Interview: Tobias Dickmann, WAVE AKADEMIE

Vor Kurzem haben wir einen Report über die WAVE AKADEMIE veröffentlicht und mit einem Absolventen über seinen Weg durch die Ausbildung gesprochen. Nun wollen wir wissen, wer hinter der Akademie steht und wie alles angefangen hat. Im Gespräch erzählt der Gründer und Geschäftsführer Tobias Dickmann ganz persönlich von seinen ersten Schritten in der Audiowelt, vom Aufbau der Schule und davon, was ihn bis heute antreibt.

Tobias Dickmann: Vom Musiker zum Akademiegründer

Gereon:

Hallo Tobias. Du bist Gründer und Geschäftsführer der WAVE AKADEMIE in Berlin und hast selbst Erfahrung als Dozent. Kannst du unseren Lesern etwas zu deinem Werdegang in der Audiobranche erzählen?

Tobias:

Hallo Gereon, sehr gerne. Wie viele Menschen in der Audiobranche habe ich einen Background als Musiker. Schon vor und während meiner aktiven Zeit als Musiker habe ich mich für Tontechnik und das Produzieren interessiert und die Tonstudio-Produktionen meiner damaligen Bands/Ensembles durchgeführt. Album-Recordings anderer Künstler waren der nächste und logische Schritt. Nach über 100 produzierten Alben gab es Anfragen und Engagements von unterschiedlichen Instituten für Lehrtätigkeiten. Aber der eigentliche Start war ein analoges 4-Spur-Kassettengerät von Fostex. Als Jugendlicher Multitrack-Aufnahmen zu machen, war eine Offenbarung.

Gereon:

Du hast die WAVE AKADEMIE für digitale Medien ja quasi im Alleingang aufgebaut und das zum Teil sogar wortwörtlich. Kannst du uns etwas zum Prozess von der Idee bis zur Verwirklichung erzählen?

Tobias:

Oh ja, das war eine intensive Zeit mit sehr langen Arbeitstagen. In meiner Zeit als Dozent gab es Aufträge für unterschiedliche Projekte und Institute, teils auf Europa-Ebene, Konzeptionen wie zum Beispiel Qualifizierungsbausteine für Ausbildungen zu erstellt. Diese methodisch-didaktischen und konzeptionellen Vorkenntnisse waren für die Gründung der Schule eine wichtige Voraussetzung.

Hinzu kamen das Faible für formelle Abläufe, umfangreiche technische Fähigkeiten auf unterschiedlichen Ebenen, sowie betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Bei der Schließung eines Institutes, bei der die Dozententätigkeit als Fachbereichsleiter sehr umfangreich war, kam es zur Auslösung von unterschiedlichem Equipment, teils ganze Klassensätze. Das war die Initialzündung.

Nach einer Planungsphase habe ich unterschiedlichen anderen Schulen Konzepte für Ausbildungen vorgestellt. Nach drei solcher Terminen gab es die Entscheidung, eine eigene Schule zu gründen. Es folgten arbeitsintensive Monate mit Konzeption, Informationsveranstaltungen, Akquise, der Erstellung der Website, der Autorisierung beim Bundesland, der Zertifizierung etc. Es wurden dann im September 2013 Räume angemietet und der Unterricht begann im Oktober 2013.

Als Dozent gab es Kontakt zu vielen Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Fachbereichen. Dies war eine wichtige Voraussetzung, um qualitativ auf gutem Niveau in die Lehre einsteigen zu können. Einige unterrichten auch noch heute an unserer Schule. Die übergreifende Arbeit zwischen verschiedenen Medien hat mich immer fasziniert. Entsprechend hat die WAVE AKADEMIE unterschiedliche Fachrichtungen, nicht nur den Audiobereich.

Die WAVE AKADEMIE im Fokus

Gereon:

Wen möchte die WAVE AKADEMIE mit dem Studium ansprechen?

Tobias:

Wir möchten grundsätzlich alle kreativen Menschen ansprechen, die ihre Leidenschaft für die Mediengestaltung mit einer beruflichen Perspektive und einem Abschluss in einer Ausbildung verbinden möchten. Als staatlich anerkannte Ergänzungsschule dürfen wir den Zusatz „staatlich anerkannt“ für unsere 2-jährigen Audioausbildungen vergeben. In Kooperation ist es außerdem möglich, unsere Ausbildungen mit dem Bachelor Music & Sound im 3. Jahr zu erweitern, auch der Master ist möglich.

Viele unserer Studierenden haben Vorkenntnisse und möchten sich spezialisieren, andere möchten ihre autodidaktisch erlernten Kenntnisse durch professionelle Fähigkeiten fundieren, andere machen ihre Erstausbildung bei uns. Als staatlich anerkannte Ergänzungsschule sind wir einer staatlichen Berufsfachschule gleichwertig gestellt. Entsprechend haben wir einen Fokus auf die Berufsqualifizierung.

Gereon:

Die Ausbildung findet in Vollzeit statt und dauert zwei Jahre. Wie verläuft der Ausbildungsweg der Studenten an der WAVE AKADEMIE?

Tobias:

Die Ausbildung ist in vier Semester geteilt. Am Ende des ersten Jahres gibt es eine Zwischenprüfung, am Ende der Ausbildung eine umfangreiche Abschlussprüfung. Die Fachbereiche sind didaktisch unterschiedlich konzipiert. Bezogen auf den Audiobereich ist die Kompetenzvermittlung linear ansteigend. Das bedeutet vielfältige Inhalte werden gleichzeitig vermittelt und das Wissensfundament steigt somit unaufhörlich an.

Da wir freiberufliche Lehrkräfte einsetzen, arbeiten wir mit Unterrichtsmodulen im Block und die Module folgen aufeinander. Wichtig für Medienschaffende ist ein aussagekräftiges Portfolio. Daher haben wir unser Ausbildungskonzept so gestaltet, dass in praktischen Prüfungen hochwertige Referenzprojekte wie zum Beispiel Sounddesign für Filme mit über 90 Minuten Länge, erstellt werden. Solche starken Portfolioeinträge sind von hoher Relevanz und attraktiv für potentielle Arbeitgeber.

Gereon:

Was muss man abgesehen von den finanziellen Mitteln mitbringen, um bei euch an der WAVE AKADEMIE studieren zu dürfen?

Tobias:

Erstmal Freude an der Mediengestaltung, Engagement, und eine realistische Sicht auf die Medienbranche und die Berufsoptionen. Für die 1- und 2-jährigen Ausbildungen ist eine Bewerbung notwendig. Wer bei uns studieren möchte, reicht seine Unterlagen digital ein. Die Schule führt keinen Aufnahmetest durch, sondern die Eignung wird anhand der eingereichten Unterlagen und Angaben der Bewerberinnen und Bewerber ermittelt.

Je nach Fachbereich sind unterschiedliche Nachweise einzureichen. Auf der Website der Schule können die Voraussetzungen nachgelesen werden. Die Studienberatung der Schule hat immer ein offenes Ohr und Interessierte können sich bei Fragen zu einer Bewerbung immer an sie wenden.

Einblicke durch Tobias Dickmann

Gereon:

Neben den Audiokursen werden an der WAVE AKADEMIE auch Film- und 3D-Kurse angeboten. Gibt es da Schnittstellen untereinander und vernetzen sich die Studenten während der Ausbildungszeit?

Tobias:

Wir sind eine interdisziplinäre Schule, entsprechend ist die Vernetzung untereinander ein wichtiger Aspekt. Als Präsenzschule sind unsere Studierenden vor Ort und Überschneidungen der Ausbildungen finden regelmäßig statt.

Die Studierenden vernetzen sich aber auch sehr schnell unabhängig von der Ausbildungsplanung miteinander. Netzwerken beim Frühstück im offenen Bereich oder am Kaffeeautomaten, so einfach geht das. Es werden Projekte geplant, angegangen und umgesetzt und wir fördern das durch Vermittlung und die Ausgabe von Technik beziehungsweise Ressourcen. Einzelne Studierende unterstützen auch in Unterrichtsmodulen anderer Fachbereiche, zum Beispiel Tonmeister bei der Filmproduktion.

Gereon:

Gibt es noch viele junge Menschen bei euch, die an der klassischen Studioarbeit interessiert sind oder wird überwiegend am Computer gearbeitet?

Tobias:

Klassische Studioarbeit ist nach wie vor ein Thema. Wobei hier nicht Analogtechnik mit gemeint ist, sondern die Recording- und Producing-Tätigkeit. Aufnahmeverfahren, Mikrofoneinsatz und Audio-Mixing und Mastering sind einfach nach wie vor ein Spielplatz für Audioenthusiasten.

Was die Technik anbelangt, haben wir uns von Anfang an gegen analoge Studiokonsolen entschieden, da diese heutzutage eine geringe Berufsrelevanz aufweisen. Mit dem Markführer im Bereich Broadcast und Live-Production sind wir mit den digitalen Lawo-Pulten seit Langem gut aufgestellt und unterrichten an den Konsolen. Natürlich ist der PC in allen Bereichen der Audioproduktion Hauptbestandteil und ist im Unterricht täglich im Einsatz.

Gereon:

Werden die Abschlussprojekte von den Studenten der WAVE AKADEMIE alleine oder in Teams produziert?

Tobias:

Die meisten Abschlussarbeiten finden als Einzelprojekte statt, wobei Gruppenarbeiten möglich sind. Für die Abschlussarbeiten gibt es 10 Wochen Zeit, ein hochwertiges Referenzprojekt umzusetzen. Beim Umfang der Projekte, zum Beispiel Postproduktion für einen 90 bis 120 minütigen Film, sind die Studierenden voll ausgelastet. Manchmal vergeben die Auftraggeber noch andere Teilbereiche, zum Beispiel Komposition, was dann bei diesem Umfang von einer anderen Studierenden übernommen werden könnte.

Grundsätzlich wissen die Studierenden, was auf sie zukommt. Innerhalb der ersten Woche sind neue Studierende die Zuschauer bei den mündlichen Zwischen- und Abschlussprüfungen und sehen die praktischen Projekte, die mit externen Kunden durchgeführt werden. Zusätzlich geben wir bereits 2 bis 3 Monate vor der eigentlichen Aufgabenstellung in den entsprechenden Klassen den Impuls, sich ein Projekt mit einem externen Auftraggeber zu suchen.

Gereon:

Gibt es ein paar spezielle Momente aus deiner Zeit hier, die du mit uns teilen möchtest?

Tobias:

Interessant ist der Werdegang so mancher Sounddesigner. Gekommen als Electronic Artist mit recht engen musikalischen Vorstellungen, finden etliche im 2. Jahr der Ausbildung Interesse und die Leidenschaft für orchestralen Filmscore oder der Arbeit mit audiovisuellen Inhalten.

Immer wieder ist es auch überraschend und wunderbar, welche Musiker, Künstler oder Sprecher unsere Studierenden akquirieren. Eine Background-Sängerin von Michael Jackson, der Synchronsprecher von Johnny Depp oder SpongeBob, Sound Branding für Lamborghini, ARTE-Dokus oder Ähnliches. Das Ergebnis dieser hochwertigen Projekte ist dann immer wieder die Bestätigung für die Schule und mich, alles richtig gemacht zu haben.

Gereon:

Vielen Dank für deine Zeit und das tolle Interview.