit Medienvertrieb Geld zu verdienen. Kebu sah hier nur begrenzte Chancen für sich. Am besten geht für ihn noch der direkte Verkauf über den Merchandising Stand nach dem Konzert. Auch bei Bandcamp ist für ihn eine akzeptable Möglichkeit ein bisschen Geld für seine Musik zu bekommen. Doch seinen Lebensunterhalt finanziert das alles nicht. Ich erinnere mich gut an den Satz, den er sagte unmittelbar bevor er auf die Bühne ging um vor zehn Leuten in einer 1000-Zuschauer Arena zu spielen: „Wer Musik nicht wegen der Freude auf dem Gesicht eines einzigen Zuhörers macht, der sollte lieber nicht auf die Bühnen gehen“. Sein Auftritt bereitet jedenfalls total gute Laune bei zehn tapferen Regensburgern.

