Interview: Tyrell zu Behringers Synthesizer 2017

Dass der erste Behringer Synthesizer DeepMind 12 – zunächst einmal rein medial betrachtet – ein voller Erfolg wird, war absolut klar. Wer die Geschichte von Uli Behringer kennt weiß, dass er sich nie mit halben Sachen zufrieden gibt. Entwicklungen werden ständig vorangetrieben, Prozesse optimiert und die letzten Unternehmensübernahmen von Klark Teknik, TC Helicon, TC Electronic etc. zeigen, dass die Behringer Reise noch lange nicht zu Ende ist.

Ungeachtet dessen, was die „Music Group“ in ihren diversen Produktsparten entwickelt, ist und bleibt der erste Synthesizer des Unternehmens aber das aktuell mit Abstand interessanteste Produkt. Aber wo geht die Reise hin?

Erste Informationen sind nun in einem Video-Interview mit Uli Behringer aufgetaucht. Das Video ist schon einige Wochen alt, wurde aber erst jetzt auf der Facebook Seite von Behringer veröffentlicht. Anlässlich der Pre-NAMM Vorstellung des DeepMind 12 plaudert Uli Behringer rund 17 Minuten über seine Anfänge. Von der Kindheit wird erzählt, den ersten Gehversuchen als Musiker, dem Bau seines ersten eigenen Synthesizesr UB-1 bis hin zur Entwicklung des DeepMind 12. Und genau da wird es interessant, denn Uli Behringer spricht hier ganz offen von weiteren Produkten. Um ihn zu zitieren: „We go all in“.

Eins war und ist klar: Wenn ein Weltkonzern eine neue Produktsparte aufzieht, dann macht man das nicht nur mal so. Trotz aller Leidenschaft, die Uli Behringer und das Entwicklungsteam um Pete Sadler und Rob Belcham für Synthesizer hegen, solch eine Sache zieht man nur durch, wenn es langfristig auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Preislich waren und sind die Behringer Produkte stets günstiger als die der Konkurrenz, von daher verwundert Uli Behringers Aussage zum Einstiegspreis der zukünftigen Synthesizer absolut nicht: 49,- US-Dollar! Bäng, das ist eine Ansage!

Doch Behringer geht noch weiter, denn das Unternehmen beschäftigt ein riesiges Social Media Team und auch er selbst ist äußerst aktiv in den Unternehmens-Foren unterwegs. Meinungen von Usern werden offensichtlich sehr ernst genommen und Wünsche sollen unbedingt geäußert werden.

Doch Behringer wäre nicht Behringer, wenn er nicht schon längst Pläne für kommende Produkte im Kopf hätte. Erstmal abwarten, wie sich der DeepMind 12 verkauft und dann bringt man in 3-4 Jahren den nächsten Synthesizer raus? Das klingt nicht nach Uli Behringer.