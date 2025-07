Mit Leidenschaft für PA und Licht

Wie läuft eigentlich so eine Beratung bei Thomann ab? Und warum es sich lohnt, sich vor Ort beraten zu lassen? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mich selbst auf den Weg nach Burgebrach gemacht. Dort durfte ich einige Tage für AMAZONA in der Audio- und Licht-Abteilung absolute Profis kennenlernen und viele spannende Produkte testen. Unser Interview mit Fachberatern für PA-Anlagen und Licht zeigt dir, worauf es bei einer guten Fachberatung ankommt und was du als Kunde dafür „mitbringen“ solltest.

Alle Wege führen nach Burgebrach

In einem unscheinbaren Ort irgendwo zwischen Bamberg und Nürnberg wurde 1954 ein kleiner Musikladen eröffnet. Welche Größe und Bedeutung er in der Musikwelt einmal bekommen sollte, hat damals noch niemand geahnt. Mittlerweile ist Thomann mit seinen riesigen Versandhallen und Gebäuden deutlich auf Satellitenaufnahmen der Gemeinde zu erkennen. Die Gemeinde zählt heute circa 7000 Einwohner.

Der Weg ist bei der Anfahrt schon etwas Besonders. Wir fahren lange über Landstraßen und durch kleine Dörfer, bis wir Burgebrach erreichen. Noch fragen wir uns, wo denn hier genau eines der stärksten Musikgeschäfte der Welt stehen soll. Wir fahren über einen Hügel und erreichen das Dorf Treppendorf (wo wohl der Name Stairville herkommen mag?). Es erscheinen riesige Hallen und ein großes Schild: Thomann.

So geht es wahrscheinlich vielen, die das erste Mal persönlich das Musikhaus besuchen. Ich frage mich, was das Besondere daran ist und warum interessierte Käufer sich auf den Weg nach Burgebrach machen sollen, wenn doch alles per Knopfdruck bestellt werden kann.

In der Audio- und Licht-Abteilung treffe ich Max und Linus. Die beiden arbeiten seit einigen Jahren in dem Musikhaus und sind absolute Profis in ihren Bereichen. Mit ihnen bin ich verabredet, um herauszufinden, ob sich die lange Reise zum Store wirklich lohnt.

Auf den menschlichen Aspekt kommt es an

Max, Audioabteilung:

Wir wissen, es gibt guten Sound und wir wollen unseren Kunden auch bestmöglichen Sound bieten. Wir können gezielt auf die Wünsche und Bedürfnisse eingehen und versuchen im Vorfeld die besten Lösungen zusammen mit den Kunden zu finden. Auch nach dem Kauf möchten wir, dass unsere Kunden zufrieden bleiben und sind immer ansprechbar, wenn Probleme auftauchen.

Wir kämpfen so lange, bis der Kunde mit einem guten Ergebnis nach Hause geht und da ist es auch egal, ob wir uns fünf Minuten oder eine Stunde mit dem Kunden beschäftigen. Preislich kämpfen kann man immer, aber der menschliche Aspekt der Arbeit ist nicht messbar. Es gibt Unternehmen, die genau diese menschliche Komponente vernachlässigen, weil sie ein Risiko darin sehen, zu viel Power in die Beratung vor Ort zu stecken. Doch hier bei Thomann schrecken wir davor nicht zurück. Das ist auch der Grund, warum ich hier so gerne arbeite.

Vor Ort kann man vergleichen und testen

Linus, Lichtabteilung:

Beim Licht ist es wichtig, die einzelnen Geräte mal aus der Nähe zu betrachten und Fragen stellen zu können. Wir haben die Möglichkeit, viele Geräte zu vergleichen und die Unterschiede zu zeigen. Auch kleine Details und Unterschiede können wir hier vor Ort deutlich machen. Wir holen auch gerne Artikel aus dem Lager, um alle Wünsche des Kunden erfüllen zu können. Hier können alle Lampen im Kontext betrachtet werden. In ein Licht-Setup eingebunden wird hier auch das Zusammenspiel von verschiedenen Lampen deutlich. Wichtig dabei ist es natürlich, dass wir einfach gerne die Ideen des Kunden versuchen mit unserem Fachwissen zu unterstützen und eine gute Lösung für den Kunden zu finden.

Wer eine PA kaufen will, muss selbst mit den Ohren hören

Noah:

Welche Gedanken sollten sich Kunden vor dem Kauf einer PA machen?

Max:

Der wichtigste Aspekt, der bei der Beratung erst einmal abgefragt wird, ist die Frage danach, wie viel du ausgeben möchtest. Da reicht auch ein grober Bereich, wie 500 – 1.000 Euro. Am Ende geht es darum, eine individuelle Lösung zu bieten und nicht das teuerste Produkt anzupreisen. Deshalb müssen wir zunächst wissen, in welchem preislichen Rahmen wir uns bewegen.

Dann können wir zusammen mit dem Kunden gucken, ob wir für den Einsatzzweck in der Preisklasse etwas Gutes finden oder eben auch nicht. Als Zweites ist es wichtig für uns zu erfahren, was die Einsatzzwecke der PA sein soll. Ist es eine Band oder ein DJ? Sollen 100 oder 500 Personen beschallt werden?

Noah:

Ist es wichtig sich eine PA selbst anzuhören?

Max:

Das kommt sehr auf deine Ansprüche an. Wenn du nur etwas brauchst, um deine Stimme laut zu machen oder im Hintergrund Musik abzuspielen, reicht es eigentlich, wenn du bei uns anrufst und wir dich beraten. Bist du aber Teil einer Band oder Künstler, der eine PA für richtige Konzerte benötigt und du vielleicht technisch nicht besonders bewandert bist, dann macht es total Sinn vorbeizukommen.

Jeder Hersteller von Lautsprechern hat natürlich eigene Vorstellungen davon, was guter Sound bedeutet und somit klingen verschiedene Lautsprecher natürlich auch unterschiedlich. So ist es auch beim Hören. Jeder Mensch hat eigene Vorstellungen davon, ob etwas gut klingt oder nicht. Deswegen macht es total Sinn, sich die verschiedenen Lautsprecher selber anzuhören. Wenn wir zwei Stunden unterschiedliche Lautsprecher testen und der Kunde am Ende sicher sagen kann, welche PA es sein soll, dann haben wir unser Ziel erreicht. Der Kunde geht zufrieden mit einem Produkt nach Hause, das er sich selbst durch das Vergleichen ausgesucht hat.

Noah:

Wie gut könnt ihr denn vor Ort auf die Kundenbedürfnisse reagieren und Lautsprecher testen?

Max:

In unserer PA-Abteilung stehen die meisten Lautsprecher aus unserem Sortiment zum Testen bereit und wenn nicht, fordern wir sie aus dem Lager an. Wir haben eine speziell für uns entwickelte IT-Matrix. Diese ermöglicht es uns, Audiosignale an jeden beliebigen Lautsprecher im Raum zu schicken. Auch die Subwoofer können unterschiedlich angesteuert werden.

So können wir jeden beliebiges Topteil, mit jedem beliebigen Subwoofer zusammen testen und vergleichen. Das alle geht schnell und unkompliziert übers Tablet. Die Lautsprecher stehen bei uns auch nicht nur zum Angucken. Wir gucken gerne genauer auf die Lautsprecher, versuchen sie bis an ihre Grenzen zu bringen und testen DSP-Presets und Einstellungsmöglichkeiten.

Noah:

Wie sehr gefällt dir der Kundenkontakt in deinem Job?

Max:

Klar es geht auch darum etwas zu verkaufen, aber wenn wir den Kunden gut beraten und ihm unsere Zeit schenken, dann kauft er am Ende auch etwas. Hier sind alle Menschen mit denselben Interessen, die Lust haben, Produkte zu testen und neue Sachen auszuprobieren. Das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß.

Licht ins Dunkel bringen und die richtige Auswahl treffen

Noah:

Gibt es den einen ,,klassischen Kunden“ bei euch?

Linus:

So einen richtigen Standardkunden gibt es bei uns nicht. Bei uns ist wirklich alles dabei. Wir haben Entertainer, Betreiber von Clubs und Festivals, Bands oder sogar Kirchengemeinden. Pauschalisieren ist dabei ziemlich schwierig.

Noah:

Haben die meisten Kunden eine konkrete Vorstellung davon, was sie benötigen oder eher eine grobe Richtung?

Linus:

Einige haben schon eine konkrete Vorstellung, andere suchen aber auch einfach gute Lampen für ihren Partykeller. Manchmal merkt man während des persönlichen Gesprächs aber trotzdem, dass auch konkrete Vorstellungen bisweilen optimiert werden können. Wie beispielsweile für ein Theater, das ein Frontlicht sucht und sich Fluter herausgesucht hat. Da macht es manchmal Sinn, Alternativen zu nennen, wie in diesem Fall Stufenlinsen oder auch Profiler.

Noah:

Was würde euch in der Beratung helfen? Sprich: Wie können sich Kunden im Vorfeld auf das Gespräch vorbereiten?

Linus:

Natürlich spielt das Budget eine große Rolle. Lichtpulte fangen beispielsweise bei uns mit dem DDC6 bei 39,- Euro an und gehen hoch bis 65.000,- Euro mit der GrandMA3. Da brauchen wir schon eine gewisse Orientierung in welchen Rahmen wir uns hier bewegen können.

Außerdem ist es natürlich wichtig zu wissen, welche Arten von Lampen gesucht werden. Soll es eher Grundlicht sein oder ein Effektlicht? Geht es um Frontlicht oder darum, eine Tanzfläche zu beleuchten? Welche Anwendungsgebiete sind gewünscht und für welchen Zweck werden die Lampen verwendet? Wir versuchen dann mit dem Kunden ganz in Ruhe herauszufinden, was das Beste für ihn ist.

Wir können hier alle Lampen testen und vergleichen. Es ist einfach nochmal etwas anderes, die Geräte in Aktion zu erleben, anstatt nur auf Bildern oder Videos. Wir geben auch gerne Tipps zur richtigen Installation und zur Steuerung der Lampen. Am Ende soll der Kunde zufrieden nach Hause gehen und auch langfristig mit seiner Entscheidung zufrieden sein.