Wie wird ein Journalist zum Synthesizer-Erfinder?

Der britische Journalist Tom Whitwell hat einen ungewöhnlichen Weg eingeschlagen und ist jetzt im modularen Synthesizer-Bau tätig. Mit Music Thing Modular entwickelt er heute Open-Source-Module, die nicht nur funktionieren, sondern auch zum Verstehen, Verändern und Weiterdenken einladen. Im AMAZONA-Interview erzählt er uns, warum er seine Ideen bewusst offen teilt, was gutes Design mit gutem Journalismus zu tun hat und warum die spannendsten Entwicklungen häufig aus der Community kommen.

Kurz & knapp Worum geht es? Interview: Tom Whitwell spricht über seinen Weg vom Journalismus zu Music Thing Modular.

Tom Whitwell spricht über seinen Weg vom Journalismus zu Music Thing Modular. Open Source: Seine Module sollen zum Lernen, Weiterentwickeln und Experimentieren einladen.

Seine Module sollen zum Lernen, Weiterentwickeln und Experimentieren einladen. DIY-Szene: Die Community prägt seine Arbeit, ohne dass er ihr feste Nutzungswege vorgibt.

Die Community prägt seine Arbeit, ohne dass er ihr feste Nutzungswege vorgibt. Design: Aus dem Journalismus nimmt Tom Whitwell vor allem die Fähigkeit mit, Komplexes verständlich zu machen.

Aus dem Journalismus nimmt Tom Whitwell vor allem die Fähigkeit mit, Komplexes verständlich zu machen. Zukunft: Viele Ideen liegen noch auf dem „zu schwierig“-Stapel, bis Technik und Werkzeuge sie möglich machen.

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Das Interview mit Tom Whitwell gibt es auch als Video:

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Gereon:

Wir befinden uns auf der Superbooth am Stand von Music Thing Modular mit Tom Whitwell. Schön, dich kennenzulernen und danke, dass du dir Zeit für uns nimmst. Magst du dich zu Beginn kurz vorstellen?

Tom Whitwell:

Ich bin Tom Whitwell von Music Thing Modular, einem Unternehmen für Open-Source-Synthesizer im DIY-Stil mit Sitz in London, wobei ein Großteil der Fertigung in Brighton in England stattfindet.

Vom Journalismus zum Synthesizer-Bau

Gereon:

Du hast viele Jahre als Journalist gearbeitet. Kannst du uns erzählen, wie dein Weg vom Journalismus schließlich zu Synthesizern und eigener Hardware geführt hat?

Tom Whitwell:

Genau, mein Hintergrund liegt im Journalismus. Ich habe bei Zeitschriften gearbeitet, dann bei Zeitungen, unter anderem bei der Times of London. Und als eine Art Hobby habe ich nebenbei angefangen, Gitarrenpedale zu bauen, was relativ einfach zu löten ist. Dann bin ich etwa 2010 auf Eurorack gekommen. Also habe ich mich mit modularen Synthesizern beschäftigt. Und ein Freund von mir meinte: „Oh, das könntest du vielleicht als DIY-Projekt mit Eurorack-Modulen machen.“

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Also fing ich an, ein paar einfache Module zu entwerfen und die Designs in Foren wie Mod Wiggler und ähnlichen Plattformen zu teilen. Und dann habe ich ein Modul namens „Turing Machine“ entworfen, eine Art Zufalls-Loop-Sequencer. Das habe ich als komplettes Open-Source-Projekt veröffentlicht, in der Annahme, dass die Leute die Bauteile kaufen und die Module selbst bauen würden. Aber dann sagte jemand: „Ich organisiere eine Art Sammelbestellung. Ich kaufe die Teile und verkaufe sie als Bausätze.“

Daraus wurde Thonk, eine Art Anbieter, der DIY-Bausätze für Leute herstellt. Und so verkaufe ich seit etwa 12 Jahren über Thonk und entwerfe verschiedene Dinge. Und seit zwei Jahren mache ich das nun hauptberuflich. Es ist also jetzt mein richtiger Job.

Music Thing Modular

Gereon:

Sehr schön. Du hast dich also früh dafür entschieden, deine Module offen zugänglich zu machen. Warum ist dir dieser Ansatz wichtig?

Tom Whitwell:

Ich bin in Bezug auf Open Source viel weniger pedantisch als früher. Ich sehe das jetzt eher so: Wenn jemand meine Entwürfe nutzen möchte, um selbst etwas herzustellen, kann er mich kontaktieren und bekommt alle Entwürfe. Ich teile das sehr gerne und unterstütze das. Wenn jemand einfach nur meinen Entwurf nehmen, ihn billiger produzieren und selbst verkaufen will, interessiert mich das nicht besonders. Das habe ich in der Vergangenheit schon erlebt. Deshalb möchte ich jetzt wirklich, dass die Leute aus den Sachen lernen können.

Oft passiert es, dass ich etwas entwerfe und jemand sagt: „Ich würde das gerne in einem anderen Format herstellen. Ich würde das gerne im Buchla-Format oder im Surge-Format herausbringen.“ Ich finde es toll, wenn Leute das machen. Oder sie sagen: „Ich habe eine Idee. Ich möchte mein eigenes Projekt machen, das Teile davon nutzt.“ Ich finde es super, wenn Leute das tun.

Gereon:

Viele Unternehmen handeln extra so, dass ihre eigene Arbeit, ihre Designs und ihre Ideen schützen. Weißt du noch, an welchem Punkt du dir gesagt hast: „Okay, das will ich nicht mehr machen.“?

Tom Whitwell:

Also, ich bin gewissermaßen aus der Maker-Community und der Open-Source-Community hervorgegangen. Alles, was ich gemacht habe, habe ich also von dieser Community gelernt. Für mich war es also keine große, seltsame Entscheidung. Es fühlte sich einfach so an, als wäre das der richtige Weg für mich, denn das war eine Art neuer Schritt. Es fühlte sich einfach richtig an und ich habe viele Vorteile daraus gezogen, dass andere Leute das, was ich gemacht habe, aufgegriffen und weiterentwickelt haben.

Arbeitsweise und Einfluss des Journalismus

Gereon:

Und gibt es Dinge, die du aus deiner Zeit als Journalist in deine jetzige Arbeit mitgenommen hast?

Tom Whitwell:

Ich glaube – wahrscheinlich nicht speziell im technischen Sinne – die Fähigkeit, Dinge zu erklären. Und das ist ein wesentlicher Teil des Designs. Es geht es darum, etwas Kompliziertes zu nehmen, herauszufinden, was wichtig ist, und das Unwichtige wegzulassen. Genau das macht man als Journalist, genau das macht man als Redakteur. Und ich glaube, dieser Prozess – also etwas Kompliziertes zu betrachten und die wertvollsten Details herauszufinden – ist wahrscheinlich etwas, das ich aus dieser Welt mitgenommen habe.

Gereon:

Du stehst auch im engen Austausch mit der DIY-Szene. Aber wie sehr prägt die Community deine weiteren Entwicklungen?

Tom Whitwell:

Eines der Dinge, über die ich viel nachdenke, wenn ich etwas entwerfe, ist der Versuch, mich selbst aus dem Weg zu gehen. Ich denke mir: „Ich habe zwar eine Vorstellung davon, wie etwas genutzt werden könnte, aber vielleicht liege ich auch falsch.“ Wenn ich also einen Oszillator entwerfe, möchte ich mir überlegen, was das Einfachste ist. Ich kann jemandem etwas geben, das er nutzen kann, ohne zu denken: „Oh, er wird dies und das damit machen wollen.“, denn ich kann mir nur einen kleinen Teil dessen vorstellen, was die Leute damit anstellen könnten.

Im Workshop-System, also dem großen Standalone-Synthesizer, ist ein Computer eingebaut, den die Leute selbst programmieren können. Und was die Leute damit alles gemacht haben, hätte ich mir nie vorstellen können – weder, dass es technisch möglich wäre, noch, dass es interessant sein könnte. Jemand sagte also: „Oh, ich kann das an meinen Laser anschließen.“ Und sie bauten ein System, mit dem sie mithilfe der analogen Schaltkreise Laser steuern konnten.

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Jemand anderes sagte: „Ich möchte den Regen in meinem Hinterhof in meiner Wohnung in Seattle aufnehmen und einfach einen Regler haben, mit dem man stärkeren oder schwächeren Regen einstellen kann.“ Und ich hätte diese Idee nicht gehabt und ich wüsste nicht, wie man so etwas macht. Ich wäre nicht darauf gekommen. Aber das war so eine brillante, witzige Idee. Wenn man jemandem, der sich mit modularer Synthese nicht auskennt, das erklärt, um es ihm zu zeigen und er sagt: „Das ist witzig, das ist spannend, ich verstehe es.“

Oft ist es so, dass ich nicht unbedingt auf die Community höre, die sagt: „Wir wollen die Funktionen A, B und C.“ Ich schaue mir an, was sie machen, und frage mich: „Wie kann ich sicherstellen, dass ich sie nicht daran hindere, mit A, B, C, D, E und F ihr eigenes Ding zu bauen?“

Tom Whitwells Blick nach vorne

Gereon:

Wie siehst du denn generell die aktuelle Entwicklung der Modular-Szene?

Tom Whitwell:

Ich weiß es nicht. Das ist wirklich schwer zu sagen. In den letzten 10 Jahren hat es ein unglaubliches Wachstum gegeben. Ich war vor 10 Jahren auf der Superbooth und tatsächlich war ich schon bei der allerersten Superbooth dabei, als es noch Teil der Musikmesse in Frankfurt war. Aber der Wandel von vor nur 10 Jahren bis heute – alleine die Zahl der Menschen, die in diese Szene eingestiegen sind, die Zahl der beteiligten großen Unternehmen, die Zahl der beteiligten kleinen Unternehmen – ist enorm gestiegen.

Das bedeutet, dass es meiner Meinung nach viel schwieriger ist, sich durchzusetzen und ein Publikum zu finden. Man muss in der Lage sein, etwas anderes zu machen. Das ist also überraschend. Ich finde das wirklich positiv, denn die Leute experimentieren.

Gereon:

Eine Frage habe ich noch: Gibt es etwas, das du in Zukunft auf jeden Fall noch entwickeln möchtest?

Tom Whitwell:

Ja, da gibt es definitiv Dinge. Ich werde nicht versuchen zu erklären, was das genau ist. Aber es gibt viele Dinge und jede Menge Bereiche. Ich glaube, jeder, der Designer ist, hat eine ganze Welt voller Ideen und oft gibt es Dinge, die unmöglich erscheinen. Also etwas, das ich gerne machen würde, aber ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll.

Manchmal möchte man etwas machen, aber die Technologie dafür existiert einfach nicht oder ist zu teuer. Und dann blättert man eines Tages durch einen Katalog und denkt: „Mit diesem Ding kann ich das umsetzen.“ oder man sieht eine Open-Source-Bibliothek, die sagt: „Jetzt kannst du das machen.“

Ich glaube also, dass sich das ständig ändert. Ich habe jede Menge Ideen, die mir im Kopf herumschwirren und sie liegen alle auf dem „zu schwierig, zu nervig, zu unmöglich“-Stapel. Und meine Erfahrung ist, dass sie sich mit der Zeit in die Richtung von „Jetzt kann ich das tatsächlich machen“ bewegen, also in die Richtung, in der es möglicher wird.

Gereon:

Das ist spannend zu hören. Dann vielen Dank für deine Zeit und dafür, dass du uns einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast und erzählt hast, wie du vom Journalismus zum Bau von Synthesizern gekommen bist. Vielen Dank.

Tom Whitwell:

Danke.