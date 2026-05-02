Trovarsi über ihr erstes eigenes Modul

Trovarsi hat gemeinsam mit Weston Precision Audio erstmalig ein Modul nach ihren Vorstellungen kreiert. In enger Zusammenarbeit entwickelten die Musikerin und Devin Weston das Trivium. Wir von AMAZONA haben mit den beiden über dieses Projekt gesprochen.

Kurz & knapp Worum geht es? Interview mit Trovarsi und Devin Weston über die Entwicklung des Eurorack-Moduls Trivium von Weston Precision Audio. Konzept: Trivium vereint Filter, zwei Hüllkurven und VCA mit Overdrive in einem kompakten 12-HP-Modul.

Trivium vereint Filter, zwei Hüllkurven und VCA mit Overdrive in einem kompakten 12-HP-Modul. Idee: Entwickelt aus Trovarsis Live-Workflow, um Oszillatoren schnell in spielbare Sounds zu verwandeln.

Entwickelt aus Trovarsis Live-Workflow, um Oszillatoren schnell in spielbare Sounds zu verwandeln. Zusammenarbeit: Remote-Projekt mit mehreren Prototypen.

Remote-Projekt mit mehreren Prototypen. Besonderheit: Kein integrierter Oszillator und maximale Flexibilität für unterschiedliche Klangquellen.

Kein integrierter Oszillator und maximale Flexibilität für unterschiedliche Klangquellen. Praxis: Fokus auf Performance, intuitive Bedienung und vielseitige Modulationsmöglichkeiten.

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Die Idee hinter dem Modul

Die Idee zum Trivium stammt von Trovarsi (Shanda Nunez) und orientiert sich an ihren Live-Performance-Vorlieben. Es ist kompaktes und 12 HP breites Modul, das ein State-Variable-Filter mit HP, LP und BP mit zwei Envelopes und einem VCA mit Overdrive in einem Modul kombiniert. Eine spannende Geschichte also.

Sonja:

Hi Trovarsi, ich hoffe, es geht dir gut. Es ist ja ein spannendes Projekt, das du da gemeinsam mit Devin von Weston Precision Audio realisiert hast. Wie genau kann ich mir den Beginn der Zusammenarbeit vorstellen? Bist du mit deiner Idee an Devin herangetreten oder hat Devin dich gefragt, ob ihr etwas gemeinsam entwickeln wollt?

Trovarsi:

Ich wandte mich mit dem Konzept an Devin. Trivium hatte mich schon seit einigen Jahren beschäftigt, da es direkt aus meinen eigenen Bedürfnissen als Live-Musiker mit modularen Synthesizern entstand. Je nach gewünschtem Sound wechsle ich ständig die Oszillatoren, aber um einen kompletten Klang zu erzeugen, benötigt man normalerweise mehrere Module und viel Patching.

Ich wollte eine effizientere Möglichkeit, jeden Oszillator in einen spielbaren, Performance-tauglichen Klang zu verwandeln. Als ich Devin die Idee vorstellte, verstand er sofort meine Vision und war begeistert, sie gemeinsam mit mir umzusetzen.

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Sonja:

Das Trivium ist das erste Modul, das nach deinen Vorgaben entwickelt wurde, richtig? Was war dir dabei besonders wichtig?

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Trovarsi:

Ja, es ist das erste Modul, das ich so direkt auf meinen eigenen Workflow und meine Performance-Anforderungen zugeschnitten habe. Am wichtigsten war mir Flexibilität. Ich wollte keinen festen Synthesizer-Sound mit eingebautem Oszillator, denn einer der größten Vorteile von modularen Synthesizern ist die Möglichkeit, die Klangquelle jedes Mal neu zu wählen.

Ich wollte etwas Kompaktes, das mir die wesentlichen Bausteine eines Sounds liefert und gleichzeitig ein offenes Klangbild vermittelt. Auch die Performance-Kontrolle war mir extrem wichtig, insbesondere der direkte Zugriff auf Klangformung, Modulation und Bewegung, ohne dass das Modul überladen wirkt.

Vom Lieblingsoszillator zur vollwertigen Synthesizerstimme

Sonja:

Welche Idee steckt hinter dem Modul und basiert es auf einem bereits existierenden Modul?

Trovarsi:

Es handelt sich weder um einen Klon, noch um eine Neuauflage eines anderen Moduls. Vielmehr entstand es aus einer praktischen Lücke in meinem eigenen System. Ich wollte etwas, das das Patchen vereinfacht und gleichzeitig die Flexibilität und den individuellen Charakter beibehält, die modulare Systeme so interessant machen.

Die Grundidee ist einfach: Trivium erweckt deinen Lieblingsoszillator als vollwertige Synthesizerstimme zum Leben. Es bietet dir die benötigten Filter, Hüllkurven und VCAs, überlässt dir aber die Wahl des Oszillators. So kannst du es je nach gewünschtem Klangcharakter mit analogen oder digitalen Klangquellen kombinieren.

Devin:

Das Modul basiert eigentlich auf nichts Existierendem. Die ursprüngliche Idee entstand aus Diskussionen über ein Filter mit Hüllkurve. Im Laufe der Gespräche fügten wir Funktionen hinzu und entfernten sie wieder, bis wir schließlich etwas entwickelten, das sich intuitiv einfügt, da es die meisten Elemente einer traditionellen subtraktiven Synthesizerstimme enthält – abgesehen vom Oszillator bzw. der Quelle.

Zusammenarbeit auf die Ferne – Remote und dennoch nah

Sonja:

Die Entfernung zwischen Kalifornien und Portland ist beträchtlich. Habt ihr trotzdem gemeinsam in einem Raum an dem neuen Modul gearbeitet oder wie lief das ab?

Trovarsi:

Wir haben den Großteil des Prozesses remote gearbeitet. Trotzdem war es ein sehr aktiver und kollaborativer Austausch. Ich brachte die Performance-Perspektive und die funktionale Vision für das Modul ein und Devin setzte dies in das technische Design um.

Die Zusammenarbeit fand größtenteils remote statt, aber in einem sehr aktiven und wechselseitigen Prozess. Ich brachte die Performance-Perspektive und die funktionale Vision für das Modul ein, und Devin setzte dies in das technische Design um.

Wir haben viel Zeit damit verbracht, den gesamten Workflow, die Architektur und die wichtigsten Bedienelemente zu besprechen. Wir sprachen beispielsweise über den Filterstil, die Chip-Auswahl, das Verhalten der Hüllkurven und die optimale Verdrahtung, um eine unübersichtliche Benutzeroberfläche zu gewährleisten.

Anschließend übernahm Devin das tiefergehende Schaltungsdesign und gemeinsam verfeinerten wir das Layout, sodass es sich intuitiv und klanglich anfühlte. Obwohl wir nicht im selben Raum waren, fühlte es sich dennoch sehr kollaborativ an, da der Prozess durch ständiges Feedback und gegenseitige Optimierung geprägt war.

Devin:

Abgesehen von unseren persönlichen Gesprächen auf Synthesizer-Events lief alles komplett digital. Zuerst tauschten wir viele E-Mails aus, in denen ich Entwürfe für mögliche Bedienfeld-Layouts schickte.

So beginne ich tatsächlich viele meiner Module: Ich habe eine Vorstellung von den Funktionen, die das Modul erfüllen soll, skizziere ein Bedienfeld mit allen benötigten Bedienelementen und Ein-/Ausgängen und erstelle dann einen maßstabsgetreuen Entwurf.

Nachdem ich den ersten Prototyp fertiggestellt hatte, schickte ich ihn Shanda zum Testen. Wir besprachen dann in einem Zoom-Meeting, wie er funktionierte und klang, welche Schwächen es gab und was wir verbessern wollten. Anschließend baute ich einen weiteren Prototyp und schickte ihn ihr. Ich glaube, wir haben auf diese Weise etwa vier Iterationen durchgeführt.

Weston Precision Audio

Sonja:

Devin, wie ist Weston Precision Audio eigentlich entstanden?

Devin:

2019 entwarf ich eher aus einer Laune heraus einen Klon des Pro-One namens PRO2021 und verkaufte einige Dutzend Bausätze zum Selbstbau. Während der Entwicklung dieses Synthesizers tauchte ich tief in die Welt der analogen Audioschaltungstechnik ein und begann, Eurorack-Module zu bauen, um meine Ideen umzusetzen. Damit war die Firma gegründet und ich entwickelte einfach immer mehr Module.

Sonja:

Welche besonderen Herausforderungen gab es bei der Entwicklung des Moduls?

Devin:

Die größte Herausforderung für mich war, alle Funktionen des Moduls auf nur 12 HP zu packen (ich glaube, Shanda hätte sogar 8 oder 10 bevorzugt. Meine üblichen Produkte zeichnen sich durch ein großzügigeres Layout aus und verzichten stets auf dünne Plastikpotentiometer oder Ähnliches, um die HP-Zahl zu minimieren.

Shanda benötigte jedoch ein kompaktes Modul für kleinere Bühnenaufbauten. Daher musste ich versuchen, das Modul deutlich kleiner zu gestalten als gewohnt, ohne dabei die gewohnte Qualität und Ergonomie meiner Module zu beeinträchtigen. Ich denke, das ist uns mit Trivium hervorragend gelungen und es war eine spannende Herausforderung.

Sonja:

Gab es etwas, das ihr technisch nicht umsetzen konntet?

Devin:

Die größte Einschränkung bei diesem – oder eigentlich jedem – Modul ist der Platz für Bedienelemente und Ein-/Ausgänge. Ich glaube, wir hatten mal die Idee für einen Filter-Ping-Eingang, aber der wurde nicht umgesetzt. Es gibt einfach nicht genug Steckplätze für Buchsen und Potentiometer.

Ich bin mir sicher, wir würden einfach davon ausgehen, dass jeder Parameter über CV-Signale verfügt, wenn es auf die Frontplatte passen würde!

Das Trivium: Robust, fokussiert und spielfreundlich

Trovarsi:

Im Hinblick auf die ursprüngliche Vision hat sich nichts Wesentliches geändert. Natürlich muss bei jedem Moduldesign ein Gleichgewicht zwischen Platzbedarf, Bedienbarkeit und Komplexität gefunden werden. Man kann zwar immer weitere Funktionen hinzufügen, aber das kann irgendwann die Unmittelbarkeit des Instruments beeinträchtigen.

Mir war es wichtiger, dass sich das Modul robust, fokussiert und spielfreundlich anfühlt, als überladen zu wirken. Anstatt also zu denken, dass wir etwas nicht umsetzen konnten, würde ich sagen, dass es im Prozess darum ging, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die dem Konzept wirklich dienten.

Sonja:

Was unterscheidet das Trivium von anderen Modulen?

Trovarsi:

Was Trivium auszeichnet, ist die Kombination aus Flexibilität, Kompaktheit und Performance-Fokus. Es handelt sich um ein 12-HP-Modul, das die Kernelemente eines subtraktiven Klangerzeugers vereint: Filter, zwei Hüllkurven und einen VCA mit integriertem Overdrive. Was es für mich aber wirklich besonders macht, ist, dass es dies ermöglicht, ohne einen festen Oszillator vorzugeben.

Man kann jede beliebige Klangquelle verwenden. Ebenfalls sehr wichtig ist die direkte CV-Steuerung der Filter-Cutoff-Frequenz, denn diese Art der direkten Live-Modulation ist für meine Performance unerlässlich. Es bietet außerdem flexible Routing-Optionen und zwei Hüllkurven mit unterschiedlichen Charakteristiken, sodass sich präzise Klangformung und rhythmische oder dynamische Klangbearbeitung mühelos realisieren lassen.

Sonja:

Wie lange hat es von der ersten Idee bis zum fertigen Modul gedauert? Und wie lange hat die Entwicklung anderer Module zuvor gedauert?

Devin:

Wir begannen nach der Knobcon 2024 über die gemeinsame Entwicklung eines Moduls zu sprechen und starteten etwa im Oktober 2024 einen E-Mail-Austausch mit ersten Konzeptdiskussionen. 2025 gab es eine mehrmonatige Pause, bevor wir Anfang Februar dieses Jahres schließlich das Modul veröffentlichten. Normalerweise bringe ich ein neues Modul pro Jahr heraus, manchmal auch zwei.

Sonja:

Wie genau nutzt du das Trivium in deinem Setup? Was sind deine bevorzugten Einstellungen?

Trovarsi:

Ich nutze Trivium, um schnell einen Oszillator in einen spielbaren, ausdrucksstarken Sound zu verwandeln, ohne jedes Mal die gesamte Signalkette neu aufbauen zu müssen. In meinem Setup ist das besonders praktisch, da ich die Oszillatoren häufig wechsle, je nachdem, ob ich einen aggressiveren, sanfteren, digitaleren oder Acid-ähnlichen Sound benötige.

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Ich liebe es, das Filter für fließende Übergänge und zur Spannungsgestaltung in Live-Sets einzusetzen. Besonders gerne nutze ich den VCA-Overdrive, um zwischen einem cleanen und einem verzerrteren, gesättigteren Klang zu wechseln.

Außerdem nutze ich die zweite Hüllkurve sehr gerne für rhythmische oder perkussive Modulationen, während ich die ADSR-Hüllkurve für die Hauptklangformung verwende. Diese Kombination verleiht dem Sound viel Lebendigkeit.

Devin:

Mir gefällt es mit einem einfachen Sägezahn- oder Rechteckoszillator als Bassstimme. So erzeugt es recht gut 303-ähnliche Sounds.

Sonja:

Gibt es versteckte Funktionen oder besondere Tricks, die ihr den Lesern verraten könnt?

Trovarsi:

Was mir besonders gefällt, ist die flexible Routing-Option, vor allem die Möglichkeit, die Modulation an verschiedenen Positionen relativ zum Filter zu platzieren. Das eröffnet viele Klangvariationen, ohne dass zusätzliche Module benötigt werden. Da Trivium oszillatorunabhängig ist, kann der Klang je nach Kombination mit anderen Oszillatoren sehr unterschiedlich ausfallen.

Dasselbe Modul kann mit einem Oszillator straff und druckvoll klingen, mit einem anderen hingegen viel flüssiger oder aggressiver. Auch der Overdrive ist definitiv einen Blick wert, denn er ist nicht nur für extreme Verzerrung gedacht. Er kann subtile Schärfe und Präsenz hinzufügen, die einem Sound helfen, sich im Live-Mix hervorragend durchzusetzen.

Devin:

Interessante Effekte lassen sich erzielen, indem man eine der Hüllkurven an einen Eingang anschließt, der nicht Teil der Routing-Schaltmatrix ist, beispielsweise an den Audioeingang, um das Filter anzuregen.

Sonja:

Plant ihr vielleicht, weitere Module gemeinsam zu entwickeln?

Trovarsi:

Ich wäre dem definitiv aufgeschlossen. Diese Zusammenarbeit war unglaublich bereichernd, da sie sich wie ein echter Schnittpunkt zwischen technischer Expertise und realen Leistungsanforderungen anfühlte. Ich habe bereits einige Ideen im Kopf und Devin ist jemand, mit dem ich sehr gerne auch in zukünftigen Projekten zusammenarbeiten würde.

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Trivium entstand aus einem sehr authentischen Bedürfnis in meiner eigenen Praxis, daher wäre es eine natürliche Fortsetzung, wenn die nächsten Ideen aus demselben Bedürfnis heraus entstehen.

Devin:

Das ist durchaus möglich!

Sonja:

Was möchtet ihr den Lesern sonst noch sagen?

Devin:

Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich über die Jahre hinweg unterstützt und ermutigt haben, weiterhin Synthesizer zu entwickeln. Ehrlich gesagt, angesichts von Herausforderungen wie schwankenden Zöllen und dem enormen Wettbewerb auf diesem Markt kann man schon mal den Mut verlieren.

Aber zu hören, dass andere meine Arbeit nutzen, um großartige Musik zu machen, hellt diese Stimmung immer sofort auf. Darum ging es ja schließlich schon immer … um die Musik!

Trovarsi:

Ich hoffe, dass die Leute Trivium als ein Instrument entdecken, das zum Experimentieren einlädt. Für mich spiegelt es meine bevorzugte Arbeitsweise mit modularen Systemen wider: intuitiv, effizient, flexibel und Performance orientiert.

Ich bin Weston Precision Audio sehr dankbar, dass sie an die Idee geglaubt und zu ihrer Veröffentlichung beigetragen haben. Ich bin gespannt, wie andere Künstler es in ihren Systemen einsetzen und es in ungeahnte Richtungen weiterentwickeln werden.

Vielen Dank an Trovarsi und Devin für dieses tolle Interview! Und wer Lust hat, das Trivium auszuprobieren und mit Trovarsi und Devin über das neue Modul fachsimpeln möchte, kann dies auf der diesjährigen SuperBooth an dem Stand W271 gerne tun.