Ein Musiker unterwegs in seinem Studio auf Rädern

Thylacine gehört zu den Produzenten, deren Musik untrennbar mit Bewegungen verbunden ist, denn anstatt im Studio zu bleiben, nimmt er seinen umgebauten Airstream-Caravan als mobiles Studio mit auf Reisen und verwandelt Landschaften, Begegnungen und Sound-Kulissen in Musik.

Thylacines musikalische Herkunft Entwicklung

Sein aktuelles Album „Roads Vol. 3″ führte den 33-jährigen Franzosen nach Namibia und für AMAZONA spricht er nun darüber, wie diese Art zu arbeiten, seine Musik prägt, welches Equipment er nutzt und welche Erfahrungen und Ideen ihn antreiben.

Gereon:

Wie bist du zur (elektronischen) Musik gekommen und welche Einflüsse begleiten dich bis heute?

Thylacine:

Ich habe mich für elektronische Musik interessiert, weil ich meine eigene Musik machen wollte. Ich spielte damals in einer Band und war neugierig darauf, alles selbst zu produzieren. Vorher wusste ich nicht wirklich etwas über elektronische Musik, also entdeckte ich andere Künstler, als ich anfing, meine eigene Musik zu machen. Einer der frühesten und nachhaltigsten Einflüsse für mich war Massive Attack – ihre Arbeit hat mich von Anfang an sehr beeindruckt und inspiriert meine Musik bis heute.

Gereon:

Deine Projekte entstehen oft unterwegs. Wie hat diese Art, zu arbeiten deine Musik über die Jahre verändert?

Thylacine:

Das Leben auf Tour hat mich mit so vielen verschiedenen Kulturen und Musikrichtungen in Kontakt gebracht und ich glaube, das hat mir wirklich dabei geholfen, neue kreative Wege zu gehen. Es fordert mich ständig heraus, mich anzupassen, zu experimentieren und mich neu zu erfinden. Das Reisen hält meine Arbeit frisch, denn jeder Ort bringt eine neue Perspektive oder einen neuen Sound mit sich, den ich einfließen lassen kann.

Das Album Roads Vol. 3 und Thylacines Reise durch Namibia

Gereon:

Dein aktuelles Album ROADS Vol. 3 entstand in Namibia. Welche Eindrücke aus dem Land haben deine Songs am meisten geprägt?

Thylacine:

Es gibt viele Einflussfaktoren, aber am beeindruckendsten war vielleicht die Erfahrung, dass Musik in Namibia eine lebendige, gemeinschaftliche Darbietung ist. Die Menschen dort betrachten Musik als etwas sehr Präsenzvolles und Gemeinsames, was mich dazu inspiriert hat, dieses Lebensgefühl und diese Energie in meiner eigenen Arbeit einzufangen.

Gereon:

Und war es schwierig, spontan vor Ort zu entscheiden, welche Stimmen oder Klänge du festhalten möchtest?

Thylacine:

Nicht wirklich. Ich folge immer meinem Instinkt und der Prozess fühlt sich sehr natürlich an. Natürlich schaffen es einige Ideen oder Aufnahmen nicht auf das endgültige Album, aber ich versuche, die Dinge nicht zu sehr zu überdenken. Ich lasse mich einfach treiben und vertraue dem Moment.

Thylacines Studio im Caravan

Gereon:

Dein Airstream-Wohnwagen ist ein vollwertiges Studio auf Rädern. Aber welche technischen Anpassungen waren nötig, damit du darin wirklich professionell arbeiten kannst?

Thylacine:

Ich habe mit einem Freund zusammengearbeitet, der Akustikdesigner ist, um sicherzustellen, dass es so gut klingt wie ein normales professionelles Studio. Außerdem habe ich zahlreiche Solarzellen und 90 kg Lithium-Batterien installiert, damit ich komplett unabhängig vom Stromnetz bin. Das war eine Menge Arbeit, aber jetzt ist es ein Raum, in dem ich überall arbeiten kann und dabei die volle Studioqualität beibehalte.

Gereon:

Hast du während deiner Namibia-Reise neues Equipment ausprobiert und falls ja: Hat es deine Arbeitsweise verändert?

Thylacine:

Ja! Ich habe das binaurale Kunstkopfmikrofon KU 100 von Neumann verwendet, um Gesangsgruppen aufzunehmen. Es war fantastisch, weil es den Klang so einfängt, wie Menschen ihn natürlich hören, also in 360 Grad. Das hat auch das Aufnahmeerlebnis verändert: Da es wie ein Kopf mit Ohren aussieht, behandeln die Leute es fast so, als würde ihnen eine Person zuhören. Ich habe es sogar scherzhaft „Bob“ getauft und das hat den Sängern wirklich geholfen, sich wohlzufühlen.

Gereon:

Gibt es Geräte oder Instrumente, die du auf keinen Fall zu Hause lassen würdest, egal wohin du reist?

Thylacine:

Nicht wirklich. Ich mag es, wenn jede Reise ein neues Abenteuer ist und ich mich an den Ort anpassen kann, an dem ich mich gerade befinde. Allerdings nehme ich fast immer mein Altsaxophon mit – es kommt sehr selten vor, dass ich ohne es reise.

Gereon:

Welches Instrument oder Tool wurde für dein aktuelles Album am häufigsten benutzt?

Thylacine:

Wenn wir den Computer aus der Gleichung herausnehmen, würde ich sagen, mein klassischer Keyboard-Controller. Die meisten meiner Ideen entstehen dort und er ist wirklich das Rückgrat meines Arbeitsablaufs.

Gereon:

Welche Rolle spielen analoge Elemente in deinen Produktionen, vor allem im Gegensatz zu den digitalen Tools, die du nutzt?

Thylacine:

Analoge Tools helfen mir dabei, Spaß zu haben und zu spielen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich analoge Synthesizer voll und ganz zu schätzen gelernt habe – hauptsächlich wegen der Kosten und des Platzbedarfs –, aber jetzt benutze ich sie ständig. Sie ermöglichen es mir, ein wenig Kontrolle abzugeben und Klänge auf eine taktilere, unvorhersehbarere Weise zu erkunden.

Ein Blick in Thylacines Zukunft

Gereon:

Gibt es ein technisches Tool oder ein Instrument, das du unbedingt noch ausprobieren möchtest?

Thylacine:

Ehrlich gesagt möchte ich jedes Instrument auf der Welt ausprobieren – das ist mein Problem! Aber eines, das mich besonders interessiert, ist das Geomungo, ein traditionelles koreanisches Saiteninstrument. Sein Klang ist so einzigartig, dass ich gerne damit experimentieren würde.

Gereon:

Wenn du in die Zukunft schaust: Was wäre für dich ein Schritt, der deine Art zu produzieren noch einmal neu herausfordern würde?

Thylacine:

Ohne Computer? Das wäre eine riesige Herausforderung! Vielleicht ist das im Moment noch zu viel, aber eines Tages möchte ich versuchen, ganz ohne digitale Hilfsmittel zu produzieren, nur um zu sehen, wohin mich das führt.

Gereon:

Aktuell bist du auf Tour, aber hast du schon eine Idee, wie es danach weitergeht? Gibt es schon einen Ort, der für dich für ein nächstes Projekt infrage kommt?

Thylacine:

Nicht wirklich. Ich habe gerade ein weiteres Projekt namens Swiss Sounds veröffentlicht, bei dem ich Musik aus Hunderten von Klängen komponiert habe, die ich in der Schweiz aufgenommen habe. Das war ein sehr spannendes und unterhaltsames Projekt und ich würde diesen Prozess gerne auf ähnliche Weise weiterverfolgen. Der nächste Ort wird sich wahrscheinlich ganz natürlich ergeben – ich lasse mich bei meiner Arbeit gerne von der Umgebung leiten.

Vielen Dank für das angenehme Interview. Weitere Infos zu Thylacine, seiner Musik und der aktuell laufenden Tour gibt es auf der Website des Musikers.