ISE 2026: Sennheiser Spectera SKM

Sennheiser stellt Mikrofon für Spectera-System vor

3. Februar 2026
ISE 2026: Sennheiser Spectera SKM (Quelle: Sennheiser)

ISE 2026: Sennheiser Spectera SKM (Quelle: Sennheiser)

Sennheiser erweitert zur ISE 2026 sein drahtloses System Spectera um einen Handsender: Der Sennheiser Spectera SKM richtet sich in erster Linie an professionelle Anwender aus dem Livesound- und Eventtechnik-Bereich, der Marktstart ist für September 2026 geplant, Vorbestellungen sind aber schon jetzt möglich.





Wie auch das bereits verfügbare Bodypack, wird der Handsender in einer UHF-Ausführung und in einer Variante für denFrequenzbereich von 1,4 Gigahertz angeboten. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium und ist insgesamt recht schlank gehalten, ein OLED-Display soll die wichtigsten Statusinformationen liefern. Wie bei vielen professionellen Sennheiser-Systemen kommt auch hier die bekannte Kapselschnittstelle zum Einsatz, dank der sich Mikrofonköpfe von Sennheiser und Neumann verwenden lassen.

Sennheiser Spectera SKM: Funktionen und Bedienung

Technisch basiert der Sennheiser Spectera SKM auf einer Breitband-Technologie von Sennheiser, die eine bidirektionale Kommunikation zwischen Handsender und System ermöglicht, weswegen sich verschiedene Parameter auch per Fernzugriff steuern lassen, wie beispielsweise der Gain und Filterfunktionen wie der Lowcut.



Prototyp vom Sennheiser Spectera SKM Handsender mit und ohne Command-Adapter (Quelle: Sennheiser)

Optional lässt sich der Handsender mit einem Command-Adapter erweitern, der das Mikrofon um eine kleine programmierbare Taste ergänzt, über die sich verschiedene Funktionen abrufen lassen. Denkbar wären hier etwa das Umschalten von Audiowegen, das Muten des Signals oder eine „Push to talk“-Anwendungen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sennheiser Spectera-Serie

Die Spectera-Serie wurde im letzten Jahr vorgestellt und könnte die Musik- und Technikwelt revolutionieren: Es ist das weltweit erste bidirektionale und drahtlose Breitband-Ecosystem. Die Serie soll schrittweise ausgebaut werden. Bisher sind die Basisstation für 32 bidirektionale Kanäle, das bidirektionale Bodypack in zwei Ausführungen und entsprechende Antennen auf dem Markt. Mit dem neuen Sennheiser Spectera SKM Handsender soll dieser Ansatz nun fortgesetzt werden.

