Electrovoice bringt neue Lautsprecher-Serien für Festinstallationen auf den Markt

Mit den neuen EVF- und EVH-Serien stellt Electrovoice auf der ISE 2026 in Barcelona eine überarbeitete Generation seiner Punktquellenlautsprecher für Festinstallationen vor. Die Modelle sind alle für eine kurze bis mittlere Reichweite konzipiert und eignen sich für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen. Typische Anwendungen sind beispielsweise Veranstaltungszentren, Theater und Mehrzweckhallen.

Technische Überarbeitung der alten Serien

Kern der neuen EVF- und EVH-Serien sind neu überarbeitete Hochton- und Tieftontreiber und ein neu konzipierter Waveguide, der eine gleichmäßigere Klangabstrahlung ermöglichen sollen. Im Tieftonbereich wurde die Abstimmung angepasst, was den Lautsprechern zusätzliche Reserven im Bassbereich verschafft und den Fullrange-Betrieb erleichtert. Alle Modelle sind in mehreren Abstrahlwinkeln erhältlich und werden in schwarzen und weißen Ausführungen angeboten. Außerdem stehen auch Versionen für den dauerhaften Außeneinsatz zur Verfügung.

Electrovoice EVF-Serie mit frontgeladener Bauweise

Die neue EVF-Serie besteht aus drei Modellen: Die beiden Fullrange-Lautsprecher EVF 12 und EVF 15 sind als frontgeladene Zwei-Wege-Systeme ausgelegt, bieten im Vergleich zur vorherigen Generation einen höheren maximalen Schalldruck, eine verbesserte Tieftonwiedergabe und eine insgesamt ausgewogenere Klangcharakteristik. Beide Modelle sind in verschiedenen Abstrahlvarianten verfügbar, um unterschiedliche Raumgrößen und Beschallungsanforderungen abzudecken. Zur Serie gehört außerdem der Subwoofer EVF 215S mit zwei 15-Zoll-Tieftönern, der in seiner neuen Version eine höhere Ausgangsleistung im Bassbereich liefert.

Electrovoice EVH-Serie für mehr Reichweite

Die EVH-Serie richtet sich in erster Linie an Anwendungen, für die mehr Reichweite und Richtwirkung benötigt wird. Beim horngeladenen Zwei-Wege-Lautsprecher EVH 15 liegt der Fokus auf einer kontrollierten Abstrahlung, die besonders in akustisch anspruchsvollen Räumen von Vorteil ist. Außerdem wurde auch dieses Modell gegenüber der Vorgängergeneration überarbeitet, wodurch es mehr maximalen Schalldruck und eine verbesserte Tieftonwiedergabe mit sich bringt.

Die neuen EVF- und EVH-Serien von Electrovoice sollen noch im Frühjahr 2026 verfügbar sein, näherer Infos gibt es auf der Website des Herstellers.